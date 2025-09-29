Proiect. Un bolnav cu afecţiuni oncologice poate primi toți banii din Pilonul 2 de pensii. Ceilalți, doar 30%
PSNews.ro, 29 septembrie 2025 14:50
Un bolnav cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică. Așa prevede un amendament admis la proiectul de lege în comisia de buget-finanțe a Senatului. În forma proiectului Guvernului, legea prevede, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul
Parlamentul României are numeroși absenți de serviciu. Nouă deputați au bifat, doar în luna iunie, nu mai puțin de 26 de absențe nemotivate, iar în fruntea listei se află fostul premier Victor Ponta, cu 11 chiuluri într-o singură lună. De la începutul anului, 76 de deputați au lipsit măcar o dată de la ședințe, adunând
România a înregistrat progrese în ceea ce priveşte protecţia mediului pe sectoare precum emisiile de gaze, planul naţional integrat energie-mediu sau vegetaţia urbană, însă riscă să nu atingă pe deplin ţintele de reciclare pentru deşeurile municipale şi de ambalaje până în 2025, arată un raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM), publicat luni. Raportul AEM
Ilan Șor a anunțat, din Rusia, că va contesta toate rezultatele. „Nu au fost alegeri, ci o numire” # PSNews.ro
Oligarhul moldovean Ilan Șor, refugiat la Moscova după ce a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară, a acuzat la televiziunea publică din Rusia că alegerile de la Chișinău au fost „fraudate", anunțând contestarea rezultatelor scrutinului din 28 septembrie. „Opoziția" nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare și va contesta rezultatele, a afirmat pro-rusul
Generația Z readuce la viață meseriile pe care milenialii le consideră „plictisitoare” și câștigă o avere # PSNews.ro
Generația Z readuce la viață meserii pe care milenialii le consideră plictisitoare și câștigă o avere în acest proces, potrivit unui nou raport. Când te gândești la un contabil, probabil îți imaginezi pe cineva care apasă toată ziua pe un calculator într-o clădire de birouri lipsită de strălucire. Un studiu din 2022 citat de revista
Maia Sandu: Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări # PSNews.ro
Maia Sandu cere ca alegerile să fie sigure și corecte și că este necesară reforma justiției și respectarea legii pentru a proteja democrația în Republica Moldova. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări, a declarat Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, despre atacurile atribuite Kremlinului. „Kremlinul a încercat să ne dezbine
Pilotul rănit grav după ce s-a prăbușit cu avionul, la Iași, transferat în străinătate. Care e starea consilierului AUR # PSNews.ro
Pilotul rănit grav, la Iaşi, după ce s-a prăbuşit cu un avion de mici dimensiuni va fi transferat la o clinică de specialitate din străinătate, starea bărbatului fiind în continuare critică. El are arsuri pe mai multe de o treime din suprafaţa corpului. Marian Jan Chiriţa, pilotul rănit grav, sâmbătă, după ce avionul pe care
Proiect. Un bolnav cu afecţiuni oncologice poate primi toți banii din Pilonul 2 de pensii. Ceilalți, doar 30% # PSNews.ro
Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor, anunţă luni că drumul Expres Focşani-Brăila are constructor. Acesta va avea 73,5 km şi va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România. "Drumul Expres Focşani-Brăila are constructor! Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru
Pensionarii își primesc banii pentru octombrie: când intră pensiile în țară și peste hotare # PSNews.ro
Milioane de pensionari din România, dar și cei stabiliți peste graniță, așteaptă în aceste zile virarea pensiilor pentru luna octombrie. Casa Națională de Pensii (CNPP) a confirmat datele la care vor fi făcute plățile, astfel încât fiecare beneficiar să știe când va primi sumele. Pentru cei aproximativ 2,5 milioane de pensionari care primesc pensia prin Poșta Română, distribuirea
Protestul pro-rușilor de la Chișinău a durat doar jumătate de oră. Dodon: „Partidele de opoziție au învins” # PSNews.ro
