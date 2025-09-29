Conducerea clubului din România face praf FRF: „Chiar aiurea. Nu a înțeles nimeni”
Gazeta Sporturilor, 29 septembrie 2025 16:30
Laszlo Dioszegi, patronul de la Sepsi, și Attila Hadnagy, directorul sportiv al clubului, au vorbit pentru GSP.ro despre tragerea la sorți a grupei din Cupa României Betano. Conducătorii clubului din Liga 2 au detaliat și situația privind meciul cu Csikszereda.Laszlo Dioszegi a luat legătura cu ciucanii pentru ca partida programată pe stadionul din Miercurea Ciuc să se joace la Sf. Gheorghe, stadionul fiind mai mare, cu capacitate dublă. ...
Attila Hadnagy, mesaj înainte de Steaua - Sepsi: „Doamne ferește să se întâmple asta” # Gazeta Sporturilor
Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi, a prefațat meciul cu Steaua, din etapa #8 a Ligii 2. Partida va avea loc marți, de la ora 17:00, în Ghencea.Hadnagy se teme de un eventual eșec, considerând că Sepsi ar pierde contactul cu locurile de play-off. Echipa antrenată de Ovidiu Burcă e pe locul 11 în Liga 2, cu 13 puncte. Covăsnenii și militarii sunt la egalitate și vecini în clasament. ...
Jose Mourinho a fost atacat dur de fostul său elev! » „Nu trebuia să o umilească. Și-a făcut un mare păcat” # Gazeta Sporturilor
Wesley Sneijder îl critică dur pe cel care i-a fost antrenor la Inter 41 de meciuri la Inter (2009-2013) pentru atacul brutal la adresa lui Fenebahce. Mourinho a spus că a făcut o greșeală mergând în Super Lig, iar fostul mijlocaș batav consideră că declarațiile sale nu au fost deloc inteligente, lezându-i grav pe turci. ...
Rodion Cămătaru nu e de acord cu ultima modificare de regulament propusă de FIFA: „Ar bulversa fotbalul” # Gazeta Sporturilor
Rodion Cămătaru (67 de ani), unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc, a comentat pentru GSP.ro informația că FIFA intenționează să modifice regulile în privința penaltyului.Mai exact, regulamentul ar urma să preveadă, din sezonul 2026-2027, o schimbare radicală la penalty! Concret, după executarea unei lovituri de pedeapsă, dacă mingea revine în teren din bară sau respinsă de portar, urmează să se acorde aut de poartă. ...
Conducerea clubului din România face praf FRF: „Chiar aiurea. Nu a înțeles nimeni” # Gazeta Sporturilor
Balonul de Aur, la control! » Ousmane Demebele a mers de urgență să se recupereze la „Marijana” din Doha # Gazeta Sporturilor
Ousmane Dembele va rata și al doilea meci din grupa de Champions League, miercuri la Barcelona. Recentul câștigător al Balonului de Aur s-a „rupt” în urmă cu aproape o lună, fiind înlocuit în partida cu Ucraina din preliminariile CM 2026, iar refacerea după accidentarea la coapsă se prelungește. Astfel că extrema franceză a fost trimisă de PSG la o clinică din Qatar. ...
Mijlocașul defensiv Marc Bernal (18 ani), revenit după o accidentare serioasă, și-a prelungit contractul cu Barcelona până în 2029. Anunțul a fost făcut de catalani prin intermediul canalelor oficiale.Revenit pe teren după o accidentare gravă la genunchi, suferită acum mai bine de un an, a oferit un assist pe 14 septembrie în victoria categorică obținută de catalani în fața Valenciei, scor 6-0. OFICIAL. ...
Conducătorii lui Ajax au fost atacați de fanii lui PSV! » Ce măsură au luat cei din Eindhoven # Gazeta Sporturilor
Alex Kroes (51 de ani), directorul tehnic, și Marijn Beuker (41 de ani), directorul sportiv, au fost atacați de fanii rivalilor de la PSV. Aceștia au fost agresați în interiorul stadionului din Eindhoven.Derby-ul PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam s-a disputat pe 21 septembrie și s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Martorii oculari au declarat pentru De Telegraaf că lui Kroes i s-a pus piedică, în timp ce Beuker a fost lovit. ...
