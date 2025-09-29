„Moldova, ai reușit din nou” / Ursula von der Leyen deschide ușa Europei pentru Chișinău
Gândul, 29 septembrie 2025 13:20
„Moldova, ai reușit din nou”, este mesajul președintei Comisiei Europene, după scrutin parlamentar de la Chișinău. Într-o postare pe X, Ursula von der Leyen laudă Republica Moldova pentru „hotărârea” de care dă dovadă. „Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu ți-ar putea zdruncina hotărârea”, transmite aceasta pe rețeaua […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
13:40
FOTO / Adevăratul motiv pentru care Andreea Bălan a plecat de la ”Te cunosc de undeva”. ”A fost ceva STRICT cu cea care face această emisiune” # Gândul
Andreea Bălan, în vârstă de 40 de ani, a dat detalii despre motivul pentru care a plecat de la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, unde era jurat. Ani de zile, Andreea Bălan a fost unul dintre jurații show-ului ”Te cunosc de undeva”, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Artista […]
13:40
În seara decesului prietenului său Dumitru Dumbravă, Florian Coldea s-a distrat la Monaco. Priveghi la carnavalul de la Rio într-un restaurant scump # Gândul
Generalul SRI Florian Coldea ar fi fost prezent la Monaco, la o petrecere organizată într-un restaurant elitist, chiar în seara zilei când a fost anunțat decesul generalului Dumitru Dumbravă. Coldea a transmis un mesaj emoționant la două zile după moartea bunului său prieten. Informațiile au fost publicate de Antena 3, care a arătat mai multe […]
13:40
Compania aeriană Lufthansa a anunțat că până în 2030 va concedia 4.000 de angajaţi din sectorul administrativ, pe fondul eforturilor de a digitaliza, automatiza şi consolida procedurile. În prezent, grupul Lufthansa are aproximativ 103.000 de angajaţi, potrivit DPA și Agerpres. Compania germană şi-a îmbunătăţit obiectivele financiare pe termen mediu, anunţând că vizează un profit operaţional […]
13:40
Insula Creta din Grecia a fost afectată de inundații și alunecări de teren luni dimineața, iar echipe de salvatori intervin în mai multe zone pentru a evacua apa și a ajuta localnicii afectați. În mai multe zone din regiunea Viannos, precum și în municipalitatea Phaistos, s-au înregistrat alunecări de teren și inundații de proporții scrie […]
Acum 30 minute
13:30
Patru zodii vor „sparge” banca în 29 și 30 septembrie. Acești nativi au parte de PROSPERITATE și surprize plăcute în ultimele zile din lună # Gândul
Ultimele zile ale lunii septembrie 2025 se dovedesc extrem de norocoase pentru patru semne zodiacale. Universul le deschide calea către câștiguri neașteptate, noi colaborări și ocazii de a-și crește considerabil veniturile. Pentru acești nativi, perioada următoare este momentul ideal să profite de șansele apărute și să-și consolideze viitorul financiar. Gemeni Se anunță una dintre cele […]
13:30
Maia Sandu iese în conferință de presă după alegerile parlamentare din Republica Moldova / Declarațiile președintei, la ora 14.00 # Gândul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține luni, la ora 14:00, o conferință de presă după anunțarea rezultatelor alaegerilor parlamentare din Republica Moldova. Datele preliminare publicate de CEC privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că cinci formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul […]
13:30
Pilotul avionului prăbușit la Iași, transferat într-o clinică din străinătate. Consilierul local AUR are arsuri pe o treime din suprafaţa corpului # Gândul
Pilotul avionului prăbușit la Iași va fi transferat într-o clinică medicală din străinătate. Marian Jan Chiriţa, arhitect și consilier local AUR, are arsuri pe o treime din suprafaţa corpului. El este intubat și ventilat mecanic. „Se fac intervenţii de chirurgie plastică şi se va solicita transfer într-un centru din Europa. Până atunci se va efectua […]
13:20
Cum a reușit o femeie să ajungă la vârsta de 117 ani. Care a fost secretul longevității sale, potrivit medicilor spanioli # Gândul
Medicii au investigat cazul special al unei femei care a trăit până la vârsta de 117 ani. Din dorința de a afla care a fost secretul longevității sale, medicii spanioli au intentat analize asupra unor factori biologici care au avut rol de protecție. Maria Branyas Morera s-a stins din viață anul trecut, la vârsta de […]
13:20
„Moldova, ai reușit din nou”, este mesajul președintei Comisiei Europene, după scrutin parlamentar de la Chișinău. Într-o postare pe X, Ursula von der Leyen laudă Republica Moldova pentru „hotărârea” de care dă dovadă. „Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu ți-ar putea zdruncina hotărârea”, transmite aceasta pe rețeaua […]
Acum o oră
13:10
