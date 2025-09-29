Nicuşor Dan, la reuniunea informală a Consiliului European şi la reuniunea Comunităţii Politice Europene, la Copenhaga
PSNews.ro, 29 septembrie 2025 16:20
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, miercuri şi joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, transmite Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei citate, pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene. În cadrul reuniunii Comunităţii Politice Europene, Nicuşor Dan va
Acum 5 minute
16:50
Maia Sandu s-a decis. Ia în calcul aderarea la UE fără Transnistria. Care este al doilea scenariu # PSNews.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că îşi doreşte să adere la Uniunea Europeană cu Transnistria, dar dacă nu există această posibilitate deoarece Federaţia Rusă îşi menţine ilegal trupele pe teritoriul Republicii Moldova atunci există şi al doilea scenariu care înseamnă aderarea la UE în doi paşi. Maia Sandu a fost întrebată, luni, într-o
16:50
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au oferit mai multe surprize, iar rezultatul obținut de PAS, partid controlat de Maia Sandu, arată că electoratul este înclinat să o urmeze pe actuala președintă a țării. Totuși, PAS va fi nevoit să-și caute un partener în Parlament, pentru că majoritatea sa este fragilă. 2 partide noi în Parlament
16:50
Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar nu a reușit să salveze protestul „patrioților” # PSNews.ro
Ilan Șor și-a trimis subordonații la protestul organizat de blocul „patrioților", condus de Igor Dodon și Vasile Tarlev. Chiar și cu sprijinul logistic și mediatic din partea condamnatului fugar, manifestația din fața Parlamentului s-a transformat într-un eșec lamentabil. Întrunirea de astăzi, organizată după prezentarea rezultatelor preliminare ale alegerilor din 28 septembrie, nu a reușit să
Acum 10 minute
16:40
ANAF scoate „arsenalul futurist”: drone, AI și bodycam-uri pentru vânătoarea de evazioniști # PSNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește controale cu drone și inteligență artificială, care să ajute la reducerea fraudelor. Ministerul Finanțelor ia în calcul să doteze Fiscul cu drone, ca să poată supraveghea din aer controalele. Cu ajutorul acestora, inspectorii vor putea urmări în timp real ce se întâmplă, de exemplu, în cazul marilor depozite,
Acum 30 minute
16:30
Identitatea unor jurnaliști români, furată și folosită într-o operațiune de propagandă rusească împotriva R. Moldova # PSNews.ro
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită abuziv într-o amplă operațiune rusească de dezinformare ce a avut ca scop discreditarea partidului de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), și a președintei Maia Sandu, după cum arată un raport al unei echipe de 16 cercetători și jurnaliști de investigație din Europa.
16:30
Inundații și viituri în estul Spaniei. Valencia, Tarragona și Castellon, sub „pericol extraordinar” # PSNews.ro
Regiunea Valencia din estul Spaniei a fost plasată sub cod roșu de precipitații abundente, a anunțat Agenția Națională de Meteorologie (AEMET), avertizând asupra unui „pericol extraordinar" de inundații și viituri. Alertă maximă a fost instituită în provinciile Tarragona, Castellon și Valencia pentru după-amiaza și seara de duminică, precum și pentru ziua de luni. Prim-ministrul Pedro
16:20
Un scurtcircuit la două panouri electrice de pe acoperișul unei clădiri situată în incinta unei școli clujene a provocat un incendiu. Toți elevii au fost evacuați la timp. Incendiul a izbucnit luni dimineață la o clădire aflată în Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu" din municipiul Cluj-Napoca. Imobilul este în reabilitare, iar focul a pornit de la
16:20
Nicuşor Dan, la reuniunea informală a Consiliului European şi la reuniunea Comunităţii Politice Europene, la Copenhaga # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, miercuri şi joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, transmite Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei citate, pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene. În cadrul reuniunii Comunităţii Politice Europene, Nicuşor Dan va
Acum o oră
16:10
Ministerul Apărării anunţă că, luni, a fost semnalată, printr-un apel la 112, existenţa unor fragmente de dronă, în judeţul Tulcea. O echipă mixtă de la MApN, SRI şi Poliţia de Frontieră face verificări, urmând ca fragmentele să fie supuse expertizelor. "Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul
16:10
Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani, potrivit unei legi promulgate luni de preşedintele Nicuşor Dan. Actul normativ modifică articolul 351 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, stabilind că „darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată", constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la
16:10
Rabla 2025 începe în sfârșit de la 30 septembrie. Înscrierile se fac doar pe site-ul Administrației Fondului de Mediu # PSNews.ro
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe marți, 30 septembrie 2025, la ora 10:00, a anunțat luni Administrația Fondului de Mediu. Singurul mod de înscriere este aplicația oficială pusă la dispoziție de AFM, pe site-ul www.afm.ro. Ecotichetele variază de la 18.500 de lei pentru mașini pur electrice până la 10.000 de lei pentru motociclete sau
16:00
Dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul Otopeni # PSNews.ro
Poliţiştii au deschis un dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul "Henri Coandă, şi colaborează cu autorităţile pentru identificarea operatorului dronei. "La data de 28.09.2025, pilotul unei aeronave a raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul
16:00
Ministrul Economiei: Primul „concurs”pe care l-am verificat şi descoperit ca fiind organizat ilegal se va relua # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat reluarea primului concurs de angajare la conducerea unei companii de stat, IPROCHIM, după ce verificările Corpului de Control al ministerului şi ale AMEPIP au identificat nereguli în procesul iniţial. „Primul concurs pe care l-am verificat şi care fusese organizat ilegal se va relua. De data aceasta, totul va fi
16:00
Președinta CCR: ‘Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat’ # PSNews.ro
Președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, a transmis un mesaj puternic comunității juridice la evenimentul dedicat aniversării a 194 de ani de avocatură bucureșteană, organizat de Baroul București. Oficialul a vorbit despre rolul esențial al avocaților în statul de drept, despre complementaritatea dintre barou și magistratură, dar și despre transformările pe care profesia trebuie să le
Acum 2 ore
15:40
Alăturându-se altor țări europene, Franţa a anunțat că va trimite mijloace de combatere a dronelor în Danemarca, pentru o securitate suplimentară, după ce țara a fost survolată de drone neindentificate, cu ocazia a două importante reuniuni europene, preconizate pentru miercuri şi joi, relatează AFP. „Un detaşament interarme a fost desfăşurat temporar în Danemarca. Acest detaşament,
15:40
VIDEO Bujduveanu respinge deocamdată taxa de acces în centru: „Mai întâi șine, benzi dedicate și parcări ordonate” # PSNews.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu afirmă că taxa de acces în centrul Bucureștiului poate fi o soluție finală, dar mai întâi trebuie puse în funcțiune semafoarele inteligente, benzile dedicate și un sistem de parcări eficient. Nu vom avea, deocamdată, o taxă de acces în centrul Bucureștiului Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a răspuns
15:30
A fost lansată prima hartă care cuprinde cele peste 60 de muzee și case memoriale din București. Unde poate fi accesată # PSNews.ro
Bucureștiul are începând de vineri prima hartă dedicată muzeelor și caselor memoriale, un instrument simplu care vine să conecteze locuitorii și vizitatorii cu bogăția culturală a capitalei. Proiectul, cu peste 60 de instituții culturale, realizat de Weekend Sessions, își propune să devină un instrument util, accesibil și prietenos pentru toți cei care doresc să descopere
15:30
Sindicatele amenință cu proteste masive, după ce un ambulanțier a fost înjunghiat de un pacient # PSNews.ro
Un angajat al Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș a fost înjunghiat de către un pacient pe care îl transporta din Baia Mare la secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Sighet, în seara de 28 spre 29 septembrie. Federația Națională Sindicală Ambulanța din România (FNSAR) a amenințat cu proteste, în urma incidentului. Incidentul a avut loc
15:20
Parlamentul României are numeroși absenți de serviciu. Nouă deputați au bifat, doar în luna iunie, nu mai puțin de 26 de absențe nemotivate, iar în fruntea listei se află fostul premier Victor Ponta, cu 11 chiuluri într-o singură lună. De la începutul anului, 76 de deputați au lipsit măcar o dată de la ședințe, adunând
15:20
