MAE, după rezultatul alegerilor din Republica Moldova: Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate
News.ro, 29 septembrie 2025 17:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, luni, felicitări cetăţenilor din Republica Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile de duminică şi partidelor pro-europene ”care au reuşit să obţină victoria, în condiţiile unor presiuni, ameninţări şi ingerinţe externe fără precedent, din partea vectorilor susţinuţi direct sau indirect de Federaţia Rusă”. ”Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate”, a transmis MAE, reiterând sprijinul României pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova.
Douăzeci de persoane reţinute şi alte trei, sub control judiciar în dosarul de trafic de droguri, luare de mită şi divulgare de informaţii nepublice/ Gruparea, constituită de o familie şi de un poliţist de la Serviciul Antidrog, care le dădea informaţii # News.ro
Douăzeci de persoane au fost reţinute şi alte trei sunt cercetate sub control judiciar de procurorii DIICOT în dosarul de trafic de droguri, luare de mită şi divulgare de informaţii secrete de serviciu sau nepublice în care au avut loc percheziţii. Gruparea ar fi fost constituită, în aprilie anul trecut, în Sectorul 5 al Capitalei, de doi bărbaţi, rude, şi de un poliţist de la Serviciul Antidrog, care în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-ar fi divulgat informaţii privind anchetele DIICOT, metodele de investigare şi acţiunile programate.
Se pregăteşte reforma MAI - Consultări cu structurile operative, sindicate şi primari / Proiectul ar urma să fie gata în decembrie / Se vorbeşte despre comasări, creşterea vârstei de pensionare, dar ministrul insistă că nu vor exista disponibilizări # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avut, luni, o întâlnire de lucru cu structurile operative ale MAI, pentru a discuta despre reforma instituţiei, cae va fi realizată la finalul unui proces de consultare. Tot luni, Călătlin Predoiu a discutat cu sindicaliştii din sistem, dar şi cu primar din Asociaţia Municipiilor pentru a găsi cele mai multe soluţii privind organizarea şi eficientizarea serviciilor oferite cetăţenilor, în special în domeniul gestionării traficului şi al siguranţei publice. Oficialii ministerului vorbesc despre eficientizare, reorganizare, comasări de structuri şi creşterea vârstei de pensionare, între altele, dar ministrul Cătălin Predoiu a transmis că nu vor exista disponibilizări.
Nouă irakieni, descoperiţi ascunşi în rezervoarele modificate a trei camioane / Unul dintre şoferi a oferit unui poliţist de frontieră mită 480 euro # News.ro
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat nouă cetăţeni irakieni ascunşi în rezervoarele modificate a trei camioane, cu scopul de a intra ilegal în ţară. Unul dintre şoferi a oferit unuia dintre poliţişti suma de 480 de euro, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei.
Ambasada SUA la Chişinău: Felicităm poporul moldovean pentru participarea sa la alegerile parlamentare # News.ro
SUA au transmis luni, prin intermediul ambasadei de la Chişinău, un mesaj de felicitare „poporului moldovean” pentru participarea la alegerile legislative de duminică şi a felicitat, de asemenea, partidul de guvernământ PAS, care a câştigat alegerile, dar şi celelalte formaţiuni care au intrat Parlament, subliniind că aşteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu viitorul guvern în „chestiuni de interes comun”.
Recomandări Salvamont, în contextul ploilor şi al scăderii temperaturilor: Turiştii să se informeze din timp cu privire la starea vremii, să aleagă trasee marcate şi aibă echipament adecvat sezonului de iarnă # News.ro
Salvamontiştii braşoveni transmit o serie de recomandări turiştilor care merg la munte în această perioadă, având în vedere precipitaţiile şi scăderea temperaturilor. Astfel, turiştii sunt sfătuiţi să se informeze din timp cu privire la starea vremii, să aleagă trasee marcate şi aibă echipament adecvat sezonului de iarnă.
