„POT este pregătit să preia guvernarea”, anunță Anamaria Gavrilă odată cu lansarea campaniei „România Eliberată”
PSNews.ro, 29 septembrie 2025 17:50
Partidul Oamenilor Tineri (POT), condus de Anamaria Gavrilă, anunță că „a intrat oficial în campanie" prin lansarea evenimentului „România Eliberată", desfășurat în ziua de 28 septembrie 2025 la București. Anamaria Gavrilă anunță începutul unei noi etape pentru România. „POT este pregătit să preia guvernarea și să conducă țara cu o nouă generație de lideri", a […]
• • •
Acum 5 minute
18:20
Ambasada SUA la Chișinău a transmis luni un mesaj cu ocazia rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,2% din voturi și și-a asigurat majoritatea în Parlament. Într-un mesaj pe platforma X, Ambasada SUA la Chișinău a salutat rezultatul scrutinului parlamentar desfășurat duminică și […]
18:20
Cum arată cel mai mare avion din lume, care va putea transporta patru aeronave de vânătoare F-35 # PSNews.ro
Un startup aflat în fază avansată de dezvoltare a celui mai mare avion din lume, inițial destinat transportului palelor gigantice ale turbinelor eoliene, dorește acum ca aeronavele sale să transporte elicoptere Chinook și avioane de vânătoare pentru armata americană, potrivit Business Insider. Windrunner ar trebui să ofere de 12 ori mai mult spațiu de marfă […]
Acum 15 minute
18:10
Un val de mesaje înșelătoare circulă în aceste zile pe SMS și aplicații de chat, folosind numele Google pentru a promite cadouri sau premii de aniversare. În realitate, este vorba despre o campanie de phishing atent mascată, care are ca scop furtul de date bancare, parole sau chiar accesul complet la conturile Google ale victimelor. […]
18:10
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, cardinalul Lucian Mureșan, care a încetat din viață joi, la 94 de ani, a fost înmormântat luni în Catedrala Arhiepiscopală Majoră 'Sfânta Treime' din Blaj, cel dintâi edificiu baroc românesc din Transilvania. La funeralii, la care au fost prezenți sute de credincioși, a participat și președintele […]
Acum 30 minute
18:00
Antreprenori români: Vlakim accelerează, de la 1 la 42 de milioane în 2 ani și drumuri modernizate în Ilfov și Prahova # PSNews.ro
În mai puțin de doi ani, Vlakim SPG 92 SRL a devenit un jucător de referință pe piața lucrărilor de infrastructură rutieră, cu o creștere financiară de peste 4000% și proiecte care transformă mobilitatea locală în Ilfov, Prahova și Dâmbovița. Ascensiunea financiară spectaculoasă a Vlakim SPG 92 Proiecte de infrastructură cu impact direct asupra comunităților […]
18:00
Câți români vor primi în perioada următoare ajutor pentru energie. Anunțul ministrului Muncii # PSNews.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranşă de plată pentru încă 168.606 beneficiari ai sprijinului pentru energie, în valoare totală de 16,7 milioane de lei, a anunţat luni ministrul Muncii, Florin Manole. „Astăzi, încă 168.606 de români vulnerabili primesc sprijin pentru energie în valoare de 16,7 milioane lei pentru […]
18:00
Curtea de Apel Cluj dispune confiscarea sumei de 2,6 milioane lei de la Cătălin Cherecheș # PSNews.ro
Curtea de Apel Cluj a decis, luni, confiscarea sumei de 2,6 milioane lei de la Cătălin Cherecheş, fost primar al municipiului Baia Mare, reprezentând avere nejustificată, transmite Agerpres. „Admite sesizarea formulată de Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Cluj prin Ordonanţa nr. 2/28.11.2019 pronunţată în dosarul nr. 520/33/2019 împotriva persoanei […]
18:00
Hotelul din Prahova care a ars nu avea autorizații și fusese închis de ISU. Tinerele decedate erau angajate # PSNews.ro
Cele două tinere care au murit în incendiul violent al unui hotel de lângă Ploiești erau angajate ale unității de cazare. Femeile au fost surprinse de flăcări în timp ce se aflau în mansardă și nu au avut nicio șansă de scăpare. Hotelul nu avea autorizație de securitate la incendiu și tocmai fusese închis […]
Acum o oră
17:50
„POT este pregătit să preia guvernarea”, anunță Anamaria Gavrilă odată cu lansarea campaniei „România Eliberată” # PSNews.ro
Partidul Oamenilor Tineri (POT), condus de Anamaria Gavrilă, anunță că „a intrat oficial în campanie" prin lansarea evenimentului „România Eliberată", desfășurat în ziua de 28 septembrie 2025 la București. Anamaria Gavrilă anunță începutul unei noi etape pentru România. „POT este pregătit să preia guvernarea și să conducă țara cu o nouă generație de lideri", a […]
17:40