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi a trimis în ȘOMAJ peste 3000 de angajați. Măsurile Guvernului lasă fără personal cel mai mare combinat din țară # Gândul
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, gigantul cu afaceri de 2,1 mld. lei, a dispus trimiterea în șomaj a 3.300 de angajaţi, iar o parte din personalul TESA a fost restructurat. La început de octombrie însă ar putea reporni laminarea, notează ZF. Remus Borza, preşedintele Euro Insol, a precizat că au fost trimise cinci înștiințări la Guvern, […]
13:10
Compania Municipală Termoenergetica București anunță, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. „Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări”, spun reprezentanții Termoenergetica. Astfel, sute de blocuri vor rămâne fără apă caldă în […]
13:10
Zelenski o felicită pe Maia Sandu / „Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde” # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că a vorbit cu Maia Sandu, după alegerile din Republica Moldova. Liderul de la Kiev ține să remarce că rezultatul alegerilor din Republica Moldova reprezintă o înfrângere a tentativelor de destabilizare ale Rusiei. Am vorbit cu Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Am fost bucuros să o felicit pe Maia pentru […]
13:00
Imagini din Republica Moldova. Altercații după rezultatul alegerilor parlamentare: Un bărbat, imobilizat de carabinieri # Gândul
Igor Dodon, liderul Blocului Electoral „Patriotic”, a făcut apel la cetățenii Republicii Moldova să participe luni, de la ora 12:00, la un protest în fața Parlamentului, pentru a „apăra votul” la alegerile parlamentare. UPDATE: Un protestar, imobilizat de carabinieri Protestul Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei organizat din fața clădirii Parlamentului […]
13:00
Întâlnire Trump-Netanyahu. Ce propunere pentru PACE în Fâșia Gaza are pregătită liderul de la Casa Albă # Gândul
Întâlnire decisivă la Casa Albă între Donald Trump și Benjamin Netanyahu privind soarta palestinienilor din Fâșia Gaza. Cei doi lideri importanți vor sta față în față luni, 29 septembrie, la Washington. Vizita în America a premierului israelian îi conferă lui Trump ocazia să își promoveze planul de pace pentru Fâșia Gaza, scrie agenția Reuters. Occidentul […]
13:00
Republica Moldova se aseamănă cu o planetă prinsă între două câmpuri magnetice: Uniunea Europeană și Federația Rusă. Scrutinul legislativ din 28 septembrie a confirmat predominanța atracției europene, tradusă prin victoria netă a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Un succes ce nu se explică doar prin dinamica campaniei, capabilă să genereze elan popular, ci și printr-o […]
12:50
Denis Drăguș s-a accidentat la meciul cu Eyupspor și e incert pentru meciul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Atacantul de 26 de ani a simțit o durere la bicepsul femural, mai efectuează un control și staff-ul medical comunică azi dacă poate juca sau nu cu austriecii, într-un joc foarte important pentru naționala lui […]
12:50
Cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, va oficial duelul dintre Villarreal (Spania) şi Juventus (Italia), programat miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00, în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor, ediţia 2025-2026. „Fluierașul” din Carei va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, […]
12:50
Oana Țoiu, laude la adresa Maiei Sandu, după alegerile parlamentare: „Un leadership autentic din care orice lider vestic are ce învăța” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova, după ce partidul Maiei Sandu, PAS, a obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare. Mai mult, ministrul român a precizat că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, „demonstrează un leadership autentic din care orice lider vestic are ce învăța”. „Felicitări tuturor cetățenilor moldoveni care […]
Acum 2 ore
12:40
FOTO / Secretul aparițiilor impecabile ale lui Gheorghe Turda. ”Mă pricep cu mult mai bine decât FĂTUCILE alea începătoare de prin televiziuni” # Gândul
Interpretul de muzică populară Gheorghe Turda, în vârstă de 77 de ani, a mărturisit că se fardează înainte de a apărea la evenimentele unde este solicitat. Gheorghe Turda este foarte atent la cum se prezintă în fața publicului, astfel că nu se prezintă nefardat la evenimentele importante și la filmările pentru TV. Artistul a explicat, […]
12:40
Michel Barnier devine deputat la 32 de ani după ce a părăsit Adunarea Națională/ Fostul PREMIER al Franței a înregistrat o performanță notabilă # Gândul
Fostul prim-ministru al Franței Michel Barnier revine în Adunarea Națională, după victoria la alegerile parțiale din a doua circumscripție electorală a Parisului. Michel Barnier a câștigat al doilea tur al alegerilor parțiale cu 62% . Fostul premier s-a confruntat cu membra Partidului Socialist, Frederique Bredin. La 32 de ani după ce a părăsit Adunarea Națională, […]