ANI: Curtea de Apel Cluj a dispus confiscarea a aproximativ 2,6 milioane de lei de la fostul primar din Baia Mare Cătălin Cherecheş, după ce s-a constatat existenţa unei diferenţe nejustificare între averea dobândită şi veniturile realizate # News.ro
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă că judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au dispus confiscarea sumei de aproximativ 2,6 milioane de lei de la fostul primar din Baia Mare Cătălin Cherecheş, după ce ANI a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate între averea dobândită şi veniturile realizate de fostul edil. Totodată, Curtea de Apel Iaşi a dispus confiscarea a aproape 2,2 milioane de lei de la Danile Druguş, fost director administrativ al UMF Iaşi. Deciziile nu sunt definitive şi pot fi atacate cu recurs.
Ministrul Muncii: Astăzi, încă 168.606 de români vulnerabili primesc sprijin pentru energie în valoare de 16,7 milioane lei pentru plata facturilor din iulie şi august # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă luni că încă 168.606 de români vulnerabili primesc sprijin pentru energie în valoare de 16,7 milioane lei pentru plata facturilor din iulie şi august, iar împreună cu cei 274.541 de beneficiari din prima tranşă, vorbim de aproape 450.000 de români.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor străine, o măsură fără precedent care ameninţă să răstoarne modelul global de afaceri al Hollywoodului, relatează Reuters.
Dâmboviţa: Bărbat filmat în timp ce bate cu sălbăticie un alt bărbat şi o femeie/ Poliţiştii s-au autosesizat şi l-au reţinut - VIDEO # News.ro
Un bărbat din comuna dâmboviţeană Lunguleţu a fost filmat în timp ce bate cu sălbăticie un alt bărbat, pe care îl lasă întins la pământ, dar şi pe o femeie. După ce imaginile au fost postate online, poliţiştii s-au autosesizat şi l-au reţinut pe agresor.
Episoade noi din serialul „Poveste din Anatolia” vor fi difuzate din 13 octombrie, de la ora 16:30, la Kanal D2. Producţia va putea fi vizionată de luni până vineri, de la 16:30.
Jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara a cedat în setul decisiv meciul spectaculos de la debutul în proba de simplu, la China Smash 2025.
BukFeszt4 - Festivalul Teatrelor Maghiare la Bucureşti are loc în în perioada 29 septembrie - 7 octombrie # News.ro
Cea de-a patra ediţie a BukFeszt - Festivalul Teatrelor Maghiare la Bucureşti, un eveniment care promovează dialogul intercultural, susţine diversitatea artistică şi aduce la Bucureşti cele mai relevante spectacole ale stagiunii maghiare din România, are loc între 29 septembrie şi 7 octombrie.
Zece lungmetraje şi peste treizeci de scurtmetraje concurează anul acesta pentru trofeele Dracula Film Festival de la Braşov (29 octombrie - 2 noiembrie). Selecţia oficială aduce cele mai noi producţii internaţionale de gen, prezentate în premieră publicului din România.
Air France şi Airbus sunt responsabile de omor prin imprudenţă în dosarul prăbuşirii avionului care asigura o legătură de la Rio de Janeiro la Paris? La 16 ani de la acest accident, soldat cu 228 de morţi, compania şi constructorul, achitaţi în prima instanţă, sunt judecaţi începând de luni în apel timp de două luni, relatează AFP.
Lege promulgată: Cămătăria, pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută prin săvârşirea infracţiunii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat luni o lege care prevede că infracţiunea de cămătărie este pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. În plus, vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută prin săvârşirea infracţiunii.
Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi cele două protocoale care o însoţesc nu se mai aplică pe teritoriul Rusiei. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat legea prin care este denunţată această convenţie europeană, relatează agenţia TASS.
„Jaful secolului”, un film despre cum se simt mulţi dintre migranţii români în Europa, printre preferinţele publicului în primul weekend în cinematografe # News.ro
„Jaful secolului”, distribuit de Forum Film, ocupă locul al treilea în box office-ul românesc de weekend, potrivit Cinemagia, după premiera în cinematografe, cu peste 11.000 de spectatori şi încasări de peste 320.000 lei.
