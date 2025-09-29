Alex Pop la ”Fanatik Dinamo”, marți, 30 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de atacantul „câinilor”
Fanatik, 29 septembrie 2025 17:50
Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 30 septembrie, de la ora 13:30, alături de Alex Pop
Acum 15 minute
18:10
Vești proaste pentru Real Oviedo. Echipa lui Horațiu Moldovan avea meci la Valencia în etapa a 7-a din La Liga, dar partida a fost amânată din cauza vremii nefavorabile
Acum 30 minute
18:00
De ce românii și moldovenii votează atât de diferit în diaspora. Ce se ascunde în spatele deciziei electorale: ”Percepție diferită” # Fanatik
De ce votează diferit românii și moldovenii din diaspora? Opiniile experților Pîrvulescu și Popescu evidențiază influențele asupra electoratului.
Acum o oră
17:50
17:30
“Nu îmi mai place să joc fotbal!” Fostul atacant al naţionalei României explică de ce nu mai vrea să practice sportul care l-a consacrat # Fanatik
Florin Bratu a dezvăluit la FANATIK DINAMO că nu îi mai place să joace fotbal. Care este motivul pentru care fostul atacant al naționalei României nu mai are această plăcere.
Acum 2 ore
17:10
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI # Fanatik
Nereguli descoperite Curtea de Conturi la Spitalul Sfânta Maria din Iași, acolo unde au decedat șapte bebeluși. Cum au ajuns o serie de materiale sanitare suspecte la secția ATI a spitalului
17:00
(P) Parchet SPC – cea mai bună alegere pentru încălzirea în pardoseală și confortul locuinței tale # Fanatik
De ce tot mai mulți aleg parchetul SPC? În contextul modernizării locuințelor, tot mai multe familii din România optează pentru sisteme de încălzire în pardoseală. Este o soluție eficientă, estetică și confortabilă, care elimină caloriferele […]
16:50
Baba Alhassan, ca Lamine Yamal! Gigi Becali s-a luat de freza mijlocașului FCSB: “Tu ești negru și te faci galben în cap!?” # Fanatik
Gigi Becali, șocat total de noul look al lui Baba Alhassan. Patronul e la FCSB l-a comparat pe jucătorul său cu Lamine Yamal. “Cum faci tu figuri de-astea?”.
Acum 4 ore
16:00
Cătălin Cîrjan a anunțat în direct obiectivul lui Dinamo. Dialog încins cu Bănel Nicoliță: „Vă facem viață grea în play-off” / ”Mai vedem!” # Fanatik
Cătălin Cîrjan a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este obiectivul lui Dinamo în acest sezon. Ce dialog a avut mijlocașul cu Bănel Nicoliță.
15:50
Începem cu forțe proaspete o nouă săptămână de pariuri cu cele mai tari recomandări de la SuperGigi – unde altundeva, decât în SuperSocial, cea mai tare rețea socială dedicată jucătorilor din România. Meciurile săptămânii Luni, […]
15:50
Liga Campionilor revine în această săptămână cu etapa a doua din faza principală, primele nouă meciuri din această rundă fiind programate marți, 30 septembrie. De pe afișul zilei nu lipsesc echipe de top precum Real […]
15:40
“Vor să dea în David Popovici!”. Dezvăluirea lui Mitica Dragomir despre scandalul în care este târât tatăl campionului olimpic și mondial # Fanatik
Mitică Dragomir, verdict tranșant despre scandalul în care e implicat tatăl lui David Popovici. Ce crede fostul președinte LPF că s-a întâmplat, de fapt.
15:10
Când revine pe teren Adrian Șut, mijlocașul cheie al FCSB. Dezvăluirea lui Horia Ivanovici # Fanatik
Când se produce revenirea lui Adrian Șut pe teren la FCSB. Ultimele detalii despre mijlocașul campioanei României înaintea meciurilor cu Young Boys și Universitatea Craiova.
