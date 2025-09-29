Alex Pop la ”Fanatik Dinamo”, marți, 30 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de atacantul „câinilor”

Fanatik, 29 septembrie 2025 17:50

Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 30 septembrie, de la ora 13:30, alături de Alex Pop

Alte ştiri de Fanatik

Acum 15 minute
18:10
Meciul echipei lui Horațiu Moldovan din La Liga a fost amânat! E alertă roșie în Valencia Fanatik
Vești proaste pentru Real Oviedo. Echipa lui Horațiu Moldovan avea meci la Valencia în etapa a 7-a din La Liga, dar partida a fost amânată din cauza vremii nefavorabile
Acum 30 minute
18:00
De ce românii și moldovenii votează atât de diferit în diaspora. Ce se ascunde în spatele deciziei electorale: ”Percepție diferită” Fanatik
De ce votează diferit românii și moldovenii din diaspora? Opiniile experților Pîrvulescu și Popescu evidențiază influențele asupra electoratului.
Acum o oră
17:50
17:30
“Nu îmi mai place să joc fotbal!” Fostul atacant al naţionalei României explică de ce nu mai vrea să practice sportul care l-a consacrat Fanatik
Florin Bratu a dezvăluit la FANATIK DINAMO că nu îi mai place să joace fotbal. Care este motivul pentru care fostul atacant al naționalei României nu mai are această plăcere.
Acum 2 ore
17:10
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI Fanatik
Nereguli descoperite Curtea de Conturi la Spitalul Sfânta Maria din Iași, acolo unde au decedat șapte bebeluși. Cum au ajuns o serie de materiale sanitare suspecte la secția ATI a spitalului
17:00
(P) Parchet SPC – cea mai bună alegere pentru încălzirea în pardoseală și confortul locuinței tale Fanatik
De ce tot mai mulți aleg parchetul SPC? În contextul modernizării locuințelor, tot mai multe familii din România optează pentru sisteme de încălzire în pardoseală. Este o soluție eficientă, estetică și confortabilă, care elimină caloriferele […]
16:50
Baba Alhassan, ca Lamine Yamal! Gigi Becali s-a luat de freza mijlocașului FCSB: “Tu ești negru și te faci galben în cap!?” Fanatik
Gigi Becali, șocat total de noul look al lui Baba Alhassan. Patronul e la FCSB l-a comparat pe jucătorul său cu Lamine Yamal. “Cum faci tu figuri de-astea?”.
Acum 4 ore
16:00
Cătălin Cîrjan a anunțat în direct obiectivul lui Dinamo. Dialog încins cu Bănel Nicoliță: „Vă facem viață grea în play-off” / ”Mai vedem!” Fanatik
Cătălin Cîrjan a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este obiectivul lui Dinamo în acest sezon. Ce dialog a avut mijlocașul cu Bănel Nicoliță.
15:50
(P) Săptămâna de pariuri începe în SuperSocial Fanatik
Începem cu forțe proaspete o nouă săptămână de pariuri cu cele mai tari recomandări de la SuperGigi – unde altundeva, decât în SuperSocial, cea mai tare rețea socială dedicată jucătorilor din România. Meciurile săptămânii Luni, […]
15:50
(P) Nouă meciuri din Liga Campionilor cu cel mai bun Multiplu. Combini cum vrei! Fanatik
Liga Campionilor revine în această săptămână cu etapa a doua din faza principală, primele nouă meciuri din această rundă fiind programate marți, 30 septembrie. De pe afișul zilei nu lipsesc echipe de top precum Real […]
15:40
“Vor să dea în David Popovici!”. Dezvăluirea lui Mitica Dragomir despre scandalul în care este târât tatăl campionului olimpic și mondial Fanatik
Mitică Dragomir, verdict tranșant despre scandalul în care e implicat tatăl lui David Popovici. Ce crede fostul președinte LPF că s-a întâmplat, de fapt.
15:10
Când revine pe teren Adrian Șut, mijlocașul cheie al FCSB. Dezvăluirea lui Horia Ivanovici Fanatik
Când se produce revenirea lui Adrian Șut pe teren la FCSB. Ultimele detalii despre mijlocașul campioanei României înaintea meciurilor cu Young Boys și Universitatea Craiova.