12:40
Cu ce se ocupă Joseph Eudor de la Asia Express. Ce meserie are soțul Andei Adam și câți bani a încasat cuplul de la Antena 1 # Gândul
Joseph Eudor și Anda Adam formează unul dintre cuplurile care au acceptat aventura de la Asia Express. Cântăreața Anda Adam este cunoscută în industria muzicală, fiind apreciată pentru cariera sa, însă nu toți știu cu ce se ocupă partenerul ei de viață. Iată ce meserie are soțul artistei, conform Cancan. Joseph Eudor și Anda Adam […]
12:30
Începerea anului universitar, sabotată de protestele studenților. Tăierile lui Bolojan, ”un atac frontal împotriva interesului național” # Gândul
La București, în Piața Victoriei și în mai multe centre universitare din țară, au fost anunțate ample proteste ale studenților, chiar în ziua care marchează debutul noului an universitar. Astfel, aceștia își arată dezaprobarea față de măsurile fiscal-bugetare ale Guvernului Bolojan, ale cărui prevederi reduc substanțial fondurile alocate pentru transportul studenților și bursele. Alianţa Naţională […]
12:30
Reactia lui Nicușor Dan după rezultatele din Republica Moldova: „România va continua să ajute Moldova în parcursul său european” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe social-media în care a felicitat cetățenii Republicii Moldova și pe președintele Maia Sandu, „pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării”. „Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie […]
12:30
Președintele României, Nicușor Dan, a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru demnitatea și curajul de care au dat dovadă la alegerile parlamentare. Șeful statului a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al țării și angajamentul de a susține proiectele care îmbunătățesc viața. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis felicitări cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea la alegerile […]
12:20
PAS câștigă cu peste 50% alegerile din Moldova. Radu Carp, pentru Gândul: Marea majoritate a celor NEHOTĂRÂȚI au înclinat balanța # Gândul
Duminică, Republica Moldova a trecut printr-un moment decisiv pentru viitorul său politic și european. Alegerile generale au consolidat puterea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut majoritatea în Parlament, într-un context regional tensionat și cu un electorat împărțit între vectorul proeuropean și influențele rusești. Opoziția nu a reușit să mobilizeze alegătorii, iar blocul pro-rus […]
12:20
Imagini din Republica Moldova: Altercații între susținătorii partidului Maiei Sandu și opoziție, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova # Gândul
Igor Dodon, liderul Blocului Electoral „Patriotic”, a făcut apel la cetățenii Republicii Moldova să participe luni, de la ora 12:00, la un protest în fața Parlamentului, pentru a „apăra votul” la alegerile parlamentare. Reprezentanții blocului electoral au protestat și duminică seara la sediul Comisiei Electorale Centrale, după închiderea secțiilor de votare. Dodon a spus că […]
12:10
Emmanuel MACRON, mesaj după victoria partidului Maiei Sandu: „În ciuda încercărilor de interferență, alegerea poporului s-a afirmat cu forță” # Gândul
Președintele Emmanuel Macron a transmis un mesaj în care a felicitat Republica Moldova, după ce formațiunea Maiei Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate, a obținut peste 50% din electorat la alegerile parlamentare, după numărarea a peste 90% dintre voturi. Liderul Franței, Emmanuel Macron, a transmis, într-un mesaj, pe platforma X, după ce partidul Maiei Sandu a […]
12:10
Liberul de Ziua Națională a României îi atrage pe mulți către stațiunile montane, însă puțini își permit să se orienteze spre unitățile exclusiviste. Un exemplu este chiar hotelul de cinci stele din Poiana Brașov deținut de Simona Halep, unde prețurile pentru 1 decembrie sunt extrem de ridicate. Majoritatea turiștilor nu își permite să stea acolo, […]
11:50
Donald Trump îi dă mână liberă lui Zelenski. A autorizat lovituri la mare distanță împotriva Rusiei # Gândul
Se schimbă soarta războiului? Keith Kellogg, reprezentantul special al președintelui SUA, Donald Trump, a declarat pentru Fox News că liderul de la Casa Albă a autorizat lovituri la mare distanță împotriva Rusiei, conform BBC, relatează Rador Radio România. Potrivit emisarului lui Donald Trump, președintele a autorizat astfel de atacuri, deși. uneori, Pentagonul nu a permis […]
11:50
Ursula von der Leyen salută victoria PAS la alegerile europarlamentare: „Moldova, ai reușit din nou, ușa noastră este deschisă” # Gândul
