VIDEO. Televiziunea de stat a Iranului a cenzurat imaginile în care se vedeau genunchii miniștrilor Finlandei și Suediei
StirileProtv.ro, 29 septembrie 2025 16:30
Televiziunea de stat iraniană a cenzurat imaginile cu Elina Valtonen, ministrul finlandez al Afacerilor Externe, acoperindu-i picioarele într-o știre despre întâlnirile diplomatice de la Adunarea Generală a ONU din New York.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
16:50
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său # StirileProtv.ro
Ministerul Justiției a anunțat, luni, într-un comunicat, că - la solicitarea statului român - autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români.
16:50
„Moldova e mică, dar voinică”. Maia Sandu nu crede că rușii se lasă bătuți prea ușor # StirileProtv.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, crede că Federația Rusă nu va renunța complet la acțiunile de intimidare și presiune asupra Moldovei, însă a adăugat că „Moldova este o țară mică, dar voinică” care își apără suveranitatea și independența.
Acum 15 minute
16:40
Donald Trump anunță că SUA vor impune o taxă vamală de 100% asupra filmelor realizate care sunt realizate în afara țării # StirileProtv.ro
Statele Unite vor impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor care au fost realizate în afara țării, a anunțat luni președintele american Donald Trump, într-un mesaj pe Truth Social.
Acum 30 minute
16:30
VIDEO. Televiziunea de stat a Iranului a cenzurat imaginile în care se vedeau genunchii miniștrilor Finlandei și Suediei # StirileProtv.ro
Televiziunea de stat iraniană a cenzurat imaginile cu Elina Valtonen, ministrul finlandez al Afacerilor Externe, acoperindu-i picioarele într-o știre despre întâlnirile diplomatice de la Adunarea Generală a ONU din New York.
16:30
Orban, despre survolul dronelor ungurești în Ucraina: „Și ce dacă au zburat câțiva metri?" # StirileProtv.ro
Premierul maghiar a declarat că Ucraina „nu este o țară independentă și suverană" și a criticat Kievul, spunând că ar trebui să se îngrijoreze de dronele rusești, nu de cele ungurești.
Acum o oră
16:20
Liderul rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea militară care se va desfășura în perioada 1 octombrie – 31 decembrie, potrivit unui decret publicat pe portalul oficial juridic al guvernului rus, luni.
16:00
Maia Sandu ia în calcul aderarea Republicii Moldova la UE fără Transnistria: Ce este „al doilea scenariu” # StirileProtv.ro
Președinta moldovenă declară că procesul de aderare fără regiunea separatistă face parte dintr-un scenariu de rezervă, primul scenariu fiind reîntregirea țării.
16:00
Ministerul Apărării anunţă că, luni, a fost semnalată, printr-un apel la 112, prezenţa unor fragmente de dronă în judeţul Tulcea.
Acum 2 ore
15:40
Poliţia a deschis dosar penal după incidentul cu o dronă civilă în spaţiul aerian al Aeroportului Otopeni # StirileProtv.ro
Poliţiştii au deschis un dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul ”Henri Coandă, şi colaborează cu autorităţile pentru identificarea operatorului dronei.
15:30
Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani, potrivit unei legi promulgate luni de preşedintele Nicuşor Dan.
15:30
Nicuşor Dan, la înmormântarea Cardinalului Lucian Mureșan: „România are nevoie de reconciliere, el a fost un exemplu” # StirileProtv.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a adus luni un omagiu Cardinalului Lucian Mureșan, la funeraliile din Blaj, evidențiind rolul istoric al Bisericii Greco-Catolice și exemplul lăsat de acesta.
15:30
(P) Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică # StirileProtv.ro
Privirea este primul lucru pe care îl observăm la ceilalți și adesea primul semn al oboselii sau al îmbătrânirii.
15:10
Un tribunal chinez a condamnat la moarte 11 membri ai unei familii mafiote care administra centre de escrocherie în Myanmar, potrivit presei de stat chineze.
