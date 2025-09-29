România doteaza tancurile Abrams cu armament în valoare de peste 400 milioane dolari
Aktual24, 29 septembrie 2025 17:50
Slovacia se va confrunta cu provocări în a cheltui 2% din PIB pentru apărare, a declarat ministrul slovac al Apărării, Robert Kaliňák, în cadrul emisiunii TV JOJ24. Ministrul a declarat că pentru guvernul slovac în ansamblu și pentru ministerul său în special, prioritatea este consolidarea – optimizarea cheltuielilor statului din cauza dificultăților economice. Ministerul său […]
Escaladare a relațiilor dintre Ungaria și Ucraina. Regimul Orban procedează la fel ca Rusia, blochează 12 site-uri de ştiri ucrainene # Aktual24
Ungaria a anunţat luni că blochează accesul la 12 site-uri de ştiri ucrainene, după ce Ucraina a luat măsuri similare, informează Reuters, citată de Agerpres. Autorităţile de la Kiev blocaseră în septembrie, la cererea serviciilor ucrainene de securitate, diferite site-uri de internet acuzate că găzduiesc puncte de vedere pro-ruse. Printre acestea, opt portaluri de limbă […]
Pas istoric la Chișinău. Moldova ia în considerare să renunțe la Transnistria pentru a adera la Uniunea Europeană. Maia Sandu, declarații după victoria contra pro-rușilor # Aktual24
George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, și-a dat măsura „viziunii” în privința Republicii Moldova, în sens negativ. După o campanie în care a „tras” în Maia Sandu și în guvernarea pro-europeană a acesteia, periclitând interesul național al României, liderul AUR se trezește acum într-o poziție ridicolă după victoria acesteia în alegerile parlamentare. Nu doar […]
Toate voturile au fost numărate, PAS a depășit 50%. Pro-rușii au mai puțin de jumătate din scorul PAS # Aktual24
Partidul pro-european al președintei Maia Sandu a câștigat alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, obținând mai mult de jumătate din voturile alegătorilor. Comisia Electorală Centrală (CEC) a finalizat, luni, centralizarea datelor din toate cele 2.274 secții de votare, atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și din străinătate, iar rezultatele arată că Partidul Acțiune […]
Presshub: Sebastian Ghiță a scăpat de ultimul dosar și de sechestru pe avere în vederea confiscării speciale a 80 milioane de lei # Aktual24
În martie anul trecut, un judecător de Cameră preliminară de la Tribunalul Prahova, decidea că nu se mai impune păstrarea măsurilor preventive în cazul lui Sebastian Ghiță, respectiv sechestru asigurător pe toate bunurile acestuia pentru acoperirea unui prejudiciu de 80 milioane de lei. Ultimul dosar a fost restituit la DNA. Înainte de a se pronunța […]
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că trei cetățeni români au fost arestați în Emiratelor Arabe Unite. Este vorba despre Horațiu Potra, fiul și nepotul său. ”Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe […]
Pas istoric la Chișinău. Moldova vrea să renunțe la Transnistria pentru a adera la Uniunea Europeană. Maia Sandu, declarații după victoria contra pro-rușilor # Aktual24
Orban, sfidător: ”Să zicem că dronele noastre au zburat câțiva metri în Ucraina, și ce dacă? Ucraina nu este o țară independentă și suverană” # Aktual24
Premierul ungar Viktor Orban a reluat, într-un podcast difuzat la Budapesta, afirmațiile sale potrivit cărora Ucraina nu este un stat suveran. Totodată, el a respins importanța acuzațiilor formulate de Kiev, conform cărora drone de recunoaștere aparținând Ungariei ar fi încălcat spațiul aerian ucrainean, transmite AFP. „Faptul că două, trei sau patru drone ungare au trecut […]
Aeroportul din Atena, lovit de întârzieri mari după ce controlorii de trafic aerian au limitat numărul de zboruri pe oră # Aktual24
Pasagerii care călătoresc către sau dinspre Aeroportul Internațional din Atena sunt aproape siguri că se vor confrunta cu întârzieri, deoarece controlorii de trafic aerian au limitat numărul de zboruri pe care le gestionează pe oră. Vinerea trecută, controlorii de trafic aerian ai aeroportului au anunțat că vor restricționa numărul de decolări și aterizări pe aeroport […]
Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani, potrivit unei legi promulgate luni de preşedintele Nicuşor Dan. Actul normativ modifică articolul 351 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, stabilind că „darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată”, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la […]
Miting eșuat al pro-rușilor la Chișinău, s-au strâns doar vreo 300 de oameni. Protestul s-a spart după o jumătate de oră # Aktual24