România a înregistrat progrese în ceea ce priveşte protecţia mediului pe sectoare precum emisiile de gaze, planul naţional integrat energie-mediu sau vegetaţia urbană, însă riscă să nu atingă pe deplin ţintele de reciclare pentru deşeurile municipale şi de ambalaje până în 2025, arată un raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM), publicat luni. Raportul AEM
15:10
Ilan Șor a anunțat, din Rusia, că va contesta toate rezultatele. „Nu au fost alegeri, ci o numire” # PSNews.ro
Oligarhul moldovean Ilan Șor, refugiat la Moscova după ce a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară, a acuzat la televiziunea publică din Rusia că alegerile de la Chișinău au fost „fraudate", anunțând contestarea rezultatelor scrutinului din 28 septembrie. „Opoziția" nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare și va contesta rezultatele, a afirmat pro-rusul
15:00
Generația Z readuce la viață meseriile pe care milenialii le consideră „plictisitoare” și câștigă o avere # PSNews.ro
Generația Z readuce la viață meserii pe care milenialii le consideră plictisitoare și câștigă o avere în acest proces, potrivit unui nou raport. Când te gândești la un contabil, probabil îți imaginezi pe cineva care apasă toată ziua pe un calculator într-o clădire de birouri lipsită de strălucire. Un studiu din 2022 citat de revista
15:00
Maia Sandu: Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări # PSNews.ro
Maia Sandu cere ca alegerile să fie sigure și corecte și că este necesară reforma justiției și respectarea legii pentru a proteja democrația în Republica Moldova. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări, a declarat Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, despre atacurile atribuite Kremlinului. „Kremlinul a încercat să ne dezbine
Acum 4 ore
14:50
Pilotul rănit grav după ce s-a prăbușit cu avionul, la Iași, transferat în străinătate. Care e starea consilierului AUR # PSNews.ro
Pilotul rănit grav, la Iaşi, după ce s-a prăbuşit cu un avion de mici dimensiuni va fi transferat la o clinică de specialitate din străinătate, starea bărbatului fiind în continuare critică. El are arsuri pe mai multe de o treime din suprafaţa corpului. Marian Jan Chiriţa, pilotul rănit grav, sâmbătă, după ce avionul pe care
14:50
Proiect. Un bolnav cu afecţiuni oncologice poate primi toți banii din Pilonul 2 de pensii. Ceilalți, doar 30% # PSNews.ro
Un bolnav cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică. Așa prevede un amendament admis la proiectul de lege în comisia de buget-finanțe a Senatului. În forma proiectului Guvernului, legea prevede, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul
14:40
Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor, anunţă luni că drumul Expres Focşani-Brăila are constructor. Acesta va avea 73,5 km şi va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România. "Drumul Expres Focşani-Brăila are constructor! Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru
14:40
Pensionarii își primesc banii pentru octombrie: când intră pensiile în țară și peste hotare # PSNews.ro
Milioane de pensionari din România, dar și cei stabiliți peste graniță, așteaptă în aceste zile virarea pensiilor pentru luna octombrie. Casa Națională de Pensii (CNPP) a confirmat datele la care vor fi făcute plățile, astfel încât fiecare beneficiar să știe când va primi sumele. Pentru cei aproximativ 2,5 milioane de pensionari care primesc pensia prin Poșta Română, distribuirea
14:30
Protestul pro-rușilor de la Chișinău a durat doar jumătate de oră. Dodon: „Partidele de opoziție au învins” # PSNews.ro
Circa 300 de persoane s-au strâns luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului de la Chișinău, la îndemnul liderului Blocului patriotic al socialiștilor pro-ruși, Igor Dodon. Protestatarii, în frunte cu Dodon, au plecat după doar jumătate de oră, la fața locului rămân
14:30
Şeful PSD Iaşi cere demisia preşedintelui CJ, Costel Alexe, în urma tragediei de la Spitalul de Copii # PSNews.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, cere demisia şefului Consiliului Judeţean Iaşi, liberalul Costel Alexe, în urma tragediei de la Spitalul de Copii, el motivând că Alexe poartă responsabilitatea directă pentru funcţionarea unităţilor medicale din subordine. Bogdan Cojocaru a afirmat, luni, că situaţia de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi este ”de neacceptat”, […] Articolul Şeful PSD Iaşi cere demisia preşedintelui CJ, Costel Alexe, în urma tragediei de la Spitalul de Copii apare prima dată în PS News.