Donald Trump a autorizat lovituri cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, afirmă emisarul său special pentru Ucraina # PSNews.ro
Trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat duminică, într-un interviu pentru FOX News, că Washingtonul a autorizat cazuri specifice în care Ucraina poate efectua lovituri cu arme cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, relatează presa ucraineană. Întrebat dacă aceasta este poziția președintelui SUA, Donald Trump, Kellog a răspuns: „Cred că, […]
17:30
VIDEO Victor Negrescu, demers la Bruxelles imediat după alegerile din R.Moldova. Ce scrisoare a trimis # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat luni, în emisiunea Puterea Știrilor, că oficialii de la Bruxelles privesc cu satisfacție rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova, apreciind reziliența cetățenilor în fața campaniei dezinformărilor venite dinspre Federația Rusă și sprijinul clar exprimat pentru valorile democratice și europene. „Oficialii de la Bruxelles sunt mulțumiți de aceste rezultate. Chiar […]
Acum 2 ore
17:20
Comisia Europeană lucrează la primul plan dedicat crizei imobiliare din UE. Măsuri antispeculă și chirii rezonabile # PSNews.ro
Comisia Europeană lucrează la primul plan dedicat crizei imobiliare din UE, vizând stoparea speculei, controlul închirierilor turistice și sprijinirea accesului la locuințe accesibile. Până la finalul anului, Executivul european intenționează să lanseze un plan menit să răspundă crizei de pe piața imobiliară din țările membre, a anunțat luni comisarul Dan Jørgensen, în cadrul unei conferințe […]
17:20
PE SCURT: Jucăriile bazate pe Inteligența Artificială, inclusiv ursuleți de pluș și o viitoare păpușă Barbie interactivă, intră pe piața globală. În Elveția, cetățenii au aprobat la limită introducerea cărții de identitate electronice, după un referendum strâns. Danemarca a interzis temporar operațiunile civile cu drone, considerând incidentele recente drept parte a unui „atac hibrid". În […]
17:20
S-a aflat! Ce a făcut Florian Coldea chiar în seara decesului lui Dumitru Dumbravă, prieten și coleg de SRI și dosar # PSNews.ro
Generalul SRI Florian Coldea ar fi fost prezent la Monaco, la o petrecere organizată într-un restaurant elitist, chiar în seara zilei când a fost anunțat decesul generalului Dumitru Dumbravă. Coldea a transmis un mesaj emoționant la două zile după moartea bunului său prieten. Informațiile au fost publicate de Antena 3, care a arătat mai multe imagini cu […]
17:10
VIDEO PAS, majoritate fragilă în Parlamentul R.Moldova. Cine „l-a tras” pe Vasile Costiuc în Legislativ # PSNews.ro
Jurnalistul Tudor Ioniță de la Deschide.md a explicat luni, în emisiunea Puterea Știrilor, că în urma scrutinului de duminică din R.Moldova nu se conturează nicio alianță parlamentară, întrucât Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut singur majoritatea, cu 55 de mandate. Totuși, acesta avertizează că guvernarea nu va fi una confortabilă pentru partidul de guvernământ. […]
17:10
Aplauze în Parlamentul României după alegerile din Republica Moldova: „V-ați mobilizat exemplar” # PSNews.ro
Senatorii români s-au ridicat și au aplaudat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apropiat de președinta Maia Sandu, a obținut peste 50% dintre voturi. Înainte de a începe ședința, luni, de la ora 16:00, președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a felicitat pe moldoveni pentru „rezultatul votului de ieri". […]
17:00
R. Moldova. Anatol Șalaru: Rusia va continua să încerce destabilizarea, dar partida pro-rusă scade, nu are lideri # PSNews.ro
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că nu vor urma proteste violente la Chișinău după victoria pro-europenilor în alegerile de duminică. Acesta a precizat că afirmațiile făcute de Igor Dodon reprezintă o „victimizare" a fostului președinte după pierderea alegerilor, dar și o formă de justificare în fața Rusiei. […]
17:00
Confirmare oficială: Horațiu Potra, fiul și nepotul sunt arestați în Emiratele Arabe Unite # PSNews.ro
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat, luni, arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horațiu Potra, a fiului și nepotului său, care se aflau pe teritoriul acestui stat. Cei trei sunt în prezent în custodia autorităților arabe, până vor fi parcurse procedurile judiciare. Ministerul Justiției transmite, luni, că au fost purtate discuții, prin intermediul […]
16:50
