Avertisment din Polonia: Dacă Ucraina cade, nu numai generaţia noastră, ci şi generaţiile următoare din Polonia, Europa, SUA şi din întreaga lume vor fi afectate, spune premierul Tusk
Economica.net, 29 septembrie 2025 14:50
Premierul polonez Donald Tusk a îndemnat la unitate Occidentul în faţa războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, avertizând împotriva consecinţelor globale dacă Moscova învinge, relatează DPA.
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
14:50
14:50
Emisiunea de obligațiuni verzi a NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din România, în valoare de 500 de milioane de euro, suprasubscrisă de opt ori # Economica.net
NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor și dezvoltator de proprietăți imobiliare din Europa Centrală și de Est, a atras 500 de milioane de euro printr-o nouă emisiune de obligațiuni verzi (green bonds). Emisiunea a fost suprasubscrisă cu un portofoliu de comenzi de peste patru miliarde de euro.
14:50
Sute de blocuri din patru sectoare rămân fără apă caldă. Vezi zonele afectate din Bucureşti # Economica.net
Furnizarea apei calde va fi sistată la sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6, în următoarele zile, pentru lucrări de reparaţii şi modernizare, reiese dintr-un comunicat transmis luni de Termoenergetica Bucureşti.
Acum o oră
14:30
Marcel Vulpoi, un cunoscut om de afaceri din România, fondatorul Vulpoi & Toader Management (VTM), una dintre cele mai mari companii de la noi de contabilitate și consultanță în afaceri, lider de piață cu o cifră de afaceri de 7 milioane de euro, urmează să lanseze pe 15 octombrie prima franciză din sector.
14:30
Noul program de vize al Chinei, menit să atragă talentele din sectorul tehnologic extern, va fi prezentat săptămâna aceasta, o decizie menită să ajute Beijingul în rivalitatea sa geopolitică cu Washingtonul, după anunţul preşedintelui Donald Trump privind introducerea unor taxe de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, transmite Reuters.
14:20
Rezolv Energy oferă 100 de locuri gratuite de formare în domeniul energiei regenerabile, în parteneriat cu RenewAcad # Economica.net
Rezolv Energy, unul dintre principalii producători de energie regenerabilă din Europa Centrală și de Sud-Est, oferă 100 de locuri gratuite de formare în județul Buzău, sprijinind astfel comunitatea locală să dobândească competențele necesare pentru locurile de muncă ale viitorului în domeniul energiei curate, arată un comunicat de presă.
14:20
Avertisment pentru România – Pericol pentru resursele de apă şi sistemele hidrologice – raport „Starea mediului în Europa 2025” # Economica.net
România riscă să nu atingă pe deplin ţintele de reciclare pentru deşeurile municipale şi de ambalaje pentru 2025, iar în unele zone, resursele de apă şi sistemele hidrologice sunt supuse stresului, mai ales în perioade de secetă şi variabilitate climatică, arată raportul "Starea mediului în Europa 2025", publicat luni de Agenţia Europeană de Mediu.
14:20
Umbrărescu mai câștigă un contract. Ar putea construi Drumul Expres Focșani – Brăila # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea Drumului Expres Focșani - Brăila, anunță ministrul Transporturilor Ciprian Șerban. Este vorba despre asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei (fără TVA).
14:20
Faimosul tren Orient Express a ajuns din nou în România. Imagini surprinse la intrarea în țară # Economica.net
Pasionații de trenuri au postat luni dimineața imagini cu trenul Orient Express care a intrat pe teritoriul României. Traseul trenului legendar pornește de la Paris și se oprește la Istanbul (fost Constantinopol).
14:20
Gigantul aerian Ryanair vine cu reduceri la biletele de avion pentru călătoriile efectuate spre destinații din Italia, Germania sau Spania.
