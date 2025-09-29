ZF Live. Sorina Donisa, CEO, Prohuman APT: Piaţa muncii este mai puţin dinamică în această toamnă decât a fost în anii trecuţi, balanţa înclină puţin în favoarea angajatorilor, dar există în continuare oportunităţi pentru candidaţii foarte bine pregătiţi
Ziarul Financiar, 29 septembrie 2025 16:30
Piaţa muncii traversează o perioadă de stagnare în această toamnă, după câţiva ani în care candidaţii au avut avantaj în negocieri, susţine Sorina Donisa, CEO al companiei de recrutare Prohuman APT.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
16:45
16:45
Dezvoltatorii imobiliari cer dialog real cu autorităţile: „Bucureştiul pierde curse în faţa Varşoviei din cauza lipsei de parteneriat public-privat“ # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească se confruntă cu o criză de comunicare care costă zeci de milioane de euro şi blochează dezvoltarea urbană modernă. La conferinţa ZF Office & Rezidenţial 2025, dezvoltatorii au tras un semnal de alarmă asupra relaţiei disfuncţionale cu autorităţile publice, care tratează sectorul privat mai degrabă ca pe un adversar decât ca pe un partener în dezvoltarea oraşelor. Dezvoltatorii, avocaţii şi consultanţii imobiliari au arătat că lipsa de predictibilitate şi blocajele administrative pun în pericol proiecte de sute de milioane de euro, transformând oraşele României în spaţii mai puţin atractive pentru investiţii comparativ cu marile capitale din regiune.
16:45
Acum 30 minute
16:30
Ce spune RocaFP despre rezultatul votului de luni de la AGOA Fondului Proprietatea? Andrei Cionca: Vom participa din nou şi vom prezenta aceeaşi soluţie. Regretăm faptul că nu ni s-a permis de către administratorul actual să prezentăm acţionarilor, în cadrul şedinţei AGA, strategia propusă de echipa noastră # Ziarul Financiar
16:30
ZF Live. Sorina Donisa, CEO, Prohuman APT: Piaţa muncii este mai puţin dinamică în această toamnă decât a fost în anii trecuţi, balanţa înclină puţin în favoarea angajatorilor, dar există în continuare oportunităţi pentru candidaţii foarte bine pregătiţi # Ziarul Financiar
Piaţa muncii traversează o perioadă de stagnare în această toamnă, după câţiva ani în care candidaţii au avut avantaj în negocieri, susţine Sorina Donisa, CEO al companiei de recrutare Prohuman APT.
16:30
16:30
Acum o oră
16:15
16:00
România visează să fie hub logistic regional, dar trece Dunărea pe un pod subdimensionat şi vechi de peste 70 de ani # Ziarul Financiar
România visează de ani buni să devină hub logistic al Europei de Sud-Est. Argumente există: poziţia geografică, apropierea de pieţele din Balcani, Orientul Mijlociu şi Marea Neagră, intrarea în Schengenul terestru, dar şi investiţiile masive ale dezvoltatorilor privaţi în spaţii logistice. Însă realitatea din teren arată un paradox amar: principala legătură a ţării cu sudul continentului se face pe un pod vechi, îngust, construit în anii ’50 la Giurgiu – Ruse, care este mai des în reparaţii decât în stare de flux normal.
16:00
Acum 2 ore
15:45
15:45
15:15
15:15
Acum 4 ore
14:45
14:45
14:30
14:30
14:30
14:15
14:15
14:15
14:15
14:00
Şi bogaţii au probleme: Pinault, una dintre cele mai bogate şi cunoscute familii din Europa, trece la măsuri de criză pentru a-şi salva finanţele. Cum au ajuns miliardarii francezi să treacă de la expansiune şi investiţii de miliarde la strânsul curelei după ce şi-au văzut averea prăbuşindu-se agresiv # Ziarul Financiar
14:00
14:00
14:00
13:45
13:30
13:30
13:15
REDIFUZARE ZF Tech Day: Cu ce diferă o centrală telefonica în cloud de una clasică şi cât de digitalizate sunt companiile locale la acest capitol? Cu ce fel de aplicaţii se poate integra şi ce rol va juca AI-ul în telefonia de business? O discuţie cu Cristian Ionescu, business development manager, While1 Software # Ziarul Financiar
13:15
13:15
13:15
13:00
13:00
13:00
Acum 6 ore
12:45
12:45
12:30
12:15
12:00
EXCLUSIV. BCR-Erste şi BRD pregătesc listarea Cris-Tim la Bursa. Radu Timiş Jr, CEO-ul Cris-Tim, confirmă: Dorinţa de atragerea de capital vine în momentul în care compania desfăşoară cel mai amplu program investiţional din istoria sa. Surse ZF: evaluare între 280 şi 330 mil. euro # Ziarul Financiar
12:00
12:00
11:45
11:45
11:45
11:30
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii:Este perioada cu cel mai mare buget pentru sănătate din ultimii 20 de ani. Avem 17 şantiere pe bani europeni nerambursabili. În PNRR am avut blocaje, din cauza birocraţiei, a avizelor, a nucilor care trebuie mutaţi. Asta-i România. O ţară plină de nuci, de morminte şi de avize # Ziarul Financiar
11:15
ZF Live. Ionuţ Antiu, Principal Software Architect: Taxa de 100.000 de dolari pe viza H1B îi va determina pe americani să caute specialişti în Europa. Decizia lui Donald Trump va avea un impact pozitiv asupra companiilor româneşti de IT # Ziarul Financiar
Decizia administraţiei Trump de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru viza H1B, principalul instrument legal prin care companiile americane atrăgeau specialişti din străinătate, ar putea deschide noi oportunităţi pentru piaţa de IT din România, a spus Ionuţ Antiu, Principal Software Architect, Antiu Consulting.
Acum 8 ore
10:45
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.