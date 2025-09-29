Cum a reușit o femeie să ajungă la vârsta de 117 ani. Care a fost secretul longevității sale, potrivit medicilor spanioli

10:00

Miniștrii de Externe din Coreea de Nord și China au convenit să aprofundeze relațiile bilaterale și să reziste hegemonismului sau unilateralismului, referindu-se la opoziția lor față de Statele Unite. Întâlnirea miniștrilor de duminică a avut loc la Beijing, la aproximativ trei săptămâni după ce președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, a purtat o discuție cu omologul său […]