Carlos Alcaraz a ajuns la a zecea finală a sezonului » Pentru trofeul de la Tokyo se va lupta cu Taylor Fritz, cel care l-a învins în Laver Cup. # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a trecut cel mai dificil test de până acum de la Tokyo, impunându-se în trei seturi în fața lui Casper Ruud (26 de ani, 12 ATP), cu 3-6, 6-3, 6-4. Spaniolul îl va întâlni în ultimul act pe Taylor Fritz (27 de ani, 5 ATP).Carlos Alcaraz va disputa a zecea finală a sezonului, după ce l-a învins pe norvegianul Casper Ruud în trei seturi, cu 3-6, 6-3, 6-4. ...
FCSB primește vizita celor de la Young Boys, joi, 2 octombrie, în al doilea meci din grupa principală de Europa League. Partida începe la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro. Suporterii campioanei s-au mobilizat și au achiziționat deja un număr important de bilete.În urmă cu trei zile, pe 26 septembrie, FCSB a anunțat că s-au pus în vânzare biletele pentru de pe Arena Națională. ...
Decizie inedită a oltenilor pentru deplasarea din Polonia! Câți olteni vor fi la premiera cu Raków # Gazeta Sporturilor
Juveții se deplasează în Polonia cu o cursă charter, dar și-au trimis și autocarul la Sosnowiec „pentru a arăta prestanță”. Echipa lui Mirel Rădoi revine în România, dar nu în Bănie, după meciul cu Rakow, ci în Capitală pentru derby-ul cu FCSBUniversitatea Craiova a remizat, 2-2, cu Dinamo, vineri seară, și continuă seria de foc cu deplasare în Polonia pentru premiera din grupa Conference League. ...
Gabriel Glăvan a făcut „radiografia” lui Octavian Popescu (22 de ani), în direct, la GSP Live. Expertul emisiunii îl cunoaște bine pe tânărul fotbalist al FCSB și a explicat decăderea formei sale. Mai mult, are și un sfat pentru jucător.Cândva un titular cert, Tavi Popescu a ajuns la 3 meciuri la rând fără minute bifate. Căderea a început odată cu returul cu Drita (1-3), când a prins doar două minute, pe final. ...
Românul cu opt trofee la Dinamo Kiev știe ce se va întâmpla cu Vladislav Blănuță: „A jucat un meci și și-a dat autogol” # Gazeta Sporturilor
Tiberiu Ghioane (44 de ani), fostul jucător emblematic al lui Dinamo Kiev, a comentat situația atacantului Vladislav Blănuță (23 de ani) în Ucraina. Contestat vehement de suporteri pentru postările pro-ruse, fotbalistul are viață grea la noua echipă.La ultimele meciuri fanii au protestat față de fotbalist prin intermediul unor bannere. ...
Cotele pentru înlocuitorul lui Ruben Amorim pe banca lui Manchester United, prezentate în emisiunea Breaking Bets de azi! Favorit e Oliver Glasner, nu Graham Potter! # Gazeta Sporturilor
Deși există unele zvonuri care spun că înlocuitorul lui Ruben Amorim la Manchester United ar putea fi Graham Potter, tehnicianul ce tocmai a fost concediat de West Ham, bookmakerii vin cu un favorit surpriză: Oliver Glasner!Momentan, întreaga discuție e una a ipotezelor, dat fiind că Ruben Amorim nu intenționează să își dea demisia, în ciuda rezultatelor foarte proaste, iar clubul nu dorește să îi plătească despăgubirile la care acesta ar fi îndreptățit dacă decizia ...
Leclerc nu se așteaptă ca Verstappen să producă „remontada” în finalul sezonului # Gazeta Sporturilor
Unul dintre piloții echipei Ferrari, Charles Leclerc (27 de ani), a avertizat că Max Verstappen (27 de ani) și Red Bull sunt într-o revenire de formă, după ce campionul mondial a câștigat ultimele două curse de Formula 1, de la Monza și Baku.Cu toate acestea, monegascul rămâne sceptic în privința implicării olandezului în lupta pentru titlul mondial. ...
Nu au trecut decât trei luni de când s-a transferat la Napoli, dar impactul cu fotbalul italian și, mai ales, cu campioana Napoli scoate la iveală primul conflict de interese. O confruntare a două caractere puternice și a doi lideri, Antonio Conte și Kevin de Bruyne, care nu încap în același vestiar și, deocamdată, nici nu par să vorbească aceeași limbă în teren. ...
