Dimitri Medvedev amenință Europa: „Riscul unui război nuclear „accidental” este absolut real”

Newsweek.ro, 29 septembrie 2025 13:20

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a transmis luni un nou mesaj amenințător, avertizând că tensiu...

Acum 30 minute
13:30
Zelenski, mesaj de felicitare pentru Maia Sandu: „O victorie foarte importantă” Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare pentru Maia Sandu, subl...
13:20
Dimitri Medvedev amenință Europa: „Riscul unui război nuclear „accidental” este absolut real” Newsweek.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a transmis luni un nou mesaj amenințător, avertizând că tensiu...
Acum o oră
13:10
OFICIAL Nu s-au găsit bani pentru creșterile de pensie. Pensionarii pierd 1.800.000.000€ într-o zi Newsweek.ro
Este oficial. NU s-au găsit bani pentru creșterile de pensii nici pe 2025 și nici în prima parte a a...
13:00
Avertismentul lui Zelenski: Flota fantomă a Rusiei lansează drone spre Europa, inclusiv spre România Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia folosește petroliere din „flota sa fa...
12:50
Real Madrid a sosit în Kazahstan după o călătorie de 7.000 km cu avionul Newsweek.ro
Delegaţia clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni în oraşul Almatî din Kazahstan, unde va înfrunta...
Acum 2 ore
12:40
Cum de a fost posibil succesul istoric al PAS în Moldova. Ce trebuie să învețe România Newsweek.ro
Partidul Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate (PAS), a obținut peste 50% din voturi și majoritatea î...
12:40
Partidele proruse din Moldova, învinse la urne, scot oamenii în stradă. Poliția: Se promit bani Newsweek.ro
Partidele proruse din Republica Moldova, învinse zdrobitor la urne în cadrul alegerilor parlamentare...
12:30
Directorul Airbus Defence: Putin testează NATO cu drone peste piste de aterizare. Ce e de făcut Newsweek.ro
Zborul unor drone suspecte în zona pistelor de aterizare sau a bazelor militare ale NATO au intrat î...
12:20
„Diversiunea” Realitatea Plus copiată la Moscova. TASS a anunțat victoria partidelor proruse Newsweek.ro
Agenția rusă TASS a publicat inițial că partidele de opoziție pro-ruse ar fi câștigat alegerile parl...
12:10
Voucher de 39.000 de lei pentru persoanele cu handicap. Cum primești banii și ce poți cumpăra Newsweek.ro
Persoanele cu dizabilități din România vor putea accesa, în curând, vouchere pentru tehnologii asist...
11:50
VIDEO A venit iarna! Ninge în mai multe zone montane. Utilajele de deszăpezire, scoase la muncă Newsweek.ro
A venit iarna, în România! În mai multe zone montane, ninge sau cade lapoviță, iar drumarii au scos...
Acum 4 ore
11:40
Investițiile, pensiile și salariile, pe masa coaliției. Pentru ce va mai avea România bani? Newsweek.ro
Coaliția de guvernare s-a reunit astăzi pentru a discuta și aproba forma finală a proiectului privin...
11:40
Mama celui de-al 7 copil mort la Spitalul Iași: „S-a întâmplat sâmbătă seara. S-a dus mititica” Newsweek.ro
Mama celui de-al 7 copil mort la Spitalul Iași: „S-a întâmplat sâmbătă seara. S-a dus mititica”. Ce ...
11:30
Prima regiune din România inclusă pe platforma Google Arts, un geoparc protejat de UNESCO Newsweek.ro
Un geoparc protejat de UNESCO a devenit prima regiune din România inclusă pe platforma Google Arts, ...
11:20
Trump dă verde Ucrainei să atace în inima Rusiei. Generalul Keith Kellogg: „Nu există locuri sacre” Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a autorizat Ucraina să efectueze lovituri cu rază lungă de acțiune a...