Doar vreo 300 de oameni au venit luni la protestul organizat de pro-rușii din Blocul Patriotic în fața sediului Parlamentului. În pofida apelului lansat către mai multe forțe politice să se alăture, „fără drapele de partid”, la miting au venit numai reprezentanții Blocului Patriotic, în frunte cu Igor Dodon și Vasile Tarlev, anunță presa de […]
Președintele Vučić anunță că SUA au amânat sancțiunile asupra companiei petroliere sârbe controlată de Gazprom: ”Vom veni cu oferte noi” # Aktual24
Sancțiunile SUA asupra celei mai mari companii petroliere din Serbia, programate inițial să fie aplicate de pe 1 octombrie, au fost amânate cu cel puțin o săptămână, a declarat duminică președintele Aleksandar Vučić. Compania Industria Petrolieră Sârbă (NIS), deținută majoritar de Rusia, a obținut prelungiri repetate ale măsurilor de când acestea au fost anunțate pentru […]
Furie la Kremlin după înfrângerea pro-rușilor din Moldova: ”Sute de mii de moldoveni au fost privați de posibilitatea de a vota” # Aktual24
Kremlinul a criticat dur autoritățile de la Chișinău, acuzându-le că au restricționat accesul la vot pentru sute de mii de moldoveni stabiliți în Federația Rusă. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat luni, într-o discuție cu jurnaliștii, că deschiderea a doar două secții de votare pentru diaspora din Rusia a privat un […]
Georgescu merge de urgență la Tucă și Cristoiu după înfrângerea categorică a pro-rușilor din Moldova. Primul interviu după câteva luni # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu și-a programat de urgență o ieșire mediatică, luni, după ce forțele pro-ruse din Moldova au suferit o înfrângere usturătoare la alegerile de duminică. Georgescu a anunțat că va acorda un interviu propagandiștilor ”suveraniști” Marius Tucă și Ion Cristoiu. ”Dragii mei, în seara aceasta în direct (ora 20:00, ora României) – alături […]
Aurul a stabilit un record istoric de 3.800 de dolari pe uncie din cauza eventualei blocări a activității guvernului SUA # Aktual24
Prețurile aurului au crescut la 3.800 de dolari pe uncie pe fondul temerilor de blocare a activității guvernului SUA și al așteptărilor de reducere a ratelor dobânzii de către Rezerva Federală. În tranzacțiile asiatice din 29 septembrie, valoarea aurului spot a ajuns la 3.799,41 dolari pe uncie, iar contractele futures pentru decembrie au stabilit un […]
Turnul Mecca, unul dintre ultimele blocuri înalte care mai rămăseseră în picioare în Gaza, a fost „nivelat” de armata israeliană – VIDEO # Aktual24
Armata israeliană a bombardat duminică Turnul Mecca din Gaza City, la scurt timp după ce a ordonat rezidenților să evacueze. Nori de fum au fost văzuți ridicându-se din zonă după atacul asupra clădirii cu mai multe etaje din cartierul Rimal de sud, a relatat un reporter al agenției Anadolu. Clădirea adăpostea sute de familii palestiniene […]
Dominic Fritz: ”O palmă răsunătoare pentru Vladimir Putin este victoria proeuropeană din Republica Moldova” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că succesul categoric al Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, în alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă „o palmă răsunătoare pentru Vladimir Putin şi prietenii lui de pe meleagurile noastre”. „Democraţia fragilă a vecinilor moldoveni a rezistat împotriva unui asalt brutal pe toate fronturile. Asta ne protejează […]
Cetățenilor din Chișinău li se oferă bani pentru a participa la protestele anunțate de Igor Dodon, avertizează poliția din Republica Moldova # Aktual24
Autoritățile din Republica Moldova susțin că dețin informații potrivit cărora mai multe persoane ar fi fost oferite sume de bani pentru a participa la proteste luni, 29 septembrie, la Chișinău, după încheierea scrutinului parlamentar. Sursele financiare ar fi sugerate ca stimulent în cazul în care cetățenii refuză să iasă în stradă, potrivit Inspectoratului General al […]
Volodimir Zelenski: „Dronele care au luat cu asalt în ultimele zile orașele europene sunt lansate de flota-fantomă a Rusiei din Marea Baltică” # Aktual24
„Flota fantomă” de petroliere a Rusiei este folosită pentru a „lansa și controla” drone rusești deasupra orașelor europene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, citând rapoarte de serviciilor ucrainene de informații. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescute dintre Rusia și țările NATO din cauza încălcărilor spațiului aerian. În ultima lună, drone rusești au încălcat spațiul aerian […]