Cele mai tari dueluri ale zilei, analizate la Breaking Bets! Vezi aici pronosticurile zilei! # Gazeta Sporturilor
Dan Bâra, jurnalistul Gazetei Sporturilor, a revenit azi cu o nouă ediție a emisiunii Breaking Bets, în care a analizat cele mai atractive confruntări programate în fotbalul intern și european.Printre acestea s-au numărat derby-ul U Cluj - CFR Cluj, dar și partide din Premier League, La Liga și din campionatul Portugaliei. Dacă ați ratat transmisiunea live, puteți vedea înregistrarea ediției de azi a emisiunii Breaking Bets în videoclipul de mai jos. ...
Tabloidul The Sun scrie că Manchester United are trei nume în capul listei de antrenori cu care l-ar putea schimba pe Ruben Amorim.Favorit este Oliver Glasner (51). Tehnicianul austriac a făcut o treabă excelentă până acum, la Crystal Palace, cu care sezonul trecut a câștigat Cupa Angliei, iar acum se află pe locul 3 în Premier League, cu 12 puncte acumulate din 3 victorii și 3 remize. ...
Biletul de cota 2 prezentat azi în emisiunea Breaking Bets conține două partide, Metaloglobus – FC Botoșani și Arouca – FC Porto. Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă, motiv pentru care jurnalistul Dan Bâra a explicat detaliat cum trebuie procedat în cazul în care doriți să adoptați această abordare. ...
Dorinel Munteanu e sigur privind două echipe din Superliga: „Vor fi în play-off” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani) a vorbit pentru GSP.ro despre lupta din Superliga în acest sezon. Fostul mare internațional le vede pe FCSB și CFR Cluj în play-off.În ciuda startului modest de sezon al celor două echipe, Dorinel crede că atât campioana, cât și vicecampioana, au loturi prea bune pentru a nu fi în top 6.Antrenorul care a câștigat titlul cu Oțelul în 2011 le-a remarcat și pe Unirea Slobozia, FC Botoșani și FC Argeș. ...
România, treisprezece medalii mondiale în 2025 » Mai sunt trei competiții majore în acest an: haltere, gimnastică și handbal + Mihaela Cambei va fi prezentă, în schimb Ana Bărbosu nu # Gazeta Sporturilor
„Tricolorii” au strâns până acum treisprezece medalii mondiale, patru fiind de aur, în șase sporturi. Natația și canotajul sunt sporturile cele mai reprezentate cu trei, respectiv șase distincții. ...
Replica lui Nelu Varga pentru Gigi Becali, după ce acesta a făcut o nouă ofertă pentru Louis Munteanu: „Apreciez” # Gazeta Sporturilor
Subiectul Louis Munteanu rămâne de actualitate indiferent de cum și cât joacă atacantul lui CFR Cluj. Gigi Becali, patronul FCSB, a transmis azi că plătește 4,5 milioane de euro pe fotbalist, iar Nelu Varga, boss-ul „feroviarilor”, nu s-a mai enervat ca în trecut, dar a transmis un mesaj diplomaticLouis Munteanu, 23 de ani, este așteptat să joace diseară în U Cluj - CFR Cluj, ora 21:00, Cluj Arena, fotbalistul fiind apt din punct de vedere fizic. ...
Aseară, la GSP Live Special, fostul antrenor al lui FCSB, Leo Strizu, a avut o abordare emoțională și mi-a cerut să mă pun în locul tatălui lui Mihai Toma. Discuția fusese aprinsă în jurul situației jucătorului „under” de la FCSB după o nouă evoluție străvezie a lui Toma, pus să joace mijlocaș dreapta. Leo Strizu încerca să transmită ideea că este dureros și pentru tatăl jucătorului să-și vadă fiul atât de criticat sau atât de mult pus sub lupa presei. ...
Cea mai stupidă din carieră! Incredibil cum s-a accidentat Antonio Sefer în Israel # Gazeta Sporturilor
Antonio Sefer (25 de ani), fostul mijlocaș dreapta de la Rapid, evoluează de la începutul acestui sezon pentru Maccabi Bnei Raina, formație care se află în primul eșalon din campionatul Israelului. Sâmbătă, echipa lui a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Beitar Ierusalim, scor 1-3, iar românul a deschis scorul în minutul 18, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.Însă fostul fotbalist al Rapidului a oferit imagini rare în fotbal. ...
