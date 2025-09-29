Budapesta lovește în presa de la Kiev. Mai multe site-uri de știri ucrainene, blocate în Ungaria
Adevarul.ro, 29 septembrie 2025 18:00
Ungaria a anunţat luni că blochează accesul la 12 site-uri de ştiri ucrainene, după ce Ucraina a luat măsuri similare.
Acum 10 minute
18:15
Locul în care se ascundeau nouă irakieni descoperiți de polițiștii de frontieră din Giurgiu # Adevarul.ro
Nouă irakieni au fost descoperiți de polițiștii de frontieră din Giurgiu. Unul dintre șoferi a încercat să mituiască un agent pentru a facilita trecerea ilegală a frontierei.
18:15
Secretele lui Arsenie Boca despre iubire, căsnicie și fericire în familie. 115 ani de la nașterea preotului martir al închisorilor comuniste # Adevarul.ro
Astăzi se împlinesc 115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca, preotul martir al închisorilor comuniste, considerat de milioane de credincioși drept unul dintre cei mai mari duhovnici ai României.
Acum 30 minute
18:00
Acum o oră
17:45
Irinel Columbeanu, scos la restaurant de fiica sa. Irina îi taie friptura și mănâncă din aceeași farfurie. Reacțiile stârnite pe TikTok # Adevarul.ro
Fostul milionar Irinel Columbeanu a fost surprins zilele trecute la restaurant, în compania fiicei sale, Irina. Într-un clip publicat pe TikTok, tânăra a arătat cum l-a răsfățat pe tatăl ei.
17:45
Donald Trump începe să înțeleagă că această Europă pe care o detestă este pur și simplu inconturnabilă.
17:30
De la sarmale la cozonac: cum să folosești airfryer-ul și robotul de bucătărie pentru preparate clasice # Adevarul.ro
Transformarea preparatelor tradiționale românești prin intermediul tehnologiei moderne nu înseamnă renunțarea la autenticitatea gustului, ci mai degrabă o adaptare inteligentă la ritmul vieții contemporane.
17:30
Atacatorul din Michigan, simpatizant al lui Donald Trump? Fotografiile care alimentează speculaţiile # Adevarul.ro
Pe reţelele sociale se comentează tot mai mult că autorul atacului din biserica mormonă din Michigan, Thomas Sanford, fost militar decorat şi participant la misiuni în Irak, ar fi simpatizant al președintelui Donald Trump și al mișcării MAGA.
17:30
Legea care permite confiscarea sumelor obținute de cămătari din dobânzi și împrumuturi, promulgată de Nicușor Dan # Adevarul.ro
Legea care prevede confiscarea sumelor obținute atât din dobânzile, cât și din împrumuturile acordate de cămătari a fost promulgată luni, 29 septembrie, de președintele Nicușor Dan.
Acum 2 ore
17:15
Ucrainenii au lovit o uzină militară din Rusia cu ajutorul rachetei cu rază lungă de acțiune Neptun # Adevarul.ro
Ucraina a confirmat că a atacat o uzină militară din regiunea Briansk, pe 29 septembrie, cu ajutorul rachetelor sale de croazieră Neptun cu rază lungă de acțiune, relatează presa ucraineană.
17:15
Tânăr cercetat penal, după ce a încercat să mituiască polițiștii. Câți bani a vrut să le dea după ce a fost prins la volan băut şi fără permis # Adevarul.ro
Un tânăr din Hunedoara a fost reținut duminică, 28 septembrie, după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 3.000 de euro. Acesta fusese prins la volan băut şi fără permis de conducere.
17:15
Cristina Ich, plângere la Poliție după ce a primit amenințări cu moartea. Ce mesaje au terorizat-o # Adevarul.ro
Cristina Ich a transmis pe rețelele de socializare că este speriată, după ce a primit amenințări cu moartea. În mesaje a fost menționat și fiul acesteia.
