Dosar penal după ce o DRONĂ a fost observată în spațiul aerian deasupra Aeroportului Henri Coandă. Autoritățile caută persoana care a operat aparatul
Gândul, 29 septembrie 2025 14:50
Polițiștii de la Serviciul Poliție Transporturi Aeriene au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită și publicată conform reglementărilor specifice”, faptă prevăzută de Codul Aerian. Autoritățile colaborează pentru a identifica persoana care a operat drona și a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului. Poliția punctează că astfel de incidente […]
Vor apărea oportunități profesionale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 30 septembrie 2025. Berbec Toate tipurile de iubire – iubirea prietenilor, afecțiunea membrilor familiei, iubirea romantică – înfloresc astăzi în căminul tău, după cum afli de la multe persoane, poate în mod neașteptat. Una dintre aceste persoane ar putea să-ți aducă vești […]
După amenințări și scandal de presă semnalat de Gândul, Guvernul Bolojan revine la gânduri mai bune cu angajații pe care i-a amenințat cu DEMISIA # Gândul
Executivul condus de Ilie Bolojan pare că a revenit la gânduri mai bune în ceea ce privește angajații de la Guvern. După ce acum două săptămâni cerea „listele rușinii” cu angajații din aparatul de lucru al Guvernului care au participat la protest, după cum Gândul a scris AICI, acum Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, îi […]
Tentativă de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Cea mai nouă ”combinație” care îi păcălește pe bucureșteni # Gândul
Bucureștiul este recunoscut pentru numeroasele metode de escrocherie, care au explodat mai ales după 1989. Locuitorii Capitalei semnalează o tentativă inedită de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Potrivit relatărilor, un bărbat pretinde că este turc și cere 500 lei în schimbul unui inel pentru bani de benzină. Luni, 29 septembrie, pe Șoseaua de Centură […]
Cum scapi de petele de ulei de pe haine. Trucul care te ajută să o cureți eficient, fără a deteriora materialul textil # Gândul
Există câteva metode eficiente pe care le poți utiliza, ca să scapi de petele de ulei de pe haine. Deși ar putea părea, uneori, imposibil de îndepărtat, materialul textil poate fi „salvat”, mai ales dacă acționezi rapid asupra petelor. Iată mai jos, în articol, trucul care te-ar putea ajuta la curățare. Petele de ulei de […]
Cum arată astăzi și ce face actorul care l-a jucat pe „PISTRUIATUL”. Povestea lui Costel Băloiu spusă chiar de el # Gândul
În anii ’70, la televiziunea din România avea premiera primul film color, „Pistruiatul”. Personajul principal, un puști simpatic și neastâmpărat, a cucerit imediat publicul, iar actorul care i-a dat viață, Costel Băloiu, a devenit peste noapte o mică vedetă. Astăzi, are 66 de ani și viața lui arată foarte diferit de perioada de glorie din […]
Nicușor Dan, prezent la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan de la Blaj: „Trăim niște momente în care lumea pare că și-a pierdut REPERELE” # Gândul
UPDATE 14.35 – Președintele Nicușor Dan a adus un elogiu Cardinalului Lucian Mureșan la slujba de înmormântare. „România are nevoie de reconciliere pe multe paliere”, a spus șeful statului. Discursul integral al președintelui Nicușor Dan: „Cred că trebuie să folosim orice moment și în special momente omagiale cum este acesta ca să ne spunem nouă […]
Anchetă de amploare la imobilul din județul Prahova soldat cu moartea a două nepaleze. Ce funcție aveau tinerele în cadrul hotelului # Gândul
O echipă complexă, formată din polițiști și procurori, investighează incendiul izbucnit luni dimineață la un hotel din Prahova, care a făcut două victime. Imobilul de tip hotelier nu avea autorizație pentru incendiu. Autoritățile din Prahova au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările incendiului izbucnit la un imobil de tip hotelier din satul […]
Mihai Bendeac, în vârstă de 42 de ani, a făcut câteva declarații despre viața sa sentimentală, mărturisind că nu a mai avut o întâlnire de câțiva ani. Mihai Bendeac este cunoscut ca actor, dar și din postura de jurat la emisiunea ”iUmor”, care a fost difuzată de postul de televiziune Antena 1. În prezent, […]
Statele occidentale adoptă noi măsuri privind programul NUCLEAR iranian/ UNIUNEA EUROPEANĂ anunță reintroducerea sancțiunilor împotriva Teheranului # Gândul