Ursula von der Leyen – președinta Comisiei Europene – a salutat victoria Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) în alegerile europarlamentare din Republica Moldova. Într-un mesaj postat pe X, Ursula von der Leyen a transmis că, în pofida încercărilor de a „semăna frică sau dezbinare”, Republica Moldova a ales, din nou, drumul pro-european. „Moldova, ai reușit […]
Acum 4 ore
11:40
S-a aflat echipa FCSB pentru meciul cu Young Boys, din Europa League. Gigi Becali spune că mai are o singură dilemă: „O să ne consultăm” # Gândul
La finalul meciului de pe Arena Națională cu Oțelul Galați, 1-0, din etapa a 11-a a Superligii, Gigi Becali și-a permis o nouă „aroganță”: a anunțat echipa pe care o va trimite în teren pentru partida cu Young Boys Berna, din faza a doua a grupei principale de Europa League. Latifundiarul din Pipera spune că […]
11:40
Partidul Maiei Sandu obține MAJORITATE în Parlament după victoria detașată de la alegerile din Republica Moldova # Gândul
În urma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc, cu peste 50% din voturi, după procesarea a 99,52% dintre procesele-verbale. Potrivit datelor preliminare de la alegerile parlamentare din Republica Moldova, partidul PAS conduce detașat cu 50,03% dintre voturi, urmat de Blocul Patriotic, cu 24,26%, și de Blocul […]
11:40
Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru următoarea perioadă. În anumite zone din România, se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Iată zonele și zilele în care va ninge. Sfârșitul lunii septembrie 2025 vine cu surprize de ordin meteorologic. În anumite zone din România și-au făcut prezența primele ninsori. De exemplu, zăpada […]
11:30
Actualul primar al orașului New York, Eric Adams, RENUNȚĂ la cursa electorală pentru un nou mandat # Gândul
Primarul orașului New York, democratul Eric Adams, a anunțat că renunță la campania pentru a fi reales în funcție, o mișcare dorită de mult timp de rivalii actualului candidat democrat, Zohran Mamdani, care au vrut să consolideze opoziția împotriva sa. Aceasta în contextul în care Adams, el însuși un democrat, a fost văzut ca un […]
11:20
Anunț-șoc din Iran. A fost EXECUTAT „unul dintre cei mai importanţi spioni” ai Israelului. „Acces privilegiat la bazele de date vitale şi suverane ale Republicii Islamice” # Gândul
Autoritățile de la Teheran au anunțat – potrivit AFP – că „unul dintre cei mai importanţi spioni” ai Israelului a fost executat în dimineața zilei de luni, 29 septembrie 2025. Bărbatul – Bahman Choubi-asl – a fost acuzat de spionaj în favoarea Israelului, dar nu există informații referitoare la data când acesta a fost arestat. Iranul […]
11:20
Imagini de decembrie în mai multe zone din țară. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri. Unde ninge în România # Gândul
Ninsorile și-au făcut, deja, prezența în mai multe zone din România. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri! Găsiți în galeria foto imagini spectaculoase cu primele ninsori din această toamnă. În mai multe zone din țară ninge ca în povești. Imagini de decembrie au fost surprinse în mai multe zone montane din România, iar zăpada […]
11:10
ISRAELUL și SUA lucrează la un nou plan pentru Orientul Mijlociu/ Netanyahu rămâne precaut cu privire la modalitatea de soluționare a conflictului # Gândul
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că va colabora cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a promova planul Washingtonului de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza. Viziunea lui Trump de a încheia conflictul de pe teritoriul palestinian a fost prezentată liderilor arabi, săptămâna trecută, sub forma unui plan în 21 de puncte. Președintele a […]
11:10
Inflația va exploda. Economiștii avertizează că românii trebuie să se aștepte la o creștere în lanț a prețurilor, care vor exploda în perioada următoare. Fenomenul este anticipat și pe segmentul imobiliar, afectat deja de un val de scumpiri. Vin vești triste pentru români, căci prețurile vor crește accelerat în perioada următoare. La rândul ei, piața […]
10:50
Crește bilanțul atacului armat de la biserica mormonă din MICHIGAN: cel puțin patru oameni au murit, iar alți opt au fost răniți # Gândul
Crește bilanțul anunțat de autoritățile americane în urma atacului armat de la biserica mormonă din Michigan. Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte opt, rănite, după ce un bărbat înarmat a intrat cu o camionetă într-un lăcaș de cult și a deschis focul asupra credincioșilor. Ulterior, individul a dat foc clădirii. Atacatorul, un […]
10:40
George Simion l-a felicitat pe liderul partidului „Democrația Acasă” pentru: „Intrarea istorică în viitorul Parlament de la Chișinău” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj public de felicitare pentru Vasile Costiuc și echipa sa din partidul „Democrația Acasă”, după ce formațiunea a obținut un rezultat surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova. George Simion a felicitat formațiunea lui Vasile Costiuc după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Felicitări lui Vasile Costiuc și colegilor […]
