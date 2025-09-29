RIVO s-a reînnoit şi îşi aşteaptă clienţii cu un concert Florin Ristei
Bihoreanul, 29 septembrie 2025 13:20
După aproape două săptămâni de pauză, restaurantul RIVO din Oradea îşi redeschide porţile cu un nou aspect, rezultat al unei renovări menite să aducă un aer proaspăt şi modern, inspirat din tendinţele internaţionale din domeniul HoReCa şi fashion.
Acum 30 minute
13:30
Romi Neguș, arestat preventiv la Arad, alături de doi apropiați: Titi Remus și Dudoma Sándor, zis Tito # Bihoreanul
Judecătoria Arad a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei dintre cele cinci persoane reținute în weekend în dosarul vandalizărilor din municipiu. Printre cei trimiși după gratii se numără liderul clanului Neguș, Romulus Markovics, zis Romi Neguș, dar și doi dintre apropiații săi: Titi Remus și Dudoma Sándor, cunoscut ca Tito.
13:20
După aproape două săptămâni de pauză, restaurantul RIVO din Oradea îşi redeschide porţile cu un nou aspect, rezultat al unei renovări menite să aducă un aer proaspăt şi modern, inspirat din tendinţele internaţionale din domeniul HoReCa şi fashion.
Acum 2 ore
12:40
Crișul Shopping Center aduce noutăți pentru orădeni: două deschideri în octombrie și noi surprize în această toamnă # Bihoreanul
Oradea se bucură de o toamnă plină de noutăți în centrul orașului: Crișul Shopping Center anunță deschiderea a două locații noi în luna octombrie, menite să completeze experiența de shopping și servicii pentru vizitatori.
12:30
8 pasaje în lucru în Oradea și Zona Metropolitană. Mălan și Birta le cer scuze bihorenilor pentru deranj # Bihoreanul
Cele patru pasaje supraterane și unul subteran a căror construire CJ Bihor și-a asumat-o peste și pe sub centura Oradiei vor avea în continuare finanțare prin PNRR, chiar dacă lucrările încă nici nu au început la ele, a anunțat șeful administrației județene, Mircea Mălan. La fel, vor continua și alte trei pasaje proiectate prin parteneriat cu Primăria, tot cu finanțare europeană, în interiorul orașului, motiv pentru care atât Mălan, cât și primarul Florin Birta spun că va fi „deranj”, dar altă posibilitate nu este, pentru că banii europeni sunt disponibili până anul viitor.
Acum 4 ore
11:40
Pompierii orădeni au salvat o femeie de 70 de ani căzută în apartament. ISU: „Aveți grijă de părinții și bunicii dumneavoastră!” # Bihoreanul
O intervenție de salvare a avut loc luni dimineață pe strada Mareșal Alexandru Averescu din Oradea, unde pompierii au fost solicitați prin 112 pentru a ajuta o femeie de 70 de ani aflată în dificultate în propria locuință.
11:10
O nouă săptămână plină de evenimente îi așteaptă pe orădeni și turiști. De la OktoBersFest, cu bere artizanală, muzică și bunătăți locale, la Promenada inimilor, dedicată Zilei Mondiale a Inimii, agenda este variată și pentru toate gusturile. Tot zilele acestea se desfășoară și Zilele Filmului Maghiar, ediția a 25-a, dar și spectacole de teatru sau concerte.
10:30
Deși județul Bihor a făcut pași importanți în ultimii ani pentru a implementa un sistem modern de colectare separată a deșeurilor, încă există situații în care clienții nu respectă regulile simple de colectare.
10:00
Preţuri plafonate am avut, din 2022 până la 1 iulie anul acesta, şi pentru energia electrică, de s-a bucurat tot românul, şi nevoiaşul, şi milionarul. Dar s-a întrebat românul cum şi din banii cui a plătit statul diferenţa între preţul compensat şi cel real? Nu mai puţin de 6,3 miliarde euro a achitat Guvernul, şi încă mai are datorii de 1,2 miliarde pentru schema de compensare. Şi de unde credeţi că ia banii, dacă nu tot de la români, fie milionari, fie nevoiaşi?