Uniunea Europeană a confirmat, luni, că a reinstaurat sancțiuni împotriva Iranului, în urma unei decizii luate de Organizația Națiunilor Unite, pe fondul dezacordului dintre Occident și Teheran cu privire la programul său nuclear. Cele 27 de state au decis să „reinstituie o serie de măsuri restrictive în legătură cu activitățile de proliferare nucleară ale Iranului”, […]
Povestea incredibilă a unui băiat de 8 ani care a aruncat o sticlă în mare. După 8 luni, a primit înapoi acest răspuns # Gândul
O simplă distracție a unui copil de 8 ani s-a transformat într-o experiență memorabilă pentru Harrison Mizen, din South Shields, comitatul Tyne and Wear, în nord-estul Angliei. Inspirat de ceea ce învățase la școală, el a aruncat o sticlă cu un mesaj în Marea Nordului. Nimeni nu s-a așteptat ca joaca lui să aibă un […]
După ce spune că moldovenii nu „s-au lăsat cumpărați”, Maia Sandu admite fenomenul „RUȘINOS” de cumpărare a voturilor # Gândul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține luni, la ora 14:00, o conferință de presă după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova. UPDATE Maia Sandu nu știe câte voturi „s-au cumpărat” „În această campanie nu s-au cumpărat atât de multe voturi. Nu putem spune că nu s-au cumpărat de tot, dar nu s-au cumpărat […]
Nicușor Dan, prezent la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan de la Blaj. Zeci de credincioși participă la slujba de înmormântare # Gândul
Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, este condus luni pe ultimul drum la Blaj, orașul care i-a fost casă spirituală și loc de slujire vreme de decenii. Slujba de înmormântare a început la ora 12:45. Zeci de oficialități, cler, credincioși au venit să-și ia rămas bun de la cel care […]
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat, luni, atribuirea contractului pentru Drumul Expres Focșani–Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company. Valoarea ofertei este de 4,29 miliarde lei, fără TVA. „Obiectivul de infrastructură va avea 73,5 km și va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum […]
Veste proastă pentru sute de mii de români cu credite legate de indicele IRCC, care urcă la un maxim istoric. Astfel, ratele creditelor ipotecare cresc semnificativ începând de la 1 octombrie 2025. Un număr de circa 300.000 de români au, cumulat, credite ipotecare standard şi credite Prima casă / Noua casă legate de indicele IRCC. […]
Țara europeană care are în vedere interzicerea vânzării de alcool în magazine pe timpul nopții, între orele 22:00 și 06:00 # Gândul
O țară europeană are în vedere interzicerea vânzării de alcool în magazine pe timpul nopții, între orele 22:00 și 06:00. O astfel de măsură are ca scop combaterea consumului excesiv de băuturi aloolice, dar și pentru prevenirea problemelor de sănătate și a reducerii criminalității. O astfel de măsură a fost luată, în trecut, la nivel […]
Vietnamul a fost lovit de taifunul Bualoi. Cel puțin opt persoane au murit și 12 sunt date dispărute # Gândul
Taifunul Bualoi a lovit coasta Vietnamului luni, ducând la moartea a opt persoane și la dispariția altor 17, iar mai multe regiuni din țara asiatică au rămas fără energie elctrică din cauza vânturilor puternice. Furtuna a început să piardă deja din intensitate, îndreptându-se acum către Laos. În largul coastelor vietnameze, taifunul a dus la formarea […]
Costel Alexe, președintele CJ Iaşi, anunţă schimbarea managerului de la Spitalul de Copii din Iaşi, după ce şapte copii internaţi la ATI au murit # Gândul
Costel Alexe, președintele CJ Iaşi, a anunţat schimbarea managerului de la Spitalul de Copii din Iaşi, după ce șapte copii internaţi la ATI au murit. Medicul Radu Constantin Luca ar urma să fie numit la șefia instituției medicale. Al șaptelea copil infectat de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași a murit, după ce a fost […]
Anunțul directorului Termoenergetica despre INTERZICEREA centralelor de apartament. „Este inevitabil” # Gândul
Adrian Teodorescu, directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB), a făcut un anunț important despre centralele de apartament pe gaz. În opinia sa, dispariția acestora este doar o chestiune de timp și asta deoarece ordinul vine direct de la Uniunea Europeană, care urmărește reducerea emisiilor de carbon. Totuși, el atrage atenția că o astfel […]
A murit al ȘAPTELEA copil infectat cu o bacterie la Spitalul din Iași. Victima fusese transferată la o instituție medicală din Capitală # Gândul
