Mizerie și mijloace de transport distruse, dar Primăria cumpără uniforme noi pentru controlorii STB: „Meritați un transport civilizat”
Digi24.ro, 29 septembrie 2025 17:50
Primarul interimar spune că a găsit soluția pentru ca Bucureștiul să aibă transport în comun civilizat: o eșarfă verde la gâtul controlorilor. Deși condițiile din multe troleibuze, tramvaie și autobuze încă lasă de dorit, munincipalitatea afirmă că are grijă de călători, aducând... uniforme noi pentru controlori. Vestea a stârnit deja supărarea bucureștenilor, care spun că altele ar trebui să fie prioritățile.
Acum 5 minute
18:20
Germanii pregătesc mitinguri pentru pace, vineri, la Berlin și Stuttgart: „Niciodată apţi de război!” # Digi24.ro
O amplă coaliţie de peste 400 de organizaţii planifică manifestaţii majore pentru pace la Berlin şi Stuttgart, vineri, pe fondul opoziţiei faţă de reintroducerea planificată a serviciului militar şi al nemulţumirii provocate de continuarea conflictului din Gaza, transmite Agerpres.
Acum 15 minute
18:10
Diana Șoșoacă, discurs în Parlamentul Serbiei. Odă adusă BRICS: „Singura soluție de ieșire din colapsul economic” # Digi24.ro
Diana Șoșoacă, președinta formațiunii SOS, l-a lăudat pe Nicolae Ceaușescu și a anunțat că ar vrea să mute România de partea statelor prietene cu Rusia, într-un discurs în Parlamentul Serbiei.
18:10
Cămătăria va fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni până la 5 ani. Banii dați vor fi confiscați, împreună cu dobânda obținută # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat luni o lege care prevede că infracţiunea de cămătărie este pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. În plus, vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută prin săvârşirea infracţiunii.
18:10
Substanțele toxice care nu dispar: „poluanți eterni”, descoperiți în sângele unui comisar european # Digi24.ro
Comisarul european pentru Mediu Jessika Roswall a efectuat, în cursul verii, o analiză de sânge pentru a creşte simbolic gradul de conştientizare cu privire la pericolele „poluanţilor eterni” (PFAS), test ale cărui rezultate le-a dezvăluit luni, transmite AFP.
Acum 30 minute
18:00
Modificările aduse Pilonului II de pensii, adoptate de Senat. Cine își poate retrage toți banii într-o singură tranșă # Digi24.ro
Proiectul care schimbă regulile de retragere a banilor din fondurile de pensii private a fost adoptat de Senat. Dacă Guvernul a propus ca, la momentul pensionării, participanții să poată retrage cel mult 30% din suma acumulată — față de retragerea integrală permisă în prezent — senatorii au introdus o excepție importantă: pacienții oncologici vor avea dreptul să își retragă integral banii, la cerere, dintr-o singură tranșă.
18:00
„Marea Britanie este deja în război cu Rusia”. Cum l-a descris fosta șefă a MI5 pe Vladimir Putin # Digi24.ro
Marea Britanie s-ar putea afla deja în război cu Rusia din pricina intensității și gravității atacurilor cibernetice, sabotajelor și altor activități ostile pe care Moscova le-a aranjat împotriva sa, potrivit unui fost șef al MI5, relatează The Guardian.
Acum o oră
17:50
17:30
Donald Trump insistă cu aplicarea unei taxe de 100% filmelor străine. „Industria noastră cinematografică a fost furată” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a declarat luni că va impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor străine, o măsură fără precedent care amenință să răstoarne modelul de afaceri global al Hollywoodului, transmite Reuters.
Acum 2 ore
17:20
Premierul francez Sebastien Lecornu este acuzat de sindicaliști că și-a inventat masterul în drept. Cum se apără oficialul # Digi24.ro
Sindicatul Naţional al Agenţilor Publici ai Educaţiei Naţionale (SNAPEN) a depus o plângere împotriva premierului Sebastien Lecornu, pe care-l acuză de faptul că a lăsat să se creadă că deţine un master în drept public, fără să-şi validat al doilea an de diplomă, relatează AFP.
17:20
Rusia se retrage din Convenţia europeană împotriva torturii. Vladimir Putin a semnat legea # Digi24.ro
Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi cele două protocoale care o însoţesc nu se mai aplică pe teritoriul Rusiei. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat legea prin care este denunţată această convenţie europeană, relatează agenţia rusă TASS.
17:10
Cel mai mare avion din lume va putea transporta patru aeronave de vânătoare F-35. Proiect ambițios al unei companii din SUA # Digi24.ro
Un startup aflat în fază avansată de dezvoltare a celui mai mare avion din lume, inițial destinat transportului palelor gigantice ale turbinelor eoliene, dorește acum ca aeronavele sale să transporte elicoptere Chinook și avioane de vânătoare pentru armata americană, potrivit Business Insider.
