Lupte de stradă la un meci de MMA din Brazilia. Legendarul Wanderlei Silva, bătut de un individ în smoking
Adevarul.ro, 29 septembrie 2025 12:00
Încăierare nebună într-un ring de lupte, ocazie cu care o legendă MMA a suferit un KO de la bărbat în smoking.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
12:15
Dr. Ana Maria Bîțică, MedLife: „Testul Babeș-Papanicolau și secvențierea genetică HPV nu se înlocuiesc, ci se completează. Virusul HPV e cameleonic și rămâne latent în organism mulți ani” # Adevarul.ro
Cancerul de col uterin este a patra cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor din întreaga lume, iar România este, din păcate, pe primele locuri la nivel european în ceea ce privește morbiditatea...
Acum 30 minute
12:00
Trump a autorizat atacuri la distanță asupra Rusiei, spune emisarul său pentru Ucraina # Adevarul.ro
Trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat duminică într-un interviu pentru FOX News că Washingtonul a autorizat cazuri specifice în care Ucraina poate efectua lovituri cu arme cu rază lungă de acțiune în Rusia, relatează presa ucraineană.
12:00
Al şaptelea copil a murit după ce a fost infectat cu bacteria ucigașă la „Sfânta Maria” din Iași. Managerul spitalului a fost demis # Adevarul.ro
Un bebeluş adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi - unde şase copii au murit din cauza infectării cu Serratia Marcescens în secţia ATI - a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, surse medicale declarând că şi el era infectat cu aceeaşi bacterie.
12:00
Lupte de stradă la un meci de MMA din Brazilia. Legendarul Wanderlei Silva, bătut de un individ în smoking # Adevarul.ro
Încăierare nebună într-un ring de lupte, ocazie cu care o legendă MMA a suferit un KO de la bărbat în smoking.
Acum o oră
11:45
Băsescu, despre rezultatul alegerilor din Moldova: L-au învăţat pe Putin că există ceva mai puternic decât toate armele # Adevarul.ro
La o zi după alegerile parlamentare din Republica Moldova, Traian Băsescu a vorbit despre importanța votului, proces pe care fostul președinte l-a prezentat în termeni plastici.
11:30
Zelenski acuză Rusia că lansează drone din petroliere și cere blocarea Mării Baltice: „Merită o presiune cu adevărat puternică” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că Rusia utilizează petroliere pentru a lansa drone „împotriva țărilor europene” și a cerut aliaților să închidă Marea Baltică pentru flota rusă sau cel puțin pentru „flota fantomă” folosită pentru a evita sancțiunile internaționale.
11:30
Cel mai mare grup aviatic din Europa anunţă concedieri masive. Piloții ameninţă cu proteste # Adevarul.ro
Mii de angajați ai celui mai mare grup aviatic din Europa își văd locurile de muncă amenințate de noile planuri de restructurare anunţate de companie, ceea ce a generat nemulţumirea piloţilor, care ameninţă cu greva.
11:30
Ce spune Camelia Potec despre viitorul înotătoarei Dariei Silișteanu. Campioana europeană ar fi fost lăsată fără mâncare la CS Dinamo, înaintea unei mari competiții # Adevarul.ro
Camelia Potec (43 de ani) cunoaște situația de la CS Dinamo, unde doi antrenori au fost dați afară, iar odată cu ei a plecat și campioana europeană de juniori Daria Silișteanu.
Acum 2 ore
11:15
Ortodonția explicată de dr. Teodorina Secară: de la estetică dentară la sănătate și echilibru funcțional # Adevarul.ro
În „Interviurile Adevărul”, dr. Teodorina Secară vorbește despre prevenție, ortodonție și impactul sănătății orale asupra întregului organism
11:15
A nins pentru prima oară în acest sezon. ANM anunță temperaturi sub normalul perioadei în următoarele zile # Adevarul.ro
ANM a emis o informare de vreme rea valabilă în intervalul 29 septembrie – 2 octombrie, care vizează precipitații, vreme rece și ninsori la altitudini mari.
11:15
Cel mai înalt pod din lume, inaugurat în China: o călătorie de două ore se reduce acum la două minute # Adevarul.ro
Podul Marelui Canion Huajiang (China) s-a deschis duminică, redefinind înălțimile ingeniozității umane, potrivit, chiangraitimes.com. O călătorie care dura două ore pe drumuri montane dificile poate fi făcută acum doar două minute, la o înălțime de 625 de metri.
