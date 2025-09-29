Putin ordonă noi recrutări în armată pe fondul războiului din Ucraina
Veridica.ro, 29 septembrie 2025 17:50
Până la sfârșitul anului vor fi înrolați încă 135.000 de tineri
Acum o oră
17:50
Până la sfârșitul anului vor fi înrolați încă 135.000 de tineri
Acum 2 ore
17:20
Purtătorul de cuvânt al prședintelui rus spune că autoritățile moldovene refuză dialogul pentru o soluție transnistreană.
17:00
Presa ucraineană, analiștii politici și blogerii au comentat cu optimism rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind că acestea reprezintă o nouă înfrângere pentru Kremlin în spațiul post-sovietic.
Acum 4 ore
16:20
Rezultatul urmează să fie aprobat de CEC și validat de Curtea Constituțională
15:00
Nicușor Dan laudă curajul moldovenilor în fața amenințărilor
Acum 8 ore
12:20
Echipa de analiști Veridica.md, reacție la cald la rezultatul alegerilor legislative.
11:20
Pro-europenii obțin o victorie clară la alegerile parlamentare din Moldova, în urma unui scrutin dominat de geopolitcă și interferența Rusiei, ale cărei eforturi s-au dovedit, în cele din urmă, zadarnice. Rezultatele arată însă și că Republica Moldova continuă să rămână profund divizată.
11:00
Occidentul salută victoria PAS, Moscova anunţă victoria opoziţiei pro-ruse.
Acum 12 ore
07:30
Partidul pro-european fondat de Maia Sandu obține majoritatea absolută în parlament, după o campanie electorală marcată de interferențe masive din partea Rusiei.
07:00
El a chemat cetăţenii moldoveni la acţiuni de protest, începând de astăzi, în faţa Parlamentului.
Acum 24 ore
23:20
România: aproape 30 de mii de basarabeni au votat la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Veridica.ro
Au fost organizate 23 de secţii de votare, un număr record.
22:10
După numărarea a peste 13 la sută din voturile exprimate, majoritatea din comunitățile mici, Partidul Acțiune și Solidaritate PAS se află pe primul loc.
21:50
„Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot!", a scris președinta pe Facebook.
19:30
Poliția Română anunță că a primit un e-mail cu privire existenţa unor dispozitive explozive la secţiile de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova vecină # Veridica.ro
Din verificările preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.
Ieri
18:20
Mai multe apeluri au fost făcute la poliție pentru a semnala că mai multe locații ar fi minate, în preajma Zonei de Securitate, inclusiv Podul Rezina-Rîbnița.
09:50
Primele informaţii indică cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi.
08:20
ALEGERI PARLAMENTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: Moldovenii au de ales din nou între Europa şi Rusia # Veridica.ro
Scrutinul are loc pe fondul încercărilor Moscovei de a-şi reinstaura influenţa la Chişinău.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Fostul șef al Statului Major al Armatei Iugoslave, Nebojsa Pavkovic, condamnat pentru crime în timpul războiului din Kosovo, ar putea fi eliberat anticipat # Veridica.ro
Curtea Penală Internațională (CPI), cu sediul la Haga, în Olanda, nu și-a anunțat încă decizia.
16:20
Rusia și Belarus revin ca membri cu drepturi depline ai Comitetul Internațional Paralimpic # Veridica.ro
Ucraina invadată de ruși acuză trădarea „valorilor olimpice”.
15:00
INVESTIGAȚIE VERIDICA.MD: Rețeaua „Siloviki”: Pavăza grupării Șor și conexiunea cu „Furtul Miliardului” # Veridica.ro
Foști angajați ai instituțiilor de forță ale Republicii Moldova se află în solda rețelei criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Mai exact, este vorba de lucrători ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat, foști ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne și ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate. Toți aceștia asigură protecția fizică capilor rețelei Șor și au grijă de menținerea ordinii în timpul acțiunilor de protest plătite de la Moscova. În același timp, ei sunt suspectați de autorități că prestează servicii de filaj și interceptări pentru gruparea criminală Șor.
26 septembrie 2025
14:10
Dmitri Kozak, strateg lui Putin pentru Moldova, forțat să plece pentru că e prea moderat # Veridica.ro
Demisia forțată a lui Kozak arată că „garda veche” de la Kremlin e înlocuită de o echipă gata să execute ordinele șefului fără să comenteze, scrie presa rusă independentă. Aceasta arată și ce face acum un agent GRU/FSB fugit din Occident după ce a dat un tun de 2 miliarde și ce probleme bugetare are Rusia.
12:00
James Comey este unul din criticii preşedintelui Trump, iar folosirea justiţiei în refuieli personale îi îngrijorează pe mulţi.
11:00
La PROFILAKTIKA, o analiză detaliată a jocurilor informaționale periculoase ale Moscovei, a manipulării experților și a noilor pași ai Kremlinului pentru a-și consolida influența în Occident.
11:00
Preşedintele american urmează să-l primească pe premierul israelian la începutul săptămânii viitoare.
10:10
Autorităţile acuză un atac hibrid profesionist.
09:50
Ruşii au folosit bombe aeriene şi rachete de artilerie.
