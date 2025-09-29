Bugetul UE 2028-2034 – „Comisia Europeană încaieră primarii cu fermierii!”
Agro-TV.ro, 29 septembrie 2025 13:20
Bugetul UE 2028-2034 nu respectă viziunea Parlamentului European (PE) și reprezintă un pas înapoi pentru agricultura europeană, riscând să submineze direct viitorul fermierilor și securitatea alimentară a Europei, este poziția adoptată de majoritatea membrilor Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) din legislativul european, a declarat europarlamentarul Daniel Buda, într-o postare e pagina sa de […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum 30 minute
13:20
Acum 4 ore
11:20
Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a lansat luni un apel ferm atât către autoritățile și factorii politici din România, cât și către opinia publică: „Nu lăsați ca apa să ajungă o marfă tranzacționată la bursă!” Într-un comunicat remis luni redacției AgroTV, LAPAR ridică o serie de aspecte legate de accesul la apă, atât al […]
Acum 6 ore
08:30
Cum protejăm porumbul din hambar de gărgărițe – Depozitarea porumbului după recoltare vine cu numeroase provocări pentru fermieri, iar una dintre cele mai frecvente probleme este atacul gărgărițelor. Aceste insecte pot compromite rapid calitatea boabelor, ducând la pierderi importante de producție și de valoare economică. În materialul video de mai jos, Dr. Ing. Horia Ghibu […]
Acum 8 ore
07:40
Piața porumbului continuă să traverseze o perioadă de stagnare la nivel internațional, iar fermierii români beneficiază de un preț avantajos pe piața internă. Diferența dintre ofertele exportatorilor din Portul Constanța și cele ale cumpărătorilor locali face ca fermierii români să găsească momentan oportunități mai bune în țară decât la export. Cezar Gheorghe, expert în piețele […]
06:30
O schimbare majoră se profilează în agricultura românească, dacă planul de guvernare al actualului cabinet de la Palatul Victoria va fi dus la bun sfârșit. Potrivit acestui plan, suprafața minimă eligibilă pentru acordarea subvențiilor va crește de la 1 hectar la 2 hectare, măsură care ar putea afecta peste 150.000 de fermieri, care vor fi […]
Acum 24 ore
14:00
Hoții de porumb aduc toamna nu doar recolte pierdute, ci și adevărate bătălii pentru mulți dintre fermieri. Aceștia se trezesc de dimineață că porumbul cules cu grijă peste an dispare aproape peste noapte, iar hoții rămân nepedepsiți. Pagubele sunt uriașe, iar majoritatea fermierilor nu mai depun plângeri la Poliție. Un localnic din Plopșoru povestește pentru […]
Ieri
11:00
Dacă te-ai gândit să intri în afaceri cu alune, pregătește-te deoarece un hectar de alun poate costa astăzi zeci de mii de euro doar pentru înființare. Horațiu Buzgău, fermier din Satu Mare, spune că investiția nu este deloc mică, mai ales dacă vrei rezultate bune. „Ne-a ajutat foarte mult Fondurile Europene, pentru că fără finanțare […]
08:00
Un incendiu de vegetație a izbucnit în seara de sâmbătă pe o pășune din județul Dâmbovița. Primarul a făcut apel către localnici pentru localizarea acestuia. Un incendiu a izbucnit între canale, spre Cazaci, în satul Nucet, județul Dâmbovița. Primarul localității, Luisa Barboiu a lansat un apel insistent pe Facebook către localnici pentru a ajuta la […]
07:40
Două utilaje agricole au fost recunoscute pentru performanță și inovație primind medalia de aur pentru contribuția lor la eficiența și muncii în fermă. Alte 22 de utilaje au fost premiate cu medalia de argint, pentru îmbunătățiri semnificative ale funcționalității și proceselor existente în cadrul topului Inovație Agritechnica 2025. Medalia de aur pentru compania Müller Landmaschinen […]
27 septembrie 2025
22:20