15:00
Pe Don.ro, premiile nu se dau, se decernează. Între 29 septembrie și 5 octombrie, norocul intră la braț cu prestigiul lui Don în turneul Gala Premiilor. 50.000 RON așteaptă să fie împărțiți jucătorilor, așa cum […]
15:00
Revoltă după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu cuțitul în Maramureș. Acuzații grave la adresa polițiștilor: „Suntem dispuși să forțăm nota” # Fanatik
Revoltă în lumea medicală după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu cuțitul, chiar în salvare. Acuzații la adresa polițiștilor. Ce vor să facă ambulanțierii?
14:50
Care e echipa mai bună, FCSB sau Craiova? Verdictul antrenorului Oțelului, Laszlo Balint, după ce a jucat cu ambele formații # Fanatik
Laszlo Balint a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că simte o urmă de regret după eșecul din meciul FCSB - Oțelul 1-0, deoarece a avut senzația că echipa sa putea să scoată ceva din acest joc.
14:30
Dezvăluire șoc! Fanii Petrolului au intrat în vestiar si l-au dezbrăcat pe fotbalist de tricou: „Ai jucat la spurcați!” # Fanatik
Vivi Răchită a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un episod halucinant din vestiarul Petrolului Ploiești
Acum 6 ore
13:50
Mesajul ferm al lui Mihai Stoica după ce doar 5000 de fani au venit la FCSB – Oțelul 1-0, pe Arena Națională # Fanatik
Explicațiile pentru asistența redusă de la meciul FCSB - Oțelul. Ce spune Mihai Stoica despre Peluza Nord. „Unii opinează că e scindare, alții că e protest”.
13:50
Louis Munteanu, anunțul momentului la CFR Cluj, în ziua derby-ului cu U Cluj. Vestea dată de Cristi Balaj # Fanatik
Cu doar câteva ore înainte de meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj, președintele formației din Gruia a dezvăluit care este starea de sănătate a lui Louis Munteanu.
13:40
Cum arată apartamentul în care locuiește Maia Sandu la Chișinău. Detaliul observat într-una din încăperile locuinței sale # Fanatik
Cum arată apartamentul în care stă Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, la Chișinău? Imagini rare cu locuința: câte camere are în afară de bucătărie?
13:30
Oficial! S-a introdus cartonașul verde la fotbal! Inovația care l-a facut pe Gigi Becali să spună: „Să vină banii!” # Fanatik
Gigi Becali are motive de bucurie în legătură cu apariția cartonașului verde în SuperLiga. Patronul de la FCSB consideră că această măsură va spori spectaculozitatea și încasările
13:20
Schimbările lui Gigi Becali au făcut diferența în FCSB – Oțelul 1-0. „Olaru a redevenit liderul echipei!” # Fanatik
Victoria obținută de FCSB cu Oțelul a produs reacții tari. Ce au spus specialiștii Fanatik despre schimbările văzute la campioana României.
13:00
Cătălin Cherecheș a pierdut procesul cu ANI și trebuie să plătească peste 500.000 de euro. Lovitură teribilă primită în spatele gratiilor # Fanatik
Veste năucitoare pentru Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare, condamnat la 5 ani de închisoare. ANI îi confiscă 2,7 milioane de lei fostului edil.
13:00
Cine este Alexandru Stoian, fotbalistul FCSB care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: “Dau lovitura cu el!” # Fanatik
Gigi Becali a intrat la FANATIK SUPERLIGA după victoria obținută de FCSB cu Oțelul și l-a lăudat pe tânărul atacant Alexandru Stoian, introdus în repriza secundă.
12:40
Dezvăluiri exclusive despre incendiul de la hotelul din Prahova. Incredibil cine i-a alertat pe proprietari: ”A intrat în imobil și i-a trezit”. Cine este patronul # Fanatik
FANATIK a aflat în premieră detalii despre incendiul devastator de la un hotel din Prahova! Descoperă cine este patronul și cine a intervenit rapid pentru a-i salva.
12:30
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0 # Fanatik
FCSB luptă să recupereze diferența de puncte până la play-off. Gigi Becali a calculat în direct parcursul echipei sale în etapele următoare din SuperLiga.
12:30
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu # Fanatik
România urmează să se bazeze pe un nucleu de jucători de la FCSB pentru partida cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale, iar nu mai puțin de 4 jucători ai roș-albaștrilor urmează să fie titulari.