Maia Sandu s-a decis. Ia în calcul aderarea la UE fără Transnistria. Care este al doilea scenariu # PSNews.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că îşi doreşte să adere la Uniunea Europeană cu Transnistria, dar dacă nu există această posibilitate deoarece Federaţia Rusă îşi menţine ilegal trupele pe teritoriul Republicii Moldova atunci există şi al doilea scenariu care înseamnă aderarea la UE în doi paşi. Maia Sandu a fost întrebată, luni, într-o […]
16:50
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au oferit mai multe surprize, iar rezultatul obținut de PAS, partid controlat de Maia Sandu, arată că electoratul este înclinat să o urmeze pe actuala președintă a țării. Totuși, PAS va fi nevoit să-și caute un partener în Parlament, pentru că majoritatea sa este fragilă. 2 partide noi în Parlament […]
16:50
Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar nu a reușit să salveze protestul „patrioților” # PSNews.ro
Ilan Șor și-a trimis subordonații la protestul organizat de blocul „patrioților", condus de Igor Dodon și Vasile Tarlev. Chiar și cu sprijinul logistic și mediatic din partea condamnatului fugar, manifestația din fața Parlamentului s-a transformat într-un eșec lamentabil. Întrunirea de astăzi, organizată după prezentarea rezultatelor preliminare ale alegerilor din 28 septembrie, nu a reușit să […]
16:40
ANAF scoate „arsenalul futurist”: drone, AI și bodycam-uri pentru vânătoarea de evazioniști # PSNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește controale cu drone și inteligență artificială, care să ajute la reducerea fraudelor. Ministerul Finanțelor ia în calcul să doteze Fiscul cu drone, ca să poată supraveghea din aer controalele. Cu ajutorul acestora, inspectorii vor putea urmări în timp real ce se întâmplă, de exemplu, în cazul marilor depozite, […]
16:30
Identitatea unor jurnaliști români, furată și folosită într-o operațiune de propagandă rusească împotriva R. Moldova # PSNews.ro
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită abuziv într-o amplă operațiune rusească de dezinformare ce a avut ca scop discreditarea partidului de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), și a președintei Maia Sandu, după cum arată un raport al unei echipe de 16 cercetători și jurnaliști de investigație din Europa. […]
16:30
Inundații și viituri în estul Spaniei. Valencia, Tarragona și Castellon, sub „pericol extraordinar” # PSNews.ro
Regiunea Valencia din estul Spaniei a fost plasată sub cod roșu de precipitații abundente, a anunțat Agenția Națională de Meteorologie (AEMET), avertizând asupra unui „pericol extraordinar" de inundații și viituri. Alertă maximă a fost instituită în provinciile Tarragona, Castellon și Valencia pentru după-amiaza și seara de duminică, precum și pentru ziua de luni. Prim-ministrul Pedro […]
Acum 4 ore
16:20
Un scurtcircuit la două panouri electrice de pe acoperișul unei clădiri situată în incinta unei școli clujene a provocat un incendiu. Toți elevii au fost evacuați la timp. Incendiul a izbucnit luni dimineață la o clădire aflată în Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu" din municipiul Cluj-Napoca. Imobilul este în reabilitare, iar focul a pornit de la […]
16:20
Nicuşor Dan, la reuniunea informală a Consiliului European şi la reuniunea Comunităţii Politice Europene, la Copenhaga # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, miercuri şi joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, transmite Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei citate, pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene. În cadrul reuniunii Comunităţii Politice Europene, Nicuşor Dan va […]
16:10
Ministerul Apărării anunţă că, luni, a fost semnalată, printr-un apel la 112, existenţa unor fragmente de dronă, în judeţul Tulcea. O echipă mixtă de la MApN, SRI şi Poliţia de Frontieră face verificări, urmând ca fragmentele să fie supuse expertizelor. "Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul […]
16:10
Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani, potrivit unei legi promulgate luni de preşedintele Nicuşor Dan. Actul normativ modifică articolul 351 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, stabilind că „darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată”, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la […] Articolul Camăta se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani. Legea a fost promulgată apare prima dată în PS News.