Rusia l-a acuzat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că a făcut amenințări „iresponsabile” după ce acesta a spus că înalții oficiali ai Moscovei ar trebui să verifice dacă există adăposturi antiaeriene în apropierea Kremlinului dacă țara nu își oprește războiul din Ucraina. Într-un interviu acordat publicației americane Axios, Zelenski a declarat că oficialii ruși „trebuie […]
Măsuri extreme: Din rațiuni de securitate, Danemarca a interzis total zborurile cu drone civile înaintea summitului european de la Copenhaga # Aktual24
Guvernul danez a impus, de luni, o interdicție totală asupra zborurilor civile cu drona, pe durata summitului Uniunii Europene ce va avea loc săptămâna aceasta în Copenhaga. Măsura, decisă de Ministerul Transporturilor, are ca scop „simplificarea muncii de securitate” pentru poliție, care nu poate tolera „drone străine care creează incertitudine și perturbare”, transmite BBC. Interdicția […]
Apele s-au limpezit în Republica Moldova. PAS, partidul pro-european de guvernare, a câștigat o victorie decisivă în alegerile parlamentare. Cu cel puțin 55 de mandate într-un parlament de 101 de locuri, partidul președintei Maia Sandu va putea forma singur guvernul și își va putea continua drumul spre integrarea în Uniunea Europeană. Rusia a suferit o […]
Două tinere cu varste de 23 și 26 de au murit în incediul care a mistuit, luni dimineață, un hotel din județul Prahova. Hotelul funcționa fără autorizație de incendiu. ”În data de 16.09.2025, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai mute deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor, sancționate cu amendă în […]
”I-am ciuruit”. Bucurie mare în Moldova și România după înfrangerea categorică a pro-rușilor # Aktual24
Numeroase voci din Republica Moldova își manifestă bucuria față de victoria PAS utilizând o expresie folosită de Traian Băsescu după victoria contra lui Adrian Năstase la prezidențialele de acum 20 de ani: ”I-am ciuruit”. ”I-am ciuruit”, a scris Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova. Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate […]
Președintele Consiliului European, António Costa, încearcă să deblocheze procesul de aderare a Ucrainei și Moldovei la UE, ocolind opoziția Ungariei # Aktual24
Președintele Consiliului European, António Costa, a lansat o inițiativă diplomatică de amploare pentru a debloca procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană, în ciuda opoziției ferme a Ungariei. În contextul unui summit crucial care va avea loc săptămâna aceasta la Copenhaga, Costa va purta discuții directe cu mai multe capitale europene pentru […]
Bilanțul tragic de la Spitalul de Copii din Iași urcă la șapte victime: încă o fetiță a murit, în ciuda eforturilor disperate ale medicilor de la Spitalul Grigore Alexandrescu de a o salva # Aktual24
Criza sanitară de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași continuă să se adâncească. Numărul deceselor provocate de infecția cu bacteria Serratia marcescens a ajuns la șapte, după ce o fetiță transferată la București a murit la Spitalul Grigore Alexandrescu. Medicii au depus eforturi disperate să-i salveze viața, însă starea ei era prea gravă […]
Incendiu puternic la un hotel din Prahova: două persoane sunt date dispărute, fiind căutate de pompieri # Aktual24
Un incendiu de proporții a izbucnit luni dimineață la un hotel din localitatea Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, citat de cotidianul local PH Online, cinci persoane se aflau în clădire la momentul declanșării focului. Trei dintre acestea au reușit să se autoevacueze, în timp ce două sunt […]
The Economist: Doborârea unui avion militar rusesc ar risca să provoace diviziuni în interiorul NATO # Aktual24
Escaladarea recentă a încălcărilor spațiului aerian de către Rusia riscă să creeze tensiuni semnificative între statele membre NATO. Conform prestigioasei publicații The Economist, violările spațiului aerian al țărilor NATO s-au dublat în ultimul an și au devenit mai agresive. Printre cele mai notabile incidente se numără o incursiune fără precedent în spațiul aerian al Estoniei […]
Donald Trump se va întâlni cu liderii Congresului, într-un efort de ultim moment de a evita un blocaj guvernamental # Aktual24
Liderii Congresului, democrați și republicani, se îndreaptă astăzi spre Casa Albă pentru o întâlnire crucială cu președintele Donald Trump, în încercarea de a evita un iminent blocaj guvernamental, programat să înceapă marți la miezul nopții. Tensiunile sunt ridicate, iar ambele tabere par blocate în poziții inflexibile, cu puține semnale că ar exista voință reală de […]
