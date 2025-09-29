Igor Grosu: R. Moldova a arătat lumii întregi că până și un abuzator ca Rusia poate fi învins
PSNews.ro, 29 septembrie 2025 11:50
"Moldova, mă închin în fața ta. Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani care păreau imposibil de învins. A fost o bătălie extrem de grea. Rusia a aruncat în luptă tot ce are mai murdar: bani, minciuni, ilegalități. A folosit infrastructuri pentru a transforma țara într-un spațiu al infracționalității. Noi am venit în […]
• • •
Acum 5 minute
12:10
Victoria partidului pro-european PAS la alegerile parlamentare din Republica Moldova arată că Rusia pierde teren în regiune, după ce anul trecut era pe cale să câștige partida în România, scrie Sabina Fati într-o analiză pentru Deutsche Welle. Războiul informațional declanșat de ruși în Republica Moldova a fost pierdut la urne, dar va continua să producă […]
12:10
Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare din R. Moldova # PSNews.ro
În cele 23 de secții de votare destinate moldovenilor din România, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 25.740 de voturi, consolidând tendința observată încă de la alegerile prezidențiale din 2024. Comparativ cu scrutinul prezidențial, rezultatele parlamentare arată o ușoară consolidare a poziției PAS în diaspora. Partidul a obținut peste 88% din voturile exprimate în […]
Acum 15 minute
12:00
Ursula von der Leyen salută rezultatele alegerilor parlamentare: Moldova, ai reușit din nou. Ușa noastră este deschisă # PSNews.ro
"Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu a putut să-ți frângă hotărârea. Ți-ai făcut alegerea clară: "Europa. Democrație. Libertate." Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține" a scris von der Leyen pe Twitter. Amintim că, în urma alegerilor parlamentare […]
12:00
R.Moldova: Prima reacție a Președinției după victoria PAS în alegerile parlamentare: Rusia trebuie să uite de noi # PSNews.ro
Rusia trebuie să uite de noi – i-am spus clar "la revedere", a scris pe pagina sa de Facebook purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov. "Felicitări, Moldova! Felicitări, moldoveni! Am spus lumii întregi cine suntem și unde mergem. Am ales pacea, libertatea și viitorul european. Rusia trebuie să uite de noi – i-am spus […]
Acum 30 minute
11:50
Igor Grosu: R. Moldova a arătat lumii întregi că până și un abuzator ca Rusia poate fi învins # PSNews.ro
20 [D]
11:50
Președintele CEC, Angela Caraman, a menționat că aceste alegeri au fost supravegheate de o mulțime de observatori internaționali și că totul s-a realizat prin maximă transparență. De asemenea, demnitara a subliniat că doar Curtea Constituțională poate da o apreciere în privința legalității acestor alegeri. „Comisia Electorală Centrală apelează către toți concurenții electorali și către societate […]
Acum o oră
11:40
Stânga pro-rusă a obţinut majoritatea în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile # PSNews.ro
Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei („Blocul patriotic"), al cărui lider este fostul preşedinte socialist Igor Dodon, a obţinut un scor foarte bun în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, transmite trimisul special Agerpres, Cristian Lupașcu. Potrivit datelor centralizate luni de Comisia Electorală […]
11:30
Mobilizare masivă a tinerilor din diaspora pentru alegerile parlamentare din R.Moldova. Câți au votat în România # PSNews.ro
Partidul pro-european PAS, din Republica Moldova, a obținut un succes major la alegerile parlamentare. Totuși, prezența nu a fost masivă. Doar 52% dintre cetățenii cu drept de vot și-au exprimat opțiunea. Dintre aceștia, o bună parte au votat în Diaspora. Din peste 1,6 milioane de votanți, 280.000 de cetățeni moldoveni au votat în afara Republicii […]
11:20
METEO. Vremea se răcește semnificativ: temperaturi scăzute, ploi și ninsori la munte până joi # PSNews.ro
România intră sub o informare meteo de vreme rece și precipitații, valabilă până joi. Temperaturile vor coborî până la 1 grad în depresiuni, ploile vor fi moderate cantitativ, iar la munte, la peste 1700 m, sunt așteptate ninsori și un strat de zăpadă de până la 10 cm. Administrația Națională de Meteorologie a emis o […]
11:20
Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii # PSNews.ro