16:10
Rabla 2025 începe în sfârșit de la 30 septembrie. Înscrierile se fac doar pe site-ul Administrației Fondului de Mediu # PSNews.ro
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe marți, 30 septembrie 2025, la ora 10:00, a anunțat luni Administrația Fondului de Mediu. Singurul mod de înscriere este aplicația oficială pusă la dispoziție de AFM, pe site-ul www.afm.ro. Ecotichetele variază de la 18.500 de lei pentru mașini pur electrice până la 10.000 de lei pentru motociclete sau […] Articolul Rabla 2025 începe în sfârșit de la 30 septembrie. Înscrierile se fac doar pe site-ul Administrației Fondului de Mediu apare prima dată în PS News.
16:00
Dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul Otopeni # PSNews.ro
Poliţiştii au deschis un dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul ”Henri Coandă, şi colaborează cu autorităţile pentru identificarea operatorului dronei. ”La data de 28.09.2025, pilotul unei aeronave a raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul […] Articolul Dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul Otopeni apare prima dată în PS News.
16:00
Ministrul Economiei: Primul „concurs”pe care l-am verificat şi descoperit ca fiind organizat ilegal se va relua # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat reluarea primului concurs de angajare la conducerea unei companii de stat, IPROCHIM, după ce verificările Corpului de Control al ministerului şi ale AMEPIP au identificat nereguli în procesul iniţial. „Primul concurs pe care l-am verificat şi care fusese organizat ilegal se va relua. De data aceasta, totul va fi […] Articolul Ministrul Economiei: Primul „concurs”pe care l-am verificat şi descoperit ca fiind organizat ilegal se va relua apare prima dată în PS News.
16:00
Președinta CCR: ‘Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat’ # PSNews.ro
Președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, a transmis un mesaj puternic comunității juridice la evenimentul dedicat aniversării a 194 de ani de avocatură bucureșteană, organizat de Baroul București. Oficialul a vorbit despre rolul esențial al avocaților în statul de drept, despre complementaritatea dintre barou și magistratură, dar și despre transformările pe care profesia trebuie să le […] Articolul Președinta CCR: ‘Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat’ apare prima dată în PS News.
15:40
Alăturându-se altor țări europene, Franţa a anunțat că va trimite mijloace de combatere a dronelor în Danemarca, pentru o securitate suplimentară, după ce țara a fost survolată de drone neindentificate, cu ocazia a două importante reuniuni europene, preconizate pentru miercuri şi joi, relatează AFP. „Un detaşament interarme a fost desfăşurat temporar în Danemarca. Acest detaşament, […] Articolul Mai multe țări europene trimit capacități anti-drone în Danemarca apare prima dată în PS News.
15:40
VIDEO Bujduveanu respinge deocamdată taxa de acces în centru: „Mai întâi șine, benzi dedicate și parcări ordonate” # PSNews.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu afirmă că taxa de acces în centrul Bucureștiului poate fi o soluție finală, dar mai întâi trebuie puse în funcțiune semafoarele inteligente, benzile dedicate și un sistem de parcări eficient. Nu vom avea, deocamdată, o taxă de acces în centrul Bucureștiului Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a răspuns […] Articolul VIDEO Bujduveanu respinge deocamdată taxa de acces în centru: „Mai întâi șine, benzi dedicate și parcări ordonate” apare prima dată în PS News.
15:30
A fost lansată prima hartă care cuprinde cele peste 60 de muzee și case memoriale din București. Unde poate fi accesată # PSNews.ro
Bucureștiul are începând de vineri prima hartă dedicată muzeelor și caselor memoriale, un instrument simplu care vine să conecteze locuitorii și vizitatorii cu bogăția culturală a capitalei. Proiectul, cu peste 60 de instituții culturale, realizat de Weekend Sessions, își propune să devină un instrument util, accesibil și prietenos pentru toți cei care doresc să descopere […] Articolul A fost lansată prima hartă care cuprinde cele peste 60 de muzee și case memoriale din București. Unde poate fi accesată apare prima dată în PS News.
