Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, părinți spirituali. Cei doi au botezat o fetiță
AntenaStars, 29 septembrie 2025 16:30
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au trăit zilele trecute un moment de neuitat. Cei doi au acceptat cu emoție rolul de nași și au botezat o fetiță, devenind astfel părinți spirituali. Evenimentul a marcat încă o etapă frumoasă în relația lor.
Acum 5 minute
16:50
Au trecut opt ani de la dispariția Denisei Răducu, însă durerea pierderii ei continuă să apese sufletele celor care au iubit-o și au cântat alături de ea. Printre cei care nu o pot uita se numără și cântărețul Florinel, care a transmis recent un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.
Acum 15 minute
16:40
Delia Matache, sinceră cu fanii: „Sunt mioapă de la 16 ani”. Ia în calcul operația cu laser # AntenaStars
Delia Matache, una dintre cele mai iubite artiste din România și jurată la „The Ticket”, a vorbit deschis despre problema de sănătate cu care se confruntă de ani de zile. Cântăreața a recunoscut că are miopie și chiar ia în calcul o intervenție chirurgicală pentru a-și corecta vederea.
Acum 30 minute
16:30
Oana Roman a avut un moment de vulnerabilitate pe rețelele sociale, acolo unde a ales să vorbească deschis despre încercările prin care a trecut și despre dorințele care încă nu i s-au împlinit. Mesajul vedetei i-a emoționat pe mulți dintre urmăritorii săi.
16:30
16:30
Dispariția fulgerătoare a Ioanei Popescu, la doar 45 de ani, a lăsat un gol imens în sufletul celor care au cunoscut-o. Cel mai afectat este, însă, partenerul ei de viață, Mihai Ștefan Lungu, care a scris un mesaj sfâșietor pe rețelele sociale, mesaj ce a emoționat profund internauții.
Acum o oră
16:20
Marisa Paloma, necazuri în lanț după mutarea la casa de lux. De ce trebuie să spargă totul # AntenaStars
Deși abia s-a mutat în casa mult visată, Marisa Paloma a ajuns deja să se confrunte cu situații care îi dau peste cap liniștea. La doar câteva luni după ce a început să se bucure de locuința sa de lux, influencerița este pusă în fața unei probleme majore de construcție: încălzirea în pardoseală s-a defectat, iar soluția presupune distrugerea unor camere întregi.
16:20
Cristina Ich trece prin momente de tensiune maximă, după ce a fost vizată de un mesaj de amenințare extrem de dur. O femeie necunoscută i-a scris că ar urma să moară în 40 de zile, fapt care a făcut-o pe influenceriță să meargă direct la poliție.
16:10
Dispariția Ioanei Popescu, la doar 45 de ani, a cutremurat lumea mondenă. Fosta jurnalistă și scriitoare, cunoscută și ca „devoratoarea de fotbaliști”, s-a stins din viață în urma unor probleme de sănătate. Întrebarea care se ridică acum este ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit al acesteia, aflat la Institutul Național de Medicină Legală.
16:00
Iubitul Ioanei Popescu, mărturisire cutremurătoare: „Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție” # AntenaStars
Dispariția fulgerătoare a Ioanei Popescu, la doar 45 de ani, a lăsat în urmă lacrimi și durere. Cea care a fost jurnalistă, scriitoare și una dintre cele mai controversate figuri ale mondenului românesc a plecat mult prea devreme, iar vestea tragică a cutremurat apropiați și admiratori deopotrivă.
16:00
Maria Constantin trăiește clipe de neuitat alături de soțul ei, Robert Stoica, în Gran Canaria, însă nu toate momentele au fost lipsite de emoții puternice. Cântăreața a dezvăluit fanilor că s-a confruntat cu un atac de panică, chiar într-un loc spectaculos, unde peisajele îți taie respirația.
16:00
Viviana Sposub, viață nouă după patru ani cu George Burcea. Zvonuri despre o idilă cu un influencer # AntenaStars
Viviana Sposub ar putea să fi început un nou capitol în viața sentimentală, după separarea de George Burcea. În ultima vreme, numele ei a fost asociat cu cel al lui Iustin Chiroiu, un tânăr cunoscut în mediul online, cu o comunitate impresionantă pe TikTok și Instagram.
Acum 2 ore
15:50
Babs, declarații exclusive despre noua ei locuință: design ieșit din tipare și detalii surprinzătoare # AntenaStars
Claudia Iosif, cunoscută de public sub numele de Babs și fosta parteneră a lui Dorian Popa, și-a deschis ușile noii locuințe și a oferit în exclusivitate pentru Spynews.ro un tur complet al casei visurilor sale. Bruneta a mărturisit că s-a ocupat singură de fiecare detaliu, iar rezultatul este exact așa cum și-a imaginat.