Circa 300 de persoane s-au strâns luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului de la Chișinău, la îndemnul liderului Blocului patriotic al socialiștilor pro-ruși, Igor Dodon. Protestatarii, în frunte cu Dodon, au plecat după doar jumătate de oră, la fața locului rămânând contra-manifestanții pro-europeni. Protestul a avut loc după ce, în noaptea alegerilor, liderul Blocului „Patriotic" a
Şeful PSD Iaşi cere demisia preşedintelui CJ, Costel Alexe, în urma tragediei de la Spitalul de Copii # PSNews.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, cere demisia şefului Consiliului Judeţean Iaşi, liberalul Costel Alexe, în urma tragediei de la Spitalul de Copii, el motivând că Alexe poartă responsabilitatea directă pentru funcţionarea unităţilor medicale din subordine. Bogdan Cojocaru a afirmat, luni, că situaţia de la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iaşi este "de neacceptat",
Lufthansa a confirmat că până în 2030 va renunţa la 4.000 de angajaţi din sectorul administrativ, pe fondul eforturilor de a digitaliza, automatiza şi consolida procedurile, a anunţat luni cel mai mare operator aerian european. Anunţul confirmă informaţiile neverificate publicate săptămâna trecută. În prezent, grupul Lufthansa are aproximativ 103.000 de angajaţi, potrivit DPA și Agerpres.
Noi discuţii în Coaliție. Rectificarea bugetară ar urma să fie adoptată miercuri în şedinţa de Guvern # PSNews.ro
Luni dimineață a avut loc o scurtă întâlnire a liderilor Coaliției, pentru a continua discuţiile despre forma finală a proiectului privind rectificarea bugetară. La reuniune au fost prezenţi, între alţii, premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, Cseke Atilla (UDMR), Ionuţ Moşteanu (USR), Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităţilor naţionale din Parlament.
LIVE VIDEO Maia Sandu, prima conferință de presă după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare: Să rămânem uniți # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține, luni, la ora 14:00 o conferință de presă. Este prima ieșire a Maiei Sandu după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare, obținând peste 50% din voturile exprimate, dublu față de Blocul Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, care are sub 25%, potrivit rezultatelor oficiale. Mulțumesc cetățenilor care au participat la vot, în
Sute de studenți au protestat la Cluj împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului în domeniul educației # PSNews.ro
Studenții din Cluj-Napoca protestează joi în fața Prefecturii împotriva măsurilor guvernamentale care afectează bursele și calitatea învățământului. Aceștia fac parte dintr-o acțiune națională coordonată de ANOSR, desfășurată simultan în mai multe centre universitare Studenții din Cluj-Napoca protestează în fața Prefecturii împotriva măsurilor guvernamentale care afectează educația Studenți din Cluj-Napoca s-au adunat joi dimineață în fața
Ministerul Afacerilor Externe îi atenţionează pe românii care călătoresc în Grecia că s-ar putea înregistra perturbări semnificative în domeniul transporturilor, în contextul grevei generale anunţate pentru miercuri. Pe 1 octombrie, începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanşarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii ţări, pentru o perioadă
BoatBooker, platforma pentru descoperirea și rezervarea excursiilor de navigație de neuitat, a publicat lista celor mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa pentru 2025. Epava Evangelia din Costinești se află printre cele mai remarcabile atracții. De ce a fost inclusă epava Evangelia în listă? Epava Evangelia se află chiar lângă coasta din Costinești, un loc
Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 29 septembrie 2025: moneda europeană și aurul continuă să crească. Dolarul a pierdut din valoare, iar francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat. Moneda europeană a început săptămâna în creștere, fiind cotată de BNR la 5,0783 lei. Dolarul american s-a depreciat până la
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, luni, demiterea managerului Cătălina Ionescu de la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iaşi după ce şase copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a unităţii sanitare au murit. Între timp, încă un bebeluş infectat cu aceeaşi bacterie şi având şi alte afecţiuni a murit la Spitalul