Kremlinul a acuzat luni autorităţile din Republica Moldova că a împiedicat sute de mii de moldoveni care trăiesc în Rusia să voteze la alegerile parlamentare, punând la dispoziţie doar două secţii de votare pentru alegătorii aflaţi în Federaţia Rusă, relatează Reuters.
Nuclearelectrica a semnat un contract de 213,7 milioane lei cu companiile româneşti de construcţii Concelex şi Bog’Art pentru lucrări la depozitul intermediar de combustibil ars de la centrala nucleară din Cernavodă # News.ro
Companiile româneşti de construcţii Concelex şi Bog’Art au semnat un contract de 213,7 milioane lei cu compania de stat Nuclearelectrica, pentru realizarea a şase module de stocare combustibil ars şi a unei macarale portal de mare capacitate la centrala nucleară din Cernavodă.
Ministerul Justiţiei: Autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horaţiu Potra şi a altor două persoane. Persoanele sunt în custodie, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare # News.ro
Ministerul Justiţiei anunţă, luni, după discuţii, prin intermediul unei videoconferinţe, cu autorităţile omolog din Emiratele Arabe Unite, că acestea au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horaţiu Potra şi a altor două persoane. Persoanele se află în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare, mai spune ministerul.
Lucrările de consolidare, reabilitare şi modernizare a clădirii ”Mihai Eminescu” din cadrul ASE Bucureşti, finalizate # News.ro
Lucrările de consolidare, reabilitare şi modernizare a clădirii ”Mihai Eminescu” din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) Bucureşti au fost finalizate, valoarea proiectului depăşind 160 de milioane de lei.
Pilotul britanic al scuderiei Ferrari, Lewis Hamilton a anunţat luni că Roscoe, câinele său, care devenise mascota paddock-ului de Formula 1, a murit din cauza unei pneumonii.
Maia Sandu, întrebată dacă aderarea R. Moldova la UE se va produce cu sau fără Transnistria: Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu ţara reîntregită, dar dacă nu se poate, există şi al doilea scenariu, cu aderarea în doi paşi # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că îşi doreşte să adere la Uniunea Europeană cu Transnistria, dar dacă nu există această posibilitate deoarece Federaţia Rusă îşi menţine ilegal trupele pe teritoriul Republicii Moldova atunci există şi al doilea scenariu care înseamnă aderarea la UE în doi paşi.
Unul dintre muncitorii răniţi în explozia produsă în 1 septembrie la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeş a murit la spital # News.ro
Unul dintre muncitorii răniţi în explozia produsă în 1 septembrie la fabrica de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş a murit la spital. Bărbatul era din Sri Lanka şi avea 48 de ani. Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
Premierul francez Sébastien Lecornu, acuzat de faptul că a minţit privind obţinerea unui master în drept, vizat de o plângere a unui sindicat # News.ro
Sindicatul Naţional al Agenţilor Publici ai Educaţiei Naţionale (SNAPEN) a depus o plângere împotriva premierului Sébastien Lecornu, pe care-l acuză de faptul că a lăsat să se creadă că deţine un master în drept public, fără să-şi validat al doilea an de diplomă, relatează AFP.
Curtea de Apel Constanţa a respins contestaţia primarului suspendat al Mangaliei, astfel că el rămâne în arest preventiv # News.ro
Curtea de Apel Constanţa a respins, luni, contestaţia primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, la decizia Tribunalului Constanţa prin care îi fusese prelungit cu mandatul de arestare preventivă. Decizia instanţei este definitivă.
Casa Giorgio Armani a prezentat ultima colecţie la care a lucrat designerul. Cate Blanchett, Glenn Close şi Richard Gere, printre vedetele prezente/ VIDEO # News.ro
Casa de modă italiană Giorgio Armani a prezentat duminică ultima colecţie la care a lucrat personal regretatul designer şi fondator al acesteia, la Muzeul de Artă Brera din centrul oraşului Milano.
Alegeri în R. Moldova - Numărarea voturilor s-a încheiat - PAS - 50,20%, ”Blocul Patriotic” - 24,17% / Care sunt rezultatele din diaspora, din Chişinău, din Găgăuzia şi din Transnistria # News.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate al preşedintei Maia Sandu a obţinut 50,20 la sută din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 24,17 la sută după numărarea tuturor voturilor exprimate la alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova.
Dragoş Pîslaru: La final de august, ţara noastră a atins un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%. Trebuie să accelerăm şi mai mult ritmul absorbţiei / Programul Start-Up Nation, regândit pe bani europeni # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, declară că la final de august, ţara noastră a atins un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%, arătând că este un pas bun, dar nu e un motiv de triumfalism. Trebuie să accelerăm şi mai mult ritmul absorbţiei, mai spune ministrul. Pîslaru anunţă că programul Start-Up Nation va fi regândit pe bani europeni.
Regiunea spaniolă Valencia şi alte regiuni din estul Spaniei au înregistrat în noaptea de duminică spre luni ploi puternice, care nu au cauzat pagube majore cunoscute, şi rămâneau în alertă cod roşu, la 11 luni după inundaţii sângeroase, soldate cu 230 de morţi, în octombrie 2024, relatează AFP.
„Mi s-a întâmplat să-mi pierd controlul”, mărturisirile lui Jack Grealish despre escapadele sale nocturne la Manchester City # News.ro
Jucătorul Jack Grealish a povestit, la microfonul Sky Sports, despre perioada sa agitată de la Manchester City şi despre ieşirile sale nocturne.
MApN: A fost semnalată existenţa unor fragmente de dronă, în judeţul Tulcea/ O echipă mixtă de la MApN, SRI şi Poliţia de Frontieră face verificări # News.ro
Ministerul Apărării anunţă că, luni, a fost semnalată, printr-un apel la 112, existenţa unor fragmente de dronă, în judeţul Tulcea. O echipă mixtă de la MApN, SRI şi Poliţia de Frontieră face verificări, urmând ca fragmentele să fie supuse expertizelor.
Maia Sandu: E clar că Federaţia Rusă nu va renunţa în totalitate la acţiunile de intimidare sau de presiune asupra Republicii Moldova # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Federaţia Rusă nu va renunţa în totalitate la acţiunile de intimidare sau de presiune asupra ţării pe care o conduce, dar a adăugat că ”Moldova este o ţară mică, dar voinică” şi îşi apără suvernitatea şi independenţa.
INTERVIU - Ileana Racheru, expert în spaţiul ex-sovietic: Explicaţia pentru votul din R. Moldova e că societatea şi presa s-au mobilizat, iar populaţia e mult mai obişnuită cu manipulările Rusiei. România ar putea să tragă foarte multe învăţăminte # News.ro
Victoria partidului pro-european PAS al Maiei Sandu în alegerile parlamentare din Republica Moldova desfăşurate duminică, 28 septembrie, constituie un excelent prilej de învăţăminte pentru statul român, afirmă Ileana Racheru, expertă în spaţiul ex-sovietic, într-un interviu acordat „la cald“ News.ro, la doar câteva ore după ce rezultatul scrutinului a devenit clar.
Poliţia a deschis dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul ”Henri Coandă”/ Se colaborează cu autorităţile pentru identificarea operatorului dronei # News.ro
Poliţiştii au deschis un dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul ”Henri Coandă, şi colaborează cu autorităţile pentru identificarea operatorului dronei.
Raportul ”Starea mediului în Europa 2025” plasează România printre ţările care au ”un rol activ, cu progrese notabile, dar şi provocări care necesită acţiune susţinută” # News.ro
România a înregistrat progrese în ceea ce priveşte protecţia mediului pe sectoare precum emisiile de gaze, planul naţional integrat energie-mediu sau vegetaţia urbană, însă riscă să nu atingă pe deplin ţintele de reciclare pentru deşeurile municipale şi de ambalaje până în 2025, arată un raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM), publicat luni.
