Modificări la legea SIE: o reformă controversată
RFI, 29 septembrie 2025 18:00
Un proiect care modifică legea de funcționare a SIE stârnește îngrijorare și ridică semne de întrebare. Proiectul, inițiat de deputatul Alexandru Muraru și cosemnat, printre alții, și de senatorul AUR Mircia Chelaru, stabilește că în cadrul serviciului vor fi desemnați ofițeri abilitați să-și cerceteze colegii în diferite spețe. Acești oameni vor fi propuși de șeful SIE și avizați de procurorul general.
Acum 30 minute
18:00
Acum o oră
17:50
În Uniunea Europeană fiecare persoană aruncă în medie peste 70 de kilograme de mâncare pe an, avertizează Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de Ziua internațională de conștientizare a risipei alimentare. Andreea Bobiș de la Federația Băncilor pentru Alimentele din România spune la RFI că românii aruncă chiar și mai multă mâncare decât media europeană în ciuda celor 4 milioane de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie.
Acum 2 ore
17:20
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său # RFI
Ministerul Justiției anunță că, la solicitarea statului român, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români. Autoritățile poartă acum discuții pentru extrădarea celor trei.
Acum 4 ore
15:30
Katia Pascariu, de la premiul pentru film câștigat la Locarno, la scena independentă prin Acting Out # RFI
Actrița Katia Pascariu este câștigătoare a Premiului Gopo pentru cea mai bună actriță în 2022 pentru rolul din "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc", a primit în 2025 premiul „Boccalino d’Oro” pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Locarno, pentru rolul din "Sorella di Clausura". Katia Pascariu are o bogată experiență pe scena independentă în diferite proiecte de teatru, iar discuția din RFI360 pornește de la demersul Centrul Dialectic, un turneul național ACTING OUT.
Acum 8 ore
11:50
Se spune că la Ocico găsești cei mai buni mici din Timișoara. Dar, printre tarabe și haine vechi, găsești uneori și artă. Rod Festival a dus, timp de câteva săptămâni, artiști și creatori în piața de vechituri. Un reportaj despre ce se întâmplă când cultura iese din centrul orașului și ajunge la periferie.
10:50
Cele două secții de votare din județul Cluj au avut un flux constant de alegători pe durata întregii zilei de ieri. Scrutinul s-a desfășurat fără incidente. Cei veniți la vot spun că au simțit, și ei, efectele propagandei, chiar dacă locuiesc în România.
Acum 12 ore
08:50
Planul Rusiei a eșuat și noi trebuie să fim onești: avem multe de învățat de la Republica Moldova (Republica) # RFI
Moldovenii din România: Vot pentru ”înainte, nu înapoi” (DW) - Corespondență din Moldova după alegeri: Telefoanele din străinătate ale copiilor către părinții care s-au trezit cu poliția la ușă. ”Să nu mai faceți niciodată așa ceva” (HotNews)
07:10
Institutul de Statistică a publicat datele pe anul trecut ale costului mediu cu forța de muncă. Este un indicator care include câștigul salarial mediu net la care se adaugă contribuțiile și impozitele plătite de angajator și angajat în contul salariului brut.
Acum 24 ore
21:20
În peste 60 de țări între care și în România, duminică, a avut loc evenimentul Distinguished Gentleman's Drive, o acțiune caritabilă cu mașini de epocă menită să atragă atenția asupra sănătății fizice și mentale a bărbaților.
20:40
Denisa Golgotă, aur pentru România în finala de la sol la Cupa Mondială de Gimnastică de la Szombathely # RFI
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări.
Ieri
20:40
MApN anunță deplasări de tehnică militară. 2.400 de militari francezi participă la exerciţiul DACIAN FALL 2025 # RFI
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Tragedia de la spitalul "Sf. Maria" Iași: "Nu s-au aplicat protocoalele. Voi demite conducerea DSP Iași. Solicit schimbarea din funcţie a managerului spitalului" # RFI
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, că va demite conducerea Direcției de Sănătate Publică din Iași și că va propune schimbarea managerului Spitalului de Pediatrie„Sfânta Maria”, unde șase copii au murit după ce au fost infectați cu o bacterie. "Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor. S-a reacţionat mult prea târziu.", a declarat Rogobete.