Rușii reînvie „mişcarea stahanovistă” în rândul elevilor și studenților din regiunea ocupată Luhansk, obligându-i să facă „peste plan” lumânări pentru tranșee # Aktual24
Autoritățile de ocupație ruse din regiunea Luhansk, aflată temporar sub controlul Moscovei, intenționează să creeze o nouă versiune a „mişcării stahanoviste” sovietice, implicând studenții în stagii de muncă forțată și competiții propagandistice. Potrivit unui raport publicat de Centrul pentru Rezistență Națională (CNS) și citat de agenția UNN, în așa-numitele „universități” din teritoriile ocupate, elevii și […]
Partidul de TikTok promovat de George Simion va avea șase deputați în Parlamentul de la Chișinău. Partidul a promis în campania electorală că „deciziile vor fi luate în baza Evangheliei” # Aktual24
Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, va fi prezent în următoarea legislatătură în Parlamentul Republica Moldova, în ciuda faptului că nu figura printre formațiunile creditate cu șanse reale în sondajele preelectorale. Potrivit unei anchete publicate de Ziarul de Gardă, ascensiunea formațiunii este strâns legată de o campanie intensă pe TikTok, inspirată de […]
Autorul atacului sângeros comis la o biserică mormonă din Michigan era veteran al războiului din Irak. Cu doar câteva ore înainte, un alt veteran ucisese trei oameni în Carolina de Nord # Aktual24
Un bărbat a intrat cu mașina în clădirea unei biserici mormone din statul Michigan, a deschis focul cu o armă de asalt și a incendiat lăcașul de cult, ucigând cel puțin patru persoane și rănind alte opt, înainte de a fi împușcat mortal de poliție, au anunțat autoritățile. Atacatorul a fost identificat drept Thomas Jacob […]
Vești proaste pentru Rusia: OPEC+ ar putea crește producția de țiței cu 137.000 barili/zi, ceea ce ar putea duce la o scădere masivă a prețurilor la petrol # Aktual24
Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi din alianța OPEC+ iau în considerare o creștere a producției de petrol cu cel puțin 137.000 de barili pe zi, potrivit unor surse apropiate negocierilor. Decizia ar putea fi oficializată la reuniunea programată duminică, 6 octombrie, și reflectă o tendință de relaxare treptată a restricțiilor de producție […]
PAS, victorie la pas: Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate în viitorul Parlament de la Chișinău și va putea forma singur guvernul # Aktual24
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) își va menține poziția dominantă și în următoarea legislatură de la Chișinău. Potrivit rezultatelor preliminare, citate de Moldpress, PAS a acumulat aproape 50% din sufragii după procesarea a 97% din procesele verbale și ar deține 55 de mandate în legislativ. Blocul Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei […]
Igor Dodon, pe urmele lui George Simion: a ieșit duminică noaptea la protest, și a susținut, vorbind în limba rusă la o portavoce,, că partidul lui a câștigat alegerile din Moldova – VIDEO # Aktual24
Reprezentanții Blocului Patriotic au protestat la sediul Comisiei Electorale Centrale, după închiderea secțiilor de votare, scandând „Jos provocatorii!” și pentru „a apăra votul poporului”. Cei doi lideri susținuți de Moscova, Igor Dodon și Vasile Tarlev au condus protestul la care au participat câteva zeci de persoane, scrie Ziarul de Gardă. Dodon a declarat că forțele […]
Rusia, învinsă în Moldova. Cu PAS aproape de 50%, mai există un partid pentru o majoritate pro-UE anunță Traian Băsescu # Aktual24
PAS, partidul Maiei Sandu, avea peste 45% după ce au fost numărate peste 86% dintre voturi. Dacă nu va depăși 50%, există opțiunea de a forma o nouă majoritate pro-europeană cu un alt partid, a anunțat fostul președinte Traian Băsescu. Băsescu a declarat, duminică noapte, că singura alianță posibilă pentru PAS este cu Partidul Nostru, […]
Trump insistă să blocheze dobândirea cetățeniei SUA prin naștere. El cere Curții Supreme o nouă decizie # Aktual24
Administrația Trump a cerut Curții Supreme să revizuiască constituționalitatea ordinului executiv al președintelui Donald Trump care urmărește să pună capăt dreptul cetățeniei prin naștere, aducând problema în fața judecătorilor pentru a doua oară în acest an. În ciuda faptului că se înțelege de peste un secol că al 14-lea amendament conferă cetățenie persoanelor născute în […]
Organizația Națiunilor Unite a declarat că un milion de refugiați sirieni s-au întors în țara lor de la căderea guvernului Bashar al-Assad în decembrie anul trecut, avertizând în același timp că finanțarea pentru operațiuni umanitare este în scădere. „În doar nouă luni, un milion de sirieni s-au întors în țara lor după căderea guvernului Bashar […]
