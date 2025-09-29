Lucian Bondoc, Managing Partner, Bondoc & Asociaţi: În ultimii 35 de ani, România a câştigat 6,5 ani la speranţa de viaţă şi este enorm pe partea de cheltuială de sănătate, dar este o realizare în sine
Ziarul Financiar, 29 septembrie 2025 13:30
REDIFUZARE ZF Tech Day: Cu ce diferă o centrală telefonica în cloud de una clasică şi cât de digitalizate sunt companiile locale la acest capitol? Cu ce fel de aplicaţii se poate integra şi ce rol va juca AI-ul în telefonia de business? O discuţie cu Cristian Ionescu, business development manager, While1 Software # Ziarul Financiar
EXCLUSIV. BCR-Erste şi BRD pregătesc listarea Cris-Tim la Bursa. Radu Timiş Jr, CEO-ul Cris-Tim, confirmă: Dorinţa de atragerea de capital vine în momentul în care compania desfăşoară cel mai amplu program investiţional din istoria sa. Surse ZF: evaluare între 280 şi 330 mil. euro # Ziarul Financiar
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii:Este perioada cu cel mai mare buget pentru sănătate din ultimii 20 de ani. Avem 17 şantiere pe bani europeni nerambursabili. În PNRR am avut blocaje, din cauza birocraţiei, a avizelor, a nucilor care trebuie mutaţi. Asta-i România. O ţară plină de nuci, de morminte şi de avize # Ziarul Financiar
ZF Live. Ionuţ Antiu, Principal Software Architect: Taxa de 100.000 de dolari pe viza H1B îi va determina pe americani să caute specialişti în Europa. Decizia lui Donald Trump va avea un impact pozitiv asupra companiilor româneşti de IT # Ziarul Financiar
Decizia administraţiei Trump de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru viza H1B, principalul instrument legal prin care companiile americane atrăgeau specialişti din străinătate, ar putea deschide noi oportunităţi pentru piaţa de IT din România, a spus Ionuţ Antiu, Principal Software Architect, Antiu Consulting.
Liberty Galaţi, colosul cu afaceri de 2,1 mld. lei, a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj: În prima săptămână din octombrie vrem să repornim laminarea, avem comenzi de la Bilka şi Mairon. Guvernul vrea să salveze de la faliment combinatul Liberty Galaţi, fostul SIDEX, cu ajutorul unui comitet interministerial # Ziarul Financiar
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, colosul cu afaceri de 2,1 mld. lei, a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj iar o parte din personalul TESA a fost restructurat. La început de octombrie însă ar putea reporni laminarea, dat fiind comenzile din partea Bilka şi Mairon.
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Incidentul de la Spitalul de Pediatrie de la Iaşi arată o lipsă de organizare şi de aplicare a protocoalelor la nivelul acelei unităţi sanitare şi probabil vom discuta şi de o anchetă penală în viitor, dar nu caracterizează întregul sistem sanitar din România # Ziarul Financiar
Analiza de luni. Se aliniază planetele pentru energia României? Dincolo de verde, cu 2.400 MW posibili anul acesta, energia convenţională, gazul şi nuclearul, ridică prin companii unde statul este prezent sute de milioane de euro de la greii globali. Toată lumea pare că a priceput că securitatea energetică nu se poate juca după cum bate vântul # Ziarul Financiar
Nuclearelectrica, operatorul centralei de la Cernavodă, care asigură 20% din producţia de energie a României, prin intermediul Unităţilor 1 şi 2, a anunţat săptămâna trecută semnarea a două acorduri de finanţare cu JP Morgan SE pentru două dintre proiectele energetice strategice ale României: proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a CNE Cernavodă şi proiectul Unităţilor 3 şi 4 ale CNE Cernavodă. Unitatea 1 de la Cernavodă va fi scoasă din funcţiune în 2027, după 30 de ani de exploatare, şi lasă un gol de 700 MW în bandă pe care sistemul energetic local trebuie să îl acopere în anii care au mai rămas până la acel moment.
Joe Heneghan, CEO, Revolut Bank: Continuăm expansiunea globală, vrem să intrăm pe încă 30 de pieţe până în 2030. Vrem ca oamenii să ne considere banca lor principală şi în România. Merge bine şi creditarea, dar rămânem centraţi pe plăţi # Ziarul Financiar
Revolut, fintech-ul britanic devenit bancă sistemică în Europa, îşi propune să accelereze expansiunea internaţională în următorii ani, vrea să intre pe încă 30 de pieţe până în 2030 şi să atingă pragul de 100 de milioane de clienţi până în 2027. România rămâne una dintre pieţele-cheie, cu 4,5 milioane de utilizatori, iar obiectivul companiei este ca tot mai mulţi dintre aceştia să folosească Revolut ca bancă principală, susţine Joe Heneghan, CEO al Revolut Bank.
Bursă. Plecările de la vârful Hidroelectrica au şters 580 de milioane de lei din evaluarea companiei într-o săptămână în care bursa a urcat cu 2% # Ziarul Financiar
La o săptămână după plecarea surpriză a directorului general şi a directorului financiar ai Hidroelectrica, compania a intrat într-o zonă de volatilitate pe bursă, în pofida faptului că indicele BET a continuat să urce.
