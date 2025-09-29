Alte șanțuri, alte dușuri reci. Termoenergetica deschide noi șantiere, care lasă aproape 800 de blocuri din București fără apă caldă. Lista străzilor afectate
B365.ro, 29 septembrie 2025 13:20
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță deschiderea unor noi șantiere în București. În următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice. Aproape 800 de blocuri rămân fără
• • •
Acum 30 minute
13:20
FOTO | Accident cu tramvai vs auto, kilometri de coadă de tramvaie la Piața Râmnicu Sărat, intersecție cu Camil Ressu. STB: Liniile 23, 27 și 49, blocate # B365.ro
Un accident între un tramvai și o mașină a avut loc în urmă cu scurt timp, în intersecția Str. Liviu Rebreanu cu Bd. Camil Ressu. Societatea de Transport București (STB) anunță că liniile 23, 27
13:20
Alte șanțuri, alte dușuri reci. Termoenergetica deschide noi șantiere, care lasă aproape 800 de blocuri din București fără apă caldă. Lista străzilor afectate # B365.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță deschiderea unor noi șantiere în București. În următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice. Aproape 800 de blocuri rămân fără
Acum o oră
13:00
Zacusca de pește păstrează savoarea meselor de toamnă petrecute în familie, pe malul Dunării sau în propria bucătărie. Dacă vrei să pui la păstrare un preparat tradițional, bogat în arome și potrivit pentru proviziile de
13:00
Pavaj care înghite gălăgie în orașul care dă în toate gropile. PS1 anunță că va pune pavimente fonoabsorbante și bariere verzi antifonice în zonele dens populate # B365.ro
Primăria Sectorului 1 anunță că va implementa un proiect pentru reducerea poluării fonice în zonele urbane intens circulate și populate. Administrația locală va instala mai multe instrumete pentru măsurarea și reducerea zgomotelor. Acesta face parte
13:00
Brazii ornamentali au devenit o alegere din ce în ce mai populară pentru grădini, curți și spații verzi, datorită aspectului lor elegant. Acești arbori nu sunt doar simboluri ale sărbătorilor de iarnă, ci și elemente
13:00
Infecțiile virale reprezintă unele dintre cele mai comune probleme de sănătate, afectând oameni de toate vârstele. Acestea sunt cauzate de virusuri care se răspândesc rapid și pot provoca o gamă largă de simptome, de la
Acum 2 ore
12:40
FOTO | O colecție de gunoaie din fața Teatrului Masca te lasă mască. ”Clopotele de plastic și containerele insalubre îți mută nasul din loc”, descrie o bucureșteancă # B365.ro
În ulimul timp străzile și bulevardele din Capitală s-au umplut de gunoaie. De la Sectorul 1 până la Sectorul 6 găsim lăsate la voia întâmplării zeci de saci cu gunoaie abandonate pe te miri unde.
12:30
VIDEO | Hotelul din Prahova, care s-a făcut scrum azi-dimineață, era închis pentru că nu avea aviz de securitate la incendiu. Două tinere nepaleze au murit # B365.ro
Un incendiu a cuprins, în această dimineață, un hotel din satul Tătărani, din județul Prahova, în urma căruia două persoane au murit. IGSU precizează că, în urma unui control efectuat în data de 16 septembrie
12:20
„Ăsta e jaf!” Revolta câtorva sute de bucureșteni, furioși pe „taxarea abuzivă” a lui Negoiță. Buba s-a spart în parcare, pe locurile nominale, pe care le plătești până te sună cineva nervos # B365.ro
Un nou val de nemulțumiri cuprinde Sectorul 3 al Capitalei, după ce autoritățile locale au anunțat implementarea unor noi reguli și tarife de parcare. Bucureștenii consideră că sunt taxați abuziv pentru parcarea din Sectorul 3,
12:10
FOTO ❄️ Iarna asta prinde o mare viteză! Primele imagini cu zăpadă la Bâlea Lac – Transfăgărășan. Ninge în mai multe locuri din țară, la altitudini mari, anunță ANM # B365.ro