15:40
Viața amoroasă a lui Adrian Minune Jr. stârnește din nou curiozitatea fanilor. La scurt timp după despărțirea de Ariana, tânărul artist a fost văzut în compania Andreei, fosta logodnică. Întrebat despre statutul său sentimental, fiul manelistului a preferat să lase misterul să plutească, dar a promis că urmează declarații explozive.
15:40
Ioana Popescu s-a stins fulgerător la doar 45 de ani, lăsând în urmă un gol imens în showbizul românesc.
Acum 8 ore
10:30
Ultimele trei luni ale anului aduc o schimbare importantă de energie și de ritm, afirmă numerologul Romeo Popescu.
10:30
Trei continente, un singur vis. Ramona Rusu, despre parcursul profesional, „Am plecat o fetiţă” # AntenaStars
În cel mai recent episod al emisiunii “Visul românesc-Succes internațional”, publicul a descoperit povestea de viață a Ramonei Rusu, o româncă hotărâtă care a parcurs un drum impresionant prin trei mari destinații ale lumii: America, Dubai și Anglia, în căutarea propriei împliniri. Astăzi, este manager de succes într-o companie de consultanţă financiară!
10:30
AlUla, perla Arabiei Saudite: cât costă o experiență unică? Valerie Lungu, „Am luat o cameră medie” # AntenaStars
Influencerița Valerie Lungu a vorbit, în cadrul emisiunii „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi, despre experiența inedită trăită în AlUla, una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Arabia Saudită.
10:30
Daciana Sârbu, declaraţii exclusive despre actualul partener, la „Spynews TV”, „Nu este persoană publică” # AntenaStars
Daciana Sârbu a vorbit în exclusivitate la „Spynews TV”, în emisiunea moderată de Mara Bănică și Marius Niță, despre noul său iubit, dar și despre relația pe care o are în prezent cu fostul partener, Victor Ponta.
Acum 24 ore
21:10
Larisa Udilă se bucură de clipe speciale alături de soțul și fiul ei, chiar înainte de a-și mări familia. Deși numără zilele până la venirea pe lume a celui de-al doilea copil, influencerița a decis că este momentul perfect pentru o escapadă de vis.
21:00
Andrei Ciobanu, mărturisiri amuzante despre relația cu Flavia Mihășan: „Cred că a explodat blocul...” # AntenaStars
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu trăiesc o poveste de dragoste care a prins contur în urmă cu doar o lună, dar care pare să se consolideze rapid. Cei doi apar din ce în ce mai des împreună, iar recent comediantul a vorbit deschis despre micile „gânduri negre” care îl încearcă atunci când nu este lângă iubita lui.
20:50
Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Ril, se pregătesc cu emoție pentru venirea pe lume a primului lor copil. Actrița, aflată deja în trimestrul al treilea de sarcină, a răspuns recent curiozităților fanilor despre cum va decurge momentul nașterii.
20:50
Livia Eftimie, aniversare cu surprize din partea lui Spike: tortul inedit care a emoționat-o # AntenaStars
Livia Eftimie a împlinit 34 de ani și a avut parte de o aniversare plină de emoții și momente speciale. Bruneta și-a petrecut ziua alături de familie, prieteni și, desigur, de iubitul ei, Spike, care a pregătit o surpriză de neuitat.
20:40
De la Mireasa, direct în Italia: Maria și Cristian își fac bagajele pentru un nou început # AntenaStars
La două luni după ce au spus „DA” în finala Mireasa, sezonul 11, Maria și Cristian trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și își fac planuri serioase pentru viitor. Deși recunosc că, uneori, mai apar mici clinciuri, cei doi spun că se completează perfect și că relația lor merge foarte bine.
20:40
Misha a reușit din nou să atragă atenția fanilor din online. Artista, cunoscută și ca fosta soție a lui Connect-R, a publicat o fotografie care a stârnit imediat reacții. De data aceasta, ea s-a lăsat fotografiată în brațele celebrului Johnny Depp, imagine care a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale.
20:30
De câteva luni, Dana Roba trăiește o poveste de iubire care pare să prindă tot mai mult contur. Make-up artista s-a afișat pentru prima dată cu noul ei partener recent, iar acum a făcut pasul de a-l prezenta familiei. Cei doi au participat împreună la o nuntă, acolo unde s-au întâlnit și cu fratele Danei și soția acestuia.
20:20
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu! Pilotul trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale, după ce mama lui s-a stins din viață pe patul de spital. În ultimele clipe petrecute alături de cea care i-a fost sprijin necondiționat, Daniel a făcut un gest emoționant: și-a cerut iertare.