Blocare iminentă a activității guvernului SUA. Trump a convocat o întâlnire cu liderii Congresului # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu cei patru lideri principali ai Congresului pentru a discuta despre termenul limită iminent și riscul unei blocări a activității guvernului. Un oficial al Casei Albe și patru legislatori au declarat pentru postul de televiziune că întâlnirea este programată pentru luni, 29 septembrie, la Casa Albă, relatează NBC […]
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, despre Kremlin ca „țintă” a lui Zelenski : ”E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta” # Aktual24
Kremlinul a respins duminică amenințările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, conform cărora oficialii Kremlinului ar trebui să știe unde se află adăposturile antiaeriene, afirmând că Ucraina pierde războiul și că poziția sa în negocieri se înrăutățește. Zelenski a spus, într-un interviu pentru Axios, că oficialii Kremlinului „trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene” și că centrele […]
Primele rezultate în Republica Moldova: PAS e primul loc, însă pro-rușii sunt la foarte mică distanță # Aktual24
Rezultate preliminare ale alegerilor din Republica Moldova arată că PAS conduce. Pe locul doi se află pro-rușii din Blocul Patriotic. Până acum s-au numărat doar voturi din secțiile mici, astfel încât aceste rezultate cu au prea mare relevanță. „Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 informează că, până la ora 18:40, […]
Prezența la vot în Republica Moldova, la ora 21:00: 47,41%, la nivel naţional și 51,91%, în total # Aktual24
Secțiile de vot pentru alegerile parlamentare deschise pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis duminică, la ora 21.00, rezenţa la vot la nivel naţional fiind 47,41%. Prezenţa la vot totală este 51,91%. Votul în diaspora continuă. Conform Comisiei Electorale Centrale, în total au votat aproape 1,6 milioane de votanţi, prezenţa la ora 21.00 fiind 51,91%. În […]
Vicepreședintele JD Vance, confirmă: SUA discută transferul de rachete Tomahawk către Ucraina # Aktual24
SUA discută posibilitatea furnizării rachetelor NATO Tomahawk pentru transferul către Ucraina, dar decizia finală va aparține președintelui Donald Trump, a declarat vicepreședintele J.D. Vance pentru Fox News, potrivit News.ro. „Ați pus această întrebare despre rachetele Tomahawk. Este ceva asupra căruia președintele va lua decizia finală… Îl voi lăsa pe președinte să se pronunțe, dar știu […]
China și Coreea de Nord și-au făcut un nou plan împreună: ”Să ne opunem împreună hegemonismului” # Aktual24
Şeful diplomaţiei chineze Wang Yi i-a spus duminica aceasta omologului său nord-coreean Choe Son Hui că Beijingul vrea să îşi consolideze „cooperarea” cu Phenianul şi să se opună împreună „hegemonismului”, o critică voalată la adresa SUA, informează AFP, citată de Agerpres. Vizita lui Choe în capitala chineză intervine după cea întreprinsă la începutul lui septembrie […]
Dronă necunoscută în apropierea aeroportului Otopeni, noi detalii. Drona a fost semnalată de piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines # Aktual24
Jurnaliștii de la Boarding Pass, publicație specializată pe zboruri comerciale și speciale, au venit duminică seara cu noi informații legate de drona care a fost observată în apropierea aeroportului Otopeni. ”În după-amiaza zilei de duminică, 28 septembrie 2025, piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București au […]
Fost ministru chinez condamnat la moarte, „cu amânare”, pentru doi ani. Tang Renjian “a cauzat pierderi deosebit de grave intereselor statului şi poporului” # Aktual24
Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, a fost condamnat la moarte duminică, după ce a fost găsit vinovat de corupţie, cu o suspendare a pedepsei timp de doi ani, anunţă un tribunal din nord-estul Chinei, relatează AFP. Politicianul a acceptat mită – bani şi bunuri – în sumă de peste 268 de milioane de […]
Poliţia Naţională din Republica Moldova deţine informaţii privind grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii şi pe parcursul zilei de luni, să organizeze “dezordini şi destabilizări” în Chișinău # Aktual24
”Poliţia Naţională anunţă cǎ deţine informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii şi pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini şi destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest anunţat pentru mâine. Precizăm cǎ forţele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea […]
