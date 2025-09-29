„POT este pregătit să preia guvernarea”, anunță Anamaria Gavrilă odată cu lansarea campaniei „România Eliberată”

18:00

Cele două tinere care au murit în incendiul violent al unui hotel de lângă Ploiești erau angajate ale unității de cazare. Femeile au fost surprinse de flăcări în timp ce se aflau în mansardă și nu au avut nicio șansă de scăpare. Hotelul nu avea autorizație de securitate la incendiu și tocmai fusese închis […] Articolul Hotelul din Prahova care a ars nu avea autorizații și fusese închis de ISU. Tinerele decedate erau angajate apare prima dată în PS News.