Un furt ca în filme a avut loc în acest weekend când un fermier a rămas fără bovinele de rasă care valorează zeci de mii de lei. 22 de vaci din rasa Black Angus au dispărut peste noapte. Firma de specialitate Hunting Fun a constatat dispariția a bovinelor de rasă de carne Black Angus de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Șeful AFIR, Adrian Chesnoiu, le promite bani în plus fermierilor care sunt interesați de obținerea de fonduri europene nerambursabile prin submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, după ce Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a constatat că alocarea financiară anunțată […]
14:30
Bruxelles: Asigurarea pentru secetă – produs obligatoriu! Se merge până la retragerea autorizației firmelor de profil! # Agro-TV.ro
La Bruxelles se discută din ce în ce mai intens despre faptul că asigurarea pentru secetă trebuie să devină un produs obligatoriu pus la dispoziția fermierilor de către firmele de asigurare, sub sancțiunea retragerii licenței, în caz de refuz. „Avem aici un război cu Comisia Europeană, un război – cu siguranță – pe care îl […]
12:30
Meteo/Octombrie. De luni, urmează patru săptămâni în care ploile aducătoare de speranțe pentru fermieri își vor face în cele din urmă simțită prezența, conform estimărilor publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în săptămâna 29 septembrie-6 octombrie, cantităție de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice. […]
10:50
De la Bruxelles vine încă o veste proastă pentru crescătorii de oi și capre: tocmai când ziceau că scapă de interdicția privind livrările de animale către spațiul Uniunii Europene, care urma să expire pe pe 30 septembrie, Comisia Europeană a decis să prelungească termenul acestei măsuri până la 31 decembrie 2025. Măsura interdicției privind circulația […]
08:40
Micii fermieri din România se confruntă cu o situație dramatică pe piața laptelui. În timp ce la raft consumatorii plătesc între 6 și 10 lei pentru un litru de lapte, prețul laptelui la poarta fermei oferit de procesatori abia mai depășește 1,5 lei/litru. Diferența uriașă între ceea ce primește producătorul și ceea ce plătește cumpărătorul […]
07:30
Piața terenurilor agricole din România traversează o perioadă de mari contraste. În timp ce prețul mediu pe hectar a continuat să crească la nivel național, diferențele dintre tranzacții pot fi uriașe, în funcție de zonă, calitatea solului și accesul la irigații. În sudul țării, unde agricultura are tradiție și potențial ridicat, fermierii și investitorii străini […]
06:30
Problemele uriașe ale micilor fermieri: ”Avem o singură șansă – să părăsim satul românesc” # Agro-TV.ro
Micii fermieri din România trec printr-o perioadă critică. Confruntați cu prețuri foarte mici pentru cereale, lapte sau carne, impozitare excesivă și birocrație sufocantă, mulți dintre ei se gândesc serios să renunțe la agricultură și să plece din satul românesc. În plus, lipsa forței de muncă face aproape imposibilă continuarea activității, mai ales în fermele de […]
25 septembrie 2025
20:00
Pesta micilor rumegătoare continuă să fie o amenințare serioasă pentru sectorul ovin din România, iar crescătorii atrag atenția că este nevoie urgentă de măsuri ferme pentru protejarea efectivelor. Una dintre soluțiile invocate de fermieri este vaccinarea oilor, chiar dacă există opinii pro și contra la nivel național și european. ”Propuneri sunt pro și contra. Am […]
13:10
Ministrul Florin Barbu anunță programul adoptat AZI în Guvern, cu buget de 798 de milioane de lei! # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, vine cu o veste bună pentru fermierii și producătorii locali: Guvernul a aprobat în ședința de joi continuarea Programului pentru școli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum și bugetul aferent anului școlar 2025–2026, care a fost majorat la 798 milioane lei. „Fondurile vor asigura distribuirea zilnică a fructelor și legumelor, […]
12:00
Bani mai mulți, controale mai puține, norme de mediu relaxate, acestea sunt câteva măsuri pentru fermieri aprobate la Bruxelles, ieri, în ședința Comisiei pentru Agricultură (AGRI) a Parlamentului European care a luat în dezbatere simplificarea Politicii Agricole Comune. Potrivit europarlamentarului Dan Motreanu, responsabil din partea grupului PPE pe acest dosar, Comisia AGRI a aprobat ca […]