17:00
Orban bagatelizează survolul dronelor ungare în Ucraina: „Și ce dacă? Ucraina nu e suverană. Fără Occident, s-ar prăbuși” # Adevarul.ro
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina cresc: Viktor Orban a minimalizat survolul dronelor ungare și a atacat independența Kievului, susținând că fără Occident, Ucraina „s-ar prăbuși imediat”.
16:45
A stat 54 de ore într-o fântână abandonată, printre șerpi: cum a rezistat o femeie din China # Adevarul.ro
O femeie din China a fost salvată miraculos după ce a căzut într-o fântână abandonată, unde a rămas blocată timp de 54 de ore, luptând pentru supraviețuire. Ea a suferit mai multe răni și a fost internată în spital.
16:45
Autoritățile române colaborează cu Emiratele Arabe Unite pentru extrădarea mercenarului Horațiu Potra, a fiului său și a unei rude # Adevarul.ro
Ministerul Justiției a anunțat luni, 29 septembrie, că în urma discuțiilor cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU), a fost confirmată arestarea lui Horațiu Potra, a fiului şi a unei rude.
16:30
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește controale cu drone și inteligență artificială, care să ajute la reducerea fraudelor fiscale.
16:30
Legea pensiilor private: cine poate să retragă toți banii odată. ASF avertizează: „Se deschide cutia Pandorei” # Adevarul.ro
Senatorii au decis ca pacienții cu cancer să beneficieze de plata integrală a Pilonului 2, în cadrul proiectului de lege privind pensiile private, după ce Guvernul propusese doar plata inițială a 30% din sumă.
Acum 4 ore
16:15
Lewis Hamilton și-a pierdut cel mai bun prieten. Roscoe a murit în brațele pilotului, după patru zile de suferință # Adevarul.ro
Despre buldog, Hamilton a scris că „a fost un înger”.
16:15
Ce mesaj are Maia Sandu pentru Vladimir Putin după interferența Kremlinului în alegerile de la Chișinău # Adevarul.ro
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, afirmă că Kremlinul va încerca în continuare să creeze probleme țării sale, însă acest lucru nu o va opri. Declarația a fost făcută după ce a fost întrebată ce mesaj are pentru președintele rus, Vladimir Putin.
15:45
Alertă în Tulcea. Existența unor fragmente de drone, semnalată în zona canalului Șontea Nouă # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naționale a informat luni, 29 septembrie, că în zona canalului Șontea Nouă din județul Tulcea au fost semnalate prin 112 fragmente de drone.
15:45
Dosar penal după ce o dronă civilă a fost detectată în spaţiul aerian de la Aeroportul „Henri Coandă” # Adevarul.ro
Autoritățile au deschis un dosar penal în cazul incidentului de duminică seară, 28 septembrie, în care o dronă civilă a fost detectată pe pista Aeroportului Internațional Henri Coandă București.
15:30
Kremlinul lansează acuzații după alegerile din Moldova: „Sute de mii de moldoveni din Rusia nu au putut vota” # Adevarul.ro
După victoria categorică a PAS, Kremlinul lansează critici dure la adresa Chișinăului privind organizarea alegerilor parlamentare şi acuză autorităţile că ar fi obstrucționat participarea la vot a sutelor de mii de moldoveni stabiliți în Rusia.
15:30
A fost ales constructorul pentru drumul expres Focșani–Brăila, care va avea 73,5 km. Cât vor dura lucrările # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni, 29 septembrie, că a fost ales constructorul pentru drumul expres Focșani–Brăila, care se întinde pe 73,5 km.
15:15
Alăturându-se altor țări europene, Franţa a anunțat că va trimite mijloace de combatere a dronelor în Danemarca, pentru o securitate suplimentară, după ce țara a fost survolată de drone neindentificate, cu ocazia a două importante reuniuni europene, preconizate pentru miercuri şi joi, relatează AFP.
15:15
Clipe de groază pentru două cupluri de turiști în Africa: un elefant s-a năpustit asupra bărcilor, lovind o femeie # Adevarul.ro
Două cupluri din Marea Britanie și SUA, aflate într-un tur cu barca pe Delta Okavango, în Botswana, au fost atacate sâmbătă, 27 septembrie, de un elefant. Animalul le-a răsturnat canoele și a lovit cu trompa una dintre femei.