Luna septembrie abia ajunge la final, dar vortexul polar a decis să arate ce poate: Deocamdată, nu ninge în București, însă ninge în alte zone din țară și au apărut primele imagini cu zăpadă la
Acum 4 ore
11:40
Trotuar complet distrus după niciun an de la „restimatizarea” din Piața Domenii. Și o întrebare de toți banii: „Oare există garanție și constructorul o fi obligat să repare?” # B365.ro
Chiar dacă se fac lucări de reparație în unele zone, trotuarele ajung să arate mai rău decât înainte. Iar acest lucru aduce mai multe probleme pentru locuitorii care tranzitează pe acolo. Acesta este cazul unui
10:40
Tărăboi la Dinamo, din cauza lui Mihai Popovici, tatăl lui David. E acuzat că obligă părinți să cumpere echipamente de la sponsorii fiului, mulți antrenori de înot ar fi plecat din cauza sa # B365.ro
Mai mulți părinți au semnalat o serie de probleme la Academia de înot Dinamo. Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici, conduce instituția și este acuzat că-i obligă pe părinți să cumpere echipamente pentru cei mici
10:20
ESENȚIAL | E ziua când studenții ies în stradă, în Piața Victoriei. Furioși pe Guvernul Bolojan și tăierile lui, tinerii protestează și în alte mari centre universitare din țară # B365.ro
Studenții sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate luate de Guvern și protestează luni, 29 septembrie 2025, la începutul anului universitar, în Piața Victoriei din București, dar și în marile centre universitare din țară: Timișoara, Cluj-Napoca,
Acum 6 ore
09:10
Sute de bucureșteni și-au început ziua în stația unde tramvaiul nu mai vine. Un clasic „incident tehnic” a blocat dimineață linia 41, în stația Drumul Taberei # B365.ro
STB îi anunță pe călători că linia 41 este blocată pe Strada Brașov, în stația Drumul Taberei, pe sensul de mers spre Ghencea. Este anunțat un misterios „incident tehnic". Știre în curs de actualizare. Revenim
08:50
5 zile de restricții de circulație pe Autostrada A1, sensul Pitești – București. Se decopertează asfaltul pe 7 kilometri de șosea, să sperăm că întru înlocuire mai trainică # B365.ro
Șoferii care tranzitează Autostrada A1 trebuie să știe că, începând de luni, 29 septembrie, sunt restricții de circulație pe sensul dinspre Pitești spre București. Se fac lucrări de frezare și acestea durează până vineri, 3
08:30
FOTO | “E inuman, 200 de m în jumătate de oră!” Pasajul Domnești, blocat total în sensul spre București. De fapt, e rău-roșu în trei din patru direcții # B365.ro
Dimineața de luni nu poate fi fără o circulație îngreunată. Un martor transmite că pasajul Domnești este blocat pe sensul spre București. Acesta adaugă că se fac 30 de minute pe o distanță de 200
Acum 12 ore
05:00
Cristian Popescu Piedone, autodeclaratul „de meserie: om”. Portretul pestriț al celui care a condus două sectoare în București și care azi își lansează partid la Sala Palatului # B365.ro
Câți se pot lăuda că au fost aleși primari de trei ori în două sectoare diferite ale Bucureștiului? Dar că au obținut permisul auto la toate categoriile într-o zi? Sau că și-au deschis restaurant la
02:10
Pe culmile nepăsării: se vede cerul prin acoperișul Casei cu Cavaler în Armură din Precupeții Vechi. Cine-a pus deasupra Bucureștiului misterioasa statuie cu ciocan ridicat amenințător # B365.ro
O imagine ireală te izbește cum intri pe strada Episcopul Radu, dinspre str. Eminescu, în ce-a mai rămas din mahalaua negustorească Precupeții Vechi, după sistematizarea Căii Moșilor. Pe măsură ce înaintezi pas cu pas, prin
Acum 24 ore
17:30
Noi săpături vor fi pe secțiunea nordică a viitoarei Magistrale M6. Când vor porni „cârtițele” Sf. Ana și Sf. Maria pe această rută # B365.ro
„Cârtițele" Sfânta Ana și Sfânta Maria vor începe să sape la secțiunea nordică a Magistralei 6 de metrou anul viitor. Mai precis în luna februarie. „Cârtițele" Sfânta Ana și Sfânta Maria vor începe să sape