10:30
SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament # Gândul
Tensiunile de la Academia de înot a CS Dinamo se amplifică, după ce părinții mai multor sportivi au reclamat că Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici și manager al secției, ar fi impus achiziționarea unui echipament marca Arena, condiționând participarea copiilor la competiții. Un mesaj publicat pe grupul oficial de WhatsApp al academiei arată clar […]
10:30
Grindeanu: „Rezultatele votului din Rep. Moldova demonstrează maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana izolaţionismului şi regresului” # Gândul
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că rezultatele votului de duminică demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului, transmite G4Media. „Felicitări cetăţenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european! Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să […]
10:30
Ion Cristoiu: Jumătate din moldoveni nu s-au prezentat la urne: Un vot împotriva Maiei Sandu # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat prezența la urne a moldovenilor, de duminică, 28 septembrie 2025, dar și câștigarea alegerilor de către Maia Sandu. „De două ori «Slavă Domnului». Slavă Domnului că alegerile din Moldova s-au încheiat. Lunea trecută, pe Cristoiu TV, o rugam pe Maia […]
10:20
Băsescu, după votul din Moldova: Un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele # Gândul
Traian Băsescu a avut luni dimineața o primă reacție în stilul său caracteristic după ce PAS a câștigat categoric alegerile din Republica Moldova cu peste 50% din voturile valabil exprimate. Votul, „o armă care nu ucide!”, începe mesajul fostului președinte al României. „28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui ȘTEFAN […]
10:10
Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95 # Gândul
Oficiali americani au declarat că zborurile militare rusești în în zona de identificare aeriană a statului Alaska sunt în creștere, la o zi după ce avioanele F-16 au interceptat bombardiere și avioane de vânătoare în regiune. Incidentul evidențiază rolul acestei zone în strategia de apărare a SUA, în timp ce Moscova continuă să testeze securitatea spațiului […]
10:10
Alegerile parlamentare din Moldova, reflectate în presa internațională. Ce au descoperit jurnaliștii BBC la Chișinău # Gândul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, s-a impus categoric în alegerile parlamentare din Republica Moldova, un scrutin care a fost considerat decisiv pentru orientarea viitoare a țării. BBC și alte publicații internaționale insistă asupra faptului că formațiunea pro-europeană este aproape să obțină majoritatea absolută în legislativul de la Chișinău. Partidele apropiate de […]
10:00
Ilie Bolojan felicită „din inimă” Republica Moldova pentru mobilizarea la alegerile parlamentare și votul proeuropean # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis luni dimineață un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut peste 50% din voturi și și-a asigurat majoritatea în Parlamentul de la Chișinău. „Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în […]
10:00
Coreea de Nord și China se opun „HEGEMONISMULUI” și „unilateralismului”/ Miniștrii de Externe s-au angajat să mențină parteneriatul strategic # Gândul
Miniștrii de Externe din Coreea de Nord și China au convenit să aprofundeze relațiile bilaterale și să reziste hegemonismului sau unilateralismului, referindu-se la opoziția lor față de Statele Unite. Întâlnirea miniștrilor de duminică a avut loc la Beijing, la aproximativ trei săptămâni după ce președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, a purtat o discuție cu omologul său […]
10:00
Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi # Gândul
Veștile sunt surprinzătore pentru 3 zodii, în perioada următoare. Până pe 5 octombrie 2025, acești nativi vor da lovitura în dragoste: își vor găsi partenerul ideal și vor trăi o iubire profundă. Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025 poate fi, cu adevărat, magică pentru mai mulți nativi. În acest sens, în perioada respectivă, mai […]
10:00
Dominic Fritz, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare din Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre” # Gândul
Dominic Fritz – preşedinte USR – a notat în mediul online, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a câştigat detaşat alegerile parlamentare din Republica Moldova, cu peste 50% din voturi, că victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este „o palmă răsunătoare pentru preşedintele rus Vladimir Putin şi ”prietenii lui de pe meleagurile noastre”. […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.