15:00
Nicușor Dan, la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan: „Lumea și-a pierdut reperele. România are nevoie de reconciliere” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat luni, la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan, că trăim momente în care pare că lumea și-a pierdut reperele, astfel că avem nevoie de modele, dar și reconciliere pe mai multe paliere.
15:00
Piedone revine în politică. Fostul șef ANPC aflat sub control judiciar și-a lansat noul partid # Adevarul.ro
Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), și-a lansat luni, 29 septembrie, noua formațiune politică.
15:00
Un bărbat din Craiova a fost arestat după ce a ameninţat un poliţist cu acte de violenţă # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Craiova, a fost arestat preventiv după ce a ameninţat de mai multe ori un poliţist cu acte de violenţă. Individul este acuzat de săvârșirea infracțiunii de ultraj, în formă continuată.
15:00
Meciul care schimbă pentru o seară programul transportului public într-un oraș important. Anunțul făcut de CTP # Adevarul.ro
Mai multe linii de autobuz, troleibuz și tramvai vor avea programul schimbat pentru o seară, cu ocazia unui meci de fotbal. Din acest motiv s-a decis prelungirea graficelor de circulație, pentru preluarea suporterilor, pe 5 linii de autobuz, 4 de troleibuz și două de tramvai.
14:45
Istvan Kovacs rămâne preferatul șefilo de la UEFA. Nu trece o etapă fără să fie delegat în Liga Campionilor # Adevarul.ro
„Centralul” din Carei a oficiat sezonul trecut la finala Ligii Campionilor la fotbal.
14:45
Miruță anunță reluarea primului concurs ilegal din companiile de stat: „Ce e făcut greșit se ia de la capăt” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunță reluarea primului concurs pe care l-a descoperit ca fiind organizat ilegal. El promite că „ce e stricat se repară”, iar „ce e făcut greșit se ia de la capăt”.
14:45
Inundații și viituri în estul Spaniei. Valencia, Tarragona și Castellon, sub „pericol extraordinar” # Adevarul.ro
Regiunea Valencia din estul Spaniei a fost plasată sub cod roșu de precipitații abundente, a anunțat Agenția Națională de Meteorologie (AEMET), avertizând asupra unui „pericol extraordinar” de inundații și viituri.
14:30
Românul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer a fost prins. Unde fugise cu amanta # Adevarul.ro
Un român de 53 de ani, acuzat că și-a ucis soția bolnavă de cancer și a fugit din țară împreună cu amanta sa, a fost capturat în Austria, la Salzburg. Bărbatul era urmărit internațional pentru crimă, după ce femeia a murit în spital în urma agresiunilor repetate.
14:30
Președintele PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele Consiliului Județean: „Un risc pentru vieţile pacienţilor” # Adevarul.ro
Președintele PSD Iași, Bogdan Cojocaru, a cerut demisia președintelui CJ Iași, liberalul Costel Alexe, acuzându-l că a numit la şefia spitalului un medic fără experienţă administrativă
Acum 6 ore
14:00
State membre NATO cer un răspuns mai ferm la incursiunile aeriene rusești. Alianța ia în calcul un plan în acest sens # Adevarul.ro
Membre NATO din prima linie cer un răspuns mai ferm, iar Alianța ia în calcul înăsprirea regulilor de angajament pe flancul estic, pentru a facilita doborârea avioanelor rusești care ar încălca spațiul aerian, a declarat unul dintre cei mai importanți comandanți ai alianței, relatează The Times.
14:00
Nicușor Dan participă la întruniri cu liderii europeni, la Copenhaga. Printre subiectele din agendă, conflictul din Ucraina # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va fi prezent, pe 1 și 2 octombrie, în Copenhaga, Danemarca, la reuniunea informală a Consiliului European şi respectiv la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene.
