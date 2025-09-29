Putin ordonă noi recrutări în armată pe fondul războiului din Ucraina

01:00

Știu că poate v-ați săturat de alegeri și politică, dar vin și vă întreb scurt pe doi - aveți cinci minute să vorbim despre Republica Moldova și alegerile care se întâmplă pe acolo? Sigur, o să dureze ceva mai mult de fapt, dar eu zic că o să merite. Nu de alta, dar, dincolo de faptul că suntem frați de neam și limbă și că e un pod de flori între noi, în lumea asta în care geopolitica a luat-o razna ce se întâmplă peste Prut are șanse mari să reverbereze și pe la noi prin țărișoară. Nu știu dacă ați auzit recent, dar un fost ofițer de rang înalt din serviciile secrete din Moldova, Alexandru Balan pe numele lui, a fost arestat de autoritățile române, pentru trădare, fiind acuzat că trimitea informații secrete către KGBul din Belarus, afectând securitatea națională a României. Chiar și cu știrea asta la bord, probabil veți spune - dar care mai e faza cu Moldova iar?