13:20
"Vor trece cel puţin şapte ani până când România va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri" (Reuters) # RFI
România intenţionează să se asocieze cu Ucraina pentru a construi drone în cadrul noului mecanism de finanţare a apărării al Uniunii Europene, dar vor trece cel puţin şapte ani până când ţara va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală de la Bucureşti.
26 septembrie 2025
20:20
România traversează o schimbare istorică: pentru al treilea an consecutiv, mai mulți oameni aleg să se stabilească în țară decât să plece, arată datele analizate de Monitorul Social. Deși acest acest spor migratoriu pozitiv aduce beneficii economice, el nu compensează declinul demografic, explică la RFI sociologul Ciprian Iftimoaie.
20:10
Șase copii morți la Spitalul "Sf.Maria" din Iași | Nicușor Dan: "Erorile care ucid copii trebuie sancţionate cu toleranţă zero" # RFI
Președintele Nicuşor Dan a transmis vineri, pe Facebook, că este nevoie de o anchetă urgentă și de transparenţă totală după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. Nouă copii cu vârsta sub un an au fost infectați cu o bacterie, șase dintre ei au murit. "Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate”, transmite ministrul Sănătății.
15:40
Ministerul Sănătății a anunțat sancțiunile aplicate de DSP în cazul Spitalului de copii 'Sfânta Maria' din Iași # RFI
Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, sancțiunile aplicate de inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Sfânta Maria', după apariția unui focar de infecție cu bacteria Serratia Marcescens, potrivit Agerpres.
14:40
9 orașe din România în top 10 orașe europene sufocate de trafic, Street Delivery anunță o dezbatere în mijlocul străzii pornind de la cifrele studiului Friendly City Index. Conform studiului, traficul este una dintre principalele probleme care trebuie rezolvate în România pentru orașe mai prietenoase. De la teme legate de cum ne simțim în orașe, problema lipsei spațiilor verzi sau a transportului în comun, vorbim cu arhitecta Maria Duda, parte din echipa Street Delivery 2025.
14:30
Ministrul Sănătăţii, despre cazul de la Spitalul de Copii din Iaşi: E inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, despre cazul focaruluiu de infecţie şi al deceselor de la Spitalul de Copii ”sfâmnta Maria” din Iaşi că este „inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”. Rogobete spune că nu se poate pronunţa încă dacă există „o legătură directă de cauzalitate” între „infecţiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidităţi ale pacienţilor”, dar precizează că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat „abia astăzi”, după 13 zile de la primul caz. Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă. „Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”, avertizează ministrul.
12:50
Anchetă epidemiologică a DSP la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi: 6 copii ar fi murit în secţia ATI din cauza unei bacterii # RFI
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce o publicaţie ieşeană a scris că cinci copii ar fi murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă, potrivit news.ro.
12:40
Coaliția trebuie să abordeze lucrurile serios și cu tact, spune la RFI eurodeputatul PSD Victor Negrescu. El speră ca premierul Ilie Bolojan ”să termine cu discuțiile acestea despre demisie, să-și facă treaba, are sprijinul coaliției, a făcut o serie de reforme, mai bune, mai puțin bune, le putem ameliora, prin dialog putem să trecem peste această situație”.
12:20
Parlamentul European pregătește o rezoluție, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al unor state membre. Anunțul a fost făcut la RFI de vicepreședintele Parlamentului Victor Negrescu, membru PSD, care vorbește despre un răspuns coordonat al aliaților în fața provocărilor rusești.
12:20
Ministrul Mediului: Lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit astăzi acordul de mediu, după analiza celor de la Apele Române # RFI
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vineri, acordul de mediu, după analiza reprezentanaţilor Administraţiei Apele Române şi după trei modificări aduse studiului de impact. Ea a explicat că blocajul invocat de unii sau alţii a reprezentat, de fapt, aplicarea legii. Buzoianu a adăugat că şi pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă. Proiectul hidrocentralei de la Pașscani este unul dintre cele patru acorduri pentru care, în urmă cu o săptămână, AUR a depus moțiune simplă împotriva lui Buzoianu, citicată și de PSD din același motiv.
