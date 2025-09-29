R. Moldova, una dintre cele mai sărace țări europene. Care este pensia medie peste Prut
PSNews.ro, 29 septembrie 2025 13:20
Republica Moldova este recunoscută drept una dintre cele mai sărace țări din Europa, alături de Ucraina. Pensionarii suferă cel mai mult în fosta Basarabie, teritoriu confiscat de ruși în repetate rânduri de-a lungul istoriei și administrat în ultimele decenii în general de politicieni aflați sub influența Moscovei. Tabăra pro-europeană s-a impus categoric duminică seara, 28
• • •
Acum 10 minute
13:40
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, luni, demiterea managerului Cătălina Ionescu de la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iaşi după ce şase copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a unităţii sanitare au murit. Între timp, încă un bebeluş infectat cu aceeaşi bacterie şi având şi alte afecţiuni a murit la Spitalul
13:40
Atleta Andrea Miklos, care a participat recent la Campionatele Mondiale de Atletism, s-a căsătorit în acest weekend. Andrea s-a căsătorit cu antrenorului ei, Cristin Esanu. Andrea Miklos are 26 de ani şi a obţinut un rezultat de 90,90s la 400m, la CM de la Tokyo, unde a ajuns în semifinale.
Acum 30 minute
13:30
Surpriză în Transnistria. Ce scor a obținut PAS. Găgăuzia, teritoriul cel mai puternic „pro-rus” # PSNews.ro
Pro-rușii de la Blocul Patriotic au consemnat o înfrângere usturătoare la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova. Igor Dodon și oamenii săi se pot mândri doar cu victoria din regiunile Transnistria și Găgăuzia. Potrivit datelor centralizate luni de Comisia Electorală Centrală, după numărarea voturilor din toate cele 68 de secții de votare din
13:30
Zelenski o felicită pe Maia Sandu pentru victoria electorală din Moldova, în ciuda manevrelor Rusiei # PSNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare pentru Maia Sandu, subliniind că rezultatul alegerilor din Republica Moldova reprezintă o înfrângere a tentativelor de destabilizare ale Rusiei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma X că a discutat cu omoloaga sa din Republica Moldova, Maia Sandu, pe care a felicitat-o pentru „o
13:20
Republica Moldova este recunoscută drept una dintre cele mai sărace țări din Europa, alături de Ucraina. Pensionarii suferă cel mai mult în fosta Basarabie, teritoriu confiscat de ruși în repetate rânduri de-a lungul istoriei și administrat în ultimele decenii în general de politicieni aflați sub influența Moscovei. Tabăra pro-europeană s-a impus categoric duminică seara, 28 […] Articolul R. Moldova, una dintre cele mai sărace țări europene. Care este pensia medie peste Prut apare prima dată în PS News.
13:20
Igor Dodon: Până nu vor fi analizate toate contestațiile, nu vom recunoaște nici un fel de alegeri # PSNews.ro
Igor Dodon, liderul socialiștilor moldoveni și reprezentant al alianței electorale Blocul Patriotic, a anunțat că el și partenerii săi nu vor recunoaște rezultatul alegerilor parlamentare din Moldova până când nu vor fi analizate toate contestațiile. Blocul Patriotic a fost înfrânt în alegeri. Igor Dodon este un politician moldovean, cunoscut mai ales pentru faptul că a
Acum o oră
13:10
Sfidarea pro-ruşilor de la Chișinău. Au refuzat să vorbească în română la conferința de presă # PSNews.ro
Corespondenţii Antena 3 CNN la Chişinău i-au cerut lui Constantin Starîş, deputat în Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), să vorbească în limba română, limba oficială în Republica Moldova, la o conferinţă de presă privind rezultatul alegerilor de duminică. Vizibil iritat de solicitare, fostul președinte Igor Dodon i-a spus reporterului Antena 3 CNN că „jurnaliştii ascultă
13:10
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări: 1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2. Se
13:10
Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din vecini # PSNews.ro
Una dintre cele mai mari companii din Ungaria, deținută de un apropiat al lui Viktor Orban, a cumpărat o firmă din Brașov. Achiziția face parte din strategia de a prelua afaceri din țările vecine, pentru fonduri UE la care Ungaria nu mai are acces. Compania ungară Duna Aszfalt a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al
13:10
Dorin Recean: Moldova a arătat lumii întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn # PSNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a transmis un mesaj de mulțumire cetățenilor în contextul alegerilor parlamentare. Acesta a mulțumit pentru „lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam". „Dragi moldoveni, vă mulțumim pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam. Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără
13:00
MAI: Este disponibilă aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate # PSNews.ro
Aplicaţia RoCEIReader, care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate, este disponibilă începând de luni, anunţă Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Cetăţenii, dar şi autorităţile publice şi instituţiile private pot folosi aplicaţia pentru a vedea adresa de domiciliu, eliminând birocraţia. "Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicaţia mobilă care citeşte datele
13:00
Radu Carp explică votul din R. Moldova: Marea majoritate a celor nehotărâți au înclinat balanța # PSNews.ro
Duminică, Republica Moldova a trecut printr-un moment decisiv pentru viitorul său politic și european. Alegerile generale au consolidat puterea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut majoritatea în Parlament, într-un context regional tensionat și cu un electorat împărțit între vectorul proeuropean și influențele rusești. Opoziția nu a reușit să mobilizeze alegătorii, iar blocul pro-rus
13:00
Iulian Fota: Pro-rușii se vor retrage un timp, PAS să fie atent. Bătălia n-a fost cu Dodon, ci cu Moscova # PSNews.ro
Un efort comun, enorm, a dus la rezultatul greu predictibil pentru mulți, după 4 ani de guvernare care au însemnat deconstrucția unui sistem, reforme și reconstrucția începută în cheie europeană pentru Republica Moldova, toate acestea în vremuri de pandemie și război de agresiune al Rusiei, cu refugiați și blocarea tranzitului de gaze prin Ucraina. PAS,
12:50
Numeroși lideri europeni și români au felicitat victoria detașată a PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Printre ei s-au numărat și Emmanuel Macron, președintele Franței, Jean-Noël Barrot, ministrul francez de Externe, António Costa, președintele Consiliului European, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Numeroși lideri europeni au salutat victoria PAS în alegerile parlamentare din
12:50
Incendiul de la hotelul din Tătărani: Doua tinere găsite carbonizate, anunță ISU Prahova # PSNews.ro
Două persoane au fost găsite carbonizate în urma incendiului care a cuprins luni dimineața un hotel din Prahova. ISU Prahova a anunțat că au fost găsite două persoane carbonizate în urma incendiului de la hotel. Este vorba de două tinere, de 21 și 24 de ani. În momentul izbucnirii incendiului, în interior se aflau cinci persoane,
Acum 2 ore
12:40
Prima reacție a PAS după victoria categorică în alegeri în fața forțelor Rusiei. ”Moldova, mă-nchin în fața ta!” # PSNews.ro
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană care a câștigat majoritatea la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a făcut primele declarații luni, 29 septembrie. Igor Grosu a mulțumit „oamenilor dragi" care au luptat pentru viitorul țării. „Moldova, mă-nchin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ai țării, care păreau
12:40
Președintele României, Nicușor Dan, a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru demnitatea și curajul de care au dat dovadă la alegerile parlamentare. Șeful statului a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al țării și angajamentul de a susține proiectele care îmbunătățesc viața. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis felicitări cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea la alegerile
12:30
LIVE VIDEO Funeraliile Întâistătătorului Bisericii Greco-Catolice din România, la Blaj. Este așteptat și Nicușor Dan # PSNews.ro
Zeci de credincioşi participă, luni, la funeraliile Întâistătătorului Bisericii Greco-Catolice din România, Lucian Mureşan, care a încetat din viaţă săptămâna trecută, joi. Printre cei care iau parte la slujba de înmormântare se numără şi fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, iar la funeralii este aşteptat şi preşedintele Nicuşor Dan. Sâmbătă, premierul Ilie Bolojan s-a
12:30
Liberty Galaţi a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj generalizat. Guvernul caută o soluție # PSNews.ro
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, colosul cu afaceri de 2,1 mld. lei, a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj iar o parte din personalul TESA a fost restructurat. La început de octombrie însă ar putea reporni laminarea, notează ZF. „Am trimis cinci memorii în două luni către guvern. S-a realizat comitetul interministerial, care s-a întrunit la