15:30
Sindicatele amenință cu proteste masive, după ce un ambulanțier a fost înjunghiat de un pacient # PSNews.ro
Un angajat al Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș a fost înjunghiat de către un pacient pe care îl transporta din Baia Mare la secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Sighet, în seara de 28 spre 29 septembrie. Federația Națională Sindicală Ambulanța din România (FNSAR) a amenințat cu proteste, în urma incidentului. Incidentul a avut loc […] Articolul Sindicatele amenință cu proteste masive, după ce un ambulanțier a fost înjunghiat de un pacient apare prima dată în PS News.
15:20
Parlamentul României are numeroși absenți de serviciu. Nouă deputați au bifat, doar în luna iunie, nu mai puțin de 26 de absențe nemotivate, iar în fruntea listei se află fostul premier Victor Ponta, cu 11 chiuluri într-o singură lună. De la începutul anului, 76 de deputați au lipsit măcar o dată de la ședințe, adunând […] Articolul Deputați cu zeci de absențe într-o singură lună. Lista chiulangiilor din Parlament apare prima dată în PS News.
15:20
România a înregistrat progrese în ceea ce priveşte protecţia mediului pe sectoare precum emisiile de gaze, planul naţional integrat energie-mediu sau vegetaţia urbană, însă riscă să nu atingă pe deplin ţintele de reciclare pentru deşeurile municipale şi de ambalaje până în 2025, arată un raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM), publicat luni. Raportul AEM […] Articolul Raportul ”Starea mediului în Europa 2025”. Pe ce loc se află România apare prima dată în PS News.
15:10
Ilan Șor a anunțat, din Rusia, că va contesta toate rezultatele. „Nu au fost alegeri, ci o numire” # PSNews.ro
Oligarhul moldovean Ilan Șor, refugiat la Moscova după ce a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară, a acuzat la televiziunea publică din Rusia că alegerile de la Chișinău au fost „fraudate”, anunțând contestarea rezultatelor scrutinului din 28 septembrie. „Opoziția” nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare și va contesta rezultatele, a afirmat pro-rusul […] Articolul Ilan Șor a anunțat, din Rusia, că va contesta toate rezultatele. „Nu au fost alegeri, ci o numire” apare prima dată în PS News.
15:00
Generația Z readuce la viață meseriile pe care milenialii le consideră „plictisitoare” și câștigă o avere # PSNews.ro
Generația Z readuce la viață meserii pe care milenialii le consideră plictisitoare și câștigă o avere în acest proces, potrivit unui nou raport. Când te gândești la un contabil, probabil îți imaginezi pe cineva care apasă toată ziua pe un calculator într-o clădire de birouri lipsită de strălucire. Un studiu din 2022 citat de revista […] Articolul Generația Z readuce la viață meseriile pe care milenialii le consideră „plictisitoare” și câștigă o avere apare prima dată în PS News.
15:00
Maia Sandu: Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări # PSNews.ro
Maia Sandu cere ca alegerile să fie sigure și corecte și că este necesară reforma justiției și respectarea legii pentru a proteja democrația în Republica Moldova. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări, a declarat Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, despre atacurile atribuite Kremlinului. „Kremlinul a încercat să ne dezbine […] Articolul Maia Sandu: Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări apare prima dată în PS News.
14:50
Pilotul rănit grav după ce s-a prăbușit cu avionul, la Iași, transferat în străinătate. Care e starea consilierului AUR # PSNews.ro
Pilotul rănit grav, la Iaşi, după ce s-a prăbuşit cu un avion de mici dimensiuni va fi transferat la o clinică de specialitate din străinătate, starea bărbatului fiind în continuare critică. El are arsuri pe mai multe de o treime din suprafaţa corpului. Marian Jan Chiriţa, pilotul rănit grav, sâmbătă, după ce avionul pe care […] Articolul Pilotul rănit grav după ce s-a prăbușit cu avionul, la Iași, transferat în străinătate. Care e starea consilierului AUR apare prima dată în PS News.
14:50
Proiect. Un bolnav cu afecţiuni oncologice poate primi toți banii din Pilonul 2 de pensii. Ceilalți, doar 30% # PSNews.ro
Un bolnav cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică. Așa prevede un amendament admis la proiectul de lege în comisia de buget-finanțe a Senatului. În forma proiectului Guvernului, legea prevede, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul […] Articolul Proiect. Un bolnav cu afecţiuni oncologice poate primi toți banii din Pilonul 2 de pensii. Ceilalți, doar 30% apare prima dată în PS News.
