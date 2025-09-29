Dimitri Medvedev amenință Europa: „Riscul unui război nuclear „accidental” este absolut real”
Newsweek.ro, 29 septembrie 2025 13:20
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a transmis luni un nou mesaj amenințător, avertizând că tensiu...
Acum 30 minute
13:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare pentru Maia Sandu, subl...
13:20
Dimitri Medvedev amenință Europa: „Riscul unui război nuclear „accidental” este absolut real” # Newsweek.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a transmis luni un nou mesaj amenințător, avertizând că tensiu...
Acum o oră
13:10
OFICIAL Nu s-au găsit bani pentru creșterile de pensie. Pensionarii pierd 1.800.000.000€ într-o zi # Newsweek.ro
Este oficial. NU s-au găsit bani pentru creșterile de pensii nici pe 2025 și nici în prima parte a a...
13:00
Avertismentul lui Zelenski: Flota fantomă a Rusiei lansează drone spre Europa, inclusiv spre România # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia folosește petroliere din „flota sa fa...
12:50
Delegaţia clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni în oraşul Almatî din Kazahstan, unde va înfrunta...
Acum 2 ore
12:40
Cum de a fost posibil succesul istoric al PAS în Moldova. Ce trebuie să învețe România # Newsweek.ro
Partidul Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate (PAS), a obținut peste 50% din voturi și majoritatea î...
12:40
Partidele proruse din Moldova, învinse la urne, scot oamenii în stradă. Poliția: Se promit bani # Newsweek.ro
Partidele proruse din Republica Moldova, învinse zdrobitor la urne în cadrul alegerilor parlamentare...
12:30
Directorul Airbus Defence: Putin testează NATO cu drone peste piste de aterizare. Ce e de făcut # Newsweek.ro
Zborul unor drone suspecte în zona pistelor de aterizare sau a bazelor militare ale NATO au intrat î...
12:20
„Diversiunea” Realitatea Plus copiată la Moscova. TASS a anunțat victoria partidelor proruse # Newsweek.ro
Agenția rusă TASS a publicat inițial că partidele de opoziție pro-ruse ar fi câștigat alegerile parl...
12:10
Voucher de 39.000 de lei pentru persoanele cu handicap. Cum primești banii și ce poți cumpăra # Newsweek.ro
Persoanele cu dizabilități din România vor putea accesa, în curând, vouchere pentru tehnologii asist...
11:50
VIDEO A venit iarna! Ninge în mai multe zone montane. Utilajele de deszăpezire, scoase la muncă # Newsweek.ro
A venit iarna, în România! În mai multe zone montane, ninge sau cade lapoviță, iar drumarii au scos...
Acum 4 ore
11:40
Investițiile, pensiile și salariile, pe masa coaliției. Pentru ce va mai avea România bani? # Newsweek.ro
Coaliția de guvernare s-a reunit astăzi pentru a discuta și aproba forma finală a proiectului privin...
11:40
Mama celui de-al 7 copil mort la Spitalul Iași: „S-a întâmplat sâmbătă seara. S-a dus mititica” # Newsweek.ro
Mama celui de-al 7 copil mort la Spitalul Iași: „S-a întâmplat sâmbătă seara. S-a dus mititica”. Ce ...
11:30
Prima regiune din România inclusă pe platforma Google Arts, un geoparc protejat de UNESCO # Newsweek.ro
Un geoparc protejat de UNESCO a devenit prima regiune din România inclusă pe platforma Google Arts, ...
11:20
Trump dă verde Ucrainei să atace în inima Rusiei. Generalul Keith Kellogg: „Nu există locuri sacre” # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a autorizat Ucraina să efectueze lovituri cu rază lungă de acțiune a...
11:20
Vremea s-a răcit foarte mult de la o zi la alta. În unele zone a început să ningă. Meteorologii au e...
11:10
Proiect de lege. Angajații care lucrează noaptea vor alege metoda de compensare. Ce pot primi # Newsweek.ro
Un proiect de lege depus la Senat propune reglementarea Codului Muncii. Inițiatorii spun că este ese...
10:40
Hotelul care a luat foc în Prahova, închis acum două săptămâni. Nu avea autorizație la incendiu # Newsweek.ro
Hotelul care a luat foc luni dimineața era închis. Nu avea autorizație de securitate la incendiu, ia...
10:20
Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de felicitare pentru moldoveni, după alegerile parlamentare de d...
10:20
VIDEO Nasser Al-Attiyah, pe locul 1 în Campionatul Mondial de Rally-Raid, cu Dacia Sandrider # Newsweek.ro
Etapa din Portugalia a Campionatului Mondial de Rally-Raid, penultima a sezonului, a fost câștigată ...
10:10
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj după alegerile din Republica Moldova. Șeful Ex...
09:50
Victor Negrescu, după victoria pro-europenilor din Moldova: Negocierile de aderare pot fi finalizate # Newsweek.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Mol...
Acum 6 ore
09:40
Unii pensionari rămân fără pensie. Azi, ultima zi să trimită documente vitale la Casa de Pensii # Newsweek.ro
Pensionarii români care se află în străinătate trebuie să depună un document, ca să nu rămână fără p...
