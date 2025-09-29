R. Moldova, una dintre cele mai sărace țări europene. Care este pensia medie peste Prut

13:40

Atleta Andrea Miklos, care a participat recent la Campionatele Mondiale de Atletism, s-a căsătorit în acest weekend. Andrea s-a căsătorit cu antrenorului ei, Cristin Esanu. Andrea Miklos are 26 de ani şi a obţinut un rezultat de 90,90s la 400m, la CM de la Tokyo, unde a ajuns în semifinale. Citește mai mult AICI Articolul Atleta de top din România care s-a măritat cu antrenorul ei în acest weekend apare prima dată în PS News.