Dorinel Munteanu, verdict dur după FCSB - Oțelul: „Asta m-a surprins” + Unde ar trebuit folosit Cisotti # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, fostul antrenor de la Oțelul, a analizat pentru GSP.ro meciul pierdut de gălățeni pe Arena Națională, 0-1 cu FCSB, în etapa #11 din Superliga.Fostul mare internațional se aștepta ca Oțelul să obțină minimum un egal, având în vede garnitura de start a roș-albaștrilor, care a fost formată dintr-un mix de rezerve și titulari.De asemenea, Dorinel a amintit de precedentele două deplasări ale Oțelului pe terenul lui FCSB. ...
Nume de cod: Knut Krüger. Singurul om care a jucat 100 de meciuri pentru două naționale, a fost informator al Stasi și etichetat drept „potențial fugar” # Gazeta Sporturilor
În urmă cu aproximativ 30 de ani, fostul fotbalist Torsten Gütschow a șocat o lume întreagă cu mărturisirile sale despre Stasi, serviciul oficial de securitate de stat al Republicii Democrate Germane. Poveștile sale despre lașitate, minciuni și trădare au scos la iveală o parte tristă a istoriei germane. Un alt fotbalist, Ulf Kirsten, a fost obligat să colaboraze cu Stasi, dar nu a vrut niciodată să-și toarne colegii.„Știu ce lucruri teribile s-au întâmplat. ...
Andrea Miklos (26 de ani), sprintera din România care are și cetățenie maghiară, s-a căsătorit în weekend-ul trecut cu antrenorul ei, Cristin Eșanu.CSM București, club de care aparține atleta, a făcut anunțul pe contul oficial de Facebook. ...
Rodri nu mai scapă de problemele medicale: „Nu pot să joc. Mă doare rău genunchiul” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola a dezvăluit de ce mijlocașul lui Manchester City, Rodri, n-a jucat la 5-1 cu Burnley. Internaționalul spaniol vine după o ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul drept.Rodri are un an de când și-a rupt ligamentele încrucișate, dar ok nu este nici acum. ...
„Nu mai calcă la mine!” » Becali le-a făcut vânt, azi toți 3 o surclasează pe FCSB! # Gazeta Sporturilor
FCSB se uită în sus la antrenorii pe care i-a avut și i-a îndepărtat ușor.Primele 3 echipe ale Superligii în etapa a 11-a sunt Universitatea Craiova (locul 1), Rapid (2) și FC Argeș (3). Toate antrenate de foști tehnicieni ai roș-albaștrilor. Rădoi, Gâlcă și Bogdan Andone chiar au plecat cu cântec de la clubul patronat de Gigi Becali. ...
Ultimul meci al etapei 7 din La Liga, dintre Valencia și Real Oviedo, este sub un semn serios de întrebare din cauza vremii nefavorabile. Partida este programată luni seară pe „Mestalla”, de la ora 22:00.Internaționalul român Horațiu Moldovan (27 de ani) a fost împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo în acest sezon, însă fostul portar de la Rapid nu a bifat niciun meci oficial pentru noua sa echipă. ...
Ioan Ovidiu Sabău crește miza pentru U Cluj - CFR Cluj: „Cel mai important”. Ce titular iese din calcule # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, le-a comunicat suporterilor „Șepcilor roșii” cum decurg pregătirile pentru Derby de Cluj, U - CFR (21:00, Cluj Arena). Gabriel Simion este accidentat, va fi înlocuit în linia mediană. În schimb, se speră că Omar El-Sawy va fi apt de jocUn nou episod din Derby de Cluj diseară, de la ora 21:00, Universitatea Cluj având un duel tare cu CFR Cluj. ...
Al-Hilal Omdurman, echipa lui Laurențiu Reghecampf, s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor Africii. A învins cu 1-0, pe teren propriu, Jamus, o formație din Sudanul de Sud. Singurul gol al meciului a fost înscris, în minutul 24, de vârful burundez Jean Claude Girumugisha (21 de ani). În tur, scorul a fost egal, 0-0. ...
Performanță rară: Barcelona a bifat un record ce datează din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial # Gazeta Sporturilor
Barcelona se laudă cu un record remarcabil, greu de egalat. După victoria cu 2-1 în fața lui Real Sociedad, în etapa 7 din La Liga, formația pregătită de Hansi Flick (60 de ani) a reușit să marcheze în 44 de meciuri consecutive, în toate competițiile, potrivit sportal.bg.Această performanță egalează un record care datează din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. ...