11:20
METEO Au fost emise alerte de vreme rea. În unele zone ninge. Cum e în București? Newsweek.ro
Vremea s-a răcit foarte mult de la o zi la alta. În unele zone a început să ningă. Meteorologii au e...
11:10
Proiect de lege. Angajații care lucrează noaptea vor alege metoda de compensare. Ce pot primi Newsweek.ro
Un proiect de lege depus la Senat propune reglementarea Codului Muncii. Inițiatorii spun că este ese...
10:40
Hotelul care a luat foc în Prahova, închis acum două săptămâni. Nu avea autorizație la incendiu Newsweek.ro
Hotelul care a luat foc luni dimineața era închis. Nu avea autorizație de securitate la incendiu, ia...
10:20
Sorin Grindeanu, după alegerile din Moldova: „Au ales parcursul european” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de felicitare pentru moldoveni, după alegerile parlamentare de d...
10:20
VIDEO Nasser Al-Attiyah, pe locul 1 în Campionatul Mondial de Rally-Raid, cu Dacia Sandrider Newsweek.ro
Etapa din Portugalia a Campionatului Mondial de Rally-Raid, penultima a sezonului, a fost câștigată ...
10:10
Ilie Bolojan, după alegerile din Moldova: „Votul oamenilor a făcut diferența” Newsweek.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj după alegerile din Republica Moldova. Șeful Ex...
09:50
Victor Negrescu, după victoria pro-europenilor din Moldova: Negocierile de aderare pot fi finalizate Newsweek.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Mol...
Acum 6 ore
09:40
Unii pensionari rămân fără pensie. Azi, ultima zi să trimită documente vitale la Casa de Pensii Newsweek.ro
Pensionarii români care se află în străinătate trebuie să depună un document, ca să nu rămână fără p...
09:30
Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte Newsweek.ro
Informații publice despre componența Consiliului de Administrație de la Spitalul de Copii din Iași a...
09:30
SUA iau în calcul livrarea de rachete Tomahawk către Kiev. JD Vanec: „Rușii trebuie să se trezească” Newsweek.ro
Statele Unite iau în calcul solicitarea Ucrainei privind furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lung...
09:00
Incendiu violent la un hotel din Prahova. Focul a cuprins acoperișul pe 500 mp Newsweek.ro
Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață la un hotel din satul Tătărani, comuna Bărcănești, ju...
08:50
Atac armat la o biserică mormonă din SUA. Cel puțin patru oameni au murit, opt au fost răniți Newsweek.ro
Cel puțin patru persoane au fost ucise și opt au fost rănite, după ce un bărbat înarmat a intrat cu ...
08:40
Rusia vrea ca Marea Britanie și Franța să participe la negocierile pentru dezarmarea nucleară Newsweek.ro
Kremlinul susține că arsenalele nucleare ale Marii Britanii și Franței trebuie să facă parte din vii...
08:20
George Simion felicită partidul prorus „Democrația Acasă” pentru intrarea în Parlamentul Moldovei Newsweek.ro
Liderul AUR, George Simion, a felicitat public partidul prorus „Democrația Acasă” și pe liderul său,...
08:20
Val de proteste ale studenților în țară. Le-au fost limitate multe drepturi prin reformă Newsweek.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) organizează luni proteste în toat...
08:10
Liderii americani militari sunt convocați la Pentagon la o întâlnire misterioasă. Ce vor discuta? Newsweek.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru Reuters că va participa la o reuniune misterioa...
08:00
Igor Dodon anunță „protest pașnic” în Chișinău, la prânz. Ce mesaj le-a transmis moldovenilor Newsweek.ro
Igor Dodon a anunțat un protest pașnic luni, la Parlament, și a cerut forțelor de ordine să nu urmez...
07:50
Partidul Politic Democrația Acasă se apropie de 7%. Este aliat cu AUR și a fost promovat pe TikTok Newsweek.ro
Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, se apropie de pragul de 7% la al...