Prețurile în industria prelucrătoare, construcții, comerț cu amănuntul și servicii vor crește în următoarele trei luni, anticipează managerii. Potrivit tendințelor în evoluția activităților economice în perioada septemrbie-noiembrie, prezentate luni de INS, managerii din industria prelucrătoare preconizează relativă stabilitate a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de 3,5%. Se estimează, de asemenea, stabilitate a numărului de salariați […]
Acum 2 ore
11:10
Taxare inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte – Ministerul Finanțelor cere Comisiei Europene să poată aplica măsura # PSNews.ro
Ministerul Finanțelor pregătește introducerea taxării inverse la îmbrăcăminte și încălțăminte, cu scopul de a reduce evaziunea la TVA în acest domeniu, potrivit informațiilor Profit.ro. Implementarea mecanismului de taxare inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte depinde de discuțiile pe care Finanțele le au cu Comisia Europeană pe acest subiect. Profit.ro a anunțat în urmă cu o lună, […]
11:10
Victorie a forțelor proeuropene în R.Moldova: UE să înceapă negocierile pe capitole, spune Negrescu # PSNews.ro
Consiliul European trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, spune vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, după victoria forțelor proeuropene în alegerile de duminică. „Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană. Consiliul trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole. Cetățenii moldoveni […]
11:10
Rezultate alegeri Moldova. Cum s-a votat la Chișinău și în România (Infografice) Bogdana Boga • September 29 at 07:39 Rezultatele finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova arată că Partidul Maiei Sandu (PAS) a obţinut o victorie categorică. La acest rezultat au contribuit covârşitor şi voturile exprimate în capitala Chişinău, dar şi în România. Numărătoarea […]
11:00
Cum a prezentat agenția rusă TASS rezultatul alegerilor. A recunoscut victoria PAS după ce inițial o contestase # PSNews.ro
Agenția rusă TASS a prezentat inițial opoziția din Republica Moldova drept câștigătoare la alegerile parlamentare. Totuși, după includerea voturilor din diaspora rezultatele s-au schimbat, iar TASS a recunoscut victoria partidului pro-european. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), creat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar putea rămâne la conducere în parlament după redistribuirea mandatelor, a relatat […]
10:40
În cadrul alegerilor parlamentare, PAS a acumulat mai multe voturi decât în 2021. De ce va avea mai puțini deputați # PSNews.ro
În 2021, PAS a fost ales de 774 753 de cetățeni, sau 52,8% din totalul de 1 467 216 de voturi valabile. În cadrul alegerilor de ieri, 786 465 de cetățeni au votat pentru PAS (cifra ar putea crește, întrucât mai sunt procese verbale de numărat). Prezența, însă, a fost cu aproximativ 150 de mii […]
10:40
Alegeri în R. Moldova – Prim-ministrul Ilie Bolojan: Felicit din inimă cetăţenii R.Moldova # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan felicită cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de duminică şi pentru votul în direcţia europeană, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate al preşedintelui Republicii Moldova Maia Sandu a câştigat detaşat alegerile parlamentare, cu peste 50% din voturi "Vreau să felicit în mod deosebit şi autorităţile Republicii Moldova pentru modul […]
10:30
Imagini impresionante! Ninge ca-n povești în câteva localități și zone montane din România # PSNews.ro
Temperaturile mai scăzute ca de obicei în această perioadă au adus și primele ninsori din această toamnă. La Mădăraș, în județul Harghita, s-a așternut zăpada, potrivit imaginilor postate pe Facebook de pagina Meteoplus. Imaginile sunt de fapt niște capturi de pe un webcam din mica comună de 2.000 de locuitori, acolo unde ningea în continuare […]
10:20
„R.Moldova nu a căzut în capcana populismului”: Mesajul lui Sorin Grindeanu după alegerile parlamentare # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că rezultatele votului de duminică demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului. „Felicitări cetăţenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european! Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un […]
Acum 4 ore
10:10
Alegerile din R. Moldova în presa internaţională: Partidul pro-UE câştigă alegerile cu miză mare # PSNews.ro