Acum 4 ore
13:10
Preţurile petrolului scad după ce Irakul a anunţat reluarea exporturilor din Kurdistan, iar OPEC+ vrea o nouă majorare a producţiei # Economica.net
Cotaţiile la ţiţei au scăzut luni, după ce Irakul a anunţat reluarea exporturilor de petrol din regiunea autonomă Kurdistan, iar OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) va decide probabil o nouă majorare a producţiei, transmite Reuters.
13:10
NTT DATA Romania lansează Cybersecurity Now: ”atacurile cibernetice au crescut exponențial în cantitate și complexitate” # Economica.net
NTT DATA Romania, parte a grupului global NTT DATA, anunță lansarea oficială a portofoliului de servicii integrate Cybersecurity Now, adresat organizațiilor publice sau private din România, ca răspuns la dubla presiune pe care acestea o resimt din partea atacurilor cibernetice, concomitent cu obligația de conformitate la normele NIS2, arată un comunicat de presă.
13:10
Cris-Tim se listează la Bursa de la București și are planificate investiții de circa 900 milioane de lei până în 2030, inclusiv fuziuni și achiziții # Economica.net
Cris-Tim Family Holding, liderul pieței de mezeluri și ready-meals (mâncăruri gata preparate) din România, și-a anunțat astăzi, 29 septembrie, intenția de listare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.
13:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că Rusia a "eşuat în destabilizarea Moldovei", la o zi după victoria taberei pro-europene la alegerile parlamentare din ţară vecină, relatează AFP.
13:10
Premieră în Europa – Soarele a fost principala sursă de energie pentru UE, în iunie. 54% din energia electrică generată în Uniune a provenit din regenerabile, în T2 din 2025 # Economica.net
În trimestrul doi din acest an, 54% din electricitatea netă generată în Uniunea Europeană a venit de la sursele de energie regenerabilă, o creştere de la nivelul de 52,7% înregistrat în perioada similară din 2024, arată datele preliminare publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
12:30
Nou război pe “sârmă”. Asociația Prosumatorilor acuză firmele de distribuție că vor control total asupra invertoarelor prosumatorilor ca să le limiteze injecția în rețea. Firmele spun că intervin pentru protecția tuturor utilizatorilor rețelei – 60% dintre invertoare nu au puse corect protecțiile obligatorii # Economica.net
Asociația Prosumatorilor acuză din nou operatorii de distribuție în rețeaua cărora prosumatorii “varsă” energia produsă. De data aceasta, Asociația acuză doi operatori de distribuție că doresc să obțină control total asupra echipamentelor prosumatorilor, cărora ar vrea astfel să le limiteze injecția în rețea, atunci când este supratensiune pentru că injecția este foarte mare. Unul dintre cei doi operatori vizați spune că intervențiile asupra invertoarelor nu vizează date personale, ci doar siguranța și stabilitatea rețelei pentru toți utilizatorii. El a arătat și că, după un control, a reieșit că 60% dintre instalațiile prosumatorilor nu aveau corect implementate protecțiile obligatorii prin lege.
11:40
Incendiu la un hotel din județul Prahova. Doi morţi – Unitatea fusese închisă de ISU # Economica.net
Două persoane au fost găsită carbonizată în hotelul din localitatea prahoveană Tătărani, care a fost cuprins, luni dimineaţă, de un incendiu violent.
11:40
Când vine vorba despre alegerea unei firme de servicii funerare, decizia nu este una simplă și nici lipsită de încărcătură emoțională. Nu discutăm despre produse sau servicii de zi cu zi, ci despre momente sensibile, în care familiile îndoliate au nevoie de sprijin real, profesionalism și empatie. Tocmai de aceea, întocmirea unui top al celor mai bune firme de servicii funerare din București trebuie să se facă în mod responsabil, ținând cont atât de calitatea serviciilor oferite, cât și de felul în care specialiștii interacționează cu oamenii aflați în cele mai dificile clipe.