11:15
MAI a lansat aplicația care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate # Adevarul.ro
Începând de luni, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate.
11:00
Farsorii ruși demontează explicațiile lui Ponta după farsa cu Poroșenko: „A venit cu o minciună foarte stupidă” # Adevarul.ro
Comedianții ruși „Vovan & Lexus”, care s-au dat drept fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko într-o farsă pe care i-au făcut-o lui Victor Ponta, au reacționat după ce politicianul român a afirmat că păcăleala pe care aceștia i-au făcut-o ar fi fost regizată împreună cu el.
11:00
Sorin Grindeanu, după victoria PAS în Republica Moldova: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană!” # Adevarul.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacţionat după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, unde Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut circa 50% din voturi.
10:45
Un primar din Argeş, amenințat cu moartea pe Facebook. Judecătorii au emis ordin de protecție. „Va plăti cu viaţa lui” # Adevarul.ro
Ion Baicea, primarul din Costești, Argeş, a obţinut un ordin de protecţie împotriva unui localnic, după ce acesta l-a ameninţat cu moartea pe reţelele de socializare.
10:30
„Marea Britanie este deja în război cu Rusia”. Fosta directoare a MI5 trage un semnal de alarmă asupra unui conflict nedeclarat # Adevarul.ro
O fostă șefă a serviciului britanic de informații interne, MI5, avertizează că Regatul Unit ar putea fi deja implicat într-un „alt fel de război” cu Rusia, chiar dacă nu unul convențional.
Acum 4 ore
09:45
Răzvan Lucescu n-a putut s-o bată nici pe penultima clasată. Un fost fotbalist de la Manchester United i-a răpit bucuria victoriei # Adevarul.ro
PAOK Salonic a remizat duminică în deplasare, scor 3-3, cu Asteras Tripolis.
09:30
Patru case şi trei anexe gospodăreşti au fost cuprinse de flăcări, într-o comună din Brașov # Adevarul.ro
Patru case şi trei anexe gospodăreşti din comuna Tărlungeni au fost cuprinse, în noaptea de duminică spre luni, de un incendiu. Flăcările au afectat o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi.
09:30
Universitățile din România deschid anul universitar 2025–2026. Studenții anunță proteste față de măsurile fiscale și tăierile de burse # Adevarul.ro
Luni, 29 septembrie, universitățile din întreaga țară deschid oficial anul universitar 2025–2026. Ceremonii inaugurale sunt programate atât în București, cât și în principalele centre universitare din țară.
09:15
Republica Moldova a ales Europa. Partidul Maiei Sandu va avea majoritate în noul Parlament. Ce formațiuni au mai intrat în noul legislativ # Adevarul.ro
Partidul Acțiune și Solidaritate va avea majoritatea și în următorul Parlament. După numărarea a peste 99% din procesele verbale, PAS a acumulat aproape 50% (783 244 de voturi).
09:00
Ministerul Agriculturii urma să trimită șase angajați la o expoziție în China. Ilie Bolojan a înjumătățit delegația. Cu cât s-a redus cheltuiala din bani publici # Adevarul.ro
Șase angajați din Ministerul Agriculturii ar fi urmat să ajungă la o expoziție în China, deși Guvernul ceruse reducerea la „minimul necesar” a numărului celor care pleacă în deplasări externe pe bani publici. Cabinetul Bolojan a decis însă înjumătățirea delegației.
08:45
Un fost militar american, veteran din Irak, autor atacului armat într-o biserică din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți # Adevarul.ro
Un veteran al războiului din Irak a deschis focul asupra credincioșilor adunați într-o biserică mormonă din Michigan, apoi a incendiat clădirea. Cel puțin patru persoane au fost ucise, alte opt au fost rănite, iar atacatorul a fost împușcat mortal de polițiști.
08:45
Incident grav în drum spre spital: Ambulanțier înjunghiat de un pacient cu probleme psihice care își aprinsese o țigară în autospecială # Adevarul.ro
Un angajat al Serviciului Județean de Ambulanță (SJA) Maramureș a fost înjunghiat cu un cuțit de vânătoare de un pacient pe care îl transporta din Baia Mare la secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Sighet.
Acum 6 ore
08:15
Managerul Spitalului „Sfânta Maria” nu demisonează după moartea a șase copii: „Noi, cel puțin, comportamental, am făcut ceea ce trebuia făcut” # Adevarul.ro
Managerul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, Cătălina Ionescu, amână să își dea demisia după ce șase copii internați în unitatea medicală au murit, fiind infectați cu bacteria Serratia marcescens.