14:20
Lufthansa a confirmat că până în 2030 va renunţa la 4.000 de angajaţi din sectorul administrativ, pe fondul eforturilor de a digitaliza, automatiza şi consolida procedurile, a anunţat luni cel mai mare operator aerian european. Anunţul confirmă informaţiile neverificate publicate săptămâna trecută. În prezent, grupul Lufthansa are aproximativ 103.000 de angajaţi, potrivit DPA și Agerpres. […] Articolul Mii de concedieri la una dinte cele mai mari companii aeriene. Ce posturi sunt vizate apare prima dată în PS News.
14:20
Noi discuţii în Coaliție. Rectificarea bugetară ar urma să fie adoptată miercuri în şedinţa de Guvern # PSNews.ro
Luni dimineață a avut loc o scurtă întâlnire a liderilor Coaliției, pentru a continua discuţiile despre forma finală a proiectului privind rectificarea bugetară. La reuniune au fost prezenţi, între alţii, premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, Cseke Atilla (UDMR), Ionuţ Moşteanu (USR), Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităţilor naţionale din Parlament. […] Articolul Noi discuţii în Coaliție. Rectificarea bugetară ar urma să fie adoptată miercuri în şedinţa de Guvern apare prima dată în PS News.
14:20
LIVE VIDEO Maia Sandu, prima conferință de presă după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare: Să rămânem uniți # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține, luni, la ora 14:00 o conferință de presă. Este prima ieșire a Maiei Sandu după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare, obținând peste 50% din voturile exprimate, dublu față de Blocul Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, care are sub 25%, potrivit rezultatelor oficiale. Mulțumesc cetățenilor care au participat la vot, în […] Articolul LIVE VIDEO Maia Sandu, prima conferință de presă după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare: Să rămânem uniți apare prima dată în PS News.
14:10
Sute de studenți au protestat la Cluj împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului în domeniul educației # PSNews.ro
Studenții din Cluj-Napoca protestează joi în fața Prefecturii împotriva măsurilor guvernamentale care afectează bursele și calitatea învățământului. Aceștia fac parte dintr-o acțiune națională coordonată de ANOSR, desfășurată simultan în mai multe centre universitare Studenții din Cluj-Napoca protestează în fața Prefecturii împotriva măsurilor guvernamentale care afectează educația Studenți din Cluj-Napoca s-au adunat joi dimineață în fața […] Articolul Sute de studenți au protestat la Cluj împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului în domeniul educației apare prima dată în PS News.
14:00
Ministerul Afacerilor Externe îi atenţionează pe românii care călătoresc în Grecia că s-ar putea înregistra perturbări semnificative în domeniul transporturilor, în contextul grevei generale anunţate pentru miercuri. Pe 1 octombrie, începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanşarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii ţări, pentru o perioadă […] Articolul Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Grecia. Anunțul MAE apare prima dată în PS News.
13:50
BoatBooker, platforma pentru descoperirea și rezervarea excursiilor de navigație de neuitat, a publicat lista celor mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa pentru 2025. Epava Evangelia din Costinești se află printre cele mai remarcabile atracții. De ce a fost inclusă epava Evangelia în listă? Epava Evangelia se află chiar lângă coasta din Costinești, un loc […] Articolul Celebra epavă de la Costinești a intrat într-un neașteptat Top european apare prima dată în PS News.