12:20
Băsescu: Urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele # PSNews.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetățenii R. Moldova după alegerile parlamentare de ieri, 28 septembrie. "O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai luI ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai
12:20
Coaliția a ajuns la un acord privind rectificarea bugetară. Proiectul va fi publicat azi în dezbatere publică # PSNews.ro
Liderii coaliției de guvernare, de la PSD, PNL, USR, UDMR și Minorități au avut luni dimineața, de la ora 10:00, o ședință finală privind rectificarea bugetară. Ei au convenit ca astăzi proiectul să fie publicat în transparență decizională, iar, ulterior, acesta să fie adoptat într-o ședință de Guvern de miercuri sau joi, conform purtătoarei de
12:10
Victoria partidului pro-european PAS la alegerile parlamentare din Republica Moldova arată că Rusia pierde teren în regiune, după ce anul trecut era pe cale să câștige partida în România, scrie Sabina Fati într-o analiză pentru Deutsche Welle. Războiul informațional declanșat de ruși în Republica Moldova a fost pierdut la urne, dar va continua să producă
12:10
Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare din R. Moldova # PSNews.ro
În cele 23 de secții de votare destinate moldovenilor din România, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 25.740 de voturi, consolidând tendința observată încă de la alegerile prezidențiale din 2024. Comparativ cu scrutinul prezidențial, rezultatele parlamentare arată o ușoară consolidare a poziției PAS în diaspora. Partidul a obținut peste 88% din voturile exprimate în
12:00
Ursula von der Leyen salută rezultatele alegerilor parlamentare: Moldova, ai reușit din nou. Ușa noastră este deschisă # PSNews.ro
"Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu a putut să-ți frângă hotărârea. Ți-ai făcut alegerea clară: "Europa. Democrație. Libertate." Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține" a scris von der Leyen pe Twitter. Amintim că, în urma alegerilor parlamentare
12:00
R.Moldova: Prima reacție a Președinției după victoria PAS în alegerile parlamentare: Rusia trebuie să uite de noi # PSNews.ro
Rusia trebuie să uite de noi – i-am spus clar "la revedere", a scris pe pagina sa de Facebook purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov. "Felicitări, Moldova! Felicitări, moldoveni! Am spus lumii întregi cine suntem și unde mergem. Am ales pacea, libertatea și viitorul european. Rusia trebuie să uite de noi – i-am spus
11:50
Igor Grosu: R. Moldova a arătat lumii întregi că până și un abuzator ca Rusia poate fi învins # PSNews.ro
"Moldova, mă închin în fața ta. Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani care păreau imposibil de învins. A fost o bătălie extrem de grea. Rusia a aruncat în luptă tot ce are mai murdar: bani, minciuni, ilegalități. A folosit infrastructuri pentru a transforma țara într-un spațiu al infracționalității. Noi am venit în
11:50
Președintele CEC, Angela Caraman, a menționat că aceste alegeri au fost supravegheate de o mulțime de observatori internaționali și că totul s-a realizat prin maximă transparență. De asemenea, demnitara a subliniat că doar Curtea Constituțională poate da o apreciere în privința legalității acestor alegeri. „Comisia Electorală Centrală apelează către toți concurenții electorali și către societate
Acum 4 ore
11:40
Stânga pro-rusă a obţinut majoritatea în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile # PSNews.ro
Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei („Blocul patriotic"), al cărui lider este fostul preşedinte socialist Igor Dodon, a obţinut un scor foarte bun în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, transmite trimisul special Agerpres, Cristian Lupașcu. Potrivit datelor centralizate luni de Comisia Electorală
11:30
Mobilizare masivă a tinerilor din diaspora pentru alegerile parlamentare din R.Moldova. Câți au votat în România # PSNews.ro

11:20
METEO. Vremea se răcește semnificativ: temperaturi scăzute, ploi și ninsori la munte până joi # PSNews.ro
România intră sub o informare meteo de vreme rece și precipitații, valabilă până joi. Temperaturile vor coborî până la 1 grad în depresiuni, ploile vor fi moderate cantitativ, iar la munte, la peste 1700 m, sunt așteptate ninsori și un strat de zăpadă de până la 10 cm. Administrația Națională de Meteorologie a emis o […] Articolul METEO. Vremea se răcește semnificativ: temperaturi scăzute, ploi și ninsori la munte până joi apare prima dată în PS News.