15:00
(P) Gala Premiilor: Norocul e pe covorul roșu Fanatik
Pe Don.ro, premiile nu se dau, se decernează. Între 29 septembrie și 5 octombrie, norocul intră la braț cu prestigiul lui Don în turneul Gala Premiilor. 50.000 RON așteaptă să fie împărțiți jucătorilor, așa cum […]
15:00
Revoltă după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu cuțitul în Maramureș. Acuzații grave la adresa polițiștilor: „Suntem dispuși să forțăm nota” Fanatik
Revoltă în lumea medicală după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu cuțitul, chiar în salvare. Acuzații la adresa polițiștilor. Ce vor să facă ambulanțierii?
14:50
Care e echipa mai bună, FCSB sau Craiova? Verdictul antrenorului Oțelului, Laszlo Balint, după ce a jucat cu ambele formații Fanatik
Laszlo Balint a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că simte o urmă de regret după eșecul din meciul FCSB - Oțelul 1-0, deoarece a avut senzația că echipa sa putea să scoată ceva din acest joc.
14:30
Dezvăluire șoc! Fanii Petrolului au intrat în vestiar si l-au dezbrăcat pe fotbalist de tricou: „Ai jucat la spurcați!” Fanatik
Vivi Răchită a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un episod halucinant din vestiarul Petrolului Ploiești
Acum 6 ore
13:50
Mesajul ferm al lui Mihai Stoica după ce doar 5000 de fani au venit la FCSB – Oțelul 1-0, pe Arena Națională Fanatik
Explicațiile pentru asistența redusă de la meciul FCSB - Oțelul. Ce spune Mihai Stoica despre Peluza Nord. „Unii opinează că e scindare, alții că e protest”.
13:50
Louis Munteanu, anunțul momentului la CFR Cluj, în ziua derby-ului cu U Cluj. Vestea dată de Cristi Balaj Fanatik
Cu doar câteva ore înainte de meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj, președintele formației din Gruia a dezvăluit care este starea de sănătate a lui Louis Munteanu.
13:40
Cum arată apartamentul în care locuiește Maia Sandu la Chișinău. Detaliul observat într-una din încăperile locuinței sale Fanatik
Cum arată apartamentul în care stă Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, la Chișinău? Imagini rare cu locuința: câte camere are în afară de bucătărie?
13:30
Oficial! S-a introdus cartonașul verde la fotbal! Inovația care l-a facut pe Gigi Becali să spună: „Să vină banii!” Fanatik
Gigi Becali are motive de bucurie în legătură cu apariția cartonașului verde în SuperLiga. Patronul de la FCSB consideră că această măsură va spori spectaculozitatea și încasările
13:20
Schimbările lui Gigi Becali au făcut diferența în FCSB – Oțelul 1-0. „Olaru a redevenit liderul echipei!” Fanatik
Victoria obținută de FCSB cu Oțelul a produs reacții tari. Ce au spus specialiștii Fanatik despre schimbările văzute la campioana României.
13:00
Cătălin Cherecheș a pierdut procesul cu ANI și trebuie să plătească peste 500.000 de euro. Lovitură teribilă primită în spatele gratiilor Fanatik
Veste năucitoare pentru Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare, condamnat la 5 ani de închisoare. ANI îi confiscă 2,7 milioane de lei fostului edil.
13:00
Cine este Alexandru Stoian, fotbalistul FCSB care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: “Dau lovitura cu el!” Fanatik
Gigi Becali a intrat la FANATIK SUPERLIGA după victoria obținută de FCSB cu Oțelul și l-a lăudat pe tânărul atacant Alexandru Stoian, introdus în repriza secundă.
12:40
Dezvăluiri exclusive despre incendiul de la hotelul din Prahova. Incredibil cine i-a alertat pe proprietari: ”A intrat în imobil și i-a trezit”. Cine este patronul Fanatik
FANATIK a aflat în premieră detalii despre incendiul devastator de la un hotel din Prahova! Descoperă cine este patronul și cine a intervenit rapid pentru a-i salva.
12:30
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0 Fanatik
FCSB luptă să recupereze diferența de puncte până la play-off. Gigi Becali a calculat în direct parcursul echipei sale în etapele următoare din SuperLiga.
12:30
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu Fanatik
România urmează să se bazeze pe un nucleu de jucători de la FCSB pentru partida cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale, iar nu mai puțin de 4 jucători ai roș-albaștrilor urmează să fie titulari.