13:50
Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 29 septembrie 2025: moneda europeană și aurul continuă să crească. Dolarul a pierdut din valoare, iar francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat. Moneda europeană a început săptămâna în creștere, fiind cotată de BNR la 5,0783 lei. Dolarul american s-a depreciat până la […] Articolul Curs valutar, 29 septembrie 2025. Aurul și moneda euro urcă din nou apare prima dată în PS News.
13:40
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, luni, demiterea managerului Cătălina Ionescu de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi după ce şase copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a unităţii sanitare au murit. Între timp, încă un bebeluş infectat cu aceeaşi bacterie şi având şi alte afecţiuni a murit la Spitalul […] Articolul ‘Spitalul morții’ din Iaşi: Managerul a fost demis după decesul celor șapte copii apare prima dată în PS News.
13:40
Atleta Andrea Miklos, care a participat recent la Campionatele Mondiale de Atletism, s-a căsătorit în acest weekend. Andrea s-a căsătorit cu antrenorului ei, Cristin Esanu. Andrea Miklos are 26 de ani şi a obţinut un rezultat de 90,90s la 400m, la CM de la Tokyo, unde a ajuns în semifinale. Citește mai mult AICI Articolul Atleta de top din România care s-a măritat cu antrenorul ei în acest weekend apare prima dată în PS News.
13:30
Surpriză în Transnistria. Ce scor a obținut PAS. Găgăuzia, teritoriul cel mai puternic „pro-rus” # PSNews.ro
Pro-rușii de la Blocul Patriotic au consemnat o înfrângere usturătoare la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova. Igor Dodon și oamenii săi se pot mândri doar cu victoria din regiunile Transnistria și Găgăuzia. Potrivit datelor centralizate luni de Comisia Electorală Centrală, după numărarea voturilor din toate cele 68 de secții de votare din […] Articolul Surpriză în Transnistria. Ce scor a obținut PAS. Găgăuzia, teritoriul cel mai puternic „pro-rus” apare prima dată în PS News.
13:30
Zelenski o felicită pe Maia Sandu pentru victoria electorală din Moldova, în ciuda manevrelor Rusiei # PSNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare pentru Maia Sandu, subliniind că rezultatul alegerilor din Republica Moldova reprezintă o înfrângere a tentativelor de destabilizare ale Rusiei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma X că a discutat cu omoloaga sa din Republica Moldova, Maia Sandu, pe care a felicitat-o pentru „o […] Articolul Zelenski o felicită pe Maia Sandu pentru victoria electorală din Moldova, în ciuda manevrelor Rusiei apare prima dată în PS News.
13:20
Republica Moldova este recunoscută drept una dintre cele mai sărace țări din Europa, alături de Ucraina. Pensionarii suferă cel mai mult în fosta Basarabie, teritoriu confiscat de ruși în repetate rânduri de-a lungul istoriei și administrat în ultimele decenii în general de politicieni aflați sub influența Moscovei. Tabăra pro-europeană s-a impus categoric duminică seara, 28 […] Articolul R. Moldova, una dintre cele mai sărace țări europene. Care este pensia medie peste Prut apare prima dată în PS News.
13:20
Igor Dodon: Până nu vor fi analizate toate contestațiile, nu vom recunoaște nici un fel de alegeri # PSNews.ro
Igor Dodon, liderul socialiștilor moldoveni și reprezentant al alianței electorale Blocul Patriotic, a anunțat că el și partenerii săi nu vor recunoaște rezultatul alegerilor parlamentare din Moldova până când nu vor fi analizate toate contestațiile. Blocul Patriotic a fost înfrânt în alegeri. Igor Dodon este un politician moldovean, cunoscut mai ales pentru faptul că a […] Articolul Igor Dodon: Până nu vor fi analizate toate contestațiile, nu vom recunoaște nici un fel de alegeri apare prima dată în PS News.
