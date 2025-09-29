Trei milioane de euro, pentru înstrăinarea copiilor Adrianei Bahmuțeanu
SpyNews, 29 septembrie 2025 14:50
Trei milioane de euro – aceasta este suma colosală cerută de sora Adrianei Bahmuțeanu fraților Honorius și Silvius Prigoană, cu titlu de daune morale, pentru că a fost îndepărtată de nepoții ei.
• • •
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:40
Ioana Dichiseanu, semnul divin pe care l-a primit de la Ion Dichiseanu, înainte de un spectacol: „M-am emoționat și mai tare” # SpyNews
Ion Dichiseanu a murit în urmă cu patru ani. Atât fiica lui, Ioana, cât și fosta soție, Simona Florescu, îi păstrează vie amintirea în continuare. Cele două au fost de curând la mormântul lui și au primit un semn pe care amândouă îl consideră divin, în timpul unui spectacol.
Acum 2 ore
14:10
Locul din România unde s-a așternut deja prima zăpadă. A nins ca-n toiul iernii. Imagini spectaculoase | VIDEO # SpyNews
Iarna își face deja simțită prezența în România! Deși, calendaristic vorbind, e toamnă, a nins ca-n toiul iernii în mai multe zone din țară. Peisajele sunt spectaculoase, iar imaginile surprinse în zonă par desprinse dintr-o poveste de iarnă.
14:00
Singură româncă prezentă la ziua de naștere a lui Jason Derulo. Surprizele de care au avut parte invitații: „A fost o petrecere ca în filme” # SpyNews
Jason Derulo și-a sărbătorit ziua de naștere de curând. Artistul internațional a organizat o petrecere acasă la el, acolo unde a invitat mai mulți creatori de conținut din toată lumea. Și o româncă a fost prezentă la petrecere.
13:20
Marian Capet și-a sărbătorit ziua de naștere. Fostul concurent de la Te cunosc de undeva, portret de familie alături de părinți și bunici # SpyNews
Marian Capet și-a sărbătorit ziua de naștere de curând. Hairstylistul a petrecut alături de familia lui și a făcut publice imagini de colecție alături de părinții și bunicii lui. Fostul concurent de la Te cunosc de undeva se consideră norocos că are cei mai dragi oameni lui aproape.
13:20
Elwira şi Mihai Petre dezbat la MediCOOL diferența dintre creierul masculin şi cel feminin, astăzi, de la 18.00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY # SpyNews
Vedetele vin, rând pe rând, să își spună poveștile și pacienții fac dezvăluiri impresionante despre problemele pe care le au. MediCOOL prezintă sfaturi prețioase și informații medicale care sunt explicate pe înțelesul tuturor, ediție după ediție. În această seară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Mihai și Elwira Petre dezbat un subiect extrem de important – cum funcționează creierul masculin prin comparație cu cel feminin?
13:20
Când va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică, detalii de ultimă oră despre funeraliile brunetei | VIDEO # SpyNews
Ioana Popescu urmează să fie condusă pe ultimul drum în zilele următoare, iar apropiații se pregătesc să-i aducă un ultim omagiu. Mara Bănică a oferit detalii de ultimă oră despre funeraliile brunetei. Când și unde va fi înmormântată.
Acum 4 ore
12:50
Concurenții Asia Express, cu oalele de supă prin Vietnam, spre marea imunitate. Emisiunea, din nou lider de audiență # SpyNews
Prima etapă din Vietnam a început în forță aseară pe Drumul Eroilor. Concurenții au fost luați prin surprindere de vreme, de cultură, de oameni și de regulile autostopului. Nimic nu a fost ușor și nimic nu pare a fi simplu în această țară.
12:40
Emil Rengle de la Asia Express, adevărul despre despărțirea de Alejandro. Ce se întâmplă între cei doi: "Este adevărat..." | VIDEO # SpyNews
Emil Rengle a spus adevărul despre despărțirea de partenerul lui, Alejandro. Ce declarații a făcut concurentul de la Asia Express după ce s-a scris că el și iubitul lui nu mai sunt împreună. Care e, de fapt, relația lor în prezent.