09:00
Acuzaţiile apar după ce preşedintele Trump şi-a înăsprit poziţia faţă de Moscova.
08:40
Un elev de 17 ani, reținut de DIICOT pentru că a trimis mesaje de amenințare către școli și spitale # Veridica.ro
Astăzi, el va fi prezentat Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
01:00
Știu că poate v-ați săturat de alegeri și politică, dar vin și vă întreb scurt pe doi - aveți cinci minute să vorbim despre Republica Moldova și alegerile care se întâmplă pe acolo? Sigur, o să dureze ceva mai mult de fapt, dar eu zic că o să merite. Nu de alta, dar, dincolo de faptul că suntem frați de neam și limbă și că e un pod de flori între noi, în lumea asta în care geopolitica a luat-o razna ce se întâmplă peste Prut are șanse mari să reverbereze și pe la noi prin țărișoară. Nu știu dacă ați auzit recent, dar un fost ofițer de rang înalt din serviciile secrete din Moldova, Alexandru Balan pe numele lui, a fost arestat de autoritățile române, pentru trădare, fiind acuzat că trimitea informații secrete către KGBul din Belarus, afectând securitatea națională a României. Chiar și cu știrea asta la bord, probabil veți spune - dar care mai e faza cu Moldova iar?
25 septembrie 2025
17:10
Serviciile de informații ucrainene avertizează că persoane cu reputația dubioasă vor să supravegheze votul
16:10
Ministrul slovac de externe respinge acuzația că țara sa și Ungaria ar fi singurele din UE care cumpără energie din Rusia
15:40
În pofida scăderii de popularitate, Zelenski păstrează cea mai mare cotă de încredere din partea ucrainenilor
14:40
Sarkozy a fost declarat vinovat în dosarul de finanțare libiană a campaniei sale electorale
14:30
Ucraina a fost atacată de forțele ruse și cu aproape 180 de drone.
14:20
De asemenea, numărul salariaţilor a crescut până la 5,75 milioane.
13:30
Expert: „Am dormit în timp ce curgeau știrile despre avioanele MiG-31 rusești care survolau teritoriul Estoniei. Iar asta spune multe. Când ai alte lucruri mai importante de făcut, înseamnă că acest incident nu a fost unul atât de serios”
12:30
O serie de incursiuni cu drone a perturbat activitatea pe mai multe aeroporturi
12:20
Președintele Ucrainei urăște Rusia și va continua războiul, motiv pentru care pacea ar fi posibilă doar după înlăturarea sa, potrivit presei pro-Kremlin.
11:10
Coreea de Sud a anunțat joi că Phenianul ar putea deține până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, suficient pentru a construi un număr mare de arme nucleare, în ciuda anilor de sancțiuni.
11:00
Partidul de guvernământ pro-european din Republica Moldova se confruntă cu o luptă grea pentru a-și menține majoritatea parlamentară împotriva oponenților care solicită legături mai strânse cu Moscova, un nou sondaj confirmând o cursă strânsă, în timp ce mulți alegători rămân indeciși înaintea alegerilor de duminică.
10:50
Aeroportul Aalborg din Danemarca a fost închis timp de mai multe ore din cauza dronelor intrate în spațiul său aerian, a anunțat poliția locală joi dimineață, la două zile după ce principalul aeroport din Copenhaga a fost închis din cauza unor aparate de zbor fără pilot intrate pe cerul danez și care au dat peste cap traficul aerian în Europa.
10:30
Forțele suedeze și poloneze simulează apărarea insulei Gotland pe fondul tensiunilor baltice # Veridica.ro
Insula suedeză Gotland deține cheia controlului asupra Mării Baltice, potrivit ofițerilor suedezi și polonezi care participă la exerciții militare din această săptămână menite să descurajeze un posibil atac rusesc pe fondul escaladării tensiunilor dintre NATO și Moscova.
24 septembrie 2025
23:00
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 40
21:00
INVESTIGAȚIE VERIDICA.MD: Rețeaua „Siloviki”: Pavăza grupării Șor și conexiunea cu „Furtul Miliardului” # Veridica.ro
Foști angajați ai instituțiilor de forță ale Republicii Moldova se află în solda rețelei criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Mai exact, este vorba de lucrători ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat, foști ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne și ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate. Toți aceștia asigură protecția fizică capilor rețelei Șor și au grijă de menținerea ordinii în timpul acțiunilor de protest plătite de la Moscova. În același timp, ei sunt suspectați de autorități că prestează servicii de filaj și interceptări pentru gruparea criminală Șor.
19:10
Anul viitor, deficitul ar putea ajunge la 6 procente din PIB.
15:20
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
15:20
Realizator: Micleușeanu M.
14:50
Polonia trimite trupe să ajute Ucraina, Franța vrea să ocupe Ucraina, iar Zelenski câștigă miliarde, potrivit dezinformărilor ruso-chineze. Bonus: în Statele Unite extremiștii de stânga boicotează funearliile lui Charlie Kirk.
14:40
AUR acuză „interesele străine” care au dus la acest rezultat.
12:30
Intensificarea atacurilor ucrainene a provocat penurie de carburanţi în mai multe regiuni ruseşti