08:30
Gata cu birocrația! Urșii care intră în localități vor putea fi gestionați direct și radical # Agro-TV.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care modifică Ordonanța nr. 81/2021 și introduce măsuri mai dure pentru gestionarea urșilor care intră în localități, care amenință viața sau integritatea persoanelor și bunurile în zonele intravilane. ”Am pus în transparenţă pe site-ul Ministerului Mediului un proiect de […]
07:30
Discuțiile privind impozitarea subvențiilor APIA revin în atenția fermierilor. Nicu Vasile, președintele LAPAR și fermier cu experiență, a atras atenția asupra unei situații pe care o consideră injustă. Acesta susține că actualul sistem fiscal creează discrepanțe majore între fermierii care sunt fiscalizați și plătesc impozit pe subvenții și cei care lucrează fără a declara veniturile. […]
06:30
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de depunere a cererilor pentru Submăsura 17.1 – Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, destinată fermierilor români care doresc să-și protejeze producția prin polițe de asigurare. Sesiunea este activă în perioada 25 septembrie – 12 octombrie 2025, iar termenul […]
24 septembrie 2025
15:40
Europarlamentarul român Daniel Buda a fost ales vicepreședinte al EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului Partidului Popular European (PPE) dedicată sectorului agricol, lansată marți, 23 septembrie, în prezența comisarului european pentru agricultură, Christophe Hansen, și a președintelui Grupului PPE, Manfred Weber. „Am avut onoarea de a fi ales Vicepreședinte al acestei structuri, care va constitui […]
14:00
Meteo 24 septembrie – După o vară prelungită, cu temperaturi caniculare chiar și în luna lui Răpciune, toamna dă buzna în România, cu vreme rea și scăderi bruște în termometre, chiar și de 15 grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), începând de miercuri, 24 septembrie, vremea se va răci accentuat în nordul și centrul […]
12:50
Măsura care îi vizează pe toți românii, adoptată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului # Agro-TV.ro
Guvernul pregătește prin Ordonanță de Urgență o măsură care îi vizează pe toți românii. MInisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus miercuri în dezbatere publică un proiect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ a Guvernului pentru modificarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii […]
11:40
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) se alătură și în acest an comunității internaționale în celebrarea Zilei Internaționale de Conștientizare a Pierderilor și Risipei Alimentare, marcată în fiecare an la data de 29 septembrie, în urma unei rezoluții adoptate de Adunărea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 2019, se arată într-un comunicat al instituției remis […]
11:10
România este campioană la exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene (UE) în sezonul 2025-2026, cu o cantitate de 2,07 milioane de tone din totalul de 4,12 milioane de tone livrate de blocul comunitar în perioada 1 iulie-21 septembrie a.c., potrivit datelor publicate marți de Comisia Europeană. În clasamentul exportatorilor de grâu moale din UE, […]
08:30
Țuica de mere este una dintre băuturile tradiționale românești care îmbină gustul autentic al fructelor cu priceperea celor care o prepară. Dincolo de rețete transmise din generație în generație, secretul unei țuici reușite stă în calitatea materiei prime și în respectarea unor pași esențiali de fermentație și distilare. De la alegerea fructelor și până la […]
07:40
Programul „Rabla pentru tractoare”, lansat și anulat anul acesta de Ministerul Mediului, rămâne în continuare în suspans. Recent, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, a dat de înțeles că și-ar dori ca programul să fie transferat la Ministerul Agriculturii, pentru a putea să-i dea drumul cât mai repede. Nu există, însă, nicio bază legală […]