12:40
Imagini și declarații exclusive din ziua în care Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cele mai emoționante momente de la eveniment # SpyNews
Alina Ceușan și soțul ei și-au botezat fiica sâmbătă. A fost un eveniment fabulos, la care a fost prezentă și Andreea Popescu. Cele două sunt asociate, iar fosta dansatoare nu avea cum să lipsească de la eveniment. Imagini superbe de la eveniment.
12:00
Cristina Ich, amenințată cu moartea! Influencerița a depus plângere la poliție. Ce mesaj îngrozitor a primit de la o femeie: „În 40 de zile...” # SpyNews
Cristina Ich a trecut printr-o situație neplăcută, după ce s-a trezit că a fost amenințată cu moartea. O femeie i-a scris mai multe mesaje, iar influencerița a decis să apeleze la poliție. Cristina Ich se declară șocată de faptul că a ajuns să primească astfel de mesaje de la oameni necunoscuți.
12:00
Daciana Sârbu, declaraţii exclusive despre actualul partener, la „Spynews TV”: „Nu este persoană publică” # SpyNews
Daciana Sârbu a vorbit în exclusivitate la „Spynews TV”, în emisiunea moderată de Mara Bănică și Marius Niță, despre noul său iubit, dar și despre relația pe care o are în prezent cu fostul partener, Victor Ponta.
11:50
În această dimineață, 29 septembrie, reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică valabilă până joi, 2 octombrie, ora 10:00. Se anunță cinci zile de frig, ploi și ninsori.
11:50
Trei continente, un singur vis. Ramona Rusu, despre parcursul profesional, „Am plecat o fetiţă” # SpyNews
În cel mai recent episod al emisiunii “Visul românesc-Succes internațional”, publicul a descoperit povestea de viață a Ramonei Rusu, o româncă hotărâtă care a parcurs un drum impresionant prin trei mari destinații ale lumii: America, Dubai și Anglia, în căutarea propriei împliniri. Astăzi, este manager de succes într-o companie de consultanţă financiară!
11:30
Cine este tiktokerul cu care s-ar iubi Viviana Sposub. Iustin Chiroiu a avut o relație cu fiica cea mare a lui Liviu Vârciu # SpyNews
Viviana Sposub ar avea un nou iubit, după despărțirea de George Burcea. Se zvonește că ar forma un cuplu cu Iustin Chiroiu, un tânăr cu o mare comunitate pe Instagram și TikTok și care a format un cuplu cu Carmina Vârciu.
11:30
Ultimele trei luni ale anului aduc o schimbare importantă de energie și de ritm, afirmă numerologul Romeo Popescu.
Acum 6 ore
11:00
Încă un copil a murit din cauza bacteriei de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași. Numărul deceselor a ajuns la șapte # SpyNews
Tragedia continuă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Un alt copil și-a pierdut viața din cauza bacteriei, potrivit unor surse medicale. Numărul deceselor a ajuns la șapte.
11:00
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, format dintr-un starter, brioșe aperitiv cu spanac și cașcaval, un fel principal, mâncărică de dovlecei, şi un desert, chec pufos cu dovleac.
10:40
O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul unui concert. Cum se simte tânăra de 24 de ani, după momentul care a stârnit îngrijorare în rândul fanilor # SpyNews
O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul unui concert. Momentul a stârnit îngrijorare în rândul fanilor. Înainte să i se facă rău, tânăra spusese că nu se simte tocmai bine, fără a da prea multe detalii despre problemele cu care se confruntă.
10:40
AlUla, perla Arabiei Saudite: cât costă o experiență unică? Valerie Lungu, „Am luat o cameră medie” # SpyNews
Influencerița Valerie Lungu a vorbit, în cadrul emisiunii „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi, despre experiența inedită trăită în AlUla, una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Arabia Saudită.
10:30
Incendiu puternic la un hotel din Prahova! Zeci de pompieri intervin la fața locului. O persoană a fost găsită carbonizată # SpyNews
Un incendiu de proporții a izbucnit la un hotel din județul Prahova! În aceste momente, zeci de pompieri acționează la fața locului pentru a stinge flăcările. Din păcate, o persoană a fost găsită carbonizată.