14:00
Iubitul jurnalistei Ioana Popescu cere bani pentru înmormântare. Mara Bănică: „Statul se va ocupa de funeralii” # Adevarul.ro
Moartea jurnalistei Ioana Popescu a stârnit indignare, după ce iubitul ei, Mihai Ștefan Lungu, a început să ceară donații pentru înmormântare. Jurnalista Mara Bănică a transmis că, în situația în care nicio rudă nu va ridica de la morgă trupul neînsuflețit, statul se va ocupa de funeralii.
14:00
Un apropiat al lui Viktor Orban a preluat o firmă de construcții din Brașov. Cum încearcă să ocolească restricțiile UE # Adevarul.ro
O companie de construcții din România a fost cumpărată de grupul maghiar Duna Aszfalt, controlat de omul de afaceri László Szijj, un apropiat al premierului Viktor Orban.
14:00
Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă în această săptămână. Zonele afectate de lucrări la reţeaua de termoficare # Adevarul.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță luni, 19 septembrie, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală, ceea ce se va traduce în oprirea apei calde pentru sute de blocuri.
13:30
Consilierul local care s-a prăbușit cu avionul în Iași va fi transferat în străinătate. Medicii i-au amputat picioarele, iar starea lui rămâne critică # Adevarul.ro
Marian Jan Chiriță, pilotul care s-a prăbușit cu avionul sâmbătă, 27 septembrie, în apropierea municipiului Iași, va fi transferat la o clinică de specialitate din străinătate, starea bărbatului fiind în continuare critică.
13:15
Culmea încrederii: echipa este pe loc de baraj, dar patronul este sigur că va prinde loc de play-off # Adevarul.ro
Derby-ul Ardealului este programat astăzi, între Universitatea Cluj și CFR Cluj.
13:15
Un bărbat care a provocat scandal într-un hotel a atacat cu un cuțit șoferul ambulanței care l-a preluat. Ambulanțierii amenință cu proteste # Adevarul.ro
Un scandal la un hotel din Baia Mare, provocat de un client, cel mai probabil cu probleme psihice, s-a încheiat cu preluarea acestuia de un echipaj medical și a fost urmat de un altul. Pe drum, bărbatul l-a atacat pe şoferul ambulanţei.
12:45
Întoarcere la „normalitatea” sovietică. Rusia reînvie „mişcarea stahanovistă” în teritoriile ocupate din estul Ucrainei # Adevarul.ro
Autoritățile de ocupație ruse din regiunea Lugansk au anunțat lansarea unui nou proiect dedicat tineretului din zonă, pe care îl prezintă oficial drept „mişcarea stahanovistă pentru tineret”.
12:45
CTP, ironii la adresa lui Dodon: cum au răspuns moldovenii la apelul făcut de „țucălarul lui Putin” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat după înfrângerea suferită de Igor Dodon în alegerile parlamentare din Republica Moldova, ironizând apelul fostului președinte la proteste, pe care-l numeşte „țucălarul lui Putin”.
12:45
Presa maghiară pro-Orban acuză Ucraina că ar putea organiza atacuri „sub steag fals” în România, pentru a atrage NATO în conflict # Adevarul.ro
Presa ungară apropiată statului acuză Ucraina că plănuiește o operațiune „sub pavilion fals” pentru a lovi ținte din Polonia și România cu drone rusești recondiționate.
12:45
Membrii Blocului prorus Patriotic protestează în fața Parlamentului de la Chișinău. Manifestația are loc a doua zi după alegerile parlamentare, câștigate de partidul proeuropean care a deținut puterea în ultimii ani.
12:30
Mai mulți lideri ai coaliției de guvernare s-au reunit luni, la Palatul Victoria, pentru a finaliza ultimele discuții pe rectificarea bugetară. Proiectul va fi publicat în cursul zilei.
12:30
Rusia a lovit din nou ambasada Poloniei la Kiev în atacul aerian de 12 ore asupra Ucrainei # Adevarul.ro
Un fragment de rachetă a avariat secțiