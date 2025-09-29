Compania locală de construcţii Concelex a fost selectată de Nuclearelectrica pentru executarea unor lucrări la depozitul intermediar de combustibil ars de la CNE Cernavodă, valoarea contractului fiind de 213 milioane lei

Ziarul Financiar, 29 septembrie 2025 13:30

Compania locală de construcţii Concelex a fost selectată de Nuclearelectrica pentru executarea unor lucrări la depozitul intermediar de combustibil ars de la CNE Cernavodă, valoarea contractului fiind de 213 milioane lei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
13:45
Practicienii în insolvenţă şi-au ales o nouă conducere: avocatul Cătălin Andrei Dascăl a fost desemnat preşedinte, cu un mandat de patru ani Ziarul Financiar
Acum 30 minute
13:30
Compania locală de construcţii Concelex a fost selectată de Nuclearelectrica pentru executarea unor lucrări la depozitul intermediar de combustibil ars de la CNE Cernavodă, valoarea contractului fiind de 213 milioane lei Ziarul Financiar
13:30
Lucian Bondoc, Managing Partner, Bondoc & Asociaţi: În ultimii 35 de ani, România a câştigat 6,5 ani la speranţa de viaţă şi este enorm pe partea de cheltuială de sănătate, dar este o realizare în sine Ziarul Financiar
Acum o oră
13:15
REDIFUZARE ZF Tech Day: Cu ce diferă o centrală telefonica în cloud de una clasică şi cât de digitalizate sunt companiile locale la acest capitol? Cu ce fel de aplicaţii se poate integra şi ce rol va juca AI-ul în telefonia de business? O discuţie cu Cristian Ionescu, business development manager, While1 Software Ziarul Financiar
13:15
Nona Chiriac, Novartis Romania: Producem medicamente originale în România. Pentru a dezvolta mai mult aceste capacităţi, primul pas ar fi reducerea birocraţiei şi digitalizarea proceselor Ziarul Financiar
13:15
Ştefania Alexandru, Director General Adjunct, Antibiotice: Vrem să finalizăm 3 capacităţi noi de producţie, să creştem partea de cercetare şi să lansăm primul medicament biosimilar în România Ziarul Financiar
13:15
(P) România, premieră europeană: Implementarea sistemului 3D Pallet Shuttle pentru depozite frigorifice Ziarul Financiar
13:00
Cătălina Grama, External Engagemnet Lead Romania, UCB Pharma: Niciun medicament aprobat de Agenţia Europeană a Medicamentului în 2023 în momentul de faţă nu este disponibil în România Ziarul Financiar
13:00
Simona Cocoş, Director General Zentiva Romania si Moldova: Industria de medicamente generice a contribuit cu 1,1% din PIB în 2023, este un actor important şi ar trebui să devină un actor strategic Ziarul Financiar
13:00
Un nou faliment de răsunet: Gigantul american First Brands Group intră în faliment, cu datorii de peste 10 mld. dolari. Este unul dintre cele mai spectaculoase colapsuri din ultimii ani Ziarul Financiar
Acum 2 ore
12:45
ZF Live: Cine mai face investiţii în fabrici în România, cum se finanţează acum aceste proiecte, unde este cererea? Ziarul Financiar
12:45
Arina Gholmieh, vicepreşedinte APMGR: 70% din pacienţii din România sunt trataţi cu medicamente generice, iar 90% din cele compensate au preţuri sub 50 de lei Ziarul Financiar
12:30
Tudor Nacev, Guia Naghi and Partners: Studiile clinice oferă pacienţilor acces la terapii noi, fără costuri pentru stat Ziarul Financiar
12:15
Silvia Brumaru, Director Sales, IQVIA Romania & Moldova: În ultimele 12 luni, piaţa farmaceutică din România a ajuns la 8,25 miliarde de euro. Clasa de medicamente cu prescripţie este cea mai mare, de 6 miliarde de euro Ziarul Financiar