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu a câştigat alegerile parlamentare de duminică din Moldova, marcate de acuzaţii de amestec al Rusei, potrivit rezultatelor oficiale după numărarea a 99,52% din voturi, publicate luni, anunţă AFP. PAS, la putere din 2021, a obţinut 50,03% din voturi, faţă de 24,26% pentru Blocul Patriotic pro-rus. […]
10:00
Partidul Acțiune și Solidaritate va avea majoritatea și în următorul Parlament. După numărarea a peste 99% din procesele verbale, PAS a acumulat aproape 50% (783 244 de voturi). Blocul Patriotic urmează, la mare distanță, cu 24,31% din voturi. Pentru blocul lui Dodon au votat peste 381 de mii de cetățeni. Pragul de intrare în Parlament a […]
09:00
Victor Chirilă, ambasadorul R. Moldova la București, în direct la Puterea Știrilor, luni de la ora 16:00 # PSNews.ro
Luni, de la ora 16:00, Victor Chirilă, ambasadorul R.Moldova la București, este invitat în direct la „Puterea Știrilor" moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Discuția va viza rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova și implicațiile acestora pentru scena politică de la Chișinău, dar și pentru relația cu România și Uniunea Europeană. Urmărește LIVE pentru […]
Acum 12 ore
00:00
Surpriza PPDA în alegerile parlamentare din R.Moldova, partid dat fără șanse în sondaje. Cine este Vasile Costiuc # PSNews.ro
PAS, partidul fondat de Maia Sandu, conduce în alegerile parlamentare din Republica Moldova, conform rezultatelor parțiale, urmat de „Blocul Patriotic". O supriză a acestor alegeri este însă Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), care nu trecea pragul de 5% în niciun sondaj, deși începuse să crească în preferințele alegătorilor, iar acum se apropie de 7% în […]
28 septembrie 2025
23:40
Comisia Electorală Centrală din R.Moldova: Votul din Europa s-a încheiat. Rezultate preliminare, luni dimineață # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova (CEC) anunță că procesul de vot în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate astăzi s-a încheiat. Datele centralizate arată că la secțiile de votare, până la această oră, s-au prezentat la urnele de vot peste 1,5 milioane de alegători înscriși în listele electorale, ceea ce constituie o rată de participare de […]
23:20
Peste 29.000 de cetățeni au votat duminică, în România, pentru membrii Legislativului de la Chișinău. Potrivit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, în România 29.379 de cetățeni moldoveni și-au exprimat opțiunea la urne. Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a precizat, duminică seara, că la București au votat cei mai mulți cetățeni moldoveni – […]
Acum 24 ore
22:40
Blocul Alternativa, după închiderea secțiilor: R. Moldova are nevoie de liniște, pace și unitate # PSNews.ro
Liderii Blocului Alternativa au salutat mobilizarea alegătorilor după scrutinul parlamentar. La câteva minute după închiderea secțiilor de votare, ei au subliniat importanța respectării voinței poporului, a unei monitorizări stricte a procesului de numărare a voturilor și au constatat, totodată, „strategii politice bazate pe frică și dezbinare", transmite IPN. „Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor Republicii Moldova […]
22:20
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, le-a mulțumit cetățenilor pentru participarea activă la scrutinul electoral și a subliniat importanța fiecărui vot exprimat. Politicianul a declarat că partidul pe care îl conduce nu va admite instabilitate și schimbări majore, transmite IPN. „Am demonstrat împreună că vocea poporului contează. Mulțumesc tuturor cetățenilor care au votat și celor […]
21:50
O dronă a fost observată duminică în apropierea aeroportului Henri Coandă (Otopeni), ceea ce a determinat autoritățile să suspende temporar traficul aerian. Zborurile au fost oprite aproximativ 40 de minute pentru siguranța pasagerilor și a aeronavelor. După verificări, operațiunile pe aeroport au fost reluate în condiții normale, iar incidentul este acum investigat. Duminică în jurul […]
21:50
Rezultate alegeri Moldova 2025 – Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21
21:30
Alegeri parlamentare în R.Moldova. Maia Sandu, primul mesaj după închiderea urnelor în țară # PSNews.ro
Alegeri parlamentare în R.Moldova. Maia Sandu, primul mesaj după închiderea urnelor în țară: „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot!”, a scris Maia Sandu pe Facebook. Președinta Republicii Moldova a făcut apel la […] Articolul Alegeri parlamentare în R.Moldova. Maia Sandu, primul mesaj după închiderea urnelor în țară apare prima dată în PS News.