11:20
Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii # PSNews.ro
Prețurile în industria prelucrătoare, construcții, comerț cu amănuntul și servicii vor crește în următoarele trei luni, anticipează managerii. Potrivit tendințelor în evoluția activităților economice în perioada septemrbie-noiembrie, prezentate luni de INS, managerii din industria prelucrătoare preconizează relativă stabilitate a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de 3,5%. Se estimează, de asemenea, stabilitate a numărului de salariați […] Articolul Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii apare prima dată în PS News.
11:10
Taxare inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte – Ministerul Finanțelor cere Comisiei Europene să poată aplica măsura # PSNews.ro
Ministerul Finanțelor pregătește introducerea taxării inverse la îmbrăcăminte și încălțăminte, cu scopul de a reduce evaziunea la TVA în acest domeniu, potrivit informațiilor Profit.ro. Implementarea mecanismului de taxare inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte depinde de discuțiile pe care Finanțele le au cu Comisia Europeană pe acest subiect. Profit.ro a anunțat în urmă cu o lună, […] Articolul Taxare inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte – Ministerul Finanțelor cere Comisiei Europene să poată aplica măsura apare prima dată în PS News.
11:10
Victorie a forțelor proeuropene în R.Moldova: UE să înceapă negocierile pe capitole, spune Negrescu # PSNews.ro
Consiliul European trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, spune vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, după victoria forțelor proeuropene în alegerile de duminică. „Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană. Consiliul trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole. Cetățenii moldoveni […] Articolul Victorie a forțelor proeuropene în R.Moldova: UE să înceapă negocierile pe capitole, spune Negrescu apare prima dată în PS News.
11:10
Rezultate alegeri Moldova. Cum s-a votat la Chișinău și în România (Infografice) Bogdana Boga • September 29 at 07:39 Rezultatele finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova arată că Partidul Maiei Sandu (PAS) a obţinut o victorie categorică. La acest rezultat au contribuit covârşitor şi voturile exprimate în capitala Chişinău, dar şi în România. Numărătoarea […] Articolul Rezultate alegeri R.Moldova. Cum s-a votat la Chișinău și în România apare prima dată în PS News.
11:00
Cum a prezentat agenția rusă TASS rezultatul alegerilor. A recunoscut victoria PAS după ce inițial o contestase # PSNews.ro
Agenția rusă TASS a prezentat inițial opoziția din Republica Moldova drept câștigătoare la alegerile parlamentare. Totuși, după includerea voturilor din diaspora rezultatele s-au schimbat, iar TASS a recunoscut victoria partidului pro-european. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), creat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar putea rămâne la conducere în parlament după redistribuirea mandatelor, a relatat […] Articolul Cum a prezentat agenția rusă TASS rezultatul alegerilor. A recunoscut victoria PAS după ce inițial o contestase apare prima dată în PS News.