17:10
Se reaprinde disputa din universul „Harry Potter”. JK Rowling spune că Emma Watson nu e conștientă de propria ignoranță # Digi24.ro
JK Rowling a atacat-o direct pe „ignoranta” Emma Watson pentru prima dată, după ce actrița și-a exprimat dragostea de durată pentru autoare, în ciuda anilor de dezacorduri aprige privind drepturile persoanelor transgender, scrie The Times.
17:10
Un srilankez rănit în explozia din 1 septembrie, de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a murit la spital din cauza rănilor # Digi24.ro
Unul dintre muncitorii răniţi în explozia produsă în 1 septembrie la fabrica de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş a murit la spital. Bărbatul era din Sri Lanka şi avea 48 de ani. Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
17:00
Dragoș Pîslaru anunță gradul de absorbție a fondurilor europene la care a ajuns România: „Peste media UE”. Plan pentru Start-Up Nation # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că, la final de august, ţara noastră a atins un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%, arătând că este un pas bun, dar „nu un motiv de triumfalism. Trebuie să accelerăm şi mai mult ritmul absorbţiei”, mai spune ministrul. Pîslaru anunţă că programul Start-Up Nation va fi regândit pe bani europeni.
16:50
Volodimir Zelenski îi dă replica lui Aleksandr Lukașenko, care l-a îndemnat să negocieze cu Rusia: „Trăiește în propria lui lume” # Digi24.ro
După ce președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, l-a îndemnat să negocieze cu Rusia și a vorbit despre un presupus „acord de pace avantajos pentru Ucraina”, Volodimir Zelenski a afirmat luni, 29 septembrie 2025, că liderul de la Minsk trăiește „în propria lui lume”, relatează Belsat și UNN.
16:40
Cele două scenarii care vizează Transnistria când va adera Republica Moldova la UE. Anunțul Maiei Sandu # Digi24.ro
Maia Sandu, întrebată dacă aderarea R. Moldova la UE se va produce cu sau fără Transnistria: Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu ţara reîntregită, dar dacă nu se poate, există şi al doilea scenariu, cu aderarea în doi paşi.
16:40
Câți români vor primi în perioada următoare ajutor pentru energie. Anunțul ministrului Muncii # Digi24.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranşă de plată pentru încă 168.606 beneficiari ai sprijinului pentru energie, în valoare totală de 16,7 milioane de lei, a anunţat luni ministrul Muncii, Florin Manole.
16:30
Horațiu Potra cei doi fii ai săi sunt reținuți în Emiratele Arabe Unite. Ministerul Justiției a făcut un anunț privind extrădarea lor # Digi24.ro
Procurorii români au vorbit cu omologii lor din Emiratele Arabe Unite privind extrădarea lui Horațiu Potra și a celor doi fii ai săi, reținuți pe 24 septembrie.
Acum 4 ore
15:50
21 de separatiști transnistreni care pregăteau violențe în Republica Moldova au fost reținuți de poliția de la Chișinău # Digi24.ro
Douăzeci și una de persoane originare din regiunea transnistreană au fost reținute, în decursul zilei de luni, pentru implicarea în acțiuni de destabilizare, potrivit surselor TVR Moldova.
15:50
Dosar penal pentru drona ridicată deasupra Aeroportului Otopeni. Poliția caută operatorul # Digi24.ro
Poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene „Henri Coandă" au întocmit un dosar penal în cazul dronei civile de mici dimensiuni care a fost semnalată de echipajul unui avion în spaţiul aerian din apropierea pistei.
15:50
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea de toamnă a rușilor în serviciul militar. Conform decretului, recrutarea se va desfășura în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2025, relatează Meduza.
15:40
Alertă în Delta Dunării. Resturi de dronă au fost găsite în zona canalului Şontea Nouă. Anunțul MApN # Digi24.ro
Resturi de dronă au fost găsite, luni, într-o localitate din Delta Dunării. Alerta a fost dată după ce localnicii au sunat la 112.
15:10
Donald Tusk, avertisment despre pierderea războiului Rusia-Ucraina: „Consecinţele vor afecta nu numai generaţia noastră” # Digi24.ro
În cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, premierul polonez Donald Tusk a făcut apel la Occident să dea dovadă de unitate în ceea ce privește războiul Rusia-Ucraina.
15:00
Parlamentul României are numeroși absenți de serviciu. Nouă deputați au bifat, doar în luna iunie, nu mai puțin de 26 de absențe nemotivate, iar în fruntea listei se află fostul premier Victor Ponta, cu 11 chiuluri într-o singură lună. De la începutul anului, 76 de deputați au lipsit măcar o dată de la ședințe, adunând în total 216 absențe.