Acum 4 ore
14:50
Maia Sandu, prima reacţie după alegerile din R. Moldova: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni | VIDEO # StirileProtv.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că prin votul de duminică cetăţenii ţării au demonstrat lumii întregi că sunt curajoşi, demni, nu s-au lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi.
14:40
Proiect de lege. Un bolnav cu afecţiuni oncologice poate primi toți banii din Pilonul 2 de pensii. Ceilalți, doar 30% # StirileProtv.ro
Un bolnav cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică. Așa prevede un amendament admis la proiectul de lege în comisia de buget-finanțe a Senatului.
14:40
A fost lansată prima hartă care cuprinde cele peste 60 de muzee și case memoriale din București. Unde poate fi accesată # StirileProtv.ro
Pentru prima dată, Bucureştiul dispune de o hartă centralizată a muzeelor şi caselor memoriale – un instrument esenţial, disponibil atât în format tipărit, cât şi digital, care facilitează accesul publicului la patrimoniul cultural al oraşului.
14:40
Cei mai mulți turiști străini din Bulgaria sunt români. Câți bulgari au vizitat, în schimb, România # StirileProtv.ro
Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a crescut în ritm anual cu 6,3% în august, la aproximativ 2,3 milioane, cei mai mulţi fiind din România, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (NIS), informează BTA şi site-ul seenews.com.
14:30
O mașină de 20.000 de euro a fost confiscată de polițiști în Mehedinți. Ce nereguli au descoperit în urma unui control. FOTO # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră din Mehedinți au descoperit un autoturism căutat de autoritățile din Germania, la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I.
14:30
Horoscop 29 septembrie – 5 octombrie, cu Cristina Demetrescu. Săptămâna transformărilor și inspirației. Ce ne rezervă astrele # StirileProtv.ro
Astrologul Cristina Demetrescu a dezvăluit previziunile astrale pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV.
14:10
Cine este George Soros, filantropul miliardar de stânga, pe care Donald Trump nu îl vede bine: ”El este în fruntea tuturor” # StirileProtv.ro
Investitorul miliardar George Soros, ale cărui donații ”de stânga” au provocat critici din partea dreptei din SUA de ani de zile, a fost mult timp descris ca „păpușarul și manipulatorul de extremă stânga”, așa cum s-a descris el însuși în mod sarcastic.
14:10
O femeie din China care a căzut într-o fântână părăsită plină de șerpi a stat agățată de pietre 54 de ore. Ce a urmat # StirileProtv.ro
O femeie din China care a căzut într-o fântână abandonată, plină de șerpi, a stat agățată de pietre timp de 54 de ore, înainte de a fi salvată.
14:00
Femeie ucisă de un tractor condus de un minor de 14 ani, în județul Neamț. O altă victimă a fost rănită # StirileProtv.ro
O femeie a murit după ce a fost lovită de un tractor condus de un minor de 14 ani, în localitatea Nistria, a anunțat luni Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.
13:40
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă în această săptămână, din cauza unor lucrări la reţeaua de termoficare # StirileProtv.ro
Aproape 800 de blocuri, mai mulţi operatori economici şi un punct termic industrial din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Bucureştiului rămân fără apă caldă în această săptămână, anunţă compania municipală Termoenegetica.
13:40
Un bărbat din Bistrița este cercetat după ce a încercat să își acopere prietenul care făcuse accident # StirileProtv.ro
Un bărbat de 31 de ani a încercat să îl acopere pe un altul care a produs un accident rutier în Bistrița, în urmă cu două săptămâni.
13:30
Militarnyi: Rusia și Ungaria lansează dezinformări pentru a justifica atacuri cu drone ale Kremlinului în România și Polonia # StirileProtv.ro
Rusia și Ungaria lansează coordonat dezinformări pentru a justifica atacuri cu drone ale Kremlinului în România și Polonia, potrivit publicației militare ucrainene Militarnyi.
13:20
Cei mai buni 24 de concurenți intră astăzi în bucătăria MasterChef! Prima probă le dă bătăi de cap # StirileProtv.ro
Miza în emisiunea MasterChef România crește, iar spectacolul ajunge la un nou nivel: intrarea în cea mai prestigioasă bucătărie a țării. 24 dintre cei mai buni concurenți din acest sezon și-au adjudecat un loc în lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro.