11:40
Președinta SOS, Diana Șoșoacă, ar putea fi audiată în Comisia Juridică din Parlamentul European, spune la RFI eurodeputatul PSD Victor Negrescu. Parchetul instanței supreme a cerut ridicarea imunității eurodeputatei extremiste, acuzate între altele de propagandă legionară. Diana Șoșoacă se plânge la postul Russia Today că este persecutată politic.
11:30
25 de ani de activitate pentru Centrul de Studii Europene din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași Masteratul în această specializare este atractiv pentru angajații instituțiilor publice din zona de Nord-Est a României. Directorul fondator al Centrului de Studii Europene, prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu, spune că s-a conturat o categorie de masteranzi, și anume adulții care vin să învețe din pasiune, deși programa este una solicitantă.
10:20
Primul arhiepiscop major din istoria României a încetat din viață. Este vorba de cardinalul Lucian Mureșan, cel care a condus destinele Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, din anul 1994.
09:30
Cele trei scenarii aflate pe masa lucru a Coaliției pentru „reforma” administrației publice locale: de la forma radicală a lui Bolojan la varianta „îndulcită” a PSD (Libertatea) # RFI
Dronele, doborâte la ordinul comandantului misiunii (DW) - Coaliția, între presiunea electoratului, măsuri nepopulare și lupte interne. „Ei știu clar că orice instabilitate duce AUR la un procent și mai mare” (Adevărul) - Nu se va putea pe banii europenilor și cu oamenii rușilor (SpotMedia) - Plaha – thrillerul politic care le aduce aminte moldovenilor, înainte de alegeri, cine a tras sforile la Chișinău în ultimii 30 de ani (Europa Liberă)
08:50
Un studiu recent publicat de Banca Centrală Europeană (BCE) include recomandarea pentru cetățenii europeni de a avea în casă bani cash. Se precizează și suma care ar trebui păstrată în locuință și anume 100 de euro sau contravaloarea cumpărăturilor pe care le face familia într-o săptămână.
25 septembrie 2025
22:40
Nicușor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea de români cu bani, finanțată de la Moscova” # RFI
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi24, că fostul candidat George Georgescu, trimis în judecată în urma anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, „nu a fost un călăreț singuratic”, ci a avut în spate „o rețea de români cu bani”, finanțată de la Moscova.
17:20
Cardinalul Lucian Mureșan, liderul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a murit, joi, la vârsta de 94 de ani. Lucian Mureșan a fost al treilea cardinal al României, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea. Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a publicat un profil al acestuia, împreună cu o serie de documente legate de viața sa.
16:30
Moşteanu: La rectificare toate ministerele au vrut mai mulţi bani. Au vrut în jur de 70 de miliarde şi sunt disponibili vreo 23-25 de miliarde # RFI
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că la rectificare toate ministerele au vrut mai mulţi bani, în jur de 70 de miliarde şi sunt disponibili vreo 23-25 de miliarde. Ministrul a mai spus că cel mai probabil marţi va fi finalizat proiectul de rectificare bugetară şi va fi adoptat în Guvern, iar vineri va fi pus în consultare publică.
16:00
Cristian Andrei, jurnalist, despre finanțarea presei de către partide: Este un sistem găunos, o anomalie a societății # RFI
Dupa ce prim-vicepreședinte PNL și responsabilul de comunicarea partidului, Ciprian Ciucu a plecat iritat, dintr-o conferință de presă, deranjat că este întrebat despre contractele partidului cu presa, nici premierul Ilie Bolojan nu a vrut sa raspundă într-o conferință miercuri la întrebarile legate de finanțările acordate de partidele potlitice unor entități mass-media. CRISTIAN ANDREI, jurnalist Snoop.ro, spune la RFI că nici PNL nici PSD nu au oferit răspunsuri în acest sens.
