Emisiunea de obligațiuni verzi a NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din România, în valoare de 500 de milioane de euro, suprasubscrisă de opt ori 

11:40

Când vine vorba despre alegerea unei firme de servicii funerare, decizia nu este una simplă și nici lipsită de încărcătură emoțională. Nu discutăm despre produse sau servicii de zi cu zi, ci despre momente sensibile, în care familiile îndoliate au nevoie de sprijin real, profesionalism și empatie. Tocmai de aceea, întocmirea unui top al celor mai bune firme de servicii funerare din București trebuie să se facă în mod responsabil, ținând cont atât de calitatea serviciilor oferite, cât și de felul în care specialiștii interacționează cu oamenii aflați în cele mai dificile clipe.