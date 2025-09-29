Trump a anunțat tarife de 100% pentru filmele străine
HotNews.ro, 29 septembrie 2025 17:50
Președintele american Donald Trump a declarat luni că va impune o taxă vamală de 100% pentru toate filmele produse în străinătate, o inițiativă fără precedent care amenință să răstoarne modelul de afaceri global al Hollywood-ului,…
Acum 5 minute
18:20
Obiectivele sprijinului acordat de România pentru Republica Moldova, după alegerile marcate de „presiuni, amenințări și ingerințe externe fără precedent” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova „pentru mobilizarea exemplară” și „maturitatea democratică” de la alegerile parlamentare de duminică și a spus că victoria „clară și convingătoare” a forțelor politice pro-europene a…
Acum 15 minute
18:10
Noi tensiuni între Budapesta și Kiev: Ungaria a blocat 12 site-uri ucrainene de știri, ca măsură de ripostă, și denunță „un atac complet nejustificat” # HotNews.ro
Ungaria a anunțat luni că blochează accesul la 12 site-uri ucrainene de știri, ca răspuns la o măsură similară luată de Kiev, o măsură care agravează relațiile dintre cele două țări vecine, deja tensionate în…
Acum 30 minute
18:00
VIDEOREPORTAJ „Îmi pare rău că acești băieți nu înțeleg că, gata, comunismul în Moldova nu mai există”. Mesajul unui localnic din Chișinău către protestatarii lui Dodon # HotNews.ro
Un protest de jumătate de oră, la care au venit câteva sute de persoane, a avut loc în această după-amiază în centrul Chișinăului, organizat de Igor Dodon, liderul socialiștilor, care au pierdut alegerile din 28…
18:00
Primul mesaj din Statele Unite după victoria PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Felicităm poporul și toate partidele care au intrat în Parlament” # HotNews.ro
Ambasada Statelor Unite la Chișinău a transmis luni un mesaj din partea Guvernului american, după alegerile parlamentare din Republica Moldova. „Felicităm poporul Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare. Transmitem felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate,…
Acum o oră
17:50
17:30
Vladimir Putin a semnat oficial retragerea Rusiei din convenția europeană împotriva torturii. Argumentele invocate de Moscova # HotNews.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat luni o lege care denunță Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii, potrivit unui site guvernamental, relatează Reuters. Parlamentul Rusiei votase anterior proiectul privind părăsirea tratatului, pe care Moscova l-a ratificat…
Acum 2 ore
17:20
Propunerea concretă a lui Zelenski, pentru aliații de pe flancul estic al NATO, împotriva dronelor și rachetelor rusești: Vom avea suficiente arme și capacitate de producție # HotNews.ro
Ucraina s-a oferit să construiască un scut aerian comun cu aliații săi care să ofere protecție împotriva amenințărilor din partea Rusiei, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după seria de incursiuni în spațiul aerian…
17:10
Compania Armătura S.A, cu cea mai îndelungată experiență în producția de armături pentru instalații termice și de alimentare cu apă și gaz, a semnat lansarea procedurilor de dizolvare și lichidare, ca urmare a diminuării activului…
17:00
„O singură ţară poate impune o încetare a focului în Ucraina”, spune ministrul polonez de Externe / Statul care „i-a spus Rusiei să se retragă… și Rusia s-a retras” # HotNews.ro
Întrebat luni, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, despre rolul Chinei în războiul dintre Rusia și Ucraina, ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că omologul său chinez, Wang Yi, i-a transmis…
17:00
Marea Britanie ar putea fi deja în război cu Rusia, avertizează o fostă șefă a contraspionajului # HotNews.ro
Eliza Manningham-Buller, care a condus MI5 în urmă cu două decenii, a declarat că s-ar putea considera că Marea Britanie este deja în război cu Rusia din cauza profunzimii și intensității atacurilor cibernetice, sabotajului și…
16:50
VIDEO Aplauze în Parlamentul României după alegerile din Republica Moldova: „V-ați mobilizat exemplar” # HotNews.ro
Senatorii români s-au ridicat și au aplaudat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apropiat de președinta Maia Sandu, a obținut peste 50% dintre voturi. Înainte de a…