Alegeri în R. Moldova - Maia Sandu: Mă bucur că moldovenii au decis pentru Moldova în pofida tuturor imixtiunilor, în pofida banilor pe care Federaţia Rusă i-a cheltuit ca să se amestece în treburile noastre interne # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat luni că se bucură că moldovenii au decis în alegerile parlamentare, în ciuda tuturor imixtiunilor şi a banilor pe care Federaţia Rusă i-a cheltuit să se amestece în treburile interne ale Republicii Moldova. Maia Sandu a subliniat că se bucură de faptul că parcursul european al ţării este în siguranţă.
UPDATE - Alegeri în R. Moldova - Maia Sandu, prima reacţie după scrutin: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni, nu ne-am lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru onest - VIDEO # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că prin votul de duminică cetăţenii ţării au demonstrat lumii întregi că sunt curajoşi, demni, nu s-au lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. ”Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru onest”, a declarat ea, în pfima apariţie după anunţarea rezultatelor parţiale ale alegerilor parlamentare, în urma cărora partidul său, PAS, s-a plasat pe primul loc, cu peste 50% din voturi. Ea a reamintit că Federaţia Rusă a încercat să dezbine Republica Moldova, subliniind că că niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfăşoare sub asemenea ameninţări.
Nicuşor Dan, la înmormântarea Preafericitului Părinte Cardinalul Lucian Mureşan: Transilvania n-ar fi azi ce este, fără comunitatea şi Biserica greco-catolică, România n-ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, la înmormântarea Preafericitului Părinte Cardinalul Lucian Mureşan, că Transilvania n-ar fi azi ce este, fără comunitatea şi Biserica greco-catolică, România n-ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică şi noi n-am fi azi ce suntem fără comunitatea şi Biserica greco-catolică.
Rusia se află ”probabil” la originea survolării dronelor în Scandinavia, acuză premierul suedez Ulf Kristersson # News.ro
Rusia se află - probabil - la originea unor survolări recente cu drone ale unor aeroporturi scandinave, cu câteva zile înaintea unui summit al Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, acuză luni premierul suedez Ulf Kristersson, relatează AFP.
Victorie prestigioasă pentru Eduard Ionescu la China Smash 2025. Sportivul român l-a învins pe Alexis Lebrun, campionul european en titre şi medaliatul cu bronz olimpic alături de echipa Franţei.
Piese de mobilier provenite din colecţia familiei filosofului Emil Cioran vor fi scoase la vânzare, în cadrul Licitaţiei de Interior, organizată de Artmark miercuri, de la ora 18.00.
Timişoara: A fost inaugurată prima secţie din noua clădire a Spitalului de Copii/ Lucrările au început în urmă cu 11 ani # News.ro
Prima secţie din noul corp de clădire al Spitalului de Copii ”Louis Ţurcanu” din Timişoara a fost inaugurată luni, la 11 ani după ce au început lucrările de construcţie. Investiţia în noua clădire se ridică la peste 100 de milioane de lei, iar aceasta va funcţiona la capacitate maximă abia peste doi sau trei ani.
Un bărbat în vârstă de 38 de ani din Craiova a fost arestat preventiv după ce a ameninţat de mai multe ori un poliţist cu acte de violenţă.
Alegeri în R. Moldova - Maia Sandu, prima reacţie după scrutin: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni, nu ne-am lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru onest - VIDEO # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că prin votul de duminică cetăţenii ţării au demonstrat lumii întregi că sunt curajoşi, demni, nu s-au lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. ”Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru onest”, a declarat ea, în pfima apariţie după anunţarea rezultatelor parţiale ale alegerilor parlamentare, în urma cărora partidul său, PAS, s-a plasat pe primul loc, cu peste 50% din voturi.
Anchetă a Poliţiei şi a procurorilor privind cauzele incendiului de la hotelul din Tătărani, Prahova/ A fost solicitată şi prezenţa unor experţi de la INSEMEX Petroşani # News.ro
Poliţia şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova au deschis o anchetă în cazul incendiului produs, luni dimineaţă, la un hotel situat în localitatea Tătărani, incendiu în urma căruia două tinere au fost găsite carbonizate. Oficialii instituţiei anunţă că audiază martori, ridică probe şi verifică imaginile surprinse pe camerele de supraveghere. Totodată, au fost chemaţi experţi de la INSEMEX Petroşani.