08:15
Incendiu de proporții la un hotel din Bărcănești, Prahova. Pompierii intervin cu forțe mărite # Adevarul.ro
Pompierii militari din Prahova intervin, luni dimineață, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcănești, satul Tătărani.
07:15
Donald Trump îl primește pe Benjamin Netanyahu la Casa Albă pe fondul promisiunilor unui acord privind Gaza # Adevarul.ro
Donald Trump îl primește luni, la Casa Albă, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp după ce a promis un „acord” privind Gaza și a afirmat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată.
06:45
Kremlinul cere ca Marea Britanie și Franța să fie incluse în negocierile privind dezarmarea nucleară # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că discuțiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să înceapă mai întâi între Rusia și Statele Unite, însă arsenalele Marii Britanii și Franței vor trebui, în cele din urmă, incluse în negocieri.
Acum 8 ore
06:15
Mesajul de pe WhatsApp cu care tatăl lui David Popovici i-a scandalizat pe părinții înotătorilor de la CS Dinamo. Managerul a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament de la o anumită firmă! # Adevarul.ro
Continuă în ritm susținut disputa dintre părinții copiilor de la CS Dinamo și managerul Academiei de înot, Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic și mondial David Popovici.
05:45
Cum ar putea Ucraina să-și recupereze întregul teritoriu ocupat de Rusia? Expert: „Este mult, mult mai costisitor” # Adevarul.ro
Trump a uimit din nou opinia publică internațională cu o declarație care vine în contradicție cu ceea ce a spus și a făcut de la preluarea mandatului: Ucraina își poate recupera întregul teritoriu. Experta în securitate Iulia Joja ne explică semnificația acestei declarații.
04:45
The Guardian a petrecut un an analizând o comunitate online în care circulă sentimente anti-imigrare şi dezinformare. Experţii spun că asemenea spaţii pot juca un rol în radicalizare.
Acum 12 ore
04:15
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani” # Adevarul.ro
Românii au devenit tot mai familiari italienilor începând din anii 2000, de când reprezintă cea mai importantă comunitate de străini din Italia, iar mulți localnici remarcă asemănarea dintre cele două popoare. Totuși, oferă argumente pentru a le diferenția.
03:45
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri # Adevarul.ro
Primăvara anului 2024 a fost una promițătoare pentru Li Hongxing, proprietarul unei agenții de publicitate axate pe rețele sociale.
03:15
Mafia americană și „războiul anghinarelor”. Cum a ajuns o banală legumă să provoace una dintre cele mai bizare confruntări mafiote din SUA # Adevarul.ro
Când vorbim despre războaiele de stradă purtate de mafia americană, ne gândim la alcool, arme sau jocuri ilegale. Mai puțin la… anghinare.
02:45
O scenă demnă de un thriller: doi adolescenți americani asistă la arestarea propriilor părinți, acuzați că sunt spioni ruși. Pentru Alexander și Timothy Vavilov, acest moment nu a fost ficțiune, ci realitate.
02:15
Prima pistă de biciclete aeriană din România: agățată la 30 de metri deasupra Reșiței, în locul funicularului # Adevarul.ro
Aproape nouă milioane de euro vor fi investite în Reșița pentru a transforma fostul funicular care traversează centrul orașului, la 30 de metri, într-o pasarelă pietonală și pentru bicicliști. Cu fonduri europene, „capitala Banatului Montan” încearcă să își conserve patrimoniul industrial.
01:45
TikTok nu mai este doar un spațiu de divertisment vizual. Azi, funcționează și ca un motor de descoperire muzicală pentru generațiile tinere. Prin mecanismele de viralizare inerente, TikTok poate propulsa piese necunoscute în topuri globale, influențând gusturile muzicale și modele de ascultare.
01:15
Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut” # Adevarul.ro
Premierul Bolojan și președintele Nicușor Dan susțin că românilor le-ar putea fi mai bine din 2027, dar economiștii sunt mai rezervați. Profesor la ASE București, macroeconomistul Cristian Păun vede mai degrabă o adâncire a problemelor pe fondul lipsei reformelor serioase
00:45
Când trebuie să treacă șoferii la cauciucurile de iarnă? Cât costă schimbarea anvelopelor # Adevarul.ro
Codul rutier al României și reglementările conexe prevăd că autoturismele trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă, sau cel puțin cu anvelope marcate M+S, dacă circulă pe drumuri publice acoperite de zăpadă, gheață sau polei.
