Urmărire pe autostrada A3, lângă Oradea: Tânăr de 18 ani, fără permis și băut la volan, prins de polițiști într-o mașină furată

Preţuri plafonate am avut, din 2022 până la 1 iulie anul acesta, şi pentru energia electrică, de s-a bucurat tot românul, şi nevoiaşul, şi milionarul. Dar s-a întrebat românul cum şi din banii cui a plătit statul diferenţa între preţul compensat şi cel real? Nu mai puţin de 6,3 miliarde euro a achitat Guvernul, şi încă mai are datorii de 1,2 miliarde pentru schema de compensare. Şi de unde credeţi că ia banii, dacă nu tot de la români, fie milionari, fie nevoiaşi?