Al șaptelea copil infectat de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași a murit, după ce a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Victima este o fetiță în vârstă de trei luni, primul dintre pacienții infectați cu bacteria nosocomială, la data de 13 septembrie și raportat cu întârziere la DSP. O fetiță în vârstă […]
Piedone și-a lansat PNRR la Sala Palatului, în prezența a aproape 5.000 de susținători. Nicolae Voiculeț a intonat, la nai, Imnul Național # Gândul
Simpatizanții noii formațiuni politice, Partidul Naționalist Reformarea României(PNRR), se îndreaptă spre Sala Palatului, acolo unde va avea loc lansarea partidului. Președintele Cristian Popescu Piedone le-a dat întâlnire la 12.00. Un vehicul electric inscripționat cu numele șefului PNRR stă parcat afară, ca o mascotă a evenimentului, în care s-a înfipt un steag tricolor. Candidatul urcă pe […]
FOTO / Adevăratul motiv pentru care Andreea Bălan a plecat de la ”Te cunosc de undeva”. ”A fost ceva STRICT cu cea care face această emisiune” # Gândul
Andreea Bălan, în vârstă de 40 de ani, a dat detalii despre motivul pentru care a plecat de la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, unde era jurat. Ani de zile, Andreea Bălan a fost unul dintre jurații show-ului ”Te cunosc de undeva”, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Artista […]
În seara decesului prietenului său Dumitru Dumbravă, Florian Coldea s-a distrat la Monaco. Priveghi la carnavalul de la Rio într-un restaurant scump # Gândul
Generalul SRI Florian Coldea ar fi fost prezent la Monaco, la o petrecere organizată într-un restaurant elitist, chiar în seara zilei când a fost anunțat decesul generalului Dumitru Dumbravă. Coldea a transmis un mesaj emoționant la două zile după moartea bunului său prieten. Informațiile au fost publicate de Antena 3, care a arătat mai multe […]
Compania aeriană Lufthansa a anunțat că până în 2030 va concedia 4.000 de angajaţi din sectorul administrativ, pe fondul eforturilor de a digitaliza, automatiza şi consolida procedurile. În prezent, grupul Lufthansa are aproximativ 103.000 de angajaţi, potrivit DPA și Agerpres. Compania germană şi-a îmbunătăţit obiectivele financiare pe termen mediu, anunţând că vizează un profit operaţional […]
Insula Creta din Grecia a fost afectată de inundații și alunecări de teren luni dimineața, iar echipe de salvatori intervin în mai multe zone pentru a evacua apa și a ajuta localnicii afectați. În mai multe zone din regiunea Viannos, precum și în municipalitatea Phaistos, s-au înregistrat alunecări de teren și inundații de proporții scrie […]
Patru zodii vor „sparge” banca în 29 și 30 septembrie. Acești nativi au parte de PROSPERITATE și surprize plăcute în ultimele zile din lună # Gândul
Ultimele zile ale lunii septembrie 2025 se dovedesc extrem de norocoase pentru patru semne zodiacale. Universul le deschide calea către câștiguri neașteptate, noi colaborări și ocazii de a-și crește considerabil veniturile. Pentru acești nativi, perioada următoare este momentul ideal să profite de șansele apărute și să-și consolideze viitorul financiar. Gemeni Se anunță una dintre cele […]
Maia Sandu iese în conferință de presă după alegerile parlamentare din Republica Moldova / Declarațiile președintei, la ora 14.00 # Gândul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține luni, la ora 14:00, o conferință de presă după anunțarea rezultatelor alaegerilor parlamentare din Republica Moldova. Datele preliminare publicate de CEC privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că cinci formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul […]
Pilotul avionului prăbușit la Iași, transferat într-o clinică din străinătate. Consilierul local AUR are arsuri pe o treime din suprafaţa corpului # Gândul
Pilotul avionului prăbușit la Iași va fi transferat într-o clinică medicală din străinătate. Marian Jan Chiriţa, arhitect și consilier local AUR, are arsuri pe o treime din suprafaţa corpului. El este intubat și ventilat mecanic. „Se fac intervenţii de chirurgie plastică şi se va solicita transfer într-un centru din Europa. Până atunci se va efectua […]
Cum a reușit o femeie să ajungă la vârsta de 117 ani. Care a fost secretul longevității sale, potrivit medicilor spanioli # Gândul
Medicii au investigat cazul special al unei femei care a trăit până la vârsta de 117 ani. Din dorința de a afla care a fost secretul longevității sale, medicii spanioli au intentat analize asupra unor factori biologici care au avut rol de protecție. Maria Branyas Morera s-a stins din viață anul trecut, la vârsta de […]