Atleta Andrea Miklos, care a participat recent la Campionatele Mondiale de Atletism, s-a căsătorit în acest weekend. Andrea s-a căsătorit cu antrenorului ei, Cristin Esanu. Andrea Miklos are 26 de ani şi a obţinut un rezultat de 90,90s la 400m, la CM de la Tokyo, unde a ajuns în semifinale. Citește mai mult AICI
Surpriză în Transnistria. Ce scor a obținut PAS. Găgăuzia, teritoriul cel mai puternic „pro-rus” # PSNews.ro
Pro-rușii de la Blocul Patriotic au consemnat o înfrângere usturătoare la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova. Igor Dodon și oamenii săi se pot mândri doar cu victoria din regiunile Transnistria și Găgăuzia. Potrivit datelor centralizate luni de Comisia Electorală Centrală, după numărarea voturilor din toate cele 68 de secții de votare din
Zelenski o felicită pe Maia Sandu pentru victoria electorală din Moldova, în ciuda manevrelor Rusiei # PSNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare pentru Maia Sandu, subliniind că rezultatul alegerilor din Republica Moldova reprezintă o înfrângere a tentativelor de destabilizare ale Rusiei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma X că a discutat cu omoloaga sa din Republica Moldova, Maia Sandu, pe care a felicitat-o pentru „o
Republica Moldova este recunoscută drept una dintre cele mai sărace țări din Europa, alături de Ucraina. Pensionarii suferă cel mai mult în fosta Basarabie, teritoriu confiscat de ruși în repetate rânduri de-a lungul istoriei și administrat în ultimele decenii în general de politicieni aflați sub influența Moscovei. Tabăra pro-europeană s-a impus categoric duminică seara, 28
Igor Dodon: Până nu vor fi analizate toate contestațiile, nu vom recunoaște nici un fel de alegeri # PSNews.ro
Igor Dodon, liderul socialiștilor moldoveni și reprezentant al alianței electorale Blocul Patriotic, a anunțat că el și partenerii săi nu vor recunoaște rezultatul alegerilor parlamentare din Moldova până când nu vor fi analizate toate contestațiile. Blocul Patriotic a fost înfrânt în alegeri. Igor Dodon este un politician moldovean, cunoscut mai ales pentru faptul că a
Sfidarea pro-ruşilor de la Chișinău. Au refuzat să vorbească în română la conferința de presă # PSNews.ro
Corespondenţii Antena 3 CNN la Chişinău i-au cerut lui Constantin Starîş, deputat în Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), să vorbească în limba română, limba oficială în Republica Moldova, la o conferinţă de presă privind rezultatul alegerilor de duminică. Vizibil iritat de solicitare, fostul președinte Igor Dodon i-a spus reporterului Antena 3 CNN că „jurnaliştii ascultă
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modern
Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din vecini # PSNews.ro
Una dintre cele mai mari companii din Ungaria, deținută de un apropiat al lui Viktor Orban, a cumpărat o firmă din Brașov. Achiziția face parte din strategia de a prelua afaceri din țările vecine, pentru fonduri UE la care Ungaria nu mai are acces. Compania ungară Duna Aszfalt a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al […] Articolul Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din vecini apare prima dată în PS News.
Dorin Recean: Moldova a arătat lumii întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn # PSNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a transmis un mesaj de mulțumire cetățenilor în contextul alegerilor parlamentare. Acesta a mulțumit pentru „lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam”. „Dragi moldoveni, vă mulțumim pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam. Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără […] Articolul Dorin Recean: Moldova a arătat lumii întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn apare prima dată în PS News.
MAI: Este disponibilă aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate # PSNews.ro
Aplicaţia RoCEIReader, care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate, este disponibilă începând de luni, anunţă Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Cetăţenii, dar şi autorităţile publice şi instituţiile private pot folosi aplicaţia pentru a vedea adresa de domiciliu, eliminând birocraţia. ”Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicaţia mobilă care citeşte datele […] Articolul MAI: Este disponibilă aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate apare prima dată în PS News.