16:40
Planul „B” pentru aderarea Republicii Moldova la UE, în cazul în care Rusia nu-și retrage trupele din Transnistria, prezentat de Maia Sandu # HotNews.ro
În primele sale declarații după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare de duminică din Republica Molodova, președinta Maia Sandu a anunțat că autoritățile de la Chișinău au un plan „B” în ceea ce privește aderarea…
16:30
Ministerul Justiției anunță că Horațiu Potra, fiul său și un nepot de-al lui Potra au fost arestați în Dubai. Autoritățile poartă acum discuții pentru extrădarea în România a celor trei. „Astăzi, 29 septembrie, la vârful…
16:30
Premiu european de top pentru un jurnalist ucrainean care „a îndurat peste doi ani de închisoare grea” în Rusia. Locurile 2 și 3, ocupate tot de jurnaliști # HotNews.ro
Maksym Butkevych, jurnalist și activist, a câștigat Premiul Vaclav Havel pentru Drepturile Omului, care onorează acțiunile remarcabile ale societății civile în apărarea drepturilor omului, potrivit anunțului făcut de Consiliul Europei, luni, într-un comunicat de presă.…
Acum 4 ore
16:20
Tranzacție de 55 miliarde dolari pe piața jocurilor video. Compania faimoasă pentru titlurile FIFA și Battlefield are noi proprietari # HotNews.ro
Electronic Arts Inc a fost vândută unui grup de investitori privați, într-o tranzacție care evaluează compania la 55 de miliarde de dolari, scrie Bloomberg. Fondată în 1982, Electronic Arts este unul dintre cei mai mari…
16:20
VIDEO Anul universitar începe cu proteste. Zeci de studenți protestează acum în fața Guvernului / Manifestații în alte 8 locuri din țară # HotNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești (ANOSR) a organizat pentru astăzi proteste în mai multe locuri din țară. De la ora 16:00, studenții din București s-au strâns în fața Guvernului, pentru a-și arăta nemulțumirea și dezacordul…
16:20
16:10
„Totul indică Rusia”. Acuzațiile premierul suedez după incidentele cu drone recente din Scandinavia # HotNews.ro
Premierul suedez Ulf Kristersson a comentat incidentele recente din Danemarca și Norvegia. Mai multe aeroporturi au fost închise începând cu 22 septembrie, după ce au fost survolate de drone. Probabilitatea ca Rusia „să vrea să…
16:00
Dosar penal după incidentul cu dronă din apropierea Aeroportului Otopeni, care a perturbat nouă zboruri. Poliția vrea să afle cine a ridicat-o # HotNews.ro
Poliția Română a anunțat luni că a deschis un dosar penal după ce un pilot a raportat duminică prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din vecinătatea Aeroportului „Henri Coandă” din București.…
16:00
INTERVIU „Nicăieri în lume nu există zero infecții de spital”. Inițiatorul legii „Stop nosocomiale” explică ce fac diferit alte țări în lupta împotriva unui fenomen „aproape imposibil de oprit” # HotNews.ro
Infecțiile asociate asistenței medicale (nosocomiale) sunt prezente în spitale de peste tot din lume, iar lupta cu ele este „din ce în ce mai inegală”, pe măsură ce se adaptează la antibiotice, spune, într-un dialog…
15:50
Fragmente de dronă, semnalate prin apel la 112 în județul Tulcea. Anunțul făcut de MApN # HotNews.ro
O echipă mixtă formată din specialiști de la mai multe instituții cercetează zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, unde a fost semnalată existența unor fragmente de dronă, a anunțat, luni, Ministerul Apărării Naționale (MApN).…
15:50
15:10
Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a crescut în ritm anual cu 6,3% în august, la aproximativ 2,3 milioane, cei mai mulți fiind din România, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (NIS), informează…
15:10
Viktor Orban, despre acuzațiile că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei: „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?” # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat din nou că Ucraina nu este suverană și a minimalizat acuzațiile că drone de recunoaștere probabil ungare au încălcat spațiul aerian ucrainean, scrie AFP, citată de Agerpres. „Faptul că două,…
15:00
Cum explică directorul general al Jurnal TV scoaterea accesului gratuit la serialul „Plaha”: „Noi din start nici nu am dorit să-l plasăm pe YouTube” # HotNews.ro