„Moldova, ai reușit din nou”, este mesajul președintei Comisiei Europene, după scrutin parlamentar de la Chișinău. Într-o postare pe X, Ursula von der Leyen laudă Republica Moldova pentru „hotărârea” de care dă dovadă. „Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu ți-ar putea zdruncina hotărârea”, transmite aceasta pe rețeaua […]
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi a trimis în ȘOMAJ peste 3000 de angajați. Măsurile Guvernului lasă fără personal cel mai mare combinat din țară # Gândul
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, gigantul cu afaceri de 2,1 mld. lei, a dispus trimiterea în șomaj a 3.300 de angajaţi, iar o parte din personalul TESA a fost restructurat. La început de octombrie însă ar putea reporni laminarea, notează ZF. Remus Borza, preşedintele Euro Insol, a precizat că au fost trimise cinci înștiințări la Guvern, […]
Compania Municipală Termoenergetica București anunță, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. „Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări”, spun reprezentanții Termoenergetica. Astfel, sute de blocuri vor rămâne fără apă caldă în […]
Zelenski o felicită pe Maia Sandu / „Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde” # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că a vorbit cu Maia Sandu, după alegerile din Republica Moldova. Liderul de la Kiev ține să remarce că rezultatul alegerilor din Republica Moldova reprezintă o înfrângere a tentativelor de destabilizare ale Rusiei. Am vorbit cu Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Am fost bucuros să o felicit pe Maia pentru […]
Imagini din Republica Moldova. Altercații după rezultatul alegerilor parlamentare: Un bărbat, imobilizat de carabinieri # Gândul
Igor Dodon, liderul Blocului Electoral „Patriotic”, a făcut apel la cetățenii Republicii Moldova să participe luni, de la ora 12:00, la un protest în fața Parlamentului, pentru a „apăra votul” la alegerile parlamentare. UPDATE: Un protestar, imobilizat de carabinieri Protestul Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei organizat din fața clădirii Parlamentului […]
Întâlnire Trump-Netanyahu. Ce propunere pentru PACE în Fâșia Gaza are pregătită liderul de la Casa Albă # Gândul
Întâlnire decisivă la Casa Albă între Donald Trump și Benjamin Netanyahu privind soarta palestinienilor din Fâșia Gaza. Cei doi lideri importanți vor sta față în față luni, 29 septembrie, la Washington. Vizita în America a premierului israelian îi conferă lui Trump ocazia să își promoveze planul de pace pentru Fâșia Gaza, scrie agenția Reuters. Occidentul […]
Republica Moldova se aseamănă cu o planetă prinsă între două câmpuri magnetice: Uniunea Europeană și Federația Rusă. Scrutinul legislativ din 28 septembrie a confirmat predominanța atracției europene, tradusă prin victoria netă a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Un succes ce nu se explică doar prin dinamica campaniei, capabilă să genereze elan popular, ci și printr-o […]
Denis Drăguș s-a accidentat la meciul cu Eyupspor și e incert pentru meciul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Atacantul de 26 de ani a simțit o durere la bicepsul femural, mai efectuează un control și staff-ul medical comunică azi dacă poate juca sau nu cu austriecii, într-un joc foarte important pentru naționala lui […]
Cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, va oficial duelul dintre Villarreal (Spania) şi Juventus (Italia), programat miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00, în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor, ediţia 2025-2026. „Fluierașul” din Carei va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, […]
Oana Țoiu, laude la adresa Maiei Sandu, după alegerile parlamentare: „Un leadership autentic din care orice lider vestic are ce învăța” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova, după ce partidul Maiei Sandu, PAS, a obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare. Mai mult, ministrul român a precizat că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, „demonstrează un leadership autentic din care orice lider vestic are ce învăța”. „Felicitări tuturor cetățenilor moldoveni care […]
FOTO / Secretul aparițiilor impecabile ale lui Gheorghe Turda. ”Mă pricep cu mult mai bine decât FĂTUCILE alea începătoare de prin televiziuni” # Gândul