21:20
Cetățenii Republicii Moldova au votat duminică în alegerile parlamentare, un scrutin cu miză uriașă, care ar putea avea un impact major asupra eforturilor guvernului de a împinge țara spre Uniunea Europeană. La urne se prezentaseră până la ora 21.00, în total, peste 1.590.000 de oameni, reprezentând 51,90% din totalul alegătorilor. 1.327.202 dintre aceștia au votat în […] Articolul Alegeri parlamentare în R.Moldova. Diaspora a făcut istorie! apare prima dată în PS News.
21:00
Alegeri în R.Moldova. Peste 251 000 de voturi în diasporă până la ora 20:00. Cele mai multe – în Italia # PSNews.ro
Peste 251 de mii de cetățeni moldoveni din diasporă au votat, până la ora 20:00, la alegerile parlamentare, transmite IPN. Conform datelor Comisiei Electorale Centrale, cea mai mare prezență la vot este înregistrată la secțiile deschise în Italia, unde la ora 20:05 au votat peste 76 de mii de moldoveni. Totodată, cea mai mică prezență […] Articolul Alegeri în R.Moldova. Peste 251 000 de voturi în diasporă până la ora 20:00. Cele mai multe – în Italia apare prima dată în PS News.
20:40
Alegeri în R. Moldova, 2025. Analist: ”În Moldova nu a apărut niciun Făt-Frumos, ca în România cu Călin Georgescu” # PSNews.ro
De la primele ore ale dimineții zilei de 28 septembrie, în Republica Moldova am asistat la un proces electoral desfășurat în mare parte fără incidente majore care să afecteze rezultatul final. Totuși, acuzațiile reciproce și miza uriașă a acestui scrutin au transformat această zi într-un veritabil test pentru democrația de peste Prut. Invitat la Știrile Pro TV de […] Articolul Alegeri în R. Moldova, 2025. Analist: ”În Moldova nu a apărut niciun Făt-Frumos, ca în România cu Călin Georgescu” apare prima dată în PS News.
20:30
Un congresmen american susține că extratereștrii ar trăi în „5-6 baze subacvatice” lângă coasta SUA # PSNews.ro
Un congresmen respectat a susținut că ființe extraterestre s-ar putea ascunde în „cinci sau șase” baze OZN subacvatice, chiar în largul coastei SUA, relatează Daily Mail. „Există „entități” extraterestre” Congresmenul din Tennessee, Tim Burchett, membru al Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, care se ocupă de rapoartele despre OZN-uri, a atras atenția pe rețelele de socializare după […] Articolul Un congresmen american susține că extratereștrii ar trăi în „5-6 baze subacvatice” lângă coasta SUA apare prima dată în PS News.
20:10
Alegeri R. Moldova. Preşedintele CEC: Scrutinul poate fi declarat valabil, ca urmare a prezenţei la vot # PSNews.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi declarate valabile ca urmare a prezenţei la urne a cel puţin o treime din numărul total de alegători înscrişi în listele electorale, a declarat, duminică după-amiază, preşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman. „În conformitate cu prevederile legale, o dată ce rata de participare a depăşit o treime […] Articolul Alegeri R. Moldova. Preşedintele CEC: Scrutinul poate fi declarat valabil, ca urmare a prezenţei la vot apare prima dată în PS News.
20:00
Preşedinta Maia Sandu a făcut un apel public către tinerii moldoveni să iasă să voteze la scrutinul parlamentar. „Am văzut la Ziua Independenţei tineri cu tricolorul, dansând şi cântând. Tineri care ştiu să se bucure de ziua de azi, care se bucură de frumuseţile noastre şi nu mai sunt forţaţi de istorie să-şi apere libertatea […] Articolul VIDEO Maia Sandu, mesaj către tineri: Libertatea voastră se apără la urne apare prima dată în PS News.
19:50
Poliția avertizează că, începând de la miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, 29 septembrie, anumite grupuri de persoane intenționează să provoace destabilizări, organizând proteste în a doua zi a alegerilor. Responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) subliniază că dețin ,,informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul […] Articolul Poliția Republicii Moldova avertizează că se planifică destabilizări după miezul nopții apare prima dată în PS News.
19:40
VIDEO Alegeri R. Moldova. Imagini cu buletine de vot false aruncate sau arse circulă online. Avertismentul Guvernului # PSNews.ro
Mai multe videoclipuri au apărut pe rețelele de socializare în care apar buletine de vot false imprimate cu „Votat” și intenționat deteriorate, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, transmite Agora.md. Guvernul de la Chișinău avertizează cetățenii că „buletinele sunt false, videoul este fals și reprezintă o provocare” și îi îndeamnă „să nu cadă în […] Articolul VIDEO Alegeri R. Moldova. Imagini cu buletine de vot false aruncate sau arse circulă online. Avertismentul Guvernului apare prima dată în PS News.
19:30
Diaspora face istorie: cea mai mare prezență la un scrutin parlamentar desfășurat vreodată în R. Moldova # PSNews.ro
Până la ora 18:00 (ora Moldovei), la secțiile de votare deschise în străinătate au votat 216.000, mai mult decât au votat în total în diaspora la alegerile parlamentare din 2021. Se înregistrează, astfel, cea mai mare prezență la urne în diaspora în cadrul unor alegeri parlamentare desfășurate vreodată în Republica Moldova. La alegerile parlamentare din […] Articolul Diaspora face istorie: cea mai mare prezență la un scrutin parlamentar desfășurat vreodată în R. Moldova apare prima dată în PS News.
19:20
Potra NU poate fi extrădat din Emirate, anunță avocatul Tonel Pop. Rețeaua de influență pe care o are mercenarul # PSNews.ro
Horațiu Potra, omul care este acuzat că ar fi plănuit, alături de Călin Georgescu, să dea o lovitură de stat și să răstoarne puterea de la București, nu poate fi extrădat. Avocatul Tonel Pop susține că de fapt Emiratele ar vrea ceva la schimb, ca Potra să fie trimis în România, după ce ar fi fost […] Articolul Potra NU poate fi extrădat din Emirate, anunță avocatul Tonel Pop. Rețeaua de influență pe care o are mercenarul apare prima dată în PS News.
19:10
Alertă cu bombă la podul peste Nistru care leagă R. Moldova de Transnistria. Blocaj total și interveniție a geniștilor # PSNews.ro
Autoritățile de la Chișinău au informat cu privire la o nouă alertă cu bombă, de această dată pe un pod care leagă orașele Rezina și Rîbnița. Circulația a fost blocată pe acest pod, iar geniștii au fost trimiși pentru a vedea dacă alertă este una reală. Geniștii „au intervenit în teren, după ce, prin apeluri […] Articolul Alertă cu bombă la podul peste Nistru care leagă R. Moldova de Transnistria. Blocaj total și interveniție a geniștilor apare prima dată în PS News.
19:10
Alegeri cruciale în R. Moldova. Au ajuns la urne aproape 1,5 milioane de oameni. Prezenţa la vot, 48,5% # PSNews.ro
1.470.291 de persoane au votat, până la ora 19.00, la alegerile parlamentare cruciale din Republica Moldova, care vor determina direcţia ţării. Prezenţa la urne a ajuns la 48,5 la sută. La Chişinău au votat 346.205 oameni. În diaspora au votat 235.456 de moldoveni. În România, au ajuns la urne 26870 persoane. În total, sunt 3.299.396 de […] Articolul Alegeri cruciale în R. Moldova. Au ajuns la urne aproape 1,5 milioane de oameni. Prezenţa la vot, 48,5% apare prima dată în PS News.
18:50
Summit UE la Copenhaga. Danemarca ”închide spaţiul aerian tuturor zborurilor dronelor civile” săptămâna viitoare # PSNews.ro
Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene (UE) care reuneşte şefi de stat şi de guverne la Copenhaga, anunţă duminică Ministerul danez al Transporturilor, relatează AFP. ”Danemarca urmează să-i primească pe liderii europeni săptămâna viitoare şi vom acorda o atenţie […] Articolul Summit UE la Copenhaga. Danemarca ”închide spaţiul aerian tuturor zborurilor dronelor civile” săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
18:30
Rogobete, după vizita la spitalul din Iași: Indicii de neglijență în serviciu. N-am văzut haos mai mare administrativ # PSNews.ro
„Un haos mai mare, administrativ și procedural, nu am văzut de mult într-un spital”, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, duminică, la Antena 3 CNN, după vizita la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde șase copii au murit. El a spus că vor fi analizate posibile fapte penale și că are indicii în acest sens, […] Articolul Rogobete, după vizita la spitalul din Iași: Indicii de neglijență în serviciu. N-am văzut haos mai mare administrativ apare prima dată în PS News.
