Spotify va impune reguli pentru muzica creată cu ajutorul AI-ului
Profit.ro, 29 septembrie 2025 14:50
Cea mai mare platformă pentru streaming de muzică anunță că va stabili un set clar de reguli care vizează folosirea inteligenței artificiale în crearea muzicii pe care o găzduiește.
Acum 10 minute
15:10
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair a lansat o ofertă de bilete reduse.
15:10
ULTIMA ORĂ Acționarii Fondului Proprietatea “trântesc“, având impuls decisiv din Slovenia, soluția de administrare adusă de Impetum Group. Procesul de selecție a administratorului ar urma să se reia. Franklin Templeton – interimar pe mai departe # Profit.ro
O alianță formată peste vară între investitori individuali și fonduri de investiții din Slovenia care controlează 5% din acțiunile FP reușesc să anuleze procesul de selecție al ultimilor 2 ani, care a dat drept câștigător preferat parteneriatul ROCA I FP, dintre Impetum Group și fondul luxemburghez IRE AIFM HUB.
Acum 30 minute
15:00
Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a crescut în ritm anual cu 6,3% în august, la aproximativ 2,3 milioane.
15:00
În fiecare an, din buzunarul comun al cetățenilor – bugetul public – se scurg zeci, chiar sute de milioane de lei către partidele politice parlamentare
14:50
La un an de la inundațiile din Galați, BCR și Omniasig oferă 400 de polițe PAD gratuite locuitorilor din Pechea și educație financiară în asigurări # Profit.ro
La un an de la inundațiile care au devastat comuna Pechea, din Galați, și care au afectat sute de gospodării, Banca Comercială Română (BCR) și Omniasig Vienna Insurance Group revin în comunitate cu soluții pentru prevenție și reziliență, într-un context în care protejarea locuințelor prin asigurare rămâne la un nivel redus la nivel național: 400 de polițe de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) gratuite pentru locuitorii din Pechea și o săptămână întreagă de ateliere de educație financiară și informare despre asigurările de locuință.
14:50
Acum o oră
14:40
Legile Afacerilor: Cloud9 Evolution, contractat în proporție de 50. Compania începe faza a treia a proiectului din Pipera # Profit.ro
Cloud9 Evolution, a doua etapă din proiectul pe care Cloud9, parte a diviziei imobiliare Alfa Group, îl construiește în cel mai mare cartier de business al Bucureștiului, este contractat în proporție de 50%.
14:30
În 2024, industria dezvoltatoare de jocuri video din România a înregistrat o cifră de afaceri de 343,16 milioane de euro, conform raportului realizat de RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România) și Banca Transilvania.
14:20
Acesta va avea 73,5 km și va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România.
14:20
54% din electricitatea netă generată în Uniunea Europeană a venit de la sursele de energie regenerabilă, în trimestrul doi din acest an.
14:20
Cotațiile la țiței au scăzut, după ce Irakul a anunțat reluarea exporturilor de petrol din regiunea autonomă Kurdistan.
Acum 2 ore
14:00
Meteorologii anunță că, până joi dimineață, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime între 11 și 20 de grade, și va ploua, în cea mai mare parte a țării
13:40
Autoritățile chineze au dat în folosință ceea ce prezintă drept cel mai înaltă pod din lume, la 625 de metri deasupra unui defileu.
13:20
First Brands Group, în faliment. Un grup ad-hoc de acționari a venit repede cu o finanțare de 1,1 miliarde de dolari # Profit.ro
First Brands Group, furnizor american de piese auto aftermarket, aplică procedura de faliment, cu scopul de a-și stabiliza operațiunile comerciale și a facilita o tranzacție de maximizare a valorii.
Acum 4 ore
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0783 lei, de la 5,0772 lei, înregistrat luni.
12:50
Lufthansa va renunța până în 2030 la 4.000 de angajați din sectorul administrativ.
12:50
România are potențialul de a deveni un hub energetic regional și de a exporta energie, însă principalele oportunități se află spre vestul Europei, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-o conferință exclusivistă organizată de societatea de avocatură Vlăsceanu&Partners.
12:40
Analiștii se așteaptă ca noi acorduri să urmeze după modelul recent al Pentagonului cu MP Materials, relatează CNBC.