Radu Carp explică votul din R. Moldova: Marea majoritate a celor nehotărâți au înclinat balanța # PSNews.ro
Duminică, Republica Moldova a trecut printr-un moment decisiv pentru viitorul său politic și european. Alegerile generale au consolidat puterea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut majoritatea în Parlament, într-un context regional tensionat și cu un electorat împărțit între vectorul proeuropean și influențele rusești. Opoziția nu a reușit să mobilizeze alegătorii, iar blocul pro-rus […] Articolul Radu Carp explică votul din R. Moldova: Marea majoritate a celor nehotărâți au înclinat balanța apare prima dată în PS News.
Iulian Fota: Pro-rușii se vor retrage un timp, PAS să fie atent. Bătălia n-a fost cu Dodon, ci cu Moscova # PSNews.ro
Un efort comun, enorm, a dus la rezultatul greu predictibil pentru mulți, după 4 ani de guvernare care au însemnat deconstrucția unui sistem, reforme și reconstrucția începută în cheie europeană pentru Republica Moldova, toate acestea în vremuri de pandemie și război de agresiune al Rusiei, cu refugiați și blocarea tranzitului de gaze prin Ucraina. PAS, […] Articolul Iulian Fota: Pro-rușii se vor retrage un timp, PAS să fie atent. Bătălia n-a fost cu Dodon, ci cu Moscova apare prima dată în PS News.
Numeroși lideri europeni și români au felicitat victoria detașată a PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Printre ei s-au numărat și Emmanuel Macron, președintele Franței, Jean-Noël Barrot, ministrul francez de Externe, António Costa, președintele Consiliului European, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Numeroși lideri europeni au salutat victoria PAS în alegerile parlamentare din […] Articolul Liderii europeni salută victoria PAS în alegerile parlamentare din R. Moldova apare prima dată în PS News.
Incendiul de la hotelul din Tătărani: Doua tinere găsite carbonizate, anunță ISU Prahova # PSNews.ro
Două persoane au fost găsite carbonizate în urma incendiului care a cuprins luni dimineața un hotel din Prahova. ISU Prahova a anunțat că au fost găsite două persoane carbonizate în urma incendiului de la hotel. Este vorba de două tinere, de 21 și 24 de ani. În momentul izbucnirii incendiului, în interior se aflau cinci persoane, […] Articolul Incendiul de la hotelul din Tătărani: Doua tinere găsite carbonizate, anunță ISU Prahova apare prima dată în PS News.
Prima reacție a PAS după victoria categorică în alegeri în fața forțelor Rusiei. ”Moldova, mă-nchin în fața ta!” # PSNews.ro
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană care a câștigat majoritatea la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a făcut primele declarații luni, 29 septembrie. Igor Grosu a mulțumit „oamenilor dragi” care au luptat pentru viitorul țării. „Moldova, mă-nchin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ai țării, care păreau […] Articolul Prima reacție a PAS după victoria categorică în alegeri în fața forțelor Rusiei. ”Moldova, mă-nchin în fața ta!” apare prima dată în PS News.
Președintele României, Nicușor Dan, a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru demnitatea și curajul de care au dat dovadă la alegerile parlamentare. Șeful statului a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al țării și angajamentul de a susține proiectele care îmbunătățesc viața. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis felicitări cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea la alegerile […] Articolul Mesajul lui Nicușor Dan după victoria PAS: România va continua să vă ajute apare prima dată în PS News.