Rapperul Bad Bunny se va alătura listei prestigioase de artiști care au urcat de-a lungul timpului pe scena Super Bowl, fiind capul de afiș al Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Mult-așteptatul spectacol va avea loc pe 8 februarie 2026, în pauza finalei campionatului profesionist de fotbal american (NFL). ...
Clinton N'Jie, fosta aripă dreaptă a Rapidului, este fără angajament de când a plecat din fotbalul românesc, dar acest aspect s-ar putea schimba în perioada următoare. Potrivit presei africane, de camerunezul în vârstă de 32 de ani s-au interesat două echipe europene, dar nu vor avansa discuțiile până când rezultatele evaluării stării fizice ale acestuia nu vor fi gata. ...
Karl-Heinz Rummenigge, discurs halucinant: „Nu pot decât să-i felicit că au găsit un idiot să plătească atâția bani” # Gazeta Sporturilor
Fostul director executiv al lui Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a comentat transferul lui Nick Woltemade de la VfB Stuttgart la Newcastle, în schimbul a 85 de milioane de euro plus până la 5 milioane bonusuri.În schimbul atacantului care a strălucit în a doua parte a sezonului trecut și apoi la Euro U21, din Slovacia, VfB Stuttgart i-a cerut peste 70 de milioane de euro lui Bayern. Cum campioana Germaniei a refuzat să-i plătească, s-a insinuat Newcastle. ...
Mihai Stoica a intervenit după ce FCSB a înregistrat cea mai slabă asistență din acest sezon: „Adevărul e că așa a fost mereu” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a lăudat pe suporterii campioanei en titre din Superliga, deși victoria de pe Arena Națională cu Oțelul Galați, scor 1-0, a consemnat cea mai scăzută prezență pe stadion din acest sezon.Doar 5.130 de spectatori au fost pe Arena Națională la meciul dintre FCSB și Oțelul Galați, depășind recordul negativ înregistrat în prima etapă, 1-1 cu Hermannstadt, unde au asistat 6.029 de spectatori. ...
Wayne Rooney (39 de ani), una dintre legendele lui Manchester United, s-a arătat dezamăgit de situația actuală a clubului și a recunoscut că nu are încredere că Ruben Amorim (40 de ani) poate schimba lucrurile. Fostul mare atacant al „diavolilor roșii” a spus că echipa nu mai seamănă cu clubul pe care l-a cunoscut.United a terminat pe locul 14 în sezonul trecut, cea mai slabă clasare din istoria clubului. Nici în acesta nu stă mai bine. ...
„Nu pot trăi din asta!” » Campioana olimpică dezvăluie realitatea financiară crudă din spatele medaliilor # Gazeta Sporturilor
Lauryn Williams, campioană olimpică alături de ștafeta 4x100 m a SUA în 2012, a dezvăluit că a câștigat 200.000 de dolari la 20 de ani, însă ulterior a trebuit să muncească pentru 12 dolari pe oră, evidențiind realitatea financiară dură din spatele gloriei sportive. ...
Nelu Varga nu se teme că echipa lui nu va prinde un loc de play-off: „Sigur, sigur vom fi acolo! N-am nicio emoție” # Gazeta Sporturilor
Patronul lui CFR Cluj, Nelu Varga, speră ca echipa sa să-i aducă o victorie cadou diseară, cu ocazia împlinirii vârstei de 54 de ani. Nu-și face griji că formația din Gruia nu va ajunge în play-off, chiar dacă startul sezonului este departe de așteptări„Derby de Cluj” este programat diseară, de la ora 21:00, fix în ziua în care Nelu Varga, patronul "feroviarilor", împlinește 54 de ani. ...
Americanul Christian Pulisic este într-o formă de zile mari. Împotriva lui Napoli a înscris al 6-lea gol stagional, în 7 meciuri. El are și 2 assisturi.Destul de șters sezonul trecut, la Milan, Christian Pulisic a renăscut sub comanda lui Massimiliano Allegri. Duminică seară, împotriva lui campioanei, a fost crucial pentru rossoneri. ...
Noul produs „de export” la FCSB! Gigi Becali: „Cred că am dat lovitura cu el. Îți dai seama ce i-a venit în cap?” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a intrat în direct a doua zi după succesul de pe teren propriu cu Oțelul Galați, scor 1-0, în etapa 11 din Superliga. Acesta e convins că a dat lovitura cu Alexandru Stoian (18 ani), atacantul transferat în sezonul trecut de la Farul Constanța.Stoian a venit „la pachet” cu Ionuț Cercel pentru un milion de euro. Duminică i-a luat locul lui Toma, iar patronul campioanei a fost impresionat de evoluția lui. ...