Bursă. Fondurile de pensii private Pilon II ar urma să câştige 180 mil. lei din dividendele-surpriză de la Banca Transilvania. „Investitorii au fost surprinşi de propunerea de dividende speciale, astfel că au intrat la cumpărare.“ # Ziarul Financiar
Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România şi cel mai tranzacţionat emitent de la Bursa de Valori Bucureşti, a surprins investitorii prin convocarea adunării generale a acţionarilor din 28 octombrie 2025, unde va propune distribuirea unui dividend special de 700 milioane de lei din rezervele constituite în anii anteriori.
Bursă. Romgaz, evaluată mai scump decât rivalii regionali, pe fundalul investiţiei Neptun Deep: P/E de 9,5 pentru 2025, faţă de 6,5 ori la companii precum MOL, OMV, Orlen, KMG, Petrom. „Este normal să fie mai sus“. Acţiunile Romgaz au crescut cu 48% în ultimele 12 luni, investitorii anticipând efectele pozitive ale Neptun Deep # Ziarul Financiar
Acţiunile companiei de stat Romgaz (SNG), printre vedetele anului 2025, se tranzacţionează la multipli de evaluare mai ridicaţi decât rivalii săi regionali, pe fondul anticipaţiilor legate de proiectul off-shore Neptun Deep, arată o analiză Wood&Research, publicată pe bvbresearch.ro.
Cum calculează statul dobânzile la Fidelis şi Tezaur? Ştefan Nanu, şeful Trezorerie: Calculul porneşte de la maturitatea scurtă. Inflaţie mai mare nu înseamnă dobânzi mai mari # Ziarul Financiar
Calculul dobânzilor la titlurile de stat din programele Fidelis şi Tezaur adresate investitorilor persoane fizice porneşte de la maturitatea scurtă, care este acum de 2 ani la Fidelis şi de 1 an la Tezaur, a explicat Ştefan Nanu, director general, Trezoreria Statului în cadrul conferinţei ZF Piaţa de capital 2025.
Pentru investitorii de portofoliu, pentru rentieri, pentru deponenţi, România este o ţară ideală: te împrumuţi în euro şi plasezi banii în depozite sau titluri de stat în lei la dobânzi aproape triple. Pentru economie însă, pentru companii care vor să facă investiţii, acest model este un dezastru # Ziarul Financiar
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Dacă milionarii români nu se implică în industria farmaceutică şi biotehnologie, domeniul nu are nici o şansă. Nepăsarea şi incompetenţa politicienilor va închide şi puţinele fabrici de medicamente din România # Ziarul Financiar
cum trei ani şi jumătate am scris comentariul de mai jos, sperând ca cei cărora le era adresat să prindă gustul industriei farmaceutice şi biotehnologie, ambele au progresat şi mai mult în timpul scurs de atunci. Uitaţi-vă, de exemplu, la progresul din bolile imunologice şi din bolile metabolice, în mare măsura datorat AI, veţi înţelege cât de repede evoluează lucrurile.
Omniasig este asigurătorul depozitului Antrefrig din sectorul 2 afectat de incendiu. „Putem confirma că pentru anumite obiective sunt încheiate asigurări la noi“ # Ziarul Financiar
Depozitul Antrefrig, afectat pe data de 23 septembrie de un incendiu major, care a dus la intervenţia a peste 20 de autospeciale de stingere, îl are ca asigurător pe Omniasig, care momentan a confirmat, însă nu a oferit mai multe detalii.
Un nou focar de infecţie din spital zguduie sistemul medical românesc: 9 copii sub un an din Spitalul Clinic Sfânta Maria din Iaşi au fost infectaţi, iar 6 au murit # Ziarul Financiar
Un nou focar de infecţie într-un spital din România a ieşit la iveală la Iaşi, în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”. Acolo, nouă bebeluşi, copii cu vârsta sub un an, au luat o infecţie deosebit de periculoasă, iar şase au murit.
Grupul Memorial din Turcia a deschis o nouă clinică în Capitală şi se uită în continuare la extindere pe piaţa locală. Investiţia a ajuns la 3 mil. euro # Ziarul Financiar
Grupul Memorial Healthcare, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul medical privat din Turcia, a deschis o clinică în Capitală, de peste 2.000 mp, în clădirea City Gate din zona Pieţei Presei. Investiţia a ajuns la 3 mil. euro, iar oficialii companiei au anunţat că vor să se extindă în continuare, atât în România, dar şi pe plan internaţional.
Cerealcom Dolj, reprezentată de Reff & Asociaţii, câştigă la Londra un proces împotriva unei firme din Arabia Saudită, miza un contract de 400 mil. dolari # Ziarul Financiar
Cerealcom Dolj, unul dintre cei mai mari producători şi exportatori români de cereale, a câştigat un arbitraj internaţional la Londra, sub egida GAFTA (Grain and Feed Trade Association). Disputa comercială a vizat un contract cu o firmă din Arabia Saudită pentru 1,5 milioane de tone de grâu românesc, în valoare de peste 400 de milioane de dolari.