Acum 8 ore
12:10
De ce este ziua meciului U Cluj – CFR Cluj cea mai importantă pentru Neluțu Varga. Dezvăluirea lui Horia Ivanovici # Fanatik
29 septembrie, data la care se joacă derby-ul U Cluj - CFR Cluj, are o semnificație aparte pentru Neluțu Varga
11:30
Șefa DSP Iași, amenințată cu demisia de ministrul sănătății după tragedia de la spitalul de copii, a dat în judecată instituția pentru un spor de 30%. Cum s-a încheiat totul # Fanatik
Cătălina Bechea, care a fost numită la conducerea DSP Iași acum trei luni, s-a bătut în instanță pentru drepturile sale salariale chiar cu instituția din care face parte.
11:30
„Edi Iordănescu m-a vrut la Legia Varșovia!”. Dezvăluirile celui mai în formă fotbalist român. Exclusiv # Fanatik
Edi Iordănescu a încercat să-l aducă în această vară la Legia Varșovia pe actualul golgheter al echipei naționale a României în campania de calificare la Campionatul Mondial
11:10
Denis Drăguș rupe tăcerea după accidentare: “Mi-e frică!” Joacă în meciul decisiv Romania – Austria pentru calificarea la CM 2026?! # Fanatik
Denis Drăguș, toate detaliile legate de situația sa înainte de duelul România - Austria din preliminariile Campionatului Mondial. Joacă sau nu atacantul!?
10:50
Kurt Zouma e pregătit de U Cluj – CFR! Mesajul francezului înainte de derby-ul Ardealului. Video # Fanatik
Ce a declarat Kurt Zouma, vedeta din apărarea celor de la CFR Cluj, înainte de derby-ul Ardealului. „Trebuie să ne asigurăm că obținem un rezultat bun”.
10:40
FCSB a câștigat cu 1-0 în etapa a 11-a contra Oțelului. Cine este fotbalistul bucureștenilor criticat după fluierul final pentru cum a jucat.
Acum 12 ore
10:20
Doliu în lumea sportului: a murit la doar 19 ani, după un accident tragic. Federația Rusă a început investigațiile # Fanatik
Tragedie în lumea sportului, după ce Naufal Takdir Al Bari, un gimnast în vârstă de 19 ani, a decedat.
10:10
Oficialul formației oltene, Sorin Cârțu, a reacționat și a avut un mesaj clar pentru cei de la Dinamo, asta după ce bucureștenii i-au înțepat pe olteni cu o postare pe rețelele sociale.
09:50
Edi Iordănescu a făcut anunțul după Legia – Pogon Szczecin 1-0: „Pentru asta am venit aici” # Fanatik
Edi Iordănescu a reacționat după victoria obținută de Legia, 1-0 pe teren propriu contra lui Pogon Szczecin. Tehnicianul român a anunțat clar care este obiectivul său în acest sezon.
09:40
Presa din Anglia anunță decizia luată de oficialii clubului Manchester United cu privire la Ruben Amorim. Echipa de pe Old Trafford a suferit o nouă înfrângere.
09:20
Ioana Țiriac a încercat să oprească vânzarea, dar decizia lui Ion Țiriac a șocat pe toată lumea: 400 de milioane de euro în cont! # Fanatik
Hotărârea controversată a lui Ion Țiriac de a vinde i-a adus 400 de milioane de euro, în ciuda protestelor fiicei sale, Ioana Țiriac, care a încercat să oprească tranzacția.
09:10
“Perica e mort! Karamoko e peste el”. Marius Șumudică și Dănuț Lupu, analiză la sânge a atacului lui Dinamo. Cum a reacționat Andrei Nicolescu # Fanatik
Marius Șumudică și Dănuț Lupu au analizat fotbaliștii din atacul lui Dinamo și au ajuns la o concluzie clară cu privire la omul numărul unu al "câinilor".
08:40
Din miliardari, au ajuns muritori de foame! Dumitru Dragomir, dezvăluiri șoc la Profețiile lui DON Mitică: „Știu 7-8 cazuri mai tari ca Irinel” # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut radiografia celor care au ajuns din miliardari la sapă de lemn. Ce a spus fostul șef LPF despre marii afaceriști ai României.