Acum 6 ore
09:20
La Fado Trade găsești tot ce contează: acumulatorul potrivit, garanția reală și prețul corect # Bihoreanul
Într-o lume în care mobilitatea, siguranța și eficiența sunt mai importante ca oricând, alegerea sursei potrivite de energie pentru vehicule și echipamente devine esențială. La Oradea, numele Fado Trade este sinonim cu stabilitatea și calitatea în domeniul acumulatorilor auto și industriali. Compania a fost fondată în 1994 de antreprenorul Begher Florian și de peste trei decenii este partener de încredere al ROMBAT, singurul producător autohton de baterii, prezent cu exporturi în peste 40 de țări.
09:00
Șantier... special: Vestiții soți Cioflan, lucrări fără autorizație în centrul istoric al Oradiei # Bihoreanul
Soții Adina și Aurel Cioflan - ea fostă judecătoare ajunsă pensionară specială la nici 50 de ani, el șeful Biroului Control Intern din Poliția Bihor -, pe care BIHOREANUL i-a prins că și-au tras ilegal un ponton de lux în albia Crișului Repede, lângă vila lor din strada Făcliei, au acum alte bătăi de cap imobiliare.
08:30
Moldova a învins Rusia, partidul Maiei Sandu a câștigat la pas. Cum a votat diaspora basarabeană în Oradea # Bihoreanul
Voința de libertate și de viață în Europa a învins, duminică, dezinformările, corupția electorală și planurile de violențe pregătite de agenții de influență ai Rusiei în Republica Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate, al președintei Maia Sandu, a câștigat detașat alegerile parlamentare și poate forma singur noul Guvern, care să avanseze negocierile de aderare la Uniunea Europeană. O dorință care a animat și majoritatea membrilor diasporei basarabene din Oradea.
08:30
Vinurile Dextra, pe Netflix: Charlie Ottley a descoperit crama boutique din inima Bihorului (FOTO) # Bihoreanul
Crama Dextra din Bihor și-a deschis porțile pentru un oaspete special: Charlie Ottley, jurnalistul britanic devenit ambasador neoficial al României prin documentarele sale difuzate pe Netflix.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Șeful de la transport local îi critică pe cei care nu vor autobuze electrice # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel comentează în stilul propriu evenimentele săptămânii trecute. Șeful OTL, despre noile autobuze electrice: „Mașinile arată bine și nu poluează”. „Dar de ce sunt cârcotași care nu dau șanse transportului în comun și mai ales celui electric?”. „Cred că respectivii fac parte din categoria celor care...
Acum 24 ore
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit! Cât îi costă, cu adevărat, pe orădeni dezvoltarea orașului? # Bihoreanul
Luni, 29 septembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Marile investiții din ultimii ani au fost mult mai scumpe decât le-a prezentat Primăria orădenilor; La 70 de ani, Mihai Hanga se antrenează zilnic pe malul Crișului Repede, cu „băieții” săi de 50 de ani; Spitalul Județean și-a luat robot chirurgical după ce incidența bolilor oncologice a crescut cu 447%; Bugetul Oradiei era o provocare și pentru autoritățile locale interbelice...
28 septembrie 2025
23:30
Rezultate parțiale la alegerile parlamentare din Republica Moldova: PAS conduce cu peste 43% după centralizarea a peste 60% din voturi # Bihoreanul
Alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică s-au încheiat cu o prezență la urne de 52,07%, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. În total, peste 1,6 milioane de alegători au participat la scrutin, atât în țară, cât și în diaspora.
18:40
Aleea Rogerius și Aleea Posada din Oradea vor avea canalizare menajeră și pluvială nouă # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea a aprobat în ședința de joi studiul de fezabilitate al lucrărilor de înlocuire a canalizării menajere și extindere a celei pluviale de pe străzile Aleea Rogerius și Aleea Posada. Investiția, estimată la 12,8 milioane lei, va fi scoasă la licitație cu termen de execuție de 12 luni.
17:20
Mircea Bravo vine la Oradea împreună cu echipa filmului „Vecina”. Printre actori se află și orădeanca Ioana Maria Repciuc (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Mircea Bravo porneşte într-un turneu prin ţară odată cu lansarea celei mai noi producţii, "Vecina". Filmul, care combină comedia cu acţiunea şi suspansul, va avea premiera în cinematografe pe 30 septembrie, iar sâmbătă va fi prezentat şi la Oradea, în prezenţa echipei.
16:40
Consiliul Local Oradea a aprobat în şedinţa de joi Studiul de Fezabilitate al lucrărilor de modernizare a străzii orădene Bémér Lászlo. În prezent, aceasta se află la stadiul de simplu drum pietruit, fără reţele de apă, canalizare menajeră şi pluvială.