11:40
Coaliţia de guvernare s-a reunit, luni, la Palatul Victoria, într-o nouă şedinţă, pentru a continua discuţiile despre forma finală a proiectului privind rectificarea bugetară.
11:40
Cum văd managerii români economia în următoarele două luni – Cresc preţurile (sondaj INS) # Economica.net
Managerii din construcţii şi comerţul cu amănuntul anticipează o tendinţă de scădere a activităţii economice şi o creştere a preţurilor în perioada septembrie-noiembrie 2025, iar cei din industria prelucrătoare şi servicii întrevăd o stabilitate în privinţa activităţii şi a numărului de salariaţi, dar şi o creştere a preţurilor, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
11:40
BYD Co, cel mai mare producător chinez de vehicule electrice (EV), se aşteaptă ca exporturile să reprezinte anul acesta aproximativ 20% din vânzările sale pe plan global, datorită lansării de noi modele, se arată într-un articol apărut luni în ziarul South China Morning Post (SCMP), transmite Reuters.
11:40
Serbia – Sancţiunile SUA împotriva grupului petrolier NIS au fost amânate, anunţă Vucic # Economica.net
Intrarea în vigoare a sancţiunilor americane împotriva companiei sârbe de petrol şi gaze NIS, deţinută majoritar de gigantul rus Gazprom, prevăzută pentru 1 octombrie, a fost amânată cu o săptămână, a afirmat duminică preşedintele sârb Aleksandar Vucic, relatează AFP.
11:40
Bateriile încep să se vadă în sistemul energetic. Două treimi din puterea instalată debita energie în rețea în această dimineață # Economica.net
Datele Transelectrica de azi dimineață, 29 septembrie, arată că, la, la un moment dat, aproape două treimi din puterea instalațiilor de stocare a fost folosită, pentru puțină vreme, pentru a injecta energie electrică în rețea.
11:40
Concelex și Bog’Art au încheiat un contract de 214 milioane de lei pentru lucrări la CNE Cernavodă # Economica.net
Concelex, în asociere cu Bog’Art, a semnat cu Nuclearelectrica contractul pentru executarea unor lucrări complexe la depozitul intermediar de combustibil ars (DICA) de la CNE Cernavodă, în valoare de 213,7 milioane de lei, circa 43 de milioane de euro.
Acum 6 ore
10:10
Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei ("Blocul patriotic"), al cărui lider este fostul preşedinte socialist Igor Dodon, a obţinut un scor foarte bun în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova.
10:10
Mare atenţie la modul în care facem rectificarea bugetară, avertizează ministrul Finanţelor # Economica.net
Trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară şi nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii de credit, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
10:10
HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și grădinărit, anunță inaugurarea celui de-al doilea magazin din Timișoara, situat pe Calea Buziașului 152, pe 1 octombrie 2025. Deschiderea marchează un nou pas în strategia de extindere a companiei și răspunde cererii crescute din partea locuitorilor din sudul și sud-estul orașului, precum și din localitățile învecinate.
09:20
Partidul proeuropean aflat la putere la Chişinău s-a desprins confortabil în faţa rivalului său prorus într-un scrutin parlamentar crucial, o uşurare pentru guvern, în contextul în care acesta încearcă să rămână în afara sferei de influenţă a Moscovei, comentează luni agenţia de presă Reuters în legătură cu alegerile legislative de duminică din Republica Moldova.
Acum 8 ore
09:10
DHL Express, liderul global al pieței de servicii de curierat internațional a anunțaț astăzi modificarea anuală a tarifelor, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. În România, tarifele serviciilor vor cunoaște o creștere medie de 6,9%, arată compania
08:40
Rachete Tomahawk pentru Ucraina? SUA analizează solicitarea formulată de autoritățile de la Kiev # Economica.net
SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obţine rachete Tomahawk cu rază de acţiune lungă pentru efortul său de respingere a invadatorilor ruşi, a declarat duminică vicepreşedintele american JD Vance, informează Reuters.
