Lupte de stradă la un meci de MMA din Brazilia. Legendarul Wanderlei Silva, bătut de un individ în smoking

20:15

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciană, asupra faptului că s-a actualizat prognoză de vreme nefavorabilă şi a emis un cod portocaliu de vreme nefavorabilă - ploi abundente ce pot depăşi 250l/mp în unele