12:00
EXCLUSIV. BCR-Erste şi BRD pregătesc listarea Cris-Tim la Bursa. Radu Timiş Jr, CEO-ul Cris-Tim, confirmă: Dorinţa de atragerea de capital vine în momentul în care compania desfăşoară cel mai amplu program investiţional din istoria sa. Surse ZF: evaluare între 280 şi 330 mil. euro Ziarul Financiar
12:00
ZF Live: Cum va încheia economia anul 2025, până unde va creşte inflaţia, cum vor evolua dobânzile, cum va evolua deficitul bugetar? Ce se anunţă pentru 2026, se relansează creşterea economică? Ziarul Financiar
12:00
Şedinţa coaliţiei s-a încheiat. Proiectul de rectificare bugetară va fi adoptat miercuri sau joi, în funcţie de avizarea documentului. Preşedintele Nicuşor Dan: „Vor fi aduse 25 de miliarde de lei la buget” Ziarul Financiar
Acum 4 ore
11:45
HORNBACH investeşte peste 44 milioane de euro în al doilea magazin din Timişoara Ziarul Financiar
11:45
Răzvan Prisadă, preşedintele ANMDM: Digitalizăm agenţia printr-un proiect de 4 milioane de euro. Un pas esenţial este noul nomenclator al medicamentelor Ziarul Financiar
11:45
Andreea Mocofan, Country Director Johnson&Johnson România: Lista de medicamente rambursate nu a fost actualizată de 1 an. Perioada de aşteptare până când un medicament inovator ajunge pe piaţa din România a depăşit 800 de zile Ziarul Financiar
11:30
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii:Este perioada cu cel mai mare buget pentru sănătate din ultimii 20 de ani. Avem 17 şantiere pe bani europeni nerambursabili. În PNRR am avut blocaje, din cauza birocraţiei, a avizelor, a nucilor care trebuie mutaţi. Asta-i România. O ţară plină de nuci, de morminte şi de avize Ziarul Financiar
11:15
ZF Live. Ionuţ Antiu, Principal Software Architect: Taxa de 100.000 de dolari pe viza H1B îi va determina pe americani să caute specialişti în Europa. Decizia lui Donald Trump va avea un impact pozitiv asupra companiilor româneşti de IT Ziarul Financiar
Decizia administraţiei Trump de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru viza H1B, principalul instrument legal prin care companiile americane atrăgeau specialişti din străinătate, ar putea deschide noi oportunităţi pentru piaţa de IT din România, a spus Ionuţ Antiu, Principal Software Architect, Antiu Consulting.
10:45
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Asta e România - o ţară plină de nuci, de morminte şi de avize Ziarul Financiar
10:45
Cris-Tim, prezentă în 97% din frigidere şi producătorul celebrului salam săsesc, despre listarea la Bursa de Valori: Ne va duce la următorul nivel. Radu Timiş, fondator: Până acum ne-am dezvoltat cu banii noştri şi ai băncilor. Trecem la următorul nivel Ziarul Financiar
10:30
Hornbach deschide al doilea magazin în Timişoara, o investiţie de peste 44 mil. euro Ziarul Financiar
10:15
Liberty Galaţi, colosul cu afaceri de 2,1 mld. lei, a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj: În prima săptămână din octombrie vrem să repornim laminarea, avem comenzi de la Bilka şi Mairon. Guvernul vrea să salveze de la faliment combinatul Liberty Galaţi, fostul SIDEX, cu ajutorul unui comitet interministerial Ziarul Financiar
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, colosul cu afaceri de 2,1 mld. lei, a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj iar o parte din personalul TESA a fost restructurat. La început de octombrie însă ar putea reporni laminarea, dat fiind comenzile din partea Bilka şi Mairon.