16:40
VIDEO | Lucrările la liniile de tramvai de pe Expoziției, Chișinău, Basarabia și Pallady avansează conform graficului. Unele ar putea fi finalizate anul acesta # B365.ro
Lucrările pentru modernizarea liniilor de tramvai din Capitală au avansat semnificativ. Se lucrează pe bulevardele Expoziției, Chișinău, Basarabia și Theodor Pallady. Unele lucrări ar putea fi terminate anul acesta. Care este stadiul lucrărilor de modernizare
16:00
Tentativă de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Un bărbat pretinde că este turc și cere 500 lei în schimbul unui inel pentru bani de benzină # B365.ro
Astăzi, 29 septembrie, pe Șoseaua de Centură Jilava un bărbat se preface că este turc și spune că a rămas fără benzină. Iar pentru a putea face rost de banii de benzină scoate un inel
15:20
Încep înscrierile la bazinul de înot de la Școala 311 din Sectorul 6. Startul se dă pe 29 septembrie, la ora 10 # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat bucureștenii că mâine, 29 septembrie, încep înscrierile la bazinul de înot de la Școala 311. Înscrierile încep la ora 10:00. Încep înscrierile la bazinul de înot de la Școala 311
15:10
VIDEO | Un frate Jder s-a rătăcit prin București. Animalul curios a explorat zona Unirii la o plimbare # B365.ro
În urmă cu câteva zile în Capitală a venit un vizitator dichisit și „exotic" zonei. S-a plimbat pe acoperișul unei case. A fost surprins în zona Unirii din Sectorul 3. Un jder a făcut o
14:40
Ieri
13:40
FOTO | Cămin nou la Universitatea Politehnica București. Are 276 de locuri de cazare și dotări moderne # B365.ro
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București a inaugurat căminul P19. Acesta este complet reabilitat și modernizat, pentru ca studenții să se bucure de condiții de cazare la standarde moderne. Investiția este de 22
12:50
Percheziții DIICOT în București, Ilfov și Olt. Ancheta vizează trafic de droguri de mare risc, dare de mită și divulgare de informații # B365.ro
Astăzi, 28 septembrie procurorii DIICOT împreună cu polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează 43 de percheziții domiciliare în municipiul București și județele Ilfov și Olt.
12:20
Palatul Cotroceni devine roz, pe 1 octombrie, de Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân. Alte 5 clădiri din București vor mai fi colorate astfel # B365.ro
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz, pe 1 octombrie, cu ocazia Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân. Vor mai fi și alte 22 de clădiri din România ce vor îmbrăca lumina roz pe
11:30
Două linii STB vor avea trasee modificate în perioada 4-5 octombrie. Traficul va fi restricționat în Piața Victoriei # B365.ro
Două linii STB își modifică traseul temporar în perioada 4-5 octombrie. Sâmbătă, între orele 15:00 – 23:00, se restricționează gradual traficul rutier general în Piața Victoriei (alveola centrală), până în jurul orei 17:00. Această schimbare
10:40
VIDEO | Bătaie violentă în Centrul Vechi din București. Agenți de pază au lovit mai mulți tineri # B365.ro
Ieri, 27 septembrie, a avut loc o bătaie în Centru Vechi din București. Mai muți tineri au fost bătuți de niște agenți de pază. Grupul de tineri aveau sub 20 de ani. Grup de tineri
09:20
Alegeri cu rezultate cruciale, azi, în R. Moldova. Un test pentru Maia Sandu și un scrutin considerat extrem de important în înfruntarea dintre Rusia și Occident # B365.ro
A început ziua alegerilor parlamentare în Republica Moldova, un scrutin ale cărui rezultate sunt considerate cruciale pentru direcția, deci pentru viitorul țării de la nord de Prut. Cetățenii moldoveni cu drept de vot îi aleg
05:10
Casa Nanu-Muscel, de la lux, la decădere și apoi la renaștere (cu un colos de sticlă-n spate) # B365.ro
