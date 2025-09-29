La un an de la inundațiile din Galați, BCR și Omniasig oferă 400 de polițe PAD gratuite locuitorilor din Pechea și educație financiară în asigurări

12:20

Coaliția de guvernare a stabilit în ședința de astăzi ca rectificarea bugetară să se facă cu un deficit de 8,4% din PIB, circa 159 miliarde de lei, față de 7% din PIB cât prevede legea bugetului adoptată la început de an. În ședința de astăzi, executivul a stabilit să aloce încă circa 800 de milioane de lei față de ce a fost stabilit inițial pentru distribuția pe ministere, au declarat pentru Profit.ro mai multe surse politice.