Interpretul de muzică populară Gheorghe Turda, în vârstă de 77 de ani, a mărturisit că se fardează înainte de a apărea la evenimentele unde este solicitat. Gheorghe Turda este foarte atent la cum se prezintă în fața publicului, astfel că nu se prezintă nefardat la evenimentele importante și la filmările pentru TV. Artistul a explicat, […]
Michel Barnier devine deputat la 32 de ani după ce a părăsit Adunarea Națională/ Fostul PREMIER al Franței a înregistrat o performanță notabilă # Gândul
Fostul prim-ministru al Franței Michel Barnier revine în Adunarea Națională, după victoria la alegerile parțiale din a doua circumscripție electorală a Parisului. Michel Barnier a câștigat al doilea tur al alegerilor parțiale cu 62% . Fostul premier s-a confruntat cu membra Partidului Socialist, Frederique Bredin. La 32 de ani după ce a părăsit Adunarea Națională, […]
Cu ce se ocupă Joseph Eudor de la Asia Express. Ce meserie are soțul Andei Adam și câți bani a încasat cuplul de la Antena 1 # Gândul
Joseph Eudor și Anda Adam formează unul dintre cuplurile care au acceptat aventura de la Asia Express. Cântăreața Anda Adam este cunoscută în industria muzicală, fiind apreciată pentru cariera sa, însă nu toți știu cu ce se ocupă partenerul ei de viață. Iată ce meserie are soțul artistei, conform Cancan. Joseph Eudor și Anda Adam […]
Începerea anului universitar, sabotată de protestele studenților. Tăierile lui Bolojan, ”un atac frontal împotriva interesului național” # Gândul
La București, în Piața Victoriei și în mai multe centre universitare din țară, au fost anunțate ample proteste ale studenților, chiar în ziua care marchează debutul noului an universitar. Astfel, aceștia își arată dezaprobarea față de măsurile fiscal-bugetare ale Guvernului Bolojan, ale cărui prevederi reduc substanțial fondurile alocate pentru transportul studenților și bursele. Alianţa Naţională […]
Reactia lui Nicușor Dan după rezultatele din Republica Moldova: „România va continua să ajute Moldova în parcursul său european” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe social-media în care a felicitat cetățenii Republicii Moldova și pe președintele Maia Sandu, „pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării”. „Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie […]
Președintele României, Nicușor Dan, a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru demnitatea și curajul de care au dat dovadă la alegerile parlamentare. Șeful statului a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al țării și angajamentul de a susține proiectele care îmbunătățesc viața. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis felicitări cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea la alegerile […]
PAS câștigă cu peste 50% alegerile din Moldova. Radu Carp, pentru Gândul: Marea majoritate a celor NEHOTĂRÂȚI au înclinat balanța # Gândul
Duminică, Republica Moldova a trecut printr-un moment decisiv pentru viitorul său politic și european. Alegerile generale au consolidat puterea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut majoritatea în Parlament, într-un context regional tensionat și cu un electorat împărțit între vectorul proeuropean și influențele rusești. Opoziția nu a reușit să mobilizeze alegătorii, iar blocul pro-rus […]
Imagini din Republica Moldova: Altercații între susținătorii partidului Maiei Sandu și opoziție, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova # Gândul
Igor Dodon, liderul Blocului Electoral „Patriotic”, a făcut apel la cetățenii Republicii Moldova să participe luni, de la ora 12:00, la un protest în fața Parlamentului, pentru a „apăra votul” la alegerile parlamentare. Reprezentanții blocului electoral au protestat și duminică seara la sediul Comisiei Electorale Centrale, după închiderea secțiilor de votare. Dodon a spus că […]
Emmanuel MACRON, mesaj după victoria partidului Maiei Sandu: „În ciuda încercărilor de interferență, alegerea poporului s-a afirmat cu forță” # Gândul
Președintele Emmanuel Macron a transmis un mesaj în care a felicitat Republica Moldova, după ce formațiunea Maiei Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate, a obținut peste 50% din electorat la alegerile parlamentare, după numărarea a peste 90% dintre voturi. Liderul Franței, Emmanuel Macron, a transmis, într-un mesaj, pe platforma X, după ce partidul Maiei Sandu a […]