10:20
Astăzi au început filmările pentru sezonul 3 din Power Couple, într-o nouă locație din Malta: ”aducem provocări mai mari... decât tot ceea ce ați văzut până acum!” # SpyNews
Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al treilea sezon din formatul care le va arăta că zona de confort este făcută doar pentru a ieși din ea, iar limitele personale apar doar pentru a se vedea că pot fi depășite. Departe de casă, de planurile de zi cu zi, aceștia vor avea parte de probe provocatoare și de clipe care le vor oferi amintiri pentru toată viața! Power Couple, emisiunea care va putea fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este aproape de startul filmărilor.
10:00
Antonio Anghel, câștigătorul de la Mireasa, sezonul 7, și iubita lui, apariție fabuloasă, la nunta unui fost concurent. Cât de îndrăgostiți sunt cei doi | FOTO # SpyNews
Antonio de la Mireasa și noua lui iubită sunt împreună de câteva luni. Cei doi au mers la nunta lui Zain, fost concurent în sezonul 7, și a soției lui. Antonio și partenera lui au strălucit la eveniment.
10:00
Detalii dureroase din trecutul Ioanei Popescu. Bruneta a pierdut o sarcină după ce ar fi fost agresată de cel care îi era atunci partener de viață # SpyNews
Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător, la vârsta de 45 de ani. Vestea că bruneta a decedat a zguduit lumea mondenă din România. Viața brunetei nu a fost una deloc ușoară. După cum chiar ea povestea, a trecut prin traume greu de imaginat. Unul dintre cele mai tulburătoare momente a cel în care a pierdut o sarcină, după ce, potrivit declarațiilor făcute chiar de ea, ar fi fost agresată de cei care îi era pe atunci partener de viață.
09:20
Iubitul Ioanei Popescu, pus la zid, după moartea brunetei! Cum a răspuns Mihai, după ce a fost acuzat că se promovează pe spatele tragediei # SpyNews
Ioana Popescu a murit la 45 de ani. Bruneta nu mai avea pe nimeni, ci doar pe iubitul ei, Mihai, cu care era împreună de câteva luni. Bărbatul a fost pus la zid pentru că ar încerca să se promoveze pe spatele tragediei.
Acum 8 ore
09:10
Laura Cosoi și fetițele, gest emoționant! Ce lecții prețioase le ofertă prezentatoarea TV fiicelor sale: "A fost alegerea noastră..." | FOTO # SpyNews
Laura Cosoi și fetițele ei, un exemplu emoționant de generozitate! Anul acesta, prezentatoarea TV a ales ca, în locul unei petreceri fastuoase sau a cadourilor obișnuite, să transforme ziua fiicelor sale într-un moment cu adevărat special. Împreună cu cele patru fiice ale sale, Laura Cosoi a mers la o școală din Aprozi, acolo unde au oferit rechizite copiilor mai puțin norocoși.
08:40
Oana Roman a răbufnit. Ce a scos-o din sărite pe vedetă: „E plin de cretini care vorbesc așa” # SpyNews
Oana Roman a răbufnit, în urma unor declarații făcute de un bărbat care ar fi doctor. Vedeta i-a criticat dur pe cei care spun că femeile nu pot să aibă o carieră de succes și că trebuie să se ocupe doar de familie.
Acum 24 ore
23:40
Echipa care a câștigat prima amuletă din Vietnam, în Asia Express. Concursul a luat o întorsătură neașteptată # SpyNews
Toate cele șapte echipe au luptat la maximum pentru a ajunge la întrecerea pentru amuletă, însă numai trei au reușit. Echipele intrate în concursul pentru joker au fost: Ștefan Floroaica și Alexandru ion, Emil Rengle și Alejandro, precum și Karmen Minune și Olga Barcari. Cine a câștigat prima amuletă din Vietnam. Nu te-ai fi așteptat la asta!
23:10
Asia Express, 28 septembrie 2025. Care au fost primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor. Cine intră în lupta pentru amuletă # SpyNews
Concurenții de la Asia Express au dus în această seară o luptă strânsă pentru a ajunge la Irina Fodor. Cu toate acestea, avem trei echipe care s-au mișcat rapid și care au reușit să intre în întrecerea pentru amuletă. Iată despre cine este vorba!