Acum 8 ore
12:10
De ce este ziua meciului U Cluj – CFR Cluj cea mai importantă pentru Neluțu Varga. Dezvăluirea lui Horia Ivanovici Fanatik
29 septembrie, data la care se joacă derby-ul U Cluj - CFR Cluj, are o semnificație aparte pentru Neluțu Varga
11:30
Șefa DSP Iași, amenințată cu demisia de ministrul sănătății după tragedia de la spitalul de copii, a dat în judecată instituția pentru un spor de 30%. Cum s-a încheiat totul Fanatik
Cătălina Bechea, care a fost numită la conducerea DSP Iași acum trei luni, s-a bătut în instanță pentru drepturile sale salariale chiar cu instituția din care face parte.
11:30
„Edi Iordănescu m-a vrut la Legia Varșovia!”. Dezvăluirile celui mai în formă fotbalist român. Exclusiv Fanatik
Edi Iordănescu a încercat să-l aducă în această vară la Legia Varșovia pe actualul golgheter al echipei naționale a României în campania de calificare la Campionatul Mondial
11:10
Denis Drăguș rupe tăcerea după accidentare: “Mi-e frică!” Joacă în meciul decisiv Romania – Austria pentru calificarea la CM 2026?! Fanatik
Denis Drăguș, toate detaliile legate de situația sa înainte de duelul România - Austria din preliminariile Campionatului Mondial. Joacă sau nu atacantul!?
10:50
Kurt Zouma e pregătit de U Cluj – CFR! Mesajul francezului înainte de derby-ul Ardealului. Video Fanatik
Ce a declarat Kurt Zouma, vedeta din apărarea celor de la CFR Cluj, înainte de derby-ul Ardealului. „Trebuie să ne asigurăm că obținem un rezultat bun”.
10:40
Fotbalistul de la FCSB, certat după 1-0 cu Oțelul: „Nu poți juca așa fotbal! Nu e ok” Fanatik
FCSB a câștigat cu 1-0 în etapa a 11-a contra Oțelului. Cine este fotbalistul bucureștenilor criticat după fluierul final pentru cum a jucat.
Acum 12 ore
10:20
Doliu în lumea sportului: a murit la doar 19 ani, după un accident tragic. Federația Rusă a început investigațiile Fanatik
Tragedie în lumea sportului, după ce Naufal Takdir Al Bari, un gimnast în vârstă de 19 ani, a decedat.
10:10
Cum a răspuns Sorin Cârțu la ironia postată de Dinamo către Universitatea Craiova Fanatik
Oficialul formației oltene, Sorin Cârțu, a reacționat și a avut un mesaj clar pentru cei de la Dinamo, asta după ce bucureștenii i-au înțepat pe olteni cu o postare pe rețelele sociale.
09:50
Edi Iordănescu a făcut anunțul după Legia – Pogon Szczecin 1-0: „Pentru asta am venit aici” Fanatik
Edi Iordănescu a reacționat după victoria obținută de Legia, 1-0 pe teren propriu contra lui Pogon Szczecin. Tehnicianul român a anunțat clar care este obiectivul său în acest sezon.
09:40
Manchester United a luat decizia! Ce se întâmplă cu Ruben Amorim Fanatik
Presa din Anglia anunță decizia luată de oficialii clubului Manchester United cu privire la Ruben Amorim. Echipa de pe Old Trafford a suferit o nouă înfrângere.
09:20
Ioana Țiriac a încercat să oprească vânzarea, dar decizia lui Ion Țiriac a șocat pe toată lumea: 400 de milioane de euro în cont! Fanatik
Hotărârea controversată a lui Ion Țiriac de a vinde i-a adus 400 de milioane de euro, în ciuda protestelor fiicei sale, Ioana Țiriac, care a încercat să oprească tranzacția.
09:10
“Perica e mort! Karamoko e peste el”. Marius Șumudică și Dănuț Lupu, analiză la sânge a atacului lui Dinamo. Cum a reacționat Andrei Nicolescu Fanatik
Marius Șumudică și Dănuț Lupu au analizat fotbaliștii din atacul lui Dinamo și au ajuns la o concluzie clară cu privire la omul numărul unu al "câinilor".