13:10
Sfidarea pro-ruşilor de la Chișinău. Au refuzat să vorbească în română la conferința de presă # PSNews.ro
Corespondenţii Antena 3 CNN la Chişinău i-au cerut lui Constantin Starîş, deputat în Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), să vorbească în limba română, limba oficială în Republica Moldova, la o conferinţă de presă privind rezultatul alegerilor de duminică. Vizibil iritat de solicitare, fostul președinte Igor Dodon i-a spus reporterului Antena 3 CNN că „jurnaliştii ascultă […] Articolul Sfidarea pro-ruşilor de la Chișinău. Au refuzat să vorbească în română la conferința de presă apare prima dată în PS News.
13:10
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări: 1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2. Se […] Articolul Aproape 700 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Lista zonelor afectate apare prima dată în PS News.
13:10
Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din vecini # PSNews.ro
Una dintre cele mai mari companii din Ungaria, deținută de un apropiat al lui Viktor Orban, a cumpărat o firmă din Brașov. Achiziția face parte din strategia de a prelua afaceri din țările vecine, pentru fonduri UE la care Ungaria nu mai are acces. Compania ungară Duna Aszfalt a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al […] Articolul Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din vecini apare prima dată în PS News.
13:10
Dorin Recean: Moldova a arătat lumii întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn # PSNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a transmis un mesaj de mulțumire cetățenilor în contextul alegerilor parlamentare. Acesta a mulțumit pentru „lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam”. „Dragi moldoveni, vă mulțumim pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam. Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără […] Articolul Dorin Recean: Moldova a arătat lumii întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn apare prima dată în PS News.
13:00
MAI: Este disponibilă aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate # PSNews.ro
Aplicaţia RoCEIReader, care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate, este disponibilă începând de luni, anunţă Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Cetăţenii, dar şi autorităţile publice şi instituţiile private pot folosi aplicaţia pentru a vedea adresa de domiciliu, eliminând birocraţia. ”Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicaţia mobilă care citeşte datele […] Articolul MAI: Este disponibilă aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate apare prima dată în PS News.
13:00
Radu Carp explică votul din R. Moldova: Marea majoritate a celor nehotărâți au înclinat balanța # PSNews.ro
Duminică, Republica Moldova a trecut printr-un moment decisiv pentru viitorul său politic și european. Alegerile generale au consolidat puterea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut majoritatea în Parlament, într-un context regional tensionat și cu un electorat împărțit între vectorul proeuropean și influențele rusești. Opoziția nu a reușit să mobilizeze alegătorii, iar blocul pro-rus […] Articolul Radu Carp explică votul din R. Moldova: Marea majoritate a celor nehotărâți au înclinat balanța apare prima dată în PS News.
13:00
Iulian Fota: Pro-rușii se vor retrage un timp, PAS să fie atent. Bătălia n-a fost cu Dodon, ci cu Moscova # PSNews.ro
Un efort comun, enorm, a dus la rezultatul greu predictibil pentru mulți, după 4 ani de guvernare care au însemnat deconstrucția unui sistem, reforme și reconstrucția începută în cheie europeană pentru Republica Moldova, toate acestea în vremuri de pandemie și război de agresiune al Rusiei, cu refugiați și blocarea tranzitului de gaze prin Ucraina. PAS, […] Articolul Iulian Fota: Pro-rușii se vor retrage un timp, PAS să fie atent. Bătălia n-a fost cu Dodon, ci cu Moscova apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:50
Numeroși lideri europeni și români au felicitat victoria detașată a PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Printre ei s-au numărat și Emmanuel Macron, președintele Franței, Jean-Noël Barrot, ministrul francez de Externe, António Costa, președintele Consiliului European, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Numeroși lideri europeni au salutat victoria PAS în alegerile parlamentare din […] Articolul Liderii europeni salută victoria PAS în alegerile parlamentare din R. Moldova apare prima dată în PS News.
