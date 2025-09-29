Oana Roman, despre dorințele rămase neîmplinite: „Trebuie doar să crezi”

18:30

La Acces Direct a fost prezentată povestea lui Cati și Gigi, un cuplu dintr-o comună dâmbovițeană care susține că de patru ani trăiește un adevărat calvar din cauza vecinilor. De când s-au mutat în casa cumpărată, la doar șapte metri de locuința altei familii, relația dintre cele două părți ar fi fost marcată de dispute, reclamații și chiar intervenții ale poliției.