20:20
Astăzi ar fi trebuit să fie o zi plină de bucurie pentru familia lui Teo, fost concurent la Mireasa sezonul 11. Tânărul și-ar fi sărbătorit tatăl, însă destinul crud a făcut ca părintele său să nu mai fie printre ei. În urmă cu aproape o lună, acesta a murit într-un tragic accident petrecut pe câmp, iar durerea pierderii este încă vie.
20:20
Cesima Nechifor, declarație emoționantă pentru Theo de ziua lui: „Ești cel mai minunat suflet” # AntenaStars
Ziua de 26 septembrie a fost una specială pentru Theo Zeciu, care și-a sărbătorit ziua de naștere alături de cei dragi. Partenera lui, Cesima Nechifor, fosta concurentă de la Power Couple România, i-a transmis un mesaj emoționant, în care și-a exprimat recunoștința și dragostea pentru bărbatul cu care trăiește o poveste de iubire de cinci ani.
20:10
Familia lui Daniel Onoriu trece prin momente de o intensitate sfâșietoare. Mama pilotului, Jenica Onoriu, s-a stins din viață pe patul de spital, după luni întregi în care s-a confruntat cu probleme medicale grave. Vestea tragică a căzut ca un trăsnet peste Daniel Onoriu, care se află în prezent în detenție.
20:10
Ioana Grama a împărtășit cu urmăritorii săi o parte dureroasă din trecut: pierderea surorii sale, Anca, care a murit într-un accident de mașină. Influencerița se află acum în Valencia, locul unde familia ei a trăit cele mai grele clipe.
20:00
Clipe de cumpănă pentru Nicolae Botgros. Celebrul dirijor trece printr-o perioadă extrem de dificilă după ce nepotul său a ajuns în comă, în urma unei supradoze de substanțe interzise. Artistul, care are o relație foarte apropiată cu băiatul, a oferit primele declarații despre starea acestuia.
19:50
Aventura s-a încheiat pentru Raluca și Florin: ce i-a făcut să piardă cursa din Filipine # AntenaStars
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au părăsit competiția Asia Express înainte ca echipele să ajungă în Vietnam. Cei doi au vorbit deschis despre aventura lor pe Drumul Eroilor și despre dificultățile întâlnite în Filipine, care le-au testat limitele.
19:50
Monica Anghel și soțul ei, Marian Caraivan, formează un cuplu solid de mai bine de 15 ani, perioadă în care și-au construit o familie frumoasă alături de fiul lor, Aviv. Artista a mărturisit că în prezent nu mai este deloc o fire geloasă și nu are obiceiul să verifice telefonul sau lucrurile personale ale partenerului său.
19:50
Carmen Șerban, sinceră despre viața personală: „Pentru oameni sunt doar artistă și atât trebuie să rămân” # AntenaStars
Deși este una dintre cele mai iubite artiste de muzică de petrecere, Carmen Șerban a ales întotdeauna să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor. Prezentă recent în platoul Xtra Night Show, cântăreața a fost întrebată direct dacă există sau nu un bărbat în viața ei. Răspunsul a fost unul tranșant, dar elegant, în stilul ei caracteristic.
19:40
Tensiune maximă la Mireasa: cine a părăsit competiția dintre Lavinia, Loredana și Samina # AntenaStars
Ediția din 26 septembrie 2025 a adus tensiuni maxime pentru concurentele aflate la un pas de eliminare. Lavinia, Loredana și Samina au intrat la vot, iar publicul a avut de luat o decizie dificilă. Toate trei și-au exprimat dorința de a continua competiția, însă doar două au putut merge mai departe.
19:40
Marisa Paloma, reacție dură după o întrebare incomodă: „Te asigur că familia mea nu merită tonul mesajului tău” # AntenaStars
Marisa Paloma nu a rămas indiferentă atunci când a primit o întrebare ironică legată de bona fiicei sale, Iris. Influencerița a fost întrebată de un urmăritor câți bani îi oferă femeii pentru a accepta să stea departe de propria familie. Răspunsul ei a fost tranșant și plin de argumente.
19:30
Minodora nu își ascunde pasiunea pentru tot ce ține de frumusețe și eleganță. De-a lungul anilor, artista și-a format o colecție impresionantă de parfumuri, pe care le păstrează cu grijă într-un spațiu special din locuința sa.
19:20
Un nou caz de tensiune dintre vecini a fost adus în atenția publicului prin intermediul emisiunii Acces Direct. Pe o stradă din județul Ilfov, familia Ciuflea spune că trăiește un adevărat calvar din cauza conflictelor repetate cu vecinii lor. Ionela și Eugen, părinții unui copil de doar 3 ani, susțin că sunt hărțuiți zilnic și că nu mai au parte de liniște în propria gospodărie.
19:10
Victor Slav, aniversare emoționantă pentru fiica lui, Sofia. Mesajul care a înduioșat internetul # AntenaStars
Zi de neuitat pentru Victor Slav! Fostul prezentator TV și-a sărbătorit fiica, Sofia, care a împlinit 9 ani. Evenimentul a fost marcat într-un cadru intim, alături de familie și câteva persoane apropiate, iar emoțiile au fost la cote maxime pentru tatăl mândru.