În inima Bucureștiului, la numărul 7 din Piața Romană, se înalță o clădire care a traversat mai bine de un secol de istorie urbană: Casa Nanu-Muscel. Este restaurată și redeschisă, dar în spatele fațadelor albe
04:10
Calea Moșilor, traumele unui cartier al contrastelor. Cea mai veche arteră comercială a Bucureștiului și degradarea ei continuă # B365.ro
Calea Moșilor sau străvechiul Pod al Târgului din Afară, cândva arteră prin excelență negustorească, conține un segment vechi (care începe din str. Bărăției și se termină în bd. Carol I), definit de anunțul-verdict "Atenție, pericol
02:10
Mesaje uluitoare pe grupurile de Whatsapp ale părinților care identifică probleme colosale ale copiilor lor la școală # B365.ro
Și m-am întâlnit cu o prietenă. Și am mai stat noi și am povestit. Și am fumat o țigară. Și am fi depănat și amintiri, dar nu le mai aveam, că era prea dimineață, abia
27 septembrie 2025
17:30
FOTO | Munți de gunoi lângă pubele în S3. Bucureștean: E un dezastru pe Str. Stelian Mihale, unde este o singură ghenă îngropată la 10 scări de bloc # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei. Situația cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor a ieșit de sub control. Un bucureștean a fotografiat zeci de gunoaie adunate lângă pubele pe o stradă din Sectorul 3. Imaginile
15:40
Accident trotinetă vs mașină la intersecția dintre străzile Luica și Pogoanele. O persoană a fost rănită, spune un martor # B365.ro
Astăzi, 27 septembrie s-a produs un accident între o mașină și o trotinetă. Starea de sănătate a victimei nu este cunoscută din păcate. Accidentul a avut loc la intersecția străzilor Luica cu Pogoanele din Capitală.
15:10
Peste 500 de persoane lucrau la negru într-o firmă de curierat din București. Compania a primit amendă de 200.000 pentru angajații neînregistrați # B365.ro
Au fost găsiți peste 500 de angajați fără contract de muncă într-o singură zi de inspectorii de muncă la o firmă de curierat din București. Operatorul economic a fost sancționat cu o amendă în valoare
14:40
Accident tramvai vs mașină pe Calea Giulești. STB: Liniile 11 și 44 sunt blocate după stația Opera Comică pentru copii, sens Pod Basarab # B365.ro
Astăzi, 27 septembrie s-a produ un accident pe Calea Giulești. O mașină a intrat într-un tramvai. La fața locului sunt prezente atât o mașină de ambulanță, cât și una poliție. Traficul din zonă este îngreunat.
14:20
S-au pus la vânzare biletele pentru concertul trupei Iron Maiden. Va avea loc la anul, în București, pe 28 mai # B365.ro
Vești bune pentru fanii trupei Iron Maiden. Au fost puse în vânzare biletele pentru concertul trupei din România. Acesta ava avea loc pe 28 mai 2026 pe Arena Națională. S-au pus în vânzare biletele pentru
14:10
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
FOTO | Trotuar distrus lângă locul de joacă de la Parcul George Călinescu. Bucureștean: Groapa e acolo de un an de zile și continuă să crească # B365.ro
ferdgds În Sectorul 1, o groapă de pe un trotuar a atras privirile și mai ales, nemulțumirile bucureștenilor. Aceasta este extrem de mare și poate cauza multe pericole. Este situată în Parcul George Călinescu din
12:50
„Cârtița” Sf. Ana va termina al doilea segment de tunel între stațiile de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa de la viitoarea magistrală M6. Ea va ajunge la Băneasa săptămâna viitoare # B365.ro
La începutul săptămânii viitoare, al doilea segment de tunel între stațiile de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, pe Magistrala 6 de metrou, va fi gata. Acesta va fi finalizat de scutul de foraj „Sfânta Ana",
12:10
VIDEO | „Duș de lux” a la București, unde problemele cu apa caldă nu se mai termină. Oală cu apă încălzită devine instrumentul esențial # B365.ro
O tânără care locuiește în Sectorul 3 al Capitalei a ales să facă un ghid în legătură cu ce să faci când nu ai apă caldă în București. Aceasta ne-a arătat cum anume decide ea