15:20
Ionuț Moșteanu, după ședința CSAT: S-a completat cadrul legal cu metodologiile privind obiectivele apărate împotriva dronelor # RFI
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, după şedinţa CSAT, că s-a completat cadrul legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. El a precizat că este vorba de o listă care se actualizează în funcţie de realităţi, care poate să cuprindă obiective temporare, de exemplu, atunci când ai, de exemplu, preşedinţi de stat sau premieri într-un spaţiu public, într-un hotel, sau o zonă de conferinţă. Ministrul a precizat că în cazul aeronavelor cu pilot, care pot fi militare şi în cazul dronelor decizia privind doborârea acestora este la comandantul misiunii, în timp ce în cazul aeronavelor civile, decizia este la ministru.
13:30
Ilie Bolojan: Am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026 # RFI
Guvernul a decis, în şedinţa de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Măsura a iscat aprinse discuţii în coaliţia de guvernare. Deşi a acceptat punctul de vedere al PSD, care a insistat ca măsura să fie prelungită, premierul Ilie Bolojan a transmis că ”intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung”.
11:30
Nouă din zece tineri consideră lectura importantă pentru dezvoltarea lor personală, dar aproape jumătate recunosc că nu au trecut nici măcar o dată prin bibliotecă în ultimele trei luni. # RFI
Studiul „Cum citesc adolescenții în 2025”, realizat de World Vision România a fost publicat ieri si odata cu el s-a lansat și cea de-a cincea ediție a campaniei „Dăm aripi educației. Pentru evenimentul de lansare ati ales un dialog între generații in care speakerii au împărtășit celor prezenți povești despre „cartea care le-a marcat adolescența”.Mihaela Nabar, director Executiv World Vision România și Rucsandra Topoloiu, specialist in comunicare la acelasi ONG.
11:20
Dronele rusești care intră în spațiul aerian românesc trebuie doborâte, spune la RFI președintele Senatului, Mircea Abrudean. El consideră că România trebuie să dea un răspuns ferm acestor incursiuni rusești.
11:10
Cum întârzie statul român modernizarea rețelei de monitorizare a calității aerului, deși există bani europeni pentru asta (PressOne) - MAREA ELIBERARE Justiția a reabilitat mai mulți condamnați de calibru în cadrul unor căi extraordinare de atac (G4Media) - Moldova, mai pregătită ca România să facă față atacurilor hibride ale Rusiei - Interviu video (SpotMedia) - INTERVIU Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: Tradițiile sunt folosite ca arme în contextul politic / Până şi Biserica mi se pare că este politizată / Democraţia trebuie apărată, e tot ce avem” (Context.ro) - Fără exit-poll la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Singura cerere de la un institut de sondaje, respinsă / Care a fost motivul (HotNews)
10:50
”Vrem toți reformă, dar să nu înceapă cu noi, cam asta e povestea”, spune la RFI președintele Senatului, Mircea Abrudean, care critică rezistența față de propunerile premierului Ilie Bolojan. El afirmă că prim-ministrul nu poate fi păcălit în privința reformei administrației. Liberalul consideră de asemenea că Bolojan este flexibil în relația cu partenerii de coaliție. ”Nu este o bucurie pentru nimeni din PNL să asistăm la ceea ce se întâmplă”, mai afirmă el, referindu-se la atacurile PSD.
07:10
România și Comisia Europeană s-au înțeles asupra nivelului deficitului bugetar pe acest an. Cifra este mare, aproape de nivelul de anul trecut. Important este ca guvernul să respecte măcar acest angajament fiscal.
24 septembrie 2025
21:00
Nicuşor Dan, îndemn pentru cetăţenii moldoveni din România: Vă invit pe toţi să mergeţi la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni care se află în România să meargă, duminică, la vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova. Șeful statului precizează că acest scrutin reprezintă un moment crucial pentru viitorul lor şi al Basarabiei.