15:00
Primul mesaj al Maiei Sandu, după ce partidul pe care l-a fondat a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova # Digi24.ro
Rezultatul alegerilor parlamentare de ieri nu reprezintă victoria unui partid, dar e victoria R. Moldova. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă. Șeful statului vecin a mulțumit pentru reziliența de care au dat dovadă moldovenii în fața propagandei Rusiei și a cumpărării de voturi.
14:40
Drumul Expres Focșani-Brăila va avea 73,5 km şi va fi construit într-un singur lot, anunță ministrul Transporturilor # Digi24.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni că Drumul Expres Focșani-Brăila, cu o lungime de 73,5 km, va fi realizat printr-un contract unic, în valoare de 4,29 miliarde lei, cu termen de execuție de trei ani.
14:40
Premierul Ilie Bolojan va fi la ora 21:00 in studioul Digi24, la Jurnalul de Seară. Încercăm să aflăm de la șeful Executivului răspunsuri la întrebările momentului.
14:40
Alegeri Republica Moldova 2025, rezultate finale. Câte voturi au obținut partidele care vor intra în Parlamentul de la Chișinău # Digi24.ro
Numărarea voturilor la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-a încheiat, iar procesele-verbale au fost centralizate. Cifrele finale, care consfințesc victoria categorică a Partidului Acțiune și Solidaritate, proeuropean, urmează să fie confirmate oficial de Comisia Electorală Centrală.
14:30
Acum 6 ore
14:10
Medvedev îi pune în alertă pe cetățenii ruși privind un război nuclear cu Europa: „Întotdeauna există riscul unui accident fatal” # Digi24.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a transmis, luni, un mesaj cetățenilor ruși, prin intermediul canalului său de Telegram, în care susține că, deși un război între Rusia și Europa este puțin probabil, cel mai bine e ca toată lumea să fie în alertă. „Întotdeauna există riscul unui accident care să ducă la un conflict cu arme de distrugere în masă”, avertizează el.
14:10
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări la reţeaua de termoficare # Digi24.ro
Aproape 800 de blocuri, mai mulţi operatori economici şi un punct termic industrial din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Bucureştiului rămân fără apă caldă în această săptămână, întrucât se desfăşoară lucrări la reţeaua termică, anunţă compania municipală Termoenegetica.
14:10
Partidul „surpriză” din Republica Moldova. Legăturile cu AUR, „metoda Georgescu” și acuzații de colaborare cu Plahotniuc # Digi24.ro
În Republica Moldova au fost organizate cele mai importante alegeri din istoria recentă a micului stat. Lupta s-a dat între forțele pro-europene și partidele supuse Kremlinului. După numărarea voturilor din majoritatea secțiilor reiese că partidul aflat la guvernare din 2021, PAS, fondat și condus informal de către președintele Maia Sandu, a câștigat o nouă majoritate în Legislativul de peste Prut. Surpriza politică este dată, însă, de un partid aflat sub radarul institutelor de sondare sau chiar al persoanelor care au monitorizat campania electorală. „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, un partid cvasinecunoscut până de curând, dar care s-a bucurat de o explozie de popularitate pe rețelele sociale. Totul pare o mișcare care amintește de aceeași popularitate de care s-a bucurat Călin Georgescu. Digi24.ro explică mai jos care a fost traseul și cum s-a bucurat partidul de susținerea principalei formațiuni politice din opoziția de la București.
14:00
Elicopter rusesc Mi-8 de 10 milioane de dolari, distrus de ucraineni cu o dronă de 500 de dolari # Digi24.ro
Ucrainenii au reușit să distrugă un elicopter rusesc Mi-8, în valoare de 10 milioane de dolari, folosind o dronă FPV de doar 500 de dolari, relatează Kyiv Post.
14:00
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare au trecut sau nu frontiera nu e o problemă # Digi24.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a minimalizat luni eventualul survol al spaţiului aerian ucrainean de către drone ungare, apreciind în acelaşi timp că Ucraina vecină aflată în război nu este o ţară suverană, întrucât depinde de Occident.
14:00
Moscova trebuie să înțeleagă cine va ghida și va lansa rachetele de croazieră americane Tomahawk de pe teritoriul ucrainean - americanii sau ucrainenii -, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat despre subiectul intrat în atenția presei în ultimele zile. Peskov a mai adăugat că Rusia face o analiză a situației.
13:50
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 29 septembrie - 12 octombrie. Potrivit meteorologilor, în prima săptămână vremea se va răci și vor fi ploi, iar în a doua săptămână temperaturile vor crește treptat și va ploua mai puțin.
13:40
Protest la Chișinău, după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare: Igor Dodon și Blocul Patriotic nu recunosc victoria PAS # Digi24.ro
Igor Dodon și liderii Blocului Patriotic au organizat luni un miting în fața Parlamentului de la Chișinău, contestând rezultatele scrutinului câștigat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Ei susțin că procesul electoral a fost viciat și au depus contestații la Comisia Electorală Centrală (CEC).