16:40
Alegeri în Republica Moldova: flux constant la secţia din Oradea, peste 450 de votanţi până la ora 15 # Bihoreanul
La secţia de votare deschisă pentru cetăţenii Republicii Moldova la Colegiul Economic "Partenie Cosma" din Oradea, cu ocazia scrutinului parlamentar de duminică, 28 septembrie, s-a înregistrat un flux constant, cu alegători care au sosit pe rând sau în grupuri mici. Peste 450 de persoane au votat până la mijlocul zilei, toate pe liste suplimentare, iar atmosfera a fost calmă, fără incidente.
15:30
Domnul doctor Sorin Ianceu, chirurg la spitalul din Beiuș, e acuzat de malpraxis de o doamnă care i-a cerut un lifting mamar. Pacienta se plânge că operația s-a cangrenat și că efectul a fost departe de cel dorit. Doamna nu știe că la Beiuș noțiunea de lifting înseamnă a te plimba cu liftul și nicidecum de a-ți sălta pieptul.
14:40
Premierul Bolojan le-a mulțumit salvatorilor SMURD pentru că au intervenit într-un grav accident în care a fost implicat. „M-am făcut praf şi pulbere, cu fracturi de coaste, de claviculă, capul spart...” (VIDEO) # Bihoreanul
Cu ocazia împlinirii a 35 de ani de SMURD, premierul Ilie Bolojan a ținut să le mulțumească personal salvatorilor de la SMURD Târgu Mureș pentru că au intervenit într-un „accident serios” de circulație în care a fost implicat în urmă cu „peste 20 de ani” pe serpentinele din apropiere de Sighișoara. Episodul, unul mai puțin cunoscut publicului larg, s-a petrecut în 1998 și a mai fost relatat de BIHOREANUL.
13:50
Profesorii din Bihor pot participa la un atelier de dramaterapie, parte a unui turneu de teatru pe tema războiului din Ucraina # Bihoreanul
Casa Tineretului din Oradea va găzdui pe 19 octombrie un spectacol de teatru despre război şi solidaritate, iar o zi mai târziu un atelier gratuit pentru profesori, dedicat metodelor artistice aplicate în educaţie.
Ieri
12:20
Pescuit curat: Pescarii sunt obligați prin lege să păstreze curățenia pe malurile râurilor și lacurilor # Bihoreanul
Pescuitul recreativ nu înseamnă doar undiță, relaxare și pește prins, ci și responsabilitate față de natură. Potrivit Legii pescuitului, 176/2024, pescarii sunt obligați să păstreze curățenia pe malurile râurilor și lacurilor și să adune deșeurile în saci menajeri.
10:50
Măști, lumânări și mister, la TIFF Oradea: Fostul Cinema Libertatea, transformat în ring de dans la balul „Eyes Wide Shut” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un bal inspirat din filmul-cult „Eyes Wide Shut” al lui Stanley Kubrick a umplut, sâmbătă seară, Palatul Vulturul Negru de eleganță și mister. Party-ul TIFF Oradea a început la ora 22, în fosta sală Cinema Libertatea, imediat după proiecția filmului de la Filarmonică, și a adus câteva sute de participanți costumați, mascați și dornici de distracție.
09:30
Goana pentru bine: O fostă campioană balcanică, ajunsă consilier local, îi provoacă pe orădeni să facă sport (FOTO) # Bihoreanul
Sportul schimbă destine, iar Karmen Chimerel este dovada. Președintă a unui club sportiv care pune copii în mișcare și consilier local al municipiului, orădeanca în vârstă de 53 de ani vrea să vadă întreaga comunitate că nu se lasă pradă sedentarismului, așa că organizează diferite evenimente sportive, accesibile cât mai multor oameni. În plus, aproape fiecare eveniment al ei are și o latură incluzivă sau caritabilă, astfel încât concurenții să învețe să se miște bine, dar și cu folos. Prin sport și-a găsit și Karmen sensul în viață, iar acum vrea ca și alții să aibă această șansă.
08:10
Cinci medalii pentru orădenii de la Școala de Lupte „Ștefan Rusu” la turneul internațional de greco-romane Memorial „Aurel Ciosa” de la Lugoj # Bihoreanul
Tinerii sportivi orădeni ai Şcolii de Lupte „Ștefan Rusu” s-au remarcat din plin la întrecerile turneului internaţional de lupte greco-romane „Aurel Ciosa”, care s-a desfăşurat sâmbătă la Lugoj. Orădenii şi-au adjudecat cinci medalii, dintre care două au fost de aur, una de argint şi două de bronz. Dominic Ghiuro şi Andrei Pelean au impresionat prin evoluţiile avute, cele care le-au adus locul I.