LIVE VIDEO Funeraliile Întâistătătorului Bisericii Greco-Catolice din România, la Blaj. Este așteptat și Nicușor Dan # PSNews.ro
Zeci de credincioşi participă, luni, la funeraliile Întâistătătorului Bisericii Greco-Catolice din România, Lucian Mureşan, care a încetat din viaţă săptămâna trecută, joi. Printre cei care iau parte la slujba de înmormântare se numără şi fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, iar la funeralii este aşteptat şi preşedintele Nicuşor Dan. Sâmbătă, premierul Ilie Bolojan s-a […] Articolul LIVE VIDEO Funeraliile Întâistătătorului Bisericii Greco-Catolice din România, la Blaj. Este așteptat și Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
Liberty Galaţi a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj generalizat. Guvernul caută o soluție # PSNews.ro
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, colosul cu afaceri de 2,1 mld. lei, a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj iar o parte din personalul TESA a fost restructurat. La început de octombrie însă ar putea reporni laminarea, notează ZF. „Am trimis cinci memorii în două luni către guvern. S-a realizat comitetul interministerial, care s-a întrunit la […] Articolul Liberty Galaţi a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj generalizat. Guvernul caută o soluție apare prima dată în PS News.
Băsescu: Urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele # PSNews.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetățenii R. Moldova după alegerile parlamentare de ieri, 28 septembrie. ”O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai luI ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai […] Articolul Băsescu: Urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele apare prima dată în PS News.
Coaliția a ajuns la un acord privind rectificarea bugetară. Proiectul va fi publicat azi în dezbatere publică # PSNews.ro
Liderii coaliției de guvernare, de la PSD, PNL, USR, UDMR și Minorități au avut luni dimineața, de la ora 10:00, o ședință finală privind rectificarea bugetară. Ei au convenit ca astăzi proiectul să fie publicat în transparență decizională, iar, ulterior, acesta să fie adoptat într-o ședință de Guvern de miercuri sau joi, conform purtătoarei de […] Articolul Coaliția a ajuns la un acord privind rectificarea bugetară. Proiectul va fi publicat azi în dezbatere publică apare prima dată în PS News.
Victoria partidului pro-european PAS la alegerile parlamentare din Republica Moldova arată că Rusia pierde teren în regiune, după ce anul trecut era pe cale să câștige partida în România, scrie Sabina Fati într-o analiză pentru Deutsche Welle. Războiul informațional declanșat de ruși în Republica Moldova a fost pierdut la urne, dar va continua să producă […] Articolul Victoria pro-europenilor din Moldova: Lecția dată României (Analiză DW) apare prima dată în PS News.
Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare din R. Moldova # PSNews.ro
În cele 23 de secții de votare destinate moldovenilor din România, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 25.740 de voturi, consolidând tendința observată încă de la alegerile prezidențiale din 2024. Comparativ cu scrutinul prezidențial, rezultatele parlamentare arată o ușoară consolidare a poziției PAS în diaspora. Partidul a obținut peste 88% din voturile exprimate în […] Articolul Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare din R. Moldova apare prima dată în PS News.
Ursula von der Leyen salută rezultatele alegerilor parlamentare: Moldova, ai reușit din nou. Ușa noastră este deschisă # PSNews.ro
”Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu a putut să-ți frângă hotărârea. Ți-ai făcut alegerea clară: ”Europa. Democrație. Libertate.” Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține” a scris von der Leyen pe Twitter. Amintim că, în urma alegerilor parlamentare […] Articolul Ursula von der Leyen salută rezultatele alegerilor parlamentare: Moldova, ai reușit din nou. Ușa noastră este deschisă apare prima dată în PS News.
R.Moldova: Prima reacție a Președinției după victoria PAS în alegerile parlamentare: Rusia trebuie să uite de noi # PSNews.ro
Rusia trebuie să uite de noi – i-am spus clar ”la revedere”, a scris pe pagina sa de Facebook purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov. ”Felicitări, Moldova! Felicitări, moldoveni! Am spus lumii întregi cine suntem și unde mergem. Am ales pacea, libertatea și viitorul european. Rusia trebuie să uite de noi – i-am spus […] Articolul R.Moldova: Prima reacție a Președinției după victoria PAS în alegerile parlamentare: Rusia trebuie să uite de noi apare prima dată în PS News.