Adrian Buraga, directorul general al Jurnal TV și unul dintre producătorii serialului “Plaha” a explicat pentru Hotnews.ro în prezent au loc discuții cu mai multe platforme de streaming, iar pentru asta filmul trebuie să nu…
15:00
Prima şedinţă a noului Parlament din Republica Moldova va fi condusă de comunistul Vladimir Voronin # HotNews.ro
Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, fostul preşedinte Vladimir Voronin, va prezida prima şedinţă a Legislativului moldovean în cadrul căreia noii deputaţi vor depune jurământului, vor forma grupurile parlamentare şi îşi vor alege preşedintele. El…
15:00
Întrebarea esențială pe care o pune Kremlinul în scenariul în care Ucraina va primi rachete Tomahawk de la SUA # HotNews.ro
Rusia a declarat luni că va analiza cu atenție dacă rachetele americane Tomahawk care ar putea fi furnizate Ucrainei vor fi lansate folosind informații pentru țintele vizate furnizate de Statele Unite, transmite Reuters. Vicepreședintele american…
14:50
Șeful fondului suveran al Franței avertizează că Europa este „colonizată” din două direcții și ironizează investițiile în „turism, vin, imobiliare” # HotNews.ro
Șeful băncii publice de investiții a Franței, Bpifrance, a conturat o imagine sumbră a Europei, afirmând că bătrânul continentul este prins între cele mai mari două economii ale lumii și este incapabil să își finanțeze…
14:40
Vremea continuă să se răcească și va ploua în toată țara. De când sunt prognozate, din nou, temperaturi de până la 22 de grade # HotNews.ro
Vremea continua să se răcească semnificativ în toată țara, în această săptămână, și sunt așteptate ploi torențiale, dar de săptămâna viitoare se va încălzi și vor fi temperature de până la 20-22 de grade, conform…
Acum 6 ore
14:20
Sportul de masă, noul stil de viață! Aproape jumătate dintre românii care participă la competiții sportive o fac pentru sănătatea lor # HotNews.ro
Alergarea, ciclismul și triatlonul nu mai sunt doar probe sportive, ci adevărate stiluri de viață pentru mii de români. Potrivit celui mai recent sondaj Endurance RO-Index, competițiile sportive de masă au devenit un fenomen social,…
14:10
Metaloglobus București, promovată în acest sezon, va întâlni FC Botoșani, luni, 29 septembrie, de la ora 18.00. Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport. Cele două echipe se vor afla…
14:10
Birourile UM din întreaga lume și-au întrerupt activitatea pentru un scop comun: Stand Against Bland – un apel de a respinge uniformitatea și de a readuce diferența în prim-plan. Într-o eră a AI-ului care uniformizează…
14:00
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă pentru mai multe zile. Care sunt zonele afectate # HotNews.ro
Aproape 800 de blocuri, mai mulţi operatori economici şi un punct termic industrial din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Bucureştiului rămân fără apă caldă în această săptămână, întrucât se desfăşoară lucrări la…
14:00
VIDEO Cel mai scump drum expres din România: Proiectul care va lega Autostrada Moldovei de podul peste Dunăre de la Brăila, atribuit unui singur constructor # HotNews.ro
Aproape 900 de milioane de euro – atât va costa proiectarea și execuția drumului expres care să lege Autostrada „Moldovei” A7 de podul peste Dunăre de la Brăila. Contractul a fost atribuit unei asocieri condusă…
13:50
Proiectul privind pensiile private, dezbătut azi în Senat. Cine poate să își retragă toți banii odată # HotNews.ro
Proiectul de lege care prevede modificarea modului în care pot fi retrași banii din pensii private intră luni în ședința de plen a Senatului. Potrivit proiectului, va fi permisă, în primă fază, retragerea a maximum…
13:50
Prosumatorii susțin că distribuitorii de energie încearcă să controleze producția panourilor solare / Replica unui distribuitor: în 60% dintre cazuri, instalațiile prosumatorilor nu respectă parametrii tehnici impuși # HotNews.ro
Doi dintre distribuitorii de energie din România, Delgaz Grid și Distribuție Oltenia, au cerut instalatorilor de panouri fotovoltaice acces la setările invertoarelor, pentru a controla producția de energie a prosumatorilor, potrivit unui comunicat al Asociației…
13:50
13:40
FCSB a învins-o duminică seară pe Oțelul Galați cu scorul de 1-0 (0-0) pe Arena Națională din Capitală, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres. Campioana a câștigat în liga…