22:30
Ce o face cu adevărat fericită pe Andra Volos. Vedeta a făcut o postare emoționantă pe rețelele sociale | FOTO # SpyNews
Andra Volos și-a surprins într-un mod plăcut urmăritorii de pe rețelele sociale prin ultima ei postare. Vedeta a mărturisit ce o face cu adevărat fericită. Iată ce fotografie emoționantă a publicat!
22:20
Maia Morgenstern, interviu exclusiv după ce a devenit bunică pentru prima dată Declarații emoționante despre fiica ei și bebelușul abia născut: ”Sunt profund implicată, fericită și recunoscătoare” # SpyNews
Maia Morgenstern a devenit bunică pentru prima dată, în urmă cu două săptămâni, când fiica ei, Cabiria, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. În exclusivitate pentru Spynews.ro, actrița vorbește despre noul său rol în viață, cel de bunică, și despre cum se bucură de fiecare moment alături de micuțul venit pe lume.
22:20
Înainte de a fi răpusă de supărări, mama Adrianei Bahmuțeanu a cerut să i se facă dreptate, la tribunal, pentru a-și mai strânge pentru ultima oară nepoții în brațe.
22:20
Vlăduţa Lupău, show la restaurant! Cu picioarele goale la masă! Imagini savuroase filmate de paparazzii SpyNews.ro # SpyNews
Vlăduța Lupău a fost surprinsă într-o ipostază neașteptată, în timp ce lua masa alături de o prietenă, la un restaurant de fițe din Capitală. Artista s-a relaxat complet, a uitat de reguli și s-a simțit ca acasă.
22:10
Meci greu! Cristi Tănase nu are noroc nici la divorț. Ce îi cere fostul fotbalist soției sale, în instanță # SpyNews
Meci greu pentru fostul fotbalist, Cristi Tănase, care nu are noroc nici la divorț. Ce îi cere, cel poreclit Dodel, încă soției sale, în instanță, dar și ce au hotărât magistrații în procesul pe care acesta l-a intentat împotriva mamei fetiței sale.
22:10
Informație de ultimă oră! Traficul aerian a fost blocat timp de 40 de minute. Ce s-a întâmplat la Aeroportul Otopeni # SpyNews
Momente de coșmar pe Aeroportul Otopeni! Traficul aerian a fost blocat timp de 40 de minute, după ce a fost detectată o dronă. Ce măsuri de precauție s-au luat.
21:40
Asia Express, 28 septembrie 2025. Alina Pușcău și Cristina Postu au fost scoase din minți! Ce obstacol au întâmpinat cele două concurente # SpyNews
Alina Pușcău și Cristina Postu au fost enervate la maximum! Cele două concurente de la Asia Express au întâmpinat un obstacol peste care au trecut cu greu, chiar dacă au pornit spre următoarea probă înaintea Andei Adam și a soțului ei.
21:10
Asia Express, 28 septembrie 2025. Concurenții au ajuns în Vietnam. Cum au reacționat când au aflat care este prima probă # SpyNews
Concurenții de la Asia Express au ajuns în Vietnam, acolo unde au și început prima probă! Echipele au rămas șocate atunci când au aflat ce vor avea de făcut. Iată cu ce s-au confruntat, pentru prima dată, în Vietnam!
20:40
Larisa Udilă se bucură de momente de neuitat alături de familia sa frumoasă. Cu toate că nu mai are mult până când va naște, Larisa Udilă a decis că a venit momentul pentru o altă vacanță exclusivistă. Locul superb pe care influencerița l-a ales.
19:50
Ioana State a postat o fotografie emoționantă în care apare alături de tatăl ei. Comedianta se mândrește tare cu cel mai important bărbat din viața ei. Iată cât de bine seamănă cei doi!
19:10
Fostul iubit al Cristinei Almășan, absent de la petrecerea fiicei sale? Almina a împlinit 3 ani | VIDEO # SpyNews
Micuța Almina a împlinit 3 ani, iar mama sa i-a organizat o petrecere pe cinste. Cu toate acestea, fostul iubit al Cristinei Almășan nu apare în imagini. A fost sau nu prezent la ziua de naștere a fiicei sale?