27 septembrie 2025
23:00
Record mondial la Oradea: Cea mai mare oră de sport cu câini a avut loc în cadrul One Big Jump (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Sute de persoane s-au adunat sâmbătă, în şanţul Cetăţii Oradea, la a doua zi a festivalului One Big Jump, eveniment dedicat iubitorilor de animale. Organizatorii şi-au propus să doboare trei recorduri Guinness, iar pentru asta au desfăşurat "Cea mai mare oră de sport cu câini", "Cea mai mare poză cu câini" şi "Cel mai mare lanţ uman dedicat vieţii".
22:40
Liderul clanului Neguș, Romulus Markovics, reținut la Arad! Alţi patru membri ai grupării au ajuns în arest, doi sunt căutaţi (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Cinci persoane au fost reţinute pentru 24 de ore sâmbătă seara, în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţiştii din Arad la membrii clanului Neguş, între cei trimişi după gratii fiind şi liderul grupării, Romulus Markovics. Alți doi membri ai grupării sunt căutați, fiind plecați din țară.
19:00
Pasionații de mișcare și nu numai sunt așteptați luni, 29 septembrie 2025, între orele 16:00 și 20:00, în Piața Regele Ferdinand, la evenimentul „Promenada Inimilor”, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii.
18:00
Bolojan şi partenera lui s-au recules la căpătâiul cardinalului Lucian Mureşan, alături de episcopul greco-catolic de Oradea (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan s-a aflat sâmbătă la Blaj, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră "Preasfânta Treime", unde a fost depus trupul neînsufleţit al Cardinalului Lucian Mureşan. El a fost însoţit de partenera sa, iar la reculegere a participat şi episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea.
17:00
Justiție în grevă: În loc să-i prelungească dreptul de a conduce, l-au trimis la plimbare # Bihoreanul
Justiția românească e oarbă, dar știe să-și numere banii. La Oradea, un șofer implicat într-un accident rutier minor a descoperit pe propria piele ce înseamnă „statul de drept” cu frâna de mână trasă.
16:00
Victor Ponta, păcălit de doi comedianți ruși care s-au dat drept fostul președinte al Ucrainei Poroșenko: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans” # Bihoreanul
Fostul premier Victor Ponta a fost păcălit de doi farsori ruși, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”, care s-au dat drept fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. Potrivit Digi24.ro, discuția, purtată în limba engleză și difuzată pe internet, a durat peste zece minute, timp în care Ponta a vorbit despre alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, Volodimir Zelenski, Maia Sandu și lideri politici de la București, Chișinău și Kiev. Ulterior fostul lider PSD a susținut că s-a înțeles cu cei doi comedianți pentru a face o glumă.
15:30
Un nou succes important pentru FC Bihor, care s-a impus cu 3-1 la Bistriţa şi şi-a consolidat locul 2 în clasament (FOTO) # Bihoreanul
FC Bihor nu glumeşte şi vrea să obţină lucruri serioase în acest sezon! Roş-albaştrii au mai obţinut sâmbătă o victorie importantă în cadrul campionatului Ligii 2 Casa Pariurilor. Orădenii s-au impus cu 3-1 la Bistriţa, pe terenul Gloriei, şi şi-au consolidat poziţia a II-a în clasament, rămânând la un singur punct de liderul Corvinul Hunedoara. Albert Stahl, cu două goluri, şi Luca Tincău, cu o bară şi un gol, sunt artizanii victoriei orădene de la Bistriţa.
14:30
Comunicatul oficial: „Asociația Prostituatelor din Bihor, secțiunea municipiului Oradea, transmite pe această cale un protest energic adresat Primăriei Oradea. După cum a relatat și presa în ultimul timp, în zona Centrului Civic, mai exact în fața Serviciului de Circulație Rutieră, a fost făcut un trotuar cu o lățime de 78 de cm. Vrem să asigurăm pe această cale că lucrarea nu a fost făcut de niciuna dintre colegele membre ale asociației, pentru că noi suntem profesioniste și știm bine cum se face trotuarul”.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Consiliul Local Oradea a aprobat, în cea mai recentă ședință, la propunerea primarului Florin Birta, achiziționarea unei case de pe strada Constantin Nottara nr. 28, situată în spatele blocurilor din strada Nufărului. Municipalitatea orădeană va plăti pe imobilul cu o suprafață de 88 de metri pătrați construit din cărămidă, 50.000 de euro. Clădirea va fi demolată pentru amenajarea de locuri de parcare pentru locuitorii din zonă.
