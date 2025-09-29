Nicuşor Dan, la reuniunea informală a Consiliului European şi la reuniunea Comunităţii Politice Europene, la Copenhaga

13:10

Una dintre cele mai mari companii din Ungaria, deținută de un apropiat al lui Viktor Orban, a cumpărat o firmă din Brașov. Achiziția face parte din strategia de a prelua afaceri din țările vecine, pentru fonduri UE la care Ungaria nu mai are acces. Compania ungară Duna Aszfalt a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al […] Articolul Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din vecini apare prima dată în PS News.