18:30
Vremea continua să se răcească în România, iar temperaturile scad continuu. Mâine, 29 septembrie, va fi mai frig decât normalul perioadei calendaristice în care ne aflăm. Iată la ce maxime vor ajunge temperaturile!
17:50
Misha iubește din nou? Fosta soție a lui Connect-R s-a fotografiat în brațele unui superstar de la Hollywood | FOTO # SpyNews
Misha a dat lovitura din nou pe Internet! Fosta soție a lui Connect-R a postat o fotografie pe care multe femei vor fi invidioase, cu siguranță! Iată în brațele cărui superstar de la Hollywood s-a postat Misha!
17:20
Ioana Grama, cuprinsă de emoții! Influencerița a ajuns în locul în care a murit sora sa, Anca # SpyNews
Ioana Grama le-a povestit urmăritorilor faptul că a avut o soră care a decedat în urma unui accident de mașină. Acum, influencerița se află în țara în care s-a produs tragedia. Unde își dorește Ioana Grama să ajungă.
16:40
Marisa Paloma a izbucnit! Cum le-a răspuns influencerița celor care au întrebat-o cu cât își plătește bona # SpyNews
Marisa Paloma, enervată la maximum! Bruneta a fost întrebată cu cât își plătește bona filipineză pentru a sta atât de departe de casă. Influencerița a oferit un răspuns pe măsură!
16:10
Locuitorii din UK și UE, sfătuiți să pregătească un kit de supraviețuire pentru al treilea război mondial. Ce nu trebuie să lipsească din fiecare gospodărie # SpyNews
Toate gospodăriile din Marea Britanie au fost avertizate să pregătească un kit de supraviețuire pentru al treilea război mondial, care să asigure familiilor trei zile de supraviețuire. Ce nu trebuie să lipsească din fiecare locuință.
15:40
Cum și-a sărbătorit Victor Slav fiica. Sofia a împlinit nouă ani: "Ești sufletul meu..." | FOTO # SpyNews
Victor Slav a petrecut o zi specială alături de familie și fiica lui, Sofia, care a împlinit nouă ani. Fetița a fost sărbătorită de tatăl ei într-un cadru intim, iar momentul a fost unul plin de emoție pentru prezentator.
Ieri
14:50
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco! Cum a arătat vedeta în rochie de mireasă. Imagini de la evenimentul anului | FOTO # SpyNews
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit. Cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie fastuoasă, dar plină de emoție. Artista a impresionat cu o rochie de mireasă elegantă, care i-a pus în valoare naturalețea și rafinamentul. Imaginile surprinse la evenimentul anului au făcut rapid înconjurul internetului.
13:50
Cristina Ich, mesaj dur după o remarcă despre fiul ei! Ce a transmis influencerița: "În loc să aruncați cu răutăți..." | FOTO # SpyNews
Cristina Ich a avut o reacție tranșantă după ce a primit un mesaj legat de fiul ei. Influencerița nu a ezitat să răspundă direct și sincer, apărându-și copilul, așa cum e normal, cu fermitate. Ce a avut de transmis.
13:00
Andia, imagine rară cu mama ei. Cum arată femeia care i-a dat viață artistei: "Mami meu frumos" | FOTO # SpyNews
Andia nu are nevoie de prezentări, pentru că este una dintre cele mai iubite artiste ale momentului, însă puțini știu cum arată mama artistei. Recent, cântăreața a făcut publică o fotografie în care apare alături de femeia care i-a dat viață.
12:10
Luna Plină în Berbec pe 7 octombrie 2025. Prin ce transformări vor trece zodiile. Nativii vor fi puși față în față cu adevărul # SpyNews
Pe 7 octombrie 2025, Luna Plină în Berbec aduce o energie intensă, centrată pe curaj, acțiune și adevăr. Zodiile vor fi provocate să privească în față realități pe care poate le-au evitat până acum. Este un moment al transformărilor interioare, al deciziilor clare și al asumării. Prin ce transformări vor trece zodiile. Nativii vor fi puși față în față cu adevărul.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