12:20
12:20
Profit.ro este din nou în topul celor mai citate surse media din România, urcând chiar pe podiumul presei online.
12:10
ULTIMA ORĂ Rectificarea bugetară - Deficit de 8,4%. În ședința de astăzi, Guvernul a mai alocat 800 de milioane de lei, câte 300 milioane lei la Mediu și Economie. Au mai primit fonduri MAE, Cultura și Agricultura # Profit.ro
Coaliția de guvernare a stabilit în ședința de astăzi ca rectificarea bugetară să se facă cu un deficit de 8,4% din PIB, circa 159 miliarde de lei, față de 7% din PIB cât prevede legea bugetului adoptată la început de an. În ședința de astăzi, executivul a stabilit să aloce încă circa 800 de milioane de lei față de ce a fost stabilit inițial pentru distribuția pe ministere, au declarat pentru Profit.ro mai multe surse politice.
12:10
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală.
12:00
Sprijin pentru cel mai mare producător auto din Marea Britanie, după un atac cibernetic masiv # Profit.ro
Guvernul britanic va sprijini Jaguar Land Rover (JLR) cu o garanție de împrumut în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline (aproximativ 2 miliarde de dolari).
11:50
Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) a organizat cel de-al XVII-lea Congres, în cadrul căruia au avut loc alegeri pentru structurile de conducere.
11:40
Indicatorul ”Buffett” atinge un nivel record. Legendarul investitor avertiza că ”te joci cu focul” pe bursă # Profit.ro
Considerat de Warren Buffett cel mai bun reper pentru evaluarea burselor, indicatorul ”Buffett” a urcat la un nivel record de 217%.
11:30
Concelex, în asociere cu Bog’Art, a fost selectat de Nuclearelectrica pentru executarea unor lucrări complexe la depozitul intermediar de combustibil ars (DICA) de la CNE Cernavodă.
11:20
Chiar dacă suntem încă în luna septembrie, temperaturile mai scăzute ca de obicei au adus și primele ninsori.
Acum 6 ore
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
10:50
Ministerul Agriculturii intenționa să trimită șase angajați la o expoziție în China.
10:30
Apple este aproape să înceapă producția unei noi serii de laptopuri MacBook, dotate cu o nouă generație de cipuri dezvoltate intern, care vor intra pe piață în lunile următoare.
10:00
DHL Express, una dintre cele mai mari companii de logistică și curierat expres de pe plan local, ajustează tarifele pentru anul 2026, inclusiv în România.
10:00
HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și grădinărit, anunță inaugurarea celui de-al doilea magazin din Timișoara, situat pe Calea Buziașului 152, pe 1 octombrie 2025.
09:50
Grupul Cris-Tim, liderul pieței de carne procesată și al segmentului ready meal din România, dar și un jucător important în piața de lactate, va veni la bursă, plan anunțat de Profit.ro.
09:40
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din localitatea Tătărani, județul Prahova.
09:40
Chatboții de inteligență artificială dezvoltați de Meta includ acum limitări care vizează potențiala folosire a acestora pentru abuzarea copiilor și limitează conversații nepotrivite cu cei mici.
09:30
Marea Britanie vrea înăsprirea condițiilor de acordare a permiselor de ședere permanente # Profit.ro
Ministrul britanic de Interne va propune ca obținerea unui permis de ședere permanent să fie condiționată de mai multe criterii.
Acum 8 ore
09:10
Vinul zilei: un Primitivo intens și catifelat, bogat în arome de prune coapte, stafide, ciocolată și condimente fine. Un vin cotat cu 95 puncte Luca Maroni, potrivit alături de carne roșie, brânzeturi maturate sau preparate italiene # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Capo Zafferano Primitivo di Manduria 2021, vine din sudul Italiei, acolo unde terroir-ul din Puglia oferă unele dintre cele mai expresive vinuri roșii.
09:00
Pe un ceas, notificările sunt utile doar dacă sunt rare, relevante și oferă o acțiune imediată.
08:50
O nouă majorare a producției de petrol de cel puțin 137 de mii de barili, ar putea fi aprobată de OPEC+ în cadrul ședinței ce va avea loc duminică.
08:40
Republica Electorală Moldova: alegeri cruciale sub umbra Kremlinului. Ce urmează în noua epocă PAS? # Profit.ro
Cele mai importante știri din 29 septembrie din Republica Moldova.