10:15
Generaţia Z creşte odată cu AI: la Zbor Hub Iaşi, tehnologia devine teren de joacă şi de învăţare Ziarul Financiar
10:15
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Incidentul de la Spitalul de Pediatrie de la Iaşi arată o lipsă de organizare şi de aplicare a protocoalelor la nivelul acelei unităţi sanitare şi probabil vom discuta şi de o anchetă penală în viitor, dar nu caracterizează întregul sistem sanitar din România Ziarul Financiar
10:00
ZF AGROPOWER - Cooperativa, o soluţie de creştere în agrobusiness? Mai este la modă asocierea în 2025? Ziarul Financiar
Acum 6 ore
09:45
Alegeri în Republica Moldova: Partidul preşedintelui Maia Sandu a obţinut peste 50% din voturi şi poate forma singur majoritatea. Blocul Patriotic are doar 24,26% Ziarul Financiar
09:45
INS: Jumătate dintre managerii din construcţii şi retail sunt de părere că preţurile vor creşte în perioada septembrie-noiembrie Ziarul Financiar
09:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie cu MARCEL MURGOCI, Director de tranzacţionare al Estinvest Ziarul Financiar
09:15
Analiza de luni. Se aliniază planetele pentru energia României? Dincolo de verde, cu 2.400 MW posibili anul acesta, energia convenţională, gazul şi nuclearul, ridică prin companii unde statul este prezent sute de milioane de euro de la greii globali. Toată lumea pare că a priceput că securitatea energetică nu se poate juca după cum bate vântul Ziarul Financiar
Nuclearelectrica, operatorul cen­tralei de la Cernavodă, care asigură 20% din pro­duc­ţia de energie a României, prin intermediul Uni­tă­ţilor 1 şi 2, a anunţat săptămâna tre­cută semnarea a două acorduri de finanţare cu JP Morgan SE pentru două dintre proiectele energetice strategice ale Ro­mâ­niei: pro­iectul de reteh­nologizare a Unităţii 1 a CNE Cerna­vodă şi pro­iectul Unită­ţilor 3 şi 4 ale CNE Cerna­vo­dă. Uni­ta­tea 1 de la Cernavodă va fi scoasă din funcţiu­ne în 2027, după 30 de ani de ex­ploatare, şi lasă un gol de 700 MW în bandă pe care siste­mul energetic local trebuie să îl acopere în anii care au mai rămas până la acel moment.
09:15
EXCLUSIV Erste şi BRD pregătesc listarea Cris-Tim la Bursa. Radu Timiş Jr, CEO-ul Cris-Tim, confirmă: Dorinţa de atragerea de capital vine în momentul în care compania desfăşoară cel mai amplu program investiţional din istoria sa. Surse ZF: evaluare între 280 şi 330 mil. euro Ziarul Financiar
08:15
Joe Heneghan, CEO, Revolut Bank: Continuăm expansiunea globală, vrem să intrăm pe încă 30 de pieţe până în 2030. Vrem ca oamenii să ne considere banca lor principală şi în România. Merge bine şi creditarea, dar rămânem centraţi pe plăţi Ziarul Financiar
Revolut, fintech-ul britanic devenit bancă sistemică în Europa, îşi propune să accelereze expansiunea internaţională în următorii ani, vrea să intre pe încă 30 de pieţe până în 2030 şi să atingă pragul de 100 de milioane de clienţi până în 2027. România rămâne una dintre pieţele-cheie, cu 4,5 milioane de utilizatori, iar obiectivul companiei este ca tot mai mulţi dintre aceştia să folosească Revolut ca bancă principală, susţine Joe Heneghan, CEO al Revolut Bank.
08:00
Bursă. Plecările de la vârful Hidroelectrica au şters 580 de milioane de lei din evaluarea companiei într-o săptămână în care bursa a urcat cu 2% Ziarul Financiar
La o săptămână după plecarea surpriză a directorului general şi a directorului financiar ai Hidroelectrica, compania a intrat într-o zonă de volatilitate pe bursă, în pofida faptului că indicele BET a continuat să urce.
Acum 8 ore
07:45
Bursă. Fondurile de pensii private Pilon II ar urma să câştige 180 mil. lei din dividendele-surpriză de la Banca Transilvania. „Investitorii au fost surprinşi de propunerea de dividende speciale, astfel că au intrat la cumpărare.“ Ziarul Financiar
Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România şi cel mai tranzacţionat emi­tent de la Bursa de Valori Bucureşti, a surprins investitorii prin convocarea adunării generale a acţionarilor din 28 octombrie 2025, unde va propune distribuirea unui dividend special de 700 milioane de lei din rezervele cons­ti­tuite în anii anteriori.
07:30
Bursă. Romgaz, evaluată mai scump decât rivalii regionali, pe fundalul investiţiei Neptun Deep: P/E de 9,5 pentru 2025, faţă de 6,5 ori la companii precum MOL, OMV, Orlen, KMG, Petrom. „Este normal să fie mai sus“. Acţiunile Romgaz au crescut cu 48% în ultimele 12 luni, investitorii anticipând efectele pozitive ale Neptun Deep Ziarul Financiar
Acţiunile companiei de stat Romgaz (SNG), printre vedetele anului 2025, se tranzacţionează la multipli de evaluare mai ridicaţi decât rivalii săi regionali, pe fondul anticipaţiilor legate de proiectul off-shore Neptun Deep, arată o analiză Wood&Research, publicată pe bvbresearch.ro.