13:00
Epava din Costinești este una dintre cele mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa în 2025. Cum arată Top 10 # StirileProtv.ro
BoatBooker, platforma pentru descoperirea și rezervarea excursiilor de navigație de neuitat, a publicat lista celor mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa pentru 2025.
Acum 6 ore
12:50
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu: Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorm # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia „nu a reușit să destabilizeze Moldova”, după victoria forțelor pro-europene la alegerile parlamentare, transmite AFP.
12:40
Managerul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a fost demis după ce șase copii au murit de la aceeași bacterie # StirileProtv.ro
Preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că l-a demis pe managerul Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, dr Cătălina Ionescu, aceasta urmând să fie manager medical.
12:30
Universitatea din Ploiești pune la dispoziţia studenţilor sală de gaming, studio de podcast și spaţii de recreere # StirileProtv.ro
Universitatea Petrol-Gaze (UPG) Ploieşti a implementat câteva proiecte pentru descurajarea abandonului şcolar, unitatea de învăţământ punând la dispoziţia studenţilor, printre altele, o sală de gaming şi un studio de podcast.
12:30
Sîrski: O parte din trupele ruse au fost încercuite. Contraofensiva ucraineană avansează în Donețk # StirileProtv.ro
O parte din unităţile ruse care luptă pe frontul din Dobropilia, în regiunea Doneţk (est) au fost încercuite de forţele ucrainene, a declarat luni comandantul şef al armatei Kievului, Oleksandr Sîrski, relatează EFE.
12:30
Nicuşor Dan: Votul basarabenilor a arătat demnitate în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum # StirileProtv.ro
Nicușor Dan a transmis luni respectul său pentru votul basarabenilor, evidențiind demnitatea, maturitatea și curajul lor în fața unei presiuni fără precedent, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
12:20
Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din țările vecine # StirileProtv.ro
Una dintre cele mai mari companii din Ungaria, deținută de un apropiat al lui Viktor Orban, a cumpărat o firmă din Brașov. Achiziția face parte din strategia de a prelua afaceri din țările vecine, pentru fonduri UE la care Ungaria nu mai are acces.
12:20
Macron şi Tusk salută victoria pro-europenilor. „Nimic nu poate opri un popor care alege democraţia şi libertatea” # StirileProtv.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni victoria pro-europenilor la alegerile legislative din Republica Moldova, în ciuda "tentativelor de ingerinţă" şi a "presiunilor".
12:20
Ambulanțier înjunghiat de un pacient cu probleme psihice, în Maramureș. Bărbatul nu fusese percheziţionat de polițiști # StirileProtv.ro
Un ambulanțier de la Serviciul de Ambulanță Maramureș a fost atacat cu un cuțit în timp ce transporta un pacient către Psihiatria Spitalului din Sighetu Marmației.
12:00
Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind rectificarea bugetară. Cum ar urma să se împartă banii # StirileProtv.ro
Coaliţia de guvernare s-a reunit, luni, la Palatul Victoria, într-o nouă şedinţă, pentru a continua discuţiile despre forma finală a proiectului privind rectificarea bugetară. Banii ar urma să se ducă în special la pensii, salarii și investiții.
11:50
AFP: Partidul proeuropean al Maiei Sandu obţine victoria în alegerile legislative. Scrutin tensionat, cu acuzații de fraudă # StirileProtv.ro
Partidul Solidarităţii şi Acţiunii (PAS, centru-dreapta) al preşedintei Maia Sandu a obţinut victoria în alegerile legislative de duminică din Republica Moldova, cu peste 50% dintre voturile exprimate, relatează AFP.
11:50
Un bebeluş adus de la Spitalul ”Sf. Maria” din Iaşi a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. Al 7-lea deces # StirileProtv.ro
Un bebeluș transferat de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit din cauza unei infecții cu bacterie în secția ATI, a decedat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Ar fi fost infectat cu aceeași bacterie.