08:10
CFR Cluj propunere fără precedent pentru derby-uri: “Dacă se dă lege, nici cei care au drepturile tv n-au ce să mai facă!” # Fanatik
Înainte de jocul cu rivala U Cluj, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, are o propunere inedită de lege, prin care s-ar putea preveni incidentele violente între suporteri la derby-uri.
08:10
Răzvan Lucescu, deznădăjduit după un nou pas greșit în Grecia. PAOK n-a mai învins de patru meciuri! # Fanatik
Echipa antrenorului român a condus cu 3-1 la Asteras Tripoli, în etapa a cincea de campionat, dar a plecat acasă cu un singur punct și pare că a intrat într-o criză de rezultate
07:40
S-au aflat voturile celor 100 de țări participante la decernarea „Balonului de Aur”. Cine au fost cei 10 fotbaliști nominalizați de România pentru cea mai importantă distincție individuală în fotbal
07:10
Alex Musi, deconspirat de iubită! Ce înseamnă gestul făcut după golul marcat la Craiova: „Răspunsul la rugăciuni” # Fanatik
Alex Musi e pe val de când s-a transferat la Dinamo. Dovadă și golul marcat în ultima etapă împotriva Universității Craiova. Ce înseamnă gestul făcut de extrema stângă a „câinilor”
06:40
”O rușine națională!”. Dumitru Dragomir, momente de coșmar pe Aeroportul Otopeni la întoarcerea din concediu: ”Lăsați-mă, sunt pensionar” # Fanatik
Dumitru Dragomir a povestit la ”Profețiile lui DON Mitică” coșmarul pe care l-a trăit pe Aeroportul Otopeni la întoarcerea din vacanță.
06:10
La doar 17 ani, noul star din La Masia a debutat oficial la prima echipă a Barcelonei: „E incredibil!” # Fanatik
Pedro „Dro” Fernandez a debutat oficial la Barcelona în partida cu Real Sociedad din La Liga. Hansi Flick l-a titularizat pe noul star din La Masia, care are doar 17 ani.
05:50
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv! # Fanatik
Dănuț Pilă a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Spitalului „Sf. Maria” din Iași, acolo unde au murit 6 bebeluși, după ce a fost implicat într-un dosar DNA în care procurorii cercetează o pagubă de un milion de euro destinați asfaltării unui drum național.
Acum 24 ore
00:50
Transferuri tari la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce jucători aduce și cine iese din schemă: „Omul e de pe altă planetă” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că FCSB va fi activă pe piața de transferuri din iarnă. Patronul campioanei României a dat detalii despre următoarea campanie de mercato după 1-0 cu Oțelul.
00:30
Florin Tănase a vorbit despre relația sa cu Darius Olaru după FCSB – Oțelul 1-0: „Dacă nu spui nimic, nu ești băgat în seamă” # Fanatik
Florin Tănase a fost eroul FCSB-ului în partida cu Oțelul, marcând unicul gol al întâlnirii dintr-o lovitură de la 11 metri. La finalul partidei, „decarul” campioanei a vorbit despre victoria obținută, dar și despre relația sa cu Darius Olaru.
00:20
După 1-0 cu Oțelul, Andrei Vochin prezintă curiosul caz al lui Mihai Toma de la FCSB: „Pare să-și fi uitat menirea. Corpul joacă, dar sufletul lipsește” # Fanatik
Andrei Vochin a prezentat în Fanatik cazul lui Mihai Toma, jucătorul under de la FCSB, aflat printre preferații patronului Gigi Becali la un moment dat.
00:00
Elias Charalambous, în extaz după FCSB – Oțelul 1-0: „Trebuie să ne ocupăm de Young Boys”. Când revin Șut și Graovac # Fanatik
Elias Charalambous a obținut o victorie la meciul său cu numărul 100 în SuperLiga. FCSB a învins-o pe Oțelul cu 1-0, iar gândul cipriotului zboară acum la partida cu Young Boys