06:30
Noi oportunități de finanțare cu fonduri europene pentru fermieri și antreprenori din mediul rural # Agro-TV.ro
Micii fermieri și antreprenorii din mediul rural au la dispoziție noi oportunități de finanțare cu fonduri europene nerambursabile prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL-uri). Aceste apeluri sunt în plină desfășurare și oferă avantaje importante față de programele clasice derulate de AFIR, susțin consultanții. ”Este perioada în care se lucrează intens, pentru că avem calendare […]
23 septembrie 2025
18:50
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a reprezentat România la reuniunea Consiliului AgriFish de la Bruxelles, unde s-au discutat viitoarele orientări privind bugetul și prioritățile Politicii Agricole Comune (PAC) după 2027. Oficialul român a transmis mai multe mesaje ferm, printre care și respingerea propunerii Comisiei Europene privind plafonarea și degresivitatea sprijinului pentru fermieri. Această decizie reprezintă o […]
17:50
Telemeaua de Sibiu i-a cucerit pe chinezi! Premiată la expoziția internațională GIPE 2025 # Agro-TV.ro
Telemeaua de Sibiu se numără printre cele 10 produse din toată lumea premiate la Expoziția de Produse cu Indicații Geografice – GIPE 2025, ce a avut loc la Beijing (China), în perioada 19-21 septembrie a.c. GIPE 2025 reprezintă o platformă internațională de cooperare comercială, de promovare a schimburilor de tehnologie, a integrării culturale și nu […]
16:10
Ordin MADR pentru accesarea de fonduri europene – Noi criterii de eligibilitate, condiții și documente justificative! # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a pus în dezbatere publică un nou proiect de Ordin MADR ce vizează accesarea de fonduri europene nerambursabile. Mai exact este vorba despre proiectul de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiei IS-V-01 „Restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole” […]
13:20
Schimbările climatice, de la înghețurile târzii de primăvară și furtunile cu grindină, până la perioadele prelungite de secetă, cresc din ce în ce mai mult riscul apariției bolilor fungice în podgoriile din România, lucru care îi obligă viticultori să caute soluția ideală împotriva făinării și a putregaiului negru din vie, care afectează productivitatea prin compromiterea […]
12:00
Închiderea târgurilor de animale, ca urmare a apariției și evoluției diverselor boli pe teritoriul țării noastre, a dus la o scădere semnificativă a efectivelor de animale din fermele mici și din gospodării, care obișnuiau să-și valorifice animalele prin astfel de piețe de desfacere. Cu o astfel de situație se confruntă și micii fermieri din județul […]
08:40
Putrezirea fructelor direct în pom, cauzată de ciuperca Monilinia, este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă pomicultorii în această perioadă. Merele și perele afectate nu doar că își pierd valoarea comercială, dar pot transmite rapid boala și către restul producției, punând în pericol întreaga recoltă. În materialul video de mai jos, […]
07:40
Pregătirea terenului pentru culturile de toamnă a devenit o adevărată provocare pentru fermierii români, în condițiile în care seceta extremă continuă să facă ravagii în multe zone ale țării. Lipsa apei din sol împiedică efectuarea lucrărilor agricole în condiții optime, iar semănatul culturilor de toamnă este pus sub semnul întrebării. Agricultorii se confruntă cu un […]
06:30
Piața cerealelor din România trece printr-o perioadă atipică, în care prețurile nu mai respectă logica obișnuită a raportului dintre grâu și porumb. Dacă, în mod normal, grâul de panificație are o cotație mai ridicată, în prezent porumbul a ajuns să coste mai mult, fapt considerat o anomalie de către fermieri. Cât costă porumbul boabe, în […]
22 septembrie 2025
19:40