11:50
MAI: Este disponibilă aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate # StirileProtv.ro
Aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate (CEI) - RoCEIReader - este disponibilă începând de luni, a anunţat Ministerul Afacerilor Interne.
11:40
”Lucidul” Viktor Orban, purtător de cuvânt al Kremlinului: Uniunea Europeană vrea război, suntem oprimați ca în comunism # StirileProtv.ro
Viktor Orban preia din nou discursul Kremlinului, repetând într-o variantă personală dezinformarea flagrantă a Moscovei: Uniunea Europeană vrea război, iar cei care nu se supun dictaturii de la Bruxelles sunt oprimați ca în comunism.
11:30
CNN: Rusia are probleme mari cu pompele de benzină, din cauza Ucrainei. Exporturile de combustibil, interzise tot anul # StirileProtv.ro
Rusia interzice exporturile de combustibil până la sfârșitul anului, deoarece pompele de benzină din întreaga țară și din zonele aflate sub ocupația sa se golesc din ce în ce mai mult, din cauza atacurilor cu drone ale Ucrainei.
11:30
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia. Grevă generală miercuri, cu perturbări mari în transportul public # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Grecia, unde miercuri este aşteptată o grevă generală de 24 de ore, la nivel naţional.
11:00
2025, al doilea cel mai bun an din istoria pensiilor private. ”Vrei să ai mai mult cu 400.000 de lei în cont?” # StirileProtv.ro
Pentru că nu aleg un anumit fond de pensii private pilon 2, după angajare, repartizarea se face aleatoriu la unul din cele 7 fonduri de pe piață.
11:00
O familie din Argentina a ținut priveghiul altei persoane. Tânărul crezut mort a apărut în mijlocul ceremoniei. „Sunt viu” # StirileProtv.ro
După mai multe zile de confuzie și nereguli, o familie a ținut din greșeală priveghiul pentru o persoană decedată într-o locuință din Villa Carmela, scrie La Gaceta.
Acum 8 ore
10:50
Ardeii de la Buzău atât de iuți încât lucrătorii poartă măști, halat și două perechi de mănuși. ”Mulți cred că e de joacă” # StirileProtv.ro
Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău a creat ardei atât de iuți, încât lucrătorii poartă măști, halat și câte două perechi de mănuși atunci când le scot semințele. Substanța responsabilă, capsaicina, este foarte apreciată în medicină.
10:50
Ce a făcut Justin Bieber în ziua nunții fostei sale iubite, Selena Gomez. Fanii l-au ironizat fără milă # StirileProtv.ro
Justin Bieber a fost ironizat fără milă de fanii de pe rețelele sociale, după ce fosta sa iubită, Selena Gomez, s-a căsătorit cu Benny Blanco în weekend. ”Iubirea vieții tale tocmai s-a căsătorit”
10:30
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO # StirileProtv.ro
Primii fulgi zăpadă din această toamnă au picat la Bâlea Lac. Echipajele de deszăpezire din Brașov vor interveni în cursul zilei de luni pentru a curăța șoselele.
10:30
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă pentru perioada 29 septembrie, ora 10:00, până pe 2 octombrie, ora 10:00, care anunță o schimbare majoră a vremii.
10:20
Emisiunea ”Trădătorii” poate fi urmărită, din 30 octombrie, la PRO TV și pe VOYO. Cine sunt noii concurenți # StirileProtv.ro
Din 30 octombrie, la PRO TV și pe VOYO, începe jocul dintre nevinovați și trădători, în cel mai intens reality-show al momentului – TRĂDĂTORII.
10:10
Ţinutul Buzăului, prima regiune din România inclusă pe platforma Google Arts & Culture. Ce prezintă colecția. FOTO & VIDEO # StirileProtv.ro
Geoparcul Internaţional UNESCO Ţinutul Buzăului a fost inclus de Google pe platforma Google Arts & Culture, devenind astfel prima regiune din România reprezentată cu o colecţie care pune în valoare patrimoniul său natural şi cultural.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.