07:15
Cum calculează statul dobânzile la Fidelis şi Tezaur? Ştefan Nanu, şeful Trezorerie: Calculul porneşte de la maturitatea scurtă. Inflaţie mai mare nu înseamnă dobânzi mai mari Ziarul Financiar
Calculul dobânzilor la titlurile de stat din programele Fidelis şi Tezaur adresate investito­rilor persoane fizice porneşte de la maturitatea scurtă, care este acum de 2 ani la Fidelis şi de 1 an la Tezaur, a explicat Ştefan Nanu, director general, Trezoreria Statului în cadrul conferinţei ZF Piaţa de capital 2025.
07:15
(P) PUBLICATIE DE VANZARE Ziarul Financiar
07:15
Astăzi sărbătorim Ziua mondială a inimii Ziarul Financiar
06:30
ZF/PwC La cafea cu Ela Moraru, Google: Eu nu mă consider un fluturaş de salariu, am muncit foarte mult pentru a ajunge aici, nu am ajuns în această poziţie din întâmplare, nu am dat un telefon. Vreau ca acest lucru să-l dau exemplu despre cum îţi construieşti o carieră Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:30
Pentru investitorii de portofoliu, pentru rentieri, pentru deponenţi, România este o ţară ideală: te împrumuţi în euro şi plasezi banii în depozite sau titluri de stat în lei la dobânzi aproape triple. Pentru economie însă, pentru companii care vor să facă investiţii, acest model este un dezastru Ziarul Financiar
00:30
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Dacă milionarii români nu se implică în industria farmaceutică şi biotehnologie, domeniul nu are nici o şansă. Nepăsarea şi incompetenţa politicienilor va închide şi puţinele fabrici de medicamente din România Ziarul Financiar
cum trei ani şi jumătate am scris comentariul de mai jos, sperând ca cei cărora le era adresat să prindă gustul industriei farmaceutice şi biotehnologie, ambele au progresat şi mai mult în timpul scurs de atunci. Uitaţi-vă, de exemplu, la progresul din bolile imunologice şi din bolile metabolice, în mare măsura datorat AI, veţi înţelege cât de repede evoluează lucrurile.
00:15
Omniasig este asigurătorul depozitului Antrefrig din sectorul 2 afectat de incendiu. „Putem confirma că pentru anumite obiective sunt încheiate asigurări la noi“ Ziarul Financiar
Depozitul Antrefrig, afectat pe data de 23 septembrie de un incendiu major, care a dus la intervenţia a peste 20 de autospeciale de stingere, îl are ca asigurător pe Omniasig, care momentan a confirmat, însă nu a oferit mai multe detalii.
00:15
Agenda de business a săptămânii 29 septembrie – 3 octombrie 2025 Ziarul Financiar
00:15
UN UNICORN PE ZI: Halter Ziarul Financiar
00:15
Un nou focar de infecţie din spital zguduie sistemul medical românesc: 9 copii sub un an din Spitalul Clinic Sfânta Maria din Iaşi au fost infectaţi, iar 6 au murit Ziarul Financiar
Un nou focar de infecţie într-un spital din România a ieşit la iveală la Iaşi, în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”. Acolo, nouă bebeluşi, copii cu vârsta sub un an, au luat o infecţie deosebit de periculoasă, iar şase au murit.
00:15
Grupul Memorial din Turcia a deschis o nouă clinică în Capitală şi se uită în continuare la extindere pe piaţa locală. Investiţia a ajuns la 3 mil. euro Ziarul Financiar
Grupul Memorial Healthcare, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul medical privat din Turcia, a deschis o clinică în Capitală, de peste 2.000 mp, în clădirea City Gate din zona Pieţei Presei. Investiţia a ajuns la 3 mil. euro, iar oficialii companiei au anunţat că vor să se extindă în continuare, atât în România, dar şi pe plan internaţional.
00:15
Cerealcom Dolj, reprezentată de Reff & Asociaţii, câştigă la Londra un proces împotriva unei firme din Arabia Saudită, miza un contract de 400 mil. dolari Ziarul Financiar
Cerealcom Dolj, unul dintre cei mai mari producători şi exportatori români de cereale, a câştigat un arbitraj internaţional la Londra, sub egida GAFTA (Grain and Feed Trade Association). Disputa comercială a vizat un contract cu o firmă din Arabia Saudită pentru 1,5 milioane de tone de grâu românesc, în valoare de peste 400 de milioane de dolari.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.