Acum 12 ore
06:20
Banca Centrală Europeană a anunţat vineri că va efectua anul viitor noi experimente cu privire la ceea ce ar putea fi realizat prin euro digital, un nou pas pentru proiectul cheie menit să păstreze autonomia financiară a zonei euro faţă de Statele Unite, transmite Reuters.
05:30
Anunț trist pentru toți românii cu credite! De la 1 octombrie 2025 cresc ratele pentru sute de mii de oameni. Record IRCC # Economica.net
De la 1 octombrie 2025, IRCC, indicele în funcție de care se calculează rata creditelor ipotecare, va crește de la 5,55% la 6,06%. Jucătorii din piață apreciază că această modificare va aduce un plus de 5% la rata finală a creditului, undeva în jurul a 30 de lei în plus pe lună pentru un împrumut de 250.000 de lei pe 30 de ani. De la 1 ianuarie, rata ar putea avea o scădere insignifiantă, IRCC ajungând în jurul nivelului de 5,70%.
05:30
Rezultate alegeri Republica Moldova, după numărarea a 95% din voturi – Partidul lui Maia Sandu conduce. Cât au luat pro-ruşii # Economica.net
Alegeri Republica Moldova - După numărarea a 95% din voturi (1.479.794 de voturi din 2.174 secţii de votare din totalul de 2.274) cinci partide se află peste pragul electoral de 5%. Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a obţinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova.
Acum 24 ore
22:40
Stanley Yan, Honor: România este o piață-cheie pentru Honor în Europa. Rezultatele de aici arată nu doar succesul local, ci și potențialul brandului la nivel continental # Economica.net
România a devenit una dintre cele mai dinamice piețe pentru Honor în Europa, în doar trei ani de la intrarea pe piața locală, transformându-se într-un adevărat hub strategic al brandului chinezesc, potrivit lui Stanley Yan, Country Manager.
22:10
Tendințele de pe piața auto din Europa Centrală și de Est (ECE) arată diferențe semnificative între state, notează un raport Erste Bank. Înmatriculările de mașini noi din România au scăzut cu 9,6% în primele opt luni din 2025, cel mai mare recul din ECE cu excepția Estoniei (-39,8%), față de aceeași perioadă a anului trecut. În restul regiunii, piața înmatriculărilor auto se stabilizează, dar ponderea mașinilor electrice pe baterii este mică, în medie 6%, în ECE
22:10
Fostul ministru chinez al agriculturii Tang Renjian, condamnat la moarte pentru corupţie # Economica.net
Fostul ministru chinez al agriculturii Tang Renjian a fost condamnat duminică la moarte pentru corupţie, cu o suspendare de doi ani a execuţiei, a anunţat un tribunal din nord-estul Chinei, informează AFP, scrie Agerpres.
22:10
Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi i-a spus duminica aceasta omologului său nord-coreean Choe Son Hui că Beijingul vrea să îşi consolideze "cooperarea" cu Phenianul şi să se opună împreună "hegemonismului", o critică voalată la adresa SUA, informează AFP.
22:10
22:10
Record. Cât aur au cumpărat românii într-un an, când au fost punctele de maxim și unde se duce prețul # Economica.net
În România există trei mari jucători pe piața aurului de investiții, Tavex, Avangarde Gold și Rafinor, la care se adaugă dealeri mici care tranzacționează tot cu ajutorul celor trei. Cumulat, în 2025, vânzările aurului de investiții ar trebui să ajungă la 700-800 kilograme de aur.
22:10
România, tot mai mică pe harta globală a inovației. Încă o coborâre în Topul pe 2025 al ONU # Economica.net
România coboară în fiecare an în clasamentul celor mai inovatoare țări din lume, realizat de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (The World Intellectual Property Organization – WIPO), o agenţie specializată a ONU, unde ocupăm în acest an locul 49 din 139 de state.