08:30
Daniel Bran, Președinte Asociația pentru Medicamente Generice România (APMGR), vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Daniel Bran, Președinte Asociația pentru Medicamente Generice România (APMGR), vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
08:20
Bogdan Nicolae Badea, Președinte Directorat/CEO Hidroelectrica, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a # Profit.ro
Bogdan Nicolae Badea, Președinte Directorat/CEO Hidroelectrica, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
08:00
ASF vine cu un sistem IT care va îmbunătăți funcțiile de business ale instituției și va contribui la asigurarea stabilității financiare # Profit.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a inițiat o licitație pentru implementarea unui sistem informatic integrat, inclusiv software de bază și instruire utilizatori, care va sprijini instituția "în desfășurarea activităților curente de reglementare, autorizare/avizare, supraveghere și control, prin integrarea, fluidizarea și automatizarea proceselor și fluxurilor interne de lucru, astfel încât să îmbunătățească funcțiile de business ale autorității și să contribuie la asigurarea stabilității financiare și la funcționarea sănătoasă a piețelor financiare nebancare, precum și la consolidarea protecției consumatorilor prin tranziție digitală și inovație tehnologică".
08:00
Interviu David Martinon, CEO Grup XP: 20 de ani de energie, inovație și sustenabilitate; sunt oportunități uriașe de creștere și în următorii ani # Profit.ro
Cu un model unic de business și investiții de peste 200 de milioane de euro, XP Group a demonstrat că zăcămintele mature pot avea un nou viitor
07:50
După o secvență de câteva luni în care s-au închis operațiuni de buy-back, alte 2 societăți au inițiat propriile demersuri pentru lansarea unor oferte.
07:40
Mai multe târguri și expoziții au fost deja pregătite pentru luna decembrie cu oferte și contracte pentru oamenii de afaceri din diferite domenii.
07:30
„Regele moare, dar nu se predă”. Tesla Model Y rezistă pe primul loc în Europa, Model 3 a reînceput să crească. Mașinile electrice din Europa au depășit cota de 20% # Profit.ro
Marca Tesla a fost depășită deja de mai multe luni de cei de la Volkswagen, pe segmentul de automobile electrice vândute în Europa, dar Model Y, best-sellerul Tesla, reușește să-și mențină poziția de lider în pofida scăderilor mari cu care se confruntă. Mai mult, Model 3 revine cu creștere în vânzările europene.
07:30
Concurența jucătorilor asiatici, Soluții concrete de creștere a vânzărilor prin intermediul plăților digitale, Pregătiri de Black Friday, Provocări pe piața curieratului, Problema retururilor, Cum îți faci strategia de pricing a produsului, Provocări pentru start-up-uri în atragerea de investitori instituționali sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Profit E-commerce Ediția a VI-a, programat să fie organizat mâine.
07:20
VIDEO Profit.ro Live TV – Alexandra Bădescu, deputy general manager IntegralEdu: Sfaturi pentru părinți și elevi. Costurile din Marea Britanie și lipsa cazării în Olanda îi fac pe tineri să caute alte destinații de studiu # Profit.ro
Cererea pentru studiile în străinătate se schimbă semnificativ. Dacă Marea Britanie și Olanda rămân în topul preferințelor, interesul pentru aceste destinații scade din cauza costurilor ridicate și a dificultăților legate de cazare. În schimb, Spania, Italia, Germania și Franța atrag tot mai mulți tineri datorită programelor în limba engleză și a taxelor mai accesibile. Irlanda rămâne atractivă, dar procesul târziu de admitere o face să piardă teren. IntegralEdu recomandă părinților și elevilor să înceapă documentarea încă din clasa a IX-a, să participe la târguri educaționale și să apeleze la consultanți pentru a crește șansele de admitere.
Acum 12 ore
07:10
Franke mizează în România pe stabilizarea business-ului și recuperarea profitabilității; showroom-uri noi, la Brașov și Iași # Profit.ro
Furnizorul de echipamente încorporabile pentru bucătărie Franke România a înregistrat în primul semestru o scădere de circa 10%, atât în ceea ce privește cifra de afaceri, cât și marja operațională, iar pentru a doua jumătate a anului sunt urmărite stabilizarea business-ului și recuperarea profitabilității.