14:40
Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor, anunţă luni că drumul Expres Focşani-Brăila are constructor. Acesta va avea 73,5 km şi va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România. ”Drumul Expres Focşani-Brăila are constructor! Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru […] Articolul A fost desemnat constructorul pentru Drumul Expres Focșani-Brăila apare prima dată în PS News.
14:40
Pensionarii își primesc banii pentru octombrie: când intră pensiile în țară și peste hotare # PSNews.ro
Milioane de pensionari din România, dar și cei stabiliți peste graniță, așteaptă în aceste zile virarea pensiilor pentru luna octombrie. Casa Națională de Pensii (CNPP) a confirmat datele la care vor fi făcute plățile, astfel încât fiecare beneficiar să știe când va primi sumele. Pentru cei aproximativ 2,5 milioane de pensionari care primesc pensia prin Poșta Română, distribuirea […] Articolul Pensionarii își primesc banii pentru octombrie: când intră pensiile în țară și peste hotare apare prima dată în PS News.
14:30
Protestul pro-rușilor de la Chișinău a durat doar jumătate de oră. Dodon: „Partidele de opoziție au învins” # PSNews.ro
Circa 300 de persoane s-au strâns luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului de la Chișinău, la îndemnul liderului Blocului patriotic al socialiștilor pro-ruși, Igor Dodon. Protestatarii, în frunte cu Dodon, au plecat după doar jumătate de oră, la fața locului rămânând contra-manifestanții pro-europeni. Protestul a avut loc după ce, în noaptea alegerilor, liderul Blocului „Patriotic” a […] Articolul Protestul pro-rușilor de la Chișinău a durat doar jumătate de oră. Dodon: „Partidele de opoziție au învins” apare prima dată în PS News.
14:30
Şeful PSD Iaşi cere demisia preşedintelui CJ, Costel Alexe, în urma tragediei de la Spitalul de Copii # PSNews.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, cere demisia şefului Consiliului Judeţean Iaşi, liberalul Costel Alexe, în urma tragediei de la Spitalul de Copii, el motivând că Alexe poartă responsabilitatea directă pentru funcţionarea unităţilor medicale din subordine. Bogdan Cojocaru a afirmat, luni, că situaţia de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi este ”de neacceptat”, […] Articolul Şeful PSD Iaşi cere demisia preşedintelui CJ, Costel Alexe, în urma tragediei de la Spitalul de Copii apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:20
Lufthansa a confirmat că până în 2030 va renunţa la 4.000 de angajaţi din sectorul administrativ, pe fondul eforturilor de a digitaliza, automatiza şi consolida procedurile, a anunţat luni cel mai mare operator aerian european. Anunţul confirmă informaţiile neverificate publicate săptămâna trecută. În prezent, grupul Lufthansa are aproximativ 103.000 de angajaţi, potrivit DPA și Agerpres. […] Articolul Mii de concedieri la una dinte cele mai mari companii aeriene. Ce posturi sunt vizate apare prima dată în PS News.
14:20
Noi discuţii în Coaliție. Rectificarea bugetară ar urma să fie adoptată miercuri în şedinţa de Guvern # PSNews.ro
Luni dimineață a avut loc o scurtă întâlnire a liderilor Coaliției, pentru a continua discuţiile despre forma finală a proiectului privind rectificarea bugetară. La reuniune au fost prezenţi, între alţii, premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, Cseke Atilla (UDMR), Ionuţ Moşteanu (USR), Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităţilor naţionale din Parlament. […] Articolul Noi discuţii în Coaliție. Rectificarea bugetară ar urma să fie adoptată miercuri în şedinţa de Guvern apare prima dată în PS News.
14:20
LIVE VIDEO Maia Sandu, prima conferință de presă după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare: Să rămânem uniți # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține, luni, la ora 14:00 o conferință de presă. Este prima ieșire a Maiei Sandu după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare, obținând peste 50% din voturile exprimate, dublu față de Blocul Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, care are sub 25%, potrivit rezultatelor oficiale. Mulțumesc cetățenilor care au participat la vot, în […] Articolul LIVE VIDEO Maia Sandu, prima conferință de presă după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare: Să rămânem uniți apare prima dată în PS News.