22:10
Vânzările H&M din regiunea din care face parte România au rămas stagnante anul acesta. Ce planuri are retailerul pentru piața locală # Economica.net
H&M a continuat și în primele nouă luni ale acestui an financiar ( 1 decembrie 2024 — 31 august 2025) să-și restructureze activitatea renunțând la magazinele neprofitabile pentru a investi în modernizarea unora cu potențial. Vânzările au rămas astfel stagnante.
22:10
Companiile mici, vulnerabile la riscuri majore. UNIQA mizează pe inovație, consultanță și parteneriate: asigurările pentru IMM sunt o investiție în viitor # Economica.net
Într-un context economic volatil, marcat de riscuri operaționale, schimbări climatice și creșterea insolvențelor, UNIQA Asigurări își consolidează poziția pe segmentul corporate printr-o strategie centrată pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și prin lansarea de soluții flexibile, adaptate realităților mediului de afaceri, spune Ramona Bernic, Vicepreședinte Directorat UNIQA Asigurări.
17:20
Ucraina şi-a îmbunătăţit semnificativ abilitatea de a lovi ţinte militare în adâncimea teritoriului rus, spune un general german # Economica.net
Ucraina şi-a îmbunătăţit în mod semnificativ abilitatea de a lovi ţinte militare în adâncimea teritoriului rus, a declarat duminică generalul-maior german Maik Keller pentru dpa, evidenţiind progresele Kievului în materie de personal, echipamente şi instruire, scrie Agerpres.
17:20
OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) va decide probabil în octombrie o nouă majorare a producţiei, de cel puţin 137.000 de barili pe zi (bpd), creşterea cotaţiilor la ţiţei încurajând grupul să încerce să-şi sporească cota de piaţă, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, scrie Agerpres.
17:20
România devine oficial laborator de Bitcoin și alte criptomonede. Cum ne va schimba viața această revoluție tehnologică # Economica.net
Europa de Est devine rapid un laborator de încercare pentru criptomonede, iar România are un rol central în tot acest angrenaj, consideră Vugar Usi Zade, director operațional Bitget, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul schimbului de criptomonede. În România sunt circa 600.000 de conturi unice pe zona cripto, iar această cifră, raportată la populație, ne plasează în topurile europene și mondiale.
16:20
Danemarca va interzice săptămâna viitoare toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea summitului european # Economica.net
Danemarca va interzice săptămâna viitoare toate zborurile de drone civile pe teritoriul său, pentru a asigura securitatea summitului ce îi va reuni la Copenhaga pe şefii de stat şi de guvern ai ţărilor din Uniunea Europeană, a anunţat duminică Ministerul Transporturilor danez, informează AFP, potrivit Agerpres.
16:20
Prezenţa la vot la alegerile parlamentare care au loc duminică în Republica Moldova era, la ora 16:00, de 38,93%, potrivit datelor comunicate de Comisia Electorală Centrală, scrie Agerpres.
15:20
Rusia: Ministerul Apărării precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută # Economica.net
Ministerul Apărării din Rusia a afirmat duminică că a lovit instalaţii militare din Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Kievul a denunţat un atac masiv cu sute de drone şi zeci de rachete, informează EFE, potrivit Agerpres.
15:20
Rusia: Autorităţile declară nivel de urgenţă federal în regiunea cu cea mai mare producţie de grâu # Economica.net
Guvernul rus a decis să declare nivel de urgenţă federal în sectorul agricol din sudul regiunii Rostov, unde condiţiile meteo nefavorabile au provocat pierderi masive la recolte, au anunţat autorităţile locale, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
15:20
Hidroelectrica trebuie să mizeze pe diversificare, hibridizare și stocare – Bogdan Badea, CEO interimar # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, trebuie să mizeze pe diversificarea portofoliului de surse de producere a energiei și pe baterii de stocare a energiei, a spus directorul general interimar al companiei, Bogdan Badea.