20:50
Peste 1000 de persoane din mediul rural vor beneficia de testări și controale medicale gratuite în cadrul caravanei „Nu am făcut destul”, organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) și ajunsă la a XII-a ediție consecutivă. Testările vor avea loc în weekend-urile din perioada 27 septembrie - 23 noiembrie 2025, în județele Argeș, Olt, Brașov, Covasna și Vâlcea.
16:20
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 8 octombrie decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea. De alta parte, legea ce priveste restructurarea ANCOM, ANRE şi ASF a trecut așa că actul normativ este constituțional și poate să intre în vigoare. Jurnalistul Sebastian Zachmann, realizatorul emisiunii Insider Politic la Prima Tv și redactor-șef Cotidianul spune la RFI că decizia CCR este o ghilotină politică amânată, pentru că o decizie împotriva premierului Ilie Bolojan ar fi dus imediat la demisia acestuia.
16:20
Ilie Bolojan: Am convenit în discuțiile de la Bruxelles ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB # RFI
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că la Bruxelles, pe lângă întâlnirile oficiale cu comisarii europeni, am avut 3 întâlniri: două cu reprezentanții comunității românești, una cu europarlamentarii coaliției, la ambasadă am avut o întâlnire cu preoții de la cele 22 de parohii ortodoxe românești și am participat la o slujbă neoprotestantă. De asemenea, premierul a spus că a convenit cu oficialii Comisiei Europene ca România să închidă anul cu un 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde lei.
15:30
Liderul mercenarilor trimis în judecată, alături de Călin Georgescu, a fost prins în Dubai. El a fugit din țară și era dat în urmărire generală. Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, potrivit hotnews.ro.
14:40
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la paturile pacienţilor # RFI
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienţilor din saloanele obişnuite, astfel încât să nu se mai poată repeta cazuri precum cel al Alexandrei, tânăra gravidă care a murit în august 2023 în Maternitatea Botoşani. Totodată, toate spitalele publice şi private vor fi obligate să aibă sisteme de supraveghere video în secţiile ATI şi UPU, după ce a primit votul final în Camera Deputaţilor proiectul iniţiat de deputaţii USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener şi Cristina Prună. Legea merge la Preşedinţie spre promulgare, anunţă USR.
14:30
La Iași a pornit un program de mentorat, formare și promovare dedicat tinerelor muzicieni ai României. O inițiativă a organizatorilor festivalul Rocanotherworld, Roca Camp și-a propus să creeze un cadru creativ, dinamic și inspirațional, unde tinerii muzicieni să exploreze noi perspective. Vorbim pe acest subiect cu Patricia Roxana Brohanschi, inițiatoarea și coordonatoarea proiectului Roca Camp, alaturi de ea, pentru prima data în RFI360, trupa Mizantrop.
13:00
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaților. Au fost 200 de voturi 'contra', 87 de voturi 'pentru' și 15 abțineri.
12:40
Sorin Grindeanu: Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier # RFI
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu este de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier şi a adăugat că această coaliţie trebuie să reziste până la alegerile din 2028. Grindeanu a mai afirmat că nu este de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice, că dacă nu se întâmplă ceva vine sfârşitul lumii sau picăm în junk.
12:30
Fie că sunt viitori pensionari sau nu, românii au fiecare cel puțin câte o părere despre cum ar trebui să arate Legea de plată a pensiilor private. Cum urmează însă să se plătească aceste pensii în următorii ani, încă nu știm. Schimbările propuse au stârnit multe discuții în contradictoriu, dar oare ce spun specialiștii? Ce alte adevăruri "ascunde", de fapt, această lege?
11:50
Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților. Judecătorii au respins însă obiecția de neconstituționalitate privind Legea pentru eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, care viza restructurarea ANCOM, ANRE și ASF, a anunțat biroul de presă al CCR, într-un comunicat de presă.
11:40
Organizația Salvați Copiii cere interzicerea totală a oricărei forme de publicitate la jocurile de noroc. Asociația duce o campanie de lobby, prin care încearcă să convingă parlamentarii să susțină un proiect de lege în acest sens.