08:40
Din miliardari, au ajuns muritori de foame! Dumitru Dragomir, dezvăluiri șoc la Profețiile lui DON Mitică: „Știu 7-8 cazuri mai tari ca Irinel” Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut radiografia celor care au ajuns din miliardari la sapă de lemn. Ce a spus fostul șef LPF despre marii afaceriști ai României.
08:10
CFR Cluj propunere fără precedent pentru derby-uri: “Dacă se dă lege, nici cei care au drepturile tv n-au ce să mai facă!” Fanatik
Înainte de jocul cu rivala U Cluj, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, are o propunere inedită de lege, prin care s-ar putea preveni incidentele violente între suporteri la derby-uri.
08:10
Răzvan Lucescu, deznădăjduit după un nou pas greșit în Grecia. PAOK n-a mai învins de patru meciuri! Fanatik
Echipa antrenorului român a condus cu 3-1 la Asteras Tripoli, în etapa a cincea de campionat, dar a plecat acasă cu un singur punct și pare că a intrat într-o criză de rezultate
07:40
Dembele sau Yamal?! Cum a votat România la „Balonul de Aur”: surprize mari în Top 10! Fanatik
S-au aflat voturile celor 100 de țări participante la decernarea „Balonului de Aur”. Cine au fost cei 10 fotbaliști nominalizați de România pentru cea mai importantă distincție individuală în fotbal
07:10
Alex Musi, deconspirat de iubită! Ce înseamnă gestul făcut după golul marcat la Craiova: „Răspunsul la rugăciuni” Fanatik
Alex Musi e pe val de când s-a transferat la Dinamo. Dovadă și golul marcat în ultima etapă împotriva Universității Craiova. Ce înseamnă gestul făcut de extrema stângă a „câinilor”
06:40
”O rușine națională!”. Dumitru Dragomir, momente de coșmar pe Aeroportul Otopeni la întoarcerea din concediu: ”Lăsați-mă, sunt pensionar” Fanatik
Dumitru Dragomir a povestit la ”Profețiile lui DON Mitică” coșmarul pe care l-a trăit pe Aeroportul Otopeni la întoarcerea din vacanță.
06:10
La doar 17 ani, noul star din La Masia a debutat oficial la prima echipă a Barcelonei: „E incredibil!” Fanatik
Pedro „Dro” Fernandez a debutat oficial la Barcelona în partida cu Real Sociedad din La Liga. Hansi Flick l-a titularizat pe noul star din La Masia, care are doar 17 ani.
05:50
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv! Fanatik
Dănuț Pilă a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Spitalului „Sf. Maria” din Iași, acolo unde au murit 6 bebeluși, după ce a fost implicat într-un dosar DNA în care procurorii cercetează o pagubă de un milion de euro destinați asfaltării unui drum național.
Acum 24 ore
00:50
Transferuri tari la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce jucători aduce și cine iese din schemă: „Omul e de pe altă planetă” Fanatik
Gigi Becali a anunțat că FCSB va fi activă pe piața de transferuri din iarnă. Patronul campioanei României a dat detalii despre următoarea campanie de mercato după 1-0 cu Oțelul.
00:30
Florin Tănase a vorbit despre relația sa cu Darius Olaru după FCSB – Oțelul 1-0: „Dacă nu spui nimic, nu ești băgat în seamă” Fanatik
Florin Tănase a fost eroul FCSB-ului în partida cu Oțelul, marcând unicul gol al întâlnirii dintr-o lovitură de la 11 metri. La finalul partidei, „decarul” campioanei a vorbit despre victoria obținută, dar și despre relația sa cu Darius Olaru.
00:20
După 1-0 cu Oțelul, Andrei Vochin prezintă curiosul caz al lui Mihai Toma de la FCSB: „Pare să-și fi uitat menirea. Corpul joacă, dar sufletul lipsește” Fanatik
Andrei Vochin a prezentat în Fanatik cazul lui Mihai Toma, jucătorul under de la FCSB, aflat printre preferații patronului Gigi Becali la un moment dat.
00:00
Elias Charalambous, în extaz după FCSB – Oțelul 1-0: „Trebuie să ne ocupăm de Young Boys”. Când revin Șut și Graovac Fanatik
Elias Charalambous a obținut o victorie la meciul său cu numărul 100 în SuperLiga. FCSB a învins-o pe Oțelul cu 1-0, iar gândul cipriotului zboară acum la partida cu Young Boys