18:30
Alegeri în R. Moldova. Alertă cu bombă la ambasada din Bruxelles. Misiunea diplomatică a fost evacuată în totalitate # PSNews.ro
Ambasada din Bruxelles a Republicii Moldova a fost evacuată duminică, după o amenințare cu bombă. Misiunea diplomatică servește și secție de votare pentru moldovenii aflați în Belgia. Alegătorii și oficialii au fost evacuați de urgență din sediul ambasadei, care e amplasat în centrul Bruxelles-ului, potrivit Politico. Alertele de bombă s-au dovedit a fi false. Mii de […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Alertă cu bombă la ambasada din Bruxelles. Misiunea diplomatică a fost evacuată în totalitate apare prima dată în PS News.
18:20
Aur pentru România la gimnastică: Denisa Golgotă, locul 1 la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely # PSNews.ro
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări. Denisa Golgotă a fost notată cu 12.750, cu care s-a clasat pe primul loc, la fel ca în calificări, când a avut însă o notă […] Articolul Aur pentru România la gimnastică: Denisa Golgotă, locul 1 la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO Nicuşor Dan, un nou îndemn pentru basarabeni: Mai sunt câteva ore. Vă rog, ieşiţi la vot! Sunt alegeri decisive # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un nou mesaj către cetăţenii din Republica Moldova, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, la alegerile parlamentare, el îndemnându-i să iasă la vot şi afirmând că sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunist. ”De alegerile acestea depinde viitorul vostru, al familiei voastre, al Republicii […] Articolul VIDEO Nicuşor Dan, un nou îndemn pentru basarabeni: Mai sunt câteva ore. Vă rog, ieşiţi la vot! Sunt alegeri decisive apare prima dată în PS News.
18:00
Alegeri în R. Moldova. Partidul lui Furtună rămâne în afara cursei electorale. Decizia Curții de Apel # PSNews.ro
Curtea de Apel din R. Moldova a menținut decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind excluderea Partidului „Moldova Mare” din alegerile parlamentare. Decizia a fost pronunțată pe 28 septembrie – ziua în care se desfășoară scrutinul. Lidera formațiunii, Victoria Furtună, care este afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, a calificat încheierea instanței drept „un act rușinos de […] Articolul Alegeri în R. Moldova. Partidul lui Furtună rămâne în afara cursei electorale. Decizia Curții de Apel apare prima dată în PS News.
18:00
Aproximativ 60.000 de de manifestanţi potrivit poliţiei – 100.000 potrivit organizatorilor – au defilat în acest weekend la Berlin pentru a cere Israelului să-şi oprească ofensiva militară în Fâşia Gaza, agitând steaguri palestiniene şi pancarte proclamând că ”hrana şi apa sunt drepturi ale omului”, relatează AFP. ”Azi putem să arătăm că majoritatea, care se opune […] Articolul Zeci de mii de manifestanţi cer la Berlin sfârşitul războiului din Fâşia Gaza apare prima dată în PS News.
17:50
Persoane necunoscute au alertat autoritățile despre minarea a 14 locații din Zona de Securitate, în ziua alegerilor parlamentare din R. Moldova. În mod special, sunt vizate adresele unde sunt amplasate secțiile de votare destinate alegătorilor transnistreni, relatează deschide.md. Conform datelor prezentate, oamenii legii au primit apeluri telefonice robotizate, fiind sesizați despre minarea mai multor obiecte. […] Articolul Alegeri în R. Moldova: 14 noi alerte cu bombă, în Zona de Securitate apare prima dată în PS News.
17:50
100 de hectare de vegetație, distruse de un incendiu. Pompierii s-au luptat 12 ore cu flăcările # PSNews.ro
100 de hectare de vegetație au fost distruse de un incendiu în județul Olt. Focul a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar pompierii s-au luptat 12 ore cu flăcările. Un incendiu a ars aproximativ 100 de hectare de vegetație uscată în localitatea Vulpnei, județul Olt. Focul a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre […] Articolul 100 de hectare de vegetație, distruse de un incendiu. Pompierii s-au luptat 12 ore cu flăcările apare prima dată în PS News.
