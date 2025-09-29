Budapesta lovește în presa de la Kiev. Mai multe site-uri de știri ucrainene, blocate în Ungaria

12:00

Un bebeluş adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi - unde şase copii au murit din cauza infectării cu Serratia Marcescens în secţia ATI - a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, surse medicale declarând că şi el era infectat cu aceeaşi bacterie.