12:20
Percheziții în Bihor: Romi Neguș și mai mulți apropiați, ridicați și duși la audieri, după ce ar fi vandalizat casa unui sportiv din Arad (VIDEO) # Bihoreanul
Interlopul orădean Romulus Markovics, pe numele de „scenă” Romi Neguș, și mai mulți apropiați de-ai săi au fost ridicați sâmbătă dimineață de polițiști, în urma unor percheziții făcute la locuințele lor din Bihor. Aceștia sunt cercetați într-un dosar în care ar fi distrus geamurile unei case și ale unor autoturisme din Arad.
11:40
Patronul unui cunoscut club de manele din Bihor, reţinut pentru furt de curent. Poliţiştii au descins în local în seara în care cânta Adrian Minune (VIDEO) # Bihoreanul
Călin Lele, patronul clubului de manele The King din comuna Măgeşti, a fost reţinut de poliţiştii din Aleşd, fiind cercetat pentru furt de energie electrică şi modificarea fără drept a instalaţiilor energetice.
10:30
De când străzile sunt folosite de vehicule motorizate, există reglementări privind viteza, dar și destui care le încalcă. În vara lui 1971, Miliția orădeană, prin Serviciul de circulație, a efectuat mai multe controale pentru depistarea celor care depășeau viteza legală, verificările fiind și atunci făcute cu ajutorul unor aparate radar. La ieșirea spre Oșorhei, șoferul unui autocamion care depășise viteza legală cu 27 km/h s-a scuzat că nu observase „mașina circulației”, considerând că accelerase „nițel”, ca să ajungă acasă mai devreme.
09:10
„Nu ne debranşaţi!”: 10 familii din Ioşia Veche cer ca imobilele lor să rămână racordate la Termoficare. Rețeaua ar urma să fie dezafectată # Bihoreanul
Apropierea iernii începe să le dea fiori reci orădenilor rămaşi fără soluţii de încălzire. Reprezentanţii a 10 familii din Ioşia Veche le-au cerut joi consilierilor locali ca imobilele lor să rămână branşate la Termoficare. Potrivit unei Hotărâri a Consiliului Local din aprilie 2025, reţeaua, veche de 40 de ani, urma să fie dezafectată. Mai mult, imediat după ieşirea din punctul termic, conducta traversează curtea unui riveran care a cerut prin instanţă obligarea Termoficării la îndepărtarea ei de pe proprietatea sa.
08:10
TIFF Oradea a început cu sala plină, covor roşu şi hohote de râs la „Eu, tu şi cei din mintea noastră” (FOTO) # Bihoreanul
Cea de-a 8-a ediţie a TIFF Oradea a debutat vineri seara, la Teatrul Regina Maria, cu o gală care a umplut sala şi cu proiecţia comediei italiene „Eu, tu şi cei din mintea noastră”, regizată de Paolo Genovese, autorul succesului internaţional „Perfect Strangers (Perfetti sconosciuti)”. În preambulul proiecției, spectatorii au pășit pe covorul roşu, s-au fotografiat la panoul TIFF şi au socializat în foaier, unde au fost întâmpinați cu vin spumant şi ciocolată, totul într-o atmosferă festivă.
00:40
CSM Oradea s-a impus cu 20-5 în derby-ul local al poloului orădean, disputat vineri seara la Bazinul Ioan Alexandrescu # Bihoreanul
Derby-ul poloului orădean, jocul dintre CSM şi CSU, a deschis noua ediţie a Superligii Naţionale. Disputa a avut loc vineri seara la Bazinul Ioan Alexandrescu şi s-a încheiat cu victoria clară a campionilor, care s-au impus cu scorul de 20-5. Filip Gardasevic a fost din nou cel mai eficace jucător, cu 6 goluri înscrise, în timp ce Ivan Gusarov a avut şi el 5 reuşite.