10:40
În cadrul alegerilor parlamentare, PAS a acumulat mai multe voturi decât în 2021. De ce va avea mai puțini deputați # PSNews.ro
În 2021, PAS a fost ales de 774 753 de cetățeni, sau 52,8% din totalul de 1 467 216 de voturi valabile. În cadrul alegerilor de ieri, 786 465 de cetățeni au votat pentru PAS (cifra ar putea crește, întrucât mai sunt procese verbale de numărat). Prezența, însă, a fost cu aproximativ 150 de mii […] Articolul În cadrul alegerilor parlamentare, PAS a acumulat mai multe voturi decât în 2021. De ce va avea mai puțini deputați apare prima dată în PS News.
10:40
Alegeri în R. Moldova – Prim-ministrul Ilie Bolojan: Felicit din inimă cetăţenii R.Moldova # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan felicită cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de duminică şi pentru votul în direcţia europeană, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate al preşedintelui Republicii Moldova Maia Sandu a câştigat detaşat alegerile parlamentare, cu peste 50% din voturi ”Vreau să felicit în mod deosebit şi autorităţile Republicii Moldova pentru modul […] Articolul Alegeri în R. Moldova – Prim-ministrul Ilie Bolojan: Felicit din inimă cetăţenii R.Moldova apare prima dată în PS News.
10:30
Imagini impresionante! Ninge ca-n povești în câteva localități și zone montane din România # PSNews.ro
Temperaturile mai scăzute ca de obicei în această perioadă au adus și primele ninsori din această toamnă. La Mădăraș, în județul Harghita, s-a așternut zăpada, potrivit imaginilor postate pe Facebook de pagina Meteoplus. Imaginile sunt de fapt niște capturi de pe un webcam din mica comună de 2.000 de locuitori, acolo unde ningea în continuare […] Articolul Imagini impresionante! Ninge ca-n povești în câteva localități și zone montane din România apare prima dată în PS News.
10:20
„R.Moldova nu a căzut în capcana populismului”: Mesajul lui Sorin Grindeanu după alegerile parlamentare # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că rezultatele votului de duminică demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului. „Felicitări cetăţenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european! Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un […] Articolul „R.Moldova nu a căzut în capcana populismului”: Mesajul lui Sorin Grindeanu după alegerile parlamentare apare prima dată în PS News.
10:10
Alegerile din R. Moldova în presa internaţională: Partidul pro-UE câştigă alegerile cu miză mare # PSNews.ro
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu a câştigat alegerile parlamentare de duminică din Moldova, marcate de acuzaţii de amestec al Rusei, potrivit rezultatelor oficiale după numărarea a 99,52% din voturi, publicate luni, anunţă AFP. PAS, la putere din 2021, a obţinut 50,03% din voturi, faţă de 24,26% pentru Blocul Patriotic pro-rus. […] Articolul Alegerile din R. Moldova în presa internaţională: Partidul pro-UE câştigă alegerile cu miză mare apare prima dată în PS News.
10:00
Partidul Acțiune și Solidaritate va avea majoritatea și în următorul Parlament. După numărarea a peste 99% din procesele verbale, PAS a acumulat aproape 50% (783 244 de voturi). Blocul Patriotic urmează, la mare distanță, cu 24,31% din voturi. Pentru blocul lui Dodon au votat peste 381 de mii de cetățeni. Pragul de intrare în Parlament a […] Articolul R. Moldova a ales Europa! PAS va avea majoritate și în noul Parlament apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
09:00
Victor Chirilă, ambasadorul R. Moldova la București, în direct la Puterea Știrilor, luni de la ora 16:00 # PSNews.ro
Luni, de la ora 16:00, Victor Chirilă, ambasadorul R.Moldova la București, este invitat în direct la „Puterea Știrilor” moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Discuția va viza rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova și implicațiile acestora pentru scena politică de la Chișinău, dar și pentru relația cu România și Uniunea Europeană. Urmărește LIVE pentru […] Articolul Victor Chirilă, ambasadorul R. Moldova la București, în direct la Puterea Știrilor, luni de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
00:00
Surpriza PPDA în alegerile parlamentare din R.Moldova, partid dat fără șanse în sondaje. Cine este Vasile Costiuc # PSNews.ro
PAS, partidul fondat de Maia Sandu, conduce în alegerile parlamentare din Republica Moldova, conform rezultatelor parțiale, urmat de „Blocul Patriotic”. O supriză a acestor alegeri este însă Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), care nu trecea pragul de 5% în niciun sondaj, deși începuse să crească în preferințele alegătorilor, iar acum se apropie de 7% în […] Articolul Surpriza PPDA în alegerile parlamentare din R.Moldova, partid dat fără șanse în sondaje. Cine este Vasile Costiuc apare prima dată în PS News.
