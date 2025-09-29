Al șaptelea deces înregistrat. Un bebeluș adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a murit la un spital din Capitală, unde fusese transferat

19:10

Ca să nu plătească o amendă de 45.000 de lei aplicată de ANPC, Mega Image a depus plângere contravențională împotriva procesului verbal al instituției. Însă judecătorii au șters efectiv pe jos cu olandezii de la Mega Image, după ce au descoperit că parfumul din hârtia igienică vândută în magazine nu numai că era practică comercială […] The post Instanța a șters pe jos cu olandezii de la Mega Image. Parfumul din hârtia igienică vândută, atac la sănătatea cetățenilor first appeared on Ziarul National.