26 septembrie 2025
21:20
FOTO - În Oradea a început One Big Jump, festivalul care-și propune să facă orașul „pet friendly” și să stabilească 3 recorduri Guinness # Bihoreanul
Festivalul One Big Jump, aflat la prima ediție, a debutat vineri după amiaza în parcul Cetății din Oradea. Evenimentul fondat de cunoscuta antrenoare Kinga Sebestyén este dedicat iubitorilor de animale, în special stăpânilor de câini, care se adună în centrul orașului alături de patrupedele lor. One Big Jump promovează ideea ca Oradea să devină un oraș „pet friendly”, organizatorii propunându-și totodată să bifeze în acest weekend nu mai puțin de 3 recorduri Guinness.
20:40
Marșul mănușilor albe: Ziua Internațională a Surzilor, sărbătorită la Oradea inclusiv cu un cântec compus în... limbajul semnelor (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Aproximativ 90 de persoane cu deficiențe de auz, alături de reprezentanți ai unor asociații partenere, s-au strâns, vineri după amiază, la Primăria Oradea, unde au organizat un așa zis marș al mănușilor albe și o întâlnire menite să celebreze Ziua Internațională a Surzilor. Între altele, persoanele surdo-mute au putut urmări și un video realizat în limbajul semnelor de o bihoreancă, și ea membră a comunității lor.
19:20
Scandal între AUR România și AUR Republica Moldova: partidul lui Simion anunță retragerea din alegerile de peste Prut, formațiunea lui Volosatîi spune că rămâne în cursă # Bihoreanul
O ruptură a apărut între Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din România și AUR Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare de peste Prut, scrie G4Media.ro, care citează comunicate transmise de cele două formațiuni. AUR România, condus de George Simion, a anunțat că nu va mai participa la scrutin, însă AUR Republica Moldova a replicat că formațiunea de peste Prut rămâne înscrisă în alegeri.
18:30
Un târg al locurilor de muncă în domeniul energiei regenerabile va avea loc în octombrie la Oradea Arena # Bihoreanul
Bihorenii care caută un loc de muncă în domeniul energiilor regenerabile sunt așteptați în 22 octombrie, între orele 09:00 - 17:00, la Oradea Arena (zona Auchan, str. Ogorului), la un târg dedicat oportunităților de angajare în acest sector.
17:20
Iubitorii legumelor și fructelor de proaspete, de casă, au, începând de vineri, un nou loc de unde se pot aproviziona cu bunătăți. S-a deschis piața agroalimentară din comuna Borș, unde localnicii scot tot ce au mai bun la tarabe, de la fructe și legume făcute acasă până la murături și alte mâncăruri delicioase.
17:10
Noul Audi A6 a sosit la D&C Oradea, aducând cu el un echilibru impresionant între putere, tehnologie și confort. Este automobilul conceput pentru cei care își doresc mai mult decât o mașină: o experiență premium la fiecare drum.
17:00
Prima reacție a Ministerului Sănătății după tragediile de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Ce amenzi au fost aplicate # Bihoreanul
Ministerul Sănătății a anunțat vineri, într-o primă reacție după cazul revoltător de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, că 9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens, iar în acea unitate medicală s-au înregistrat 6 decese. Se arată de asemenea că au fost aplicate primele amenzi pentru personal și unitatea sanitară, iar ministrul Alexandru Rogobete subliniază că urmează demiteri dacă se vor găsi persoane vinovate de mușamalizarea sau neraportarea infecțiilor.
15:50
Tinerii spadasini orădeni sunt angrenaţi, de sâmbătă şi până marţi, în întrecerile Cupei României pentru juniori şi cadeţi, organizate la Craiova, unde antrenorul Andrei Timoce va participa cu sportivii de la LPS Bihorul. Ulterior, acesta va lua parte, în noiembrie, la competiţia similară rezervată seniorilor, ce va avea loc la Bucureşti şi unde va participa cu sportivele de la CSM Oradea.
14:50
Soția lui Călin Popescu-Tăriceanu își prezintă la Oradea picturile cu „Lumini de flori” # Bihoreanul
Loredana Popescu-Tăriceanu, cea de a cincea parteneră a fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, vine la Oradea, unde își va prezenta creațiile de pictură în acuarelă reunite în expoziția „Lumini de flori”. Alături de artistă, la vernisajul din 4 octombrie de la Muzeul Țării Crișurilor, va fi și celebrul creator Livio Helfer, care a produs o ediție limitată de 12 ceasuri de lux ilustrate pe cadran cu câteva dintre picturile artistei.