Acum 8 ore
07:40
Oul sau găina. Cine a fost primul? Cercetătorii spun că au găsit răspunsul la eterna întrebare Newsweek.ro
Oul sau găina. cine a fost primul? Aceasta este o întrebare ce face parte din eternele dileme ale oa...
07:40
Cât de iubit e George Simion în Moldova? AUR Moldova a primit 0,1% din voturi Newsweek.ro
AUR Molodva a înregistrat un scor rușinos la alegerile din Moldova doar 0,1%. George Simion a intuit...
07:30
Alcoolul crește riscul de demență. Ce spun medicii și cât alcool ai voie să consumi? Newsweek.ro
Alcoolul crește riscul de demență. Ce spun medicii și cât alcool ai voie să consumi este întrebarea ...
07:20
Horoscop 30 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi dificilă Leilor. Balanțele sunt mințite Newsweek.ro
Horoscop 30 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi dificilă Leilor. Balanțele sunt mințite. Scorpi...
07:10
Pensionarii au pierdut 610 lei la pensie în 2025. De unde se pot împrumuta pensionarii pentru iarnă? Newsweek.ro
Pensionarii care au pierdut 610 lei la pensie trebuie să găsească soluții pentru a face față cheltui...
Acum 24 ore
21:50
Alertă pe Aeroportul Otopeni. Dronă depistată lângă o pistă. Aterizările au fost suspendate Newsweek.ro
Alertă pe Aeroportul Otopeni. O dronă civilă a fost depistată lângă o pistă. Autoritățile au suspend...
20:50
Atenționare de vreme rea în Spania. Cei care vor să călătorească în Valencia trebuie să fie atenți Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţ...
20:30
Echipa de nevăzători a României a câştigat Cupa Oraşelor Europei Centrale la fotbal Newsweek.ro
Echipa de nevăzători a României, reprezentând Municipiul Bucureşti, a reuşit o performanţă remarcabi...
20:10
Un turist german s-a urcat pe munte și s-a accidentat la un picior. Salvamont a intervenit Newsweek.ro
Salvatorii montani maramureşeni au intervenit, duminică după amiază, pentru recuperarea unui turist ...
19:50
România aduce excelența Baldrige aproape de liderii săi. Manageri români pregătiți de experți SUA Newsweek.ro
România a găzduit, timp de patru zile, la sediul Atlantic Council Romania – Casa Ciru Iliescu, o con...
19:50
Ce amendă poți lua dacă parchezi sub nuci pe stradă. O pățești doar toamna Newsweek.ro
Cu siguranță nu știai că poți lua amendă în această țară dacă parchezi sub nuci pe stradă. Iată ce s...
19:40
Poliţia Naţională din Republica Moldova a descoperit un grup care ar vrea să destabilizeze Newsweek.ro
Poliţia Naţională din Republica Moldova transmite cǎ deţine informaţii în legătură cu unele grupuri ...
19:30
Nicușor Dan și gălăgia populistă: între zgomot și adevăr Newsweek.ro
Îl cunosc pe Nicușor Dan de peste 35 de ani din timpul serviciului militar.
19:20
LOTO Ce numere au ieșit câștigătoare duminica aceasta. Combinații de cifre mici Newsweek.ro
Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi ...
19:10
Chipul lui Decebal de la Orșova, cea mai înaltă sculptură din Europa. Lucrarea a costat 1.000.000 $ Newsweek.ro
Chipul lui Decebal de la Orșova este cea mai înaltă sculptură din Europa, cu o impresionantă dimensi...
18:50
Un șofer băut și fără permis a vrut să dea mită polițiștilor în Dâmbovița. Ce a pățit după Newsweek.ro
Un şofer de 59 de ani este cercetat pentru dare de mită, după ce a încercat să ofere bani poliţiştil...
18:30
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut medalia de aur la Cupa Mondială de la Szombathely Newsweek.ro
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la...