19:00
Elena Udrea, emoții copleșitoare după 3 ani de așteptare: ”Și-a amintit perfect momentul” # AntenaStars
La mai bine de două luni de la eliberarea din închisoare, Elena Udrea a vorbit deschis, într-un interviu acordat Știrilor Antena Stars, despre cele mai grele momente din viața ei, dar și despre emoțiile unice trăite alături de fiica sa, Eva Maria.
18:50
Mama lui Liviu, mesaj pentru Ștefania: „Liviu trebuie să o respecte pe Emily ca prietenă și pe tine ca iubită” # AntenaStars
Zi specială pentru Liviu, concurent în competiția Mireasa – Capriciile iubirii. Acesta a împlinit 27 de ani și a avut parte de o surpriză emoționantă: vizita familiei sale. Momentul a fost cu atât mai important, cu cât iubita lui, Ștefania, a avut ocazia să îi cunoască pentru prima dată părinții și frații mai mici.
18:50
Karmen Minune, recunoscătoare după Asia Express: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia mea” # AntenaStars
Karmen Minune a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut după experiența Asia Express, dar și despre modul în care fiica ei a resimțit perioada în care artista a lipsit de acasă. Prezentă la concertul aniversar al tatălui său, Adrian Minune, unde întreaga familie s-a reunit, Karmen a acordat un interviu în care a mărturisit ce a învățat din aventura trăită și cât de importantă este, pentru ea, relația cu micuța Sofi.
18:50
Florin Salam, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică de petrecere din România, a vorbit cu sinceritate despre familia sa și despre sprijinul necondiționat pe care îl primește din partea soției lui, Roxana.
18:40
Asia Express ajunge în Vietnam: echipele, testate în orașele plutitoare din Halong Bay # AntenaStars
Diseară, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează o nouă etapă a show-ului Asia Express – Drumul Eroilor, care se mută din Filipine în Vietnam. Concurenții pășesc pe un teritoriu cu totul diferit, unde cultura, obiceiurile și stilul de viață le vor testa limitele. De la aglomerația străzilor vietnameze și arta autostopului, până la găsirea unui acoperiș pentru noapte, fiecare pas devine o provocare în sine.
18:30
Cati și Gigi, conflict cu vecinii la doar șapte metri distanță: „Au venit cu poliția la poartă” # AntenaStars
La Acces Direct a fost prezentată povestea lui Cati și Gigi, un cuplu dintr-o comună dâmbovițeană care susține că de patru ani trăiește un adevărat calvar din cauza vecinilor. De când s-au mutat în casa cumpărată, la doar șapte metri de locuința altei familii, relația dintre cele două părți ar fi fost marcată de dispute, reclamații și chiar intervenții ale poliției.
18:20
Divorțul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu continuă să nască controverse. După declarațiile făcute de artistă despre perioada în care au fost căsătoriți, designerul a ales să răspundă public acuzațiilor, într-o ediție a emisiunii Un Show Păcătos. Ciucu susține că, de fapt, el a fost cel care a trecut prin abuzuri emoționale pe parcursul mariajului și că întreaga situație a fost interpretată greșit.
18:20
Ediția Asia Express – Drumul Eroilor difuzată aseară a adus telespectatorilor una dintre cele mai intense experiențe de până acum. „Cursa pentru ultima șansă” s-a desfășurat în Manila North Cemetery, loc unde mii de familii își duc traiul zilnic printre morminte. Concurenții au fost nevoiți să facă față nu doar probelor dificile, ci și emoțiilor copleșitoare, într-un cadru care le-a schimbat complet perspectiva asupra vieții
18:20
Zi memorabilă pentru fanii Selenei Gomez! Artista s-a căsătorit cu Benny Blanco în cadrul unei ceremonii elegante și pline de emoții, desfășurată sâmbătă, 27 septembrie 2025, în Santa Barbara, California. Evenimentul, descris deja drept „nunta anului”, a reunit numeroase celebrități, printre care Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin și Paris Hilton.
18:10
Dragostea se pune la încercare în cel mai spectaculos mod, odată cu lansarea sezonului 3 al emisiunii Power Couple România, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Nouă cupluri de vedete – sportivi, artiști, creatori de conținut – acceptă să iasă din zona de confort și să își testeze limitele într-o aventură unică, filmată în Malta.
18:00
Cristina Ich, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, nu a rămas indiferentă în fața unui comentariu răutăcios care îi viza fiul. Vedeta a reacționat imediat, făcând public mesajul primit și răspunzând cu fermitate celor care aleg să arunce gratuit cu vorbe grele.