Jannik Sinner e în semifinale la Beijing » Se confruntă cu un jucător care nu l-a învins până acum în zece meciuri # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) s-a calificat în semifinalele turneului ATP 500 de la Beijing, trecând de Fabian Marozsan (25 de ani, 57 ATP) cu 6-1, 7-5. Pentru un loc în finală îl va întâlni pe Alex de Minaur (26 de ani, 8 ATP), în fața căruia are zece victorii din tot atâtea partide disputate.Jannik Sinner s-a calificat în a șaptea semifinală a acestui sezon, după ce a avut câteva emoții pe final de set doi în partida din „sferturile” turneului de la Beijing. ...
Cartonașul verde a fost folosit în premieră într-un meci oficial: „Acum am această posibilitate” # Gazeta Sporturilor
Cartonașul verde a fost folosit în premieră la un meci de fotbal masculin, la victoria Marocului cu Spania, scor 2-0, la Campionatul Mondial U20.Cartonașul verde este o inovație din partea FIFA și poate fi folosit exclusiv de antrenori. Prin arătarea cartonașului către arbitru, tehnicienii pot solicita revederea unei faze la monitorul VAR. ...
Robert Lewandowski a marcat golul victoriei pentru Barcelona împotriva lui Real Sociedad (2-1) și a atins o bornă importantă, ajungând la 700 de goluri în cariera sa profesionistă.Pentru a treia oară în actualul sezon de La Liga, Barcelona s-a aflat într-o situație dificilă, după ce Real Sociedad a condus cu 1-0 pe „Montjuïc” în etapa a 7-a. Cu toate acestea, jucătorii lui Hansi Flick au demonstrat caracter, egalând inițial prin Kounde. ...
Dinamovistul care îl elogiază pe arbitrul de la Craiova: „Mulțumim frumos! Să fie la fiecare meci” # Gazeta Sporturilor
Dănuț Lupu (58 de ani), fostul mare jucător al lui Dinamo, a comentat deznodământul partidei de vineri de la Craiova. „Câinii” au obținut un punct pe final, 2-2, însă faza-cheie a meciului a avut loc în minutul 65, atunci când Nicușor Bancu (33 de ani) a fost eliminat de „centralul” Adrian Cojocaru. Era 2-1 atunci pentru olteni. ...
„Aproape am izbucnit în lacrimi” » Ce șanse are titularul lui Mircea Lucescu să joace la meciul cu Austria: „Apelez la orice variantă” # Gazeta Sporturilor
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul folosit titular la echipa națională a României în mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani), a suferit o accidentare la ultimul meci disputat pentru Eyupspor. Drăguș este incert pentru partida cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. ...
Alex Băluță, direct la echipa a doua a lui Los Angeles FC! Ce s-a întâmplat în SUA # Gazeta Sporturilor
Alexandru Băluță (32 de ani) a debutat pentru Los Angeles FC, echipa din SUA cu care a semnat în vară după despărțirea de FCSB. Însă nu pentru prima echipă a americanilor.Aceștia l-au trimis la echipa secundă pentru a reintra în formă. Băluță a ajuns la o lună după ce a semnat cu noua echipă din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat cu viza.Los Angeles FC II a pierdut la loviturile de departajare cu St. Louis City 2. ...
Breaking Bets » Dan Bâra analizează derby-ul U Cluj - CFR Cluj și cele mai tari meciuri de azi # Gazeta Sporturilor
Partida U Cluj - CFR Cluj va fi analizată de Dan Bâra în emisiunea Breaking Bets, programată azi, la ora 13:00. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul gsp.ro și pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor.De asemenea, vor fi discutate și alte confruntări interesante, precum Metaloglobus – FC Botoșani, Everton - West Ham, Valencia - Oviedo sau Arouca - FC Porto. ...
FCSB a câștigat duminică seară cu Oțelul, scor 1-0, în etapa #11 din Superliga. La fel ca în ultimele etape, Dennis Politic (25 de ani) și Octavian Popescu (22 de ani) au rămas pe bancă, fiind rezerve neutilizate.Cei doi concurenți pe post în extrema stângă au fost lăsați pe dinafară în detrimentul unui jucător reprofilat din atacant, Thiam, și a unui mijlocaș ofensiv, Juri Cisotti. ...