09:30
Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte # Newsweek.ro
Informații publice despre componența Consiliului de Administrație de la Spitalul de Copii din Iași a...
09:30
SUA iau în calcul livrarea de rachete Tomahawk către Kiev. JD Vanec: „Rușii trebuie să se trezească” # Newsweek.ro
Statele Unite iau în calcul solicitarea Ucrainei privind furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lung...
09:00
Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață la un hotel din satul Tătărani, comuna Bărcănești, ju...
08:50
Atac armat la o biserică mormonă din SUA. Cel puțin patru oameni au murit, opt au fost răniți # Newsweek.ro
Cel puțin patru persoane au fost ucise și opt au fost rănite, după ce un bărbat înarmat a intrat cu ...
08:40
Rusia vrea ca Marea Britanie și Franța să participe la negocierile pentru dezarmarea nucleară # Newsweek.ro
Kremlinul susține că arsenalele nucleare ale Marii Britanii și Franței trebuie să facă parte din vii...
08:20
George Simion felicită partidul prorus „Democrația Acasă” pentru intrarea în Parlamentul Moldovei # Newsweek.ro
Liderul AUR, George Simion, a felicitat public partidul prorus „Democrația Acasă” și pe liderul său,...
08:20
Val de proteste ale studenților în țară. Le-au fost limitate multe drepturi prin reformă # Newsweek.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) organizează luni proteste în toat...
08:10
Liderii americani militari sunt convocați la Pentagon la o întâlnire misterioasă. Ce vor discuta? # Newsweek.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru Reuters că va participa la o reuniune misterioa...
08:00
Igor Dodon anunță „protest pașnic” în Chișinău, la prânz. Ce mesaj le-a transmis moldovenilor # Newsweek.ro
Igor Dodon a anunțat un protest pașnic luni, la Parlament, și a cerut forțelor de ordine să nu urmez...
07:50
Partidul Politic Democrația Acasă se apropie de 7%. Este aliat cu AUR și a fost promovat pe TikTok # Newsweek.ro
Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, se apropie de pragul de 7% la al...
Acum 8 ore
07:40
Oul sau găina. Cine a fost primul? Cercetătorii spun că au găsit răspunsul la eterna întrebare # Newsweek.ro
Oul sau găina. cine a fost primul? Aceasta este o întrebare ce face parte din eternele dileme ale oa...
07:40
AUR Molodva a înregistrat un scor rușinos la alegerile din Moldova doar 0,1%. George Simion a intuit...
07:30
Alcoolul crește riscul de demență. Ce spun medicii și cât alcool ai voie să consumi este întrebarea ...
07:20
Horoscop 30 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi dificilă Leilor. Balanțele sunt mințite # Newsweek.ro
Horoscop 30 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi dificilă Leilor. Balanțele sunt mințite. Scorpi...
07:10
Pensionarii au pierdut 610 lei la pensie în 2025. De unde se pot împrumuta pensionarii pentru iarnă? # Newsweek.ro
Pensionarii care au pierdut 610 lei la pensie trebuie să găsească soluții pentru a face față cheltui...
Acum 24 ore
21:50
Alertă pe Aeroportul Otopeni. Dronă depistată lângă o pistă. Aterizările au fost suspendate # Newsweek.ro
Alertă pe Aeroportul Otopeni. O dronă civilă a fost depistată lângă o pistă. Autoritățile au suspend...
20:50
Atenționare de vreme rea în Spania. Cei care vor să călătorească în Valencia trebuie să fie atenți # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţ...
20:30
Echipa de nevăzători a României, reprezentând Municipiul Bucureşti, a reuşit o performanţă remarcabi...
20:10
Un turist german s-a urcat pe munte și s-a accidentat la un picior. Salvamont a intervenit # Newsweek.ro
Salvatorii montani maramureşeni au intervenit, duminică după amiază, pentru recuperarea unui turist ...
19:50
România aduce excelența Baldrige aproape de liderii săi. Manageri români pregătiți de experți SUA # Newsweek.ro
România a găzduit, timp de patru zile, la sediul Atlantic Council Romania – Casa Ciru Iliescu, o con...
19:50
Cu siguranță nu știai că poți lua amendă în această țară dacă parchezi sub nuci pe stradă. Iată ce s...
19:40
Poliţia Naţională din Republica Moldova a descoperit un grup care ar vrea să destabilizeze # Newsweek.ro
Poliţia Naţională din Republica Moldova transmite cǎ deţine informaţii în legătură cu unele grupuri ...
19:30
Îl cunosc pe Nicușor Dan de peste 35 de ani din timpul serviciului militar.
19:20
Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi ...
19:10
Chipul lui Decebal de la Orșova, cea mai înaltă sculptură din Europa. Lucrarea a costat 1.000.000 $ # Newsweek.ro
Chipul lui Decebal de la Orșova este cea mai înaltă sculptură din Europa, cu o impresionantă dimensi...
18:50
Un șofer băut și fără permis a vrut să dea mită polițiștilor în Dâmbovița. Ce a pățit după # Newsweek.ro
Un şofer de 59 de ani este cercetat pentru dare de mită, după ce a încercat să ofere bani poliţiştil...
18:30
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la...