13:40
„La menopauză, copiii mi-au spus că parcă nu mai sunt mama lor.” Dr. Ioana Vasile, MedLife: Terapia corect personalizată anulează simptomele # HotNews.ro
Pentru multe femei, menopauza rămâne un subiect tabu, învăluit în mituri și adesea trăit în tăcere. Schimbările hormonale, emoționale și fizice aduc neliniști, dar și oportunitatea unei redefiniri de sine. Dr. Ioana Vasile, medic primar…
13:30
Oligarhul Ilan Șor, declarații la televiziunea publică din Rusia după rezultatul alegerilor din Republica Moldova # HotNews.ro
„Ceea ce a avut loc ieri nu au fost alegeri, ci o numire”, a spus Ilan Șor despre ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Oligarhul condamnat la 15 ani de închisoare care a fugit din…
13:30
Cris-Tim Family Holding, lider pe piața de mezeluri, a anunțat, luni, intenția de listare pe piața Bursei de Valori București. Potrivit unui comunicat al companiei, Oferta publică inițială (IPO) la BVB va include atât o…
13:30
Moscova acuză Chișinăul că a împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze la alegerile parlamentare # HotNews.ro
Kremlinul a acuzat, luni, autoritățile din Moldova că au împiedicat sute de mii de moldoveni care trăiesc în Rusia să voteze la alegerile parlamentare, punând la dispoziție doar două secții de votare pentru alegătorii din…
13:30
INTERVIU „Autoritățile române au multe de învățat din Republica Moldova”. Cum se explică victoria clară a partidului Maiei Sandu în alegerile de duminică și ce urmează la Chișinău, sub amenințarea Rusiei # HotNews.ro
Populația pro-europeană a Republicii Moldova s-a mobilizat la alegerile de duminică deoarece a simțit că țara riscă să ajungă acolo unde a mai fost: sub controlul mafioților și ulterior sub controlul Rusiei, spune într-un interviu…
13:30
Mallurile și magazinele cu amănuntul ar putea folosi în curând drone să fugărească hoții în SUA # HotNews.ro
Centrele și magazinele din Statele Unite ar putea începe în curând să folosească drone pentru a prinde hoții din magazine, o companie privată oferindu-le soluția tehnologică în acest sens, relatează Gizmodo. Flock Safety, o companie…
13:10
Iubești băuturile fine, originale și simți nevoia unei experiențe care să îți depășească așteptările? Trebuie să ajungi la FineStore Virtuții, magazinul care promite să redefinească standardele în retailul de băuturi alcoolice premium din București. E…
13:00
Serialul „Plaha”, scos de pe canalul de YouTube unde putea fi văzut la liber: „Suntem în discuții cu mai multe platforme de streaming” # HotNews.ro
Serialul „Plaha”, inspirat din viața lui Vladimir Plahotniuc, difuzat gratuit de Jurnal TV, a fost retras „temporar” de pe canalul de YouTube al televiziunii, astăzi, la o zi după alegerile parlamentare din Republica Moldova. Televiziunea…
13:00
Donald Trump a autorizat lovituri cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, afirmă emisarul său special pentru Ucraina # HotNews.ro
Președintele american Trump a autorizat atacuri cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei, a declarat emisarul său special pentru Ucraina, generalul în retragere Keith Kellogg. Acesta afirmă însă că Ucrainei nu i s-a acordat tot…
12:50
Maia Sandu, primele declarații după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare. Președinta Republicii Moldova, conferință de presă la ora 14.00 # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține, luni, la ora 14:00 o conferință de presă, a anunțat biroul său. Va fi prima ieșire a Maiei Sandu, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare, obținând peste 50%…
12:40
Într-o Europă aflată la răscruce de drumuri, dezbaterea despre viitorul Uniunii Europene nu mai este doar despre economii puternice și standarde de viață ridicate. Astăzi, extinderea UE înseamnă, înainte de toate, securitate regională, stabilitate și…
12:40
VIDEO. Alb pe șosea. Drumul din România pe care intervin deja astăzi mașinile de deszăpezire. Avertisment pentru șoferi # HotNews.ro
Ninsoarea timpurie din aceste ore a făcut ca totul să fie alb pe Transalpina, potrivit imaginilor preluate de pagina de Facebook Meteoplus. Drumarii de la Directoratul Regional Drumuri și Poduri Craiova au intervenit cu utilaje…