Fermierii care solicită subvenții APIA în 2025 trebuie să semneze cererile de plată până cel târziu la data de 30 septembrie 2025, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură într-un comunicat dat publicității luni. Potrivit reprezentanților APIA, cererile de plată pentru Campania 2025 trebuie semnate la Centrele APIA unde acestea au fost depuse și este […]
18:40
Printr-un mesaj curajos adresat executivului comunitar în cadrul Consiliului AgriFish care se desfășoară zilele acestea la Bruxelles, ministrul agriculturii, Florin Barbu, a transmis că România respinge propunerea Comisiei Europene cu privire la următorul plan financiar multianual, subliniind că „agricultura nu se face cu jaloane, ci cu finanțare”. „Domnule comisar, nu cred că securitatea alimentară a […]
17:20
Ești adeputul unei alimentații săntoase și te-ai întrebat adesea cum să alegi la raft un lapte de calitate? Ei bine, primul lucru pe care ar trebui să-l știi este că nu prețul este principalul criteriu care îți spune cum să alegi la raft un lapte de calitate, ci eticheta, susține Dorin Cojocaru, președintele Asociației Patronale […]
12:20
Ministerul Agriculturii se vede nevoit să dea explicații privind salariile angajaților MADR din structurile subordonate. Explicațiile oficiale prezentate într-un comunicat oficial remis luni presei vin în contextul în care MADR a publicat vineri în „Transparență decizională” un proiect de Ordnanță de Urgență privind înființarea unei noi structuri în subordinea Ministerului Agriculturii. „Ministerul Agriculturii și Dezvoltării […]
10:40
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, însoțit de Daniela Rebega, director general al Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR din cadrul MADR, se află luni și marți, 22 și 23 septembrie, la Bruxelles, unde participă la la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit (AgriFish). Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis luni redacției […]
09:10
România a înregistrat în acest an o recoltă istorică de cereale și rapiță – un total de 19,3 milioane de tone, după ce anul trecut producția fusese cu peste 5 milioane de tone mai mică, anunță ministrul agriculturii, Florin Barbu. Șeful MADR a publicat pe Facebook un grafic care arată că volumele au depășit semnificativ […]
07:30
Ce faci când se stafidesc strugurii? Strugurii reprezintă una dintre cele mai valoroase roade ale toamnei, iar vița de vie are nevoie de o atenție deosebită pentru a oferi producții sănătoase și gustoase. Totuși, mulți viticultori și pasionați de grădinărit se confruntă cu o problemă frecventă: stafidirea prematură a boabelor. Acest fenomen poate fi cauzat […]
06:30
Când se plătesc subvențiile APIA? – este întrebarea la care toți fermierii care au depus cererile unice de plată în anul 2025 așteaptă un răspuns. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se află în ultimele faze de pregătire a plății subvențiilor pentru anul 2025. După campania din primăvară, în care peste 700.000 de […]
21 septembrie 2025
21:30
Sănătatea şi starea de bine pe primul loc la Vaţa de Jos, unde s-a deschis un centru spa de top # Agro-TV.ro
Într-o lume tot mai agitată în care stresul ne însoțește zi de zi, tot mai mulți români caută momente de relaxare și echilibru. Și România începe să răspundă acestor nevoi prin destinații care pun sănătatea și starea de bine pe primul loc. La Hunedoara, în stațiunea Vața de Jos, s-a deschis un Centru Spa, […]
08:00
Cel mai bun insecticid la roșii, recomandat de Dr. Ing. Horia Ghibu. Roșiile sunt printre cele mai îndrăgite legume cultivate în grădinile românilor, fiind nelipsite din mesele de vară și baza multor preparate tradiționale. Cultura de roșii, fie că este în câmp, solar sau seră, are nevoie de atenție constantă, de la pregătirea solului și […]
20 septembrie 2025
17:10
Ouăle bio au câștigat mult teren în ultimii ani fiind considerate de mulți consumatori o alegere mai sănătoasă și mai sigură, datorită modului în care sunt crescute găinile și a atenției pentru calitate. Totuși, chiar și produsele etichetate „bio” nu sunt ferite de riscuri, iar un nou caz atrage atenția asupra importanței verificării atente a […]