11:00
Adolescentul din București care a trimis mesaje de amenințare în sute de școli și spitale din Capitală și din toată țara, arestat preventiv. E acuzat de terorism # B365.ro
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la mai multe școli și spitale din București a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București în data de
10:30
FOTO | Structura Lacului IOR a devenit din ce în ce mai șubredă. ”Sub pod se vede cel mai bine și se desfășoară rapid”, spune un bucureștean # B365.ro
În ultimii ani situația Parcului IOR este una extrem de delicată, mai ales când vorbim despre zona retrocedată a parcului. Arborii au fost rând pe rând tăiați, arși sau chiar otrăviți. Din păcate partea tristă
26 septembrie 2025
19:30
Bucureștenii din Sectorul 6 pot dona sânge vinerea viitoare, la Centrul de Sănătate “Sfântul Nectarie”. „Un gest simplu care poate salva 3 vieți” # B365.ro
Vineri, pe 3 octombrie 2025, bucureștenii din Sectorul 6 pot participa la o nouă ediție a campaniei de donare de sânge. Sub deviza „Donează sânge, dăruiește viața!", evenimentul își propune nu doar să salveze vieți,
19:00
Unde se mută angajații Metrorex, cei dați afară de Ministrul Transporturilor din Palatul CFR. A fost decis noul loc pentru sediul central # B365.ro
Ministrul Transporturilor a decis să evacueze angajații Metrorex din birourile de la etajul 9 din Palatul CFR, asta după ce a ieșit la iveală că și aceștia beneficiază de „sporul de metrou”, deși nu lucrează […] Articolul Unde se mută angajații Metrorex, cei dați afară de Ministrul Transporturilor din Palatul CFR. A fost decis noul loc pentru sediul central apare prima dată în B365.
18:50
Incendiu auto în centrul Bucureștiului, pe Strada Batiștei. Martor: A luat foc o mașină electrică # B365.ro
UPDATE, ora 18:47: Pompierii aproape au reușit să stingă flăcările. Un moderator al comunității „Info Trafic Bucuresti si Ilfov” anunță că nu sunt victime, din fericire. Știrea inițială. Un incendiu auto a izbucnit în urmă […] Articolul Incendiu auto în centrul Bucureștiului, pe Strada Batiștei. Martor: A luat foc o mașină electrică apare prima dată în B365.
17:40
A murit Dumitru Dumbravă, fost general SRI. A fost internat la Spitalul Agrippa Ionescu din București # B365.ro
A murit Dumitru Dumbravă, fost general al Serviciului Român de Informații (SRI). Avea 53 de ani, era internat de câteva zile la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” din București. A murit Dumitru Dumbravă, fost general SRI […] Articolul A murit Dumitru Dumbravă, fost general SRI. A fost internat la Spitalul Agrippa Ionescu din București apare prima dată în B365.
17:10
UPDATE | Urgență medicală pe traseu, tramvaiele liniilor 23 și 32 sunt blocate pe Calea Rahovei. STB: Un călător are nevoie de îngrijiri medicale # B365.ro
UPDATE, ora 17:08: Liniile 23 și 32 funcționează normal pe Calea Rahovei, de la ora 17:00, anunță reprezentanții Societății de Transport București. Știrea inițială. Unui călător i s-a făcut rău și i se acordă îngrijiri […] Articolul UPDATE | Urgență medicală pe traseu, tramvaiele liniilor 23 și 32 sunt blocate pe Calea Rahovei. STB: Un călător are nevoie de îngrijiri medicale apare prima dată în B365.
16:40
Greierele și Furnica vin în Piațeta Favorit, în weekend. Copiii sunt așteptați sâmbătă cu muzică, animatori și pictură pe față # B365.ro
Sâmbătă, 27 septembrie, Piațeta Favorit redevine un tărâm al bucuriei pentru cei mici. Primăria Sectorului 6 invită copiii și părinții la o după-amiază plină de distracție, voie bună și momente magice, special pregătite pentru a […] Articolul Greierele și Furnica vin în Piațeta Favorit, în weekend. Copiii sunt așteptați sâmbătă cu muzică, animatori și pictură pe față apare prima dată în B365.