28 septembrie 2025
23:40
Comisia Electorală Centrală din R.Moldova: Votul din Europa s-a încheiat. Rezultate preliminare, luni dimineață # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova (CEC) anunță că procesul de vot în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate astăzi s-a încheiat. Datele centralizate arată că la secțiile de votare, până la această oră, s-au prezentat la urnele de vot peste 1,5 milioane de alegători înscriși în listele electorale, ceea ce constituie o rată de participare de […] Articolul Comisia Electorală Centrală din R.Moldova: Votul din Europa s-a încheiat. Rezultate preliminare, luni dimineață apare prima dată în PS News.
23:20
Peste 29.000 de cetățeni au votat duminică, în România, pentru membrii Legislativului de la Chișinău. Potrivit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, în România 29.379 de cetățeni moldoveni și-au exprimat opțiunea la urne. Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a precizat, duminică seara, că la București au votat cei mai mulți cetățeni moldoveni – […] Articolul Parlamentare R. Moldova/ Peste 29.000 de cetățeni moldoveni au votat în România apare prima dată în PS News.
22:40
Blocul Alternativa, după închiderea secțiilor: R. Moldova are nevoie de liniște, pace și unitate # PSNews.ro
Liderii Blocului Alternativa au salutat mobilizarea alegătorilor după scrutinul parlamentar. La câteva minute după închiderea secțiilor de votare, ei au subliniat importanța respectării voinței poporului, a unei monitorizări stricte a procesului de numărare a voturilor și au constatat, totodată, „strategii politice bazate pe frică și dezbinare”, transmite IPN. „Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor Republicii Moldova […] Articolul Blocul Alternativa, după închiderea secțiilor: R. Moldova are nevoie de liniște, pace și unitate apare prima dată în PS News.
22:20
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, le-a mulțumit cetățenilor pentru participarea activă la scrutinul electoral și a subliniat importanța fiecărui vot exprimat. Politicianul a declarat că partidul pe care îl conduce nu va admite instabilitate și schimbări majore, transmite IPN. „Am demonstrat împreună că vocea poporului contează. Mulțumesc tuturor cetățenilor care au votat și celor […] Articolul Renato Usatîi: „După rezultate, invit partidele la negocieri” apare prima dată în PS News.
21:50
O dronă a fost observată duminică în apropierea aeroportului Henri Coandă (Otopeni), ceea ce a determinat autoritățile să suspende temporar traficul aerian. Zborurile au fost oprite aproximativ 40 de minute pentru siguranța pasagerilor și a aeronavelor. După verificări, operațiunile pe aeroport au fost reluate în condiții normale, iar incidentul este acum investigat. Duminică în jurul […] Articolul Dronă în apropierea aeroportului Otopeni: zborurile au fost oprite 40 de minute apare prima dată în PS News.
21:50
Rezultate alegeri Moldova 2025 – Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. Primele rezultate sunt disponibile AICI. Moldovenii au votat astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis […] Articolul Zi istorică pentru R.Moldova: primele rezultate oficiale la alegerile parlamentare apare prima dată în PS News.
21:30
Alegeri parlamentare în R.Moldova. Maia Sandu, primul mesaj după închiderea urnelor în țară # PSNews.ro
Alegeri parlamentare în R.Moldova. Maia Sandu, primul mesaj după închiderea urnelor în țară: „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot!”, a scris Maia Sandu pe Facebook. Președinta Republicii Moldova a făcut apel la […] Articolul Alegeri parlamentare în R.Moldova. Maia Sandu, primul mesaj după închiderea urnelor în țară apare prima dată în PS News.