00:15
Născut în 29 septembrie 1910 la Vața de Sus, în județul Hunedoara, Arsenie Boca a slujit la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Făgăraș, între anii 1939 - 1948, apoi la Mănăstirea Prislop din Țara Hațegului, până în 1959. Tot pe 29 septembrie s-a născut lingvistul Iorgu Iordan.
00:15
Vaccinurile au menirea de a oferi protecție sau de a diminua efectele unor boli infecțioase, dar sunt cercetări care arată că unele vaccinuri pot fi asociate cu un risc mai mic de demență.
28 septembrie 2025
23:45
Hidrocentrala Retezat, modernizată după 50 de ani. Povestea colosului din munți unde au muncit mii de români # Adevarul.ro
Hidrocentrala Retezat, parte a uneia dintre cele mai mari amenajări hidroenergetice din România, se pregătește de retehnologizare, la cinci decenii de la începerea construcției sale. Aproape 200 de milioane de euro vor fi investite în modernizarea acesteia.
23:45
Palatul lui Becali, din nou vandalizat cu mesaje bizare: „Omul ăla e bolnav, nu am ce să îi fac” # Adevarul.ro
Palatul lui George Becali de pe Aleea Alexandru a fost din nou ținta vandalilor. Pe gardul locuinței omului de afaceri au apărut mai multe mesaje, iar autorul ar fi același care a scris cu graffiti alte mesaje și cu o săptămână în urmă.
Acum 24 ore
23:00
FCSB respiră în Superliga. Urcare în clasament după victoria chinuită cu Oțelul Galați, 1-0 # Adevarul.ro
FCSB s-a duelat cu Oțelul Galați într-un meci ce a contat pentru cea dea 11-a etapă din Superliga.
21:45
Portarul unei echipe de fotbal din Franța a murit în vestiar, după meci. Care a fost cauza decesului # Adevarul.ro
Un fotbalist al echipei franceze CF Estrablin și-a pierdut viața sâmbătă seara, după ce a suferit un atac de cord în vestiar, imediat după un meci.
21:15
Alertă pe Aeroportul Henri Coandă: Dronă detectată lângă pista de aterizare. Traficul aerian oprit temporar # Adevarul.ro
Astăzi, 28 septembrie 2025, în jurul orei 14:26, echipajul unei aeronave aflate în apropiere de aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București a raportat prezența unei drone civile de mici dimensiuni în zona pistei.
21:00
Macron reacționează la ameninţările cu moartea primite de preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe Nicolas Sarkozy. Cere ca autorii să fie identificați repede # Adevarul.ro
”Atacuri şi ameninţări cu moartea, vechi sau recente, împotriva mai multor magistraţi sunt inadmisibile”, denunţă duminică pe X preşedintele francez Emmanuel Macron, reacţionând în urma unor ameninţări vizând-o pe preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy.
20:45
Cum s-a prăbușit avionul ultraușor în Iași. Ce a urmat după impact: „Toată benzina a început să curgă pe dumnealui” # Adevarul.ro
Un avion ultraușor de tip Ikarus s-a transformat sâmbătă în mormane de fiare și flăcări, la doar câteva minute după ce a decolat de pe Aerodromul Iași.
20:45
Vicepreședintele JD Vance confirmă că SUA ia în calcul să trimită Ucrainei rachete Tomahawk # Adevarul.ro
Statele Unite analizează cererea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru efortul său de a respinge invadatorii ruși, a declarat duminică vicepreședintele JD Vance.
20:15
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească sau se află în Spania. Se anunță ploi abundente ce pot depăşi 250 l/mp # Adevarul.ro
MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciană, asupra faptului că s-a actualizat prognoză de vreme nefavorabilă şi a emis un cod portocaliu de vreme nefavorabilă - ploi abundente ce pot depăşi 250l/mp în unele
20:00
Horoscop luni, 29 septembrie. O zodie trebuie să fie atentă la aventuri, iar o alta să-și tempereze comportamentul # Adevarul.ro
Ziua de luni, 29 septembrie, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale. Lorina, astrologul Click!, afirmă că Taurii trebuie să fie atenți la aventuri, iar Vărsătorii să-și tempereze comportamentul.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.