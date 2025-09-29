Surpriză uriaşă la FCSB! Jucătorul cu care Gigi Becali a anunţat că dă lovitura: “Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant”

17:00

Gigi Becali a primit o ofertă de două milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Joyskim Dawa a fost aproape de un transfer de la formația campioană, înainte să se accidenteze. Fundașul central de 26 de ani a fost dorit în Italia. Sampdoria a pus ochii pe stopperul de la FCSB, care a fost jucător de bază al […] The post Ofertă de două milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Răspunsul dat imediat de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.