13:20
13:00
RoCEIReader: Aplicația mobilă care citeşte datele de domiciliu din cartea electronică de identitate este acum disponibilă # Digi24.ro
Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă (RoCEIReader) care permite citirea datelor de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate (CEI). Această soluție digitală modernă și sigură facilitează accesul rapid la informațiile stocate în cipul CEI, inclusiv adresa de domiciliu.
13:00
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine” # Digi24.ro
Sute de mii de cetățeni moldoveni care locuiesc în Rusia nu au avut posibilitatea să voteze la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a acuzat luni, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția de presă rusă TASS.
12:50
„Rusia pierde”. Volodimir Zelenski a sunat-o pe Maia Sandu, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Liderul de la Kiev i-a dorit succes șefului statului și a felicitat-o pentru o victorie foarte importantă.
12:50
Ionuț Dumitru: Dacă cetățenii nu vor vedea că banii lor sunt folosiți eficient, nu vor plăti taxe și impozite mai bine în anii următori # Digi24.ro
Ionuț Dumitru, consilierul premierul Ilie Bolojan, a spus la Digi24 că este nevoie de o prioritizare a investițiilor, în condițiile în care România nu-și poate reduce deficitul bugetar doar prin creșteri de taxe. El a amintit că, din cauza deficitului ridicat, România are cele mai mari costuri de finanțare din Uniunea Europeană.
12:50
Dorin Recean și Igor Grosu, primele reacții după victoria partidului Maiei Sandu: „Nu doar PAS a câștigat – a câștigat Moldova” # Digi24.ro
După victoria înregistrată de partidul Maiei Sandu în alegerile parlamentare, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, și Igor Grosu au reacționat luni. Conform premierului de la Chișinău, cetățenii Republicii Moldova au oferit o lecție „incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam”.
12:40
Încă un copil infectat cu bacterii la spitalul din Iași a murit. El fusese transportat la spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală # Digi24.ro
Un bebeluş adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii au murit din cauza infectării cu o bacterie în secţia ATI, a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, surse medicale, declarând că şi el era infectat cu aceeaşi bacterie.
12:30
Nicușor Dan laudă curajul moldovenilor, după victoria Maiei Sandu în alegerile parlamentare: „Ați scris o pagină de istorie” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a salutat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova și a lăudat curajul moldovenilor „în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”. Şeful statului să asigurări că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european.
Acum 8 ore
12:20
Oligarhul moldovean Ilan Șor s-a plâns la televiziunea publică din Rusia că alegerile din Moldova au fost fraudate # Digi24.ro
Oligarhul moldovean, Ilan Șor, refugiat la Moscova după ce a fost condamnat în Republica Moldova s-a plâns la televiziunea publică din Rusia că alegerile de la Chișinău ar fi fost fraudate. Acesta a declarat că „opoziția” nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare și că va contesta rezultatele.
12:00
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o operațiune de propagandă rusească împotriva Republicii Moldova # Digi24.ro
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită abuziv într-o amplă operațiune rusească de dezinformare ce a avut ca scop discreditarea partidului de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), și a președintei Maia Sandu, după cum arată un raport al unei echipe de 16 cercetători și jurnaliști de investigație din Europa.
11:50
Audieri la DIICOT după perchezițiile la traficanți de droguri. „Mă foloseam de oameni. Sunt un fel de escroc sentimental” # Digi24.ro
Sunt audieri maraton după perchezițiile de amploare din București, Ilfov și Olt, desfășurate ieri la o grupare de dealeri de droguri. 50 de martori și suspecți au fost duși la DIICOT pentru a povesti cum erau vândute stupefiantele pe străzile din sectorul 5 al Capitalei. Surse din această anchetă spun că liderii grupării ar fi două familii cunoscute din zonele Ferentari și Rahova. La percheziții s-ar fi găsit droguri de aproximativ 100.000 euro.
11:50
O femeie şi nepotul său, ucişi într-un incendiu provocat de un atac cu drone în regiunea Moscovei # Digi24.ro
O femeie în vârstă şi nepotul ei de 6 ani au fost ucişi luni într-un incendiu provocat de un atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei, a declarat guvernatorul regional, Andrei Vorobiev.
11:40
„Viitorul R. Moldova este în Europa!” Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni pentru victoria partidului Maiei Sandu # Digi24.ro
Cei mai înalţi oficiali ai Uniunii Europene au transmis, luni, mesaje după victoria în alegerile parlamentare a partidului de guvernământ din Republica Moldova, PAS, condus de preşedinta Maia Sandu. Printre aceștia se numără și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a scris pe X: „Moldova, aţi reuşit din nou. Aţi făcut alegerea dvs. clară: Europa. Uşa noastră este deschisă”.