Igor Grosu: R. Moldova a arătat lumii întregi că până și un abuzator ca Rusia poate fi învins # PSNews.ro
”Moldova, mă închin în fața ta. Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani care păreau imposibil de învins. A fost o bătălie extrem de grea. Rusia a aruncat în luptă tot ce are mai murdar: bani, minciuni, ilegalități. A folosit infrastructuri pentru a transforma țara într-un spațiu al infracționalității. Noi am venit în […] Articolul Igor Grosu: R. Moldova a arătat lumii întregi că până și un abuzator ca Rusia poate fi învins apare prima dată în PS News.
Președintele CEC, Angela Caraman, a menționat că aceste alegeri au fost supravegheate de o mulțime de observatori internaționali și că totul s-a realizat prin maximă transparență. De asemenea, demnitara a subliniat că doar Curtea Constituțională poate da o apreciere în privința legalității acestor alegeri. „Comisia Electorală Centrală apelează către toți concurenții electorali și către societate […] Articolul CEC respinge acuzațiile lui Dodon privind presupusa fraudare a alegerilor apare prima dată în PS News.
Stânga pro-rusă a obţinut majoritatea în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile # PSNews.ro
Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei („Blocul patriotic”), al cărui lider este fostul preşedinte socialist Igor Dodon, a obţinut un scor foarte bun în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, transmite trimisul special Agerpres, Cristian Lupașcu. Potrivit datelor centralizate luni de Comisia Electorală […] Articolul Stânga pro-rusă a obţinut majoritatea în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile apare prima dată în PS News.
Mobilizare masivă a tinerilor din diaspora pentru alegerile parlamentare din R.Moldova. Câți au votat în România # PSNews.ro
Partidul pro-european PAS, din Republica Moldova, a obținut un succes major la alegerile parlamentare. Totuși, prezența nu a fost masivă. Doar 52% dintre cetățenii cu drept de vot și-au exprimat opțiunea. Dintre aceștia, o bună parte au votat în Diaspora. Din peste 1,6 milioane de votanți, 280.000 de cetățeni moldoveni au votat în afara Republicii […] Articolul Mobilizare masivă a tinerilor din diaspora pentru alegerile parlamentare din R.Moldova. Câți au votat în România apare prima dată în PS News.
METEO. Vremea se răcește semnificativ: temperaturi scăzute, ploi și ninsori la munte până joi # PSNews.ro
România intră sub o informare meteo de vreme rece și precipitații, valabilă până joi. Temperaturile vor coborî până la 1 grad în depresiuni, ploile vor fi moderate cantitativ, iar la munte, la peste 1700 m, sunt așteptate ninsori și un strat de zăpadă de până la 10 cm. Administrația Națională de Meteorologie a emis o […] Articolul METEO. Vremea se răcește semnificativ: temperaturi scăzute, ploi și ninsori la munte până joi apare prima dată în PS News.
Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii # PSNews.ro
Prețurile în industria prelucrătoare, construcții, comerț cu amănuntul și servicii vor crește în următoarele trei luni, anticipează managerii. Potrivit tendințelor în evoluția activităților economice în perioada septemrbie-noiembrie, prezentate luni de INS, managerii din industria prelucrătoare preconizează relativă stabilitate a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de 3,5%. Se estimează, de asemenea, stabilitate a numărului de salariați […] Articolul Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii apare prima dată în PS News.
Taxare inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte – Ministerul Finanțelor cere Comisiei Europene să poată aplica măsura # PSNews.ro
Ministerul Finanțelor pregătește introducerea taxării inverse la îmbrăcăminte și încălțăminte, cu scopul de a reduce evaziunea la TVA în acest domeniu, potrivit informațiilor Profit.ro. Implementarea mecanismului de taxare inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte depinde de discuțiile pe care Finanțele le au cu Comisia Europeană pe acest subiect. Profit.ro a anunțat în urmă cu o lună, […] Articolul Taxare inversă la îmbrăcăminte și încălțăminte – Ministerul Finanțelor cere Comisiei Europene să poată aplica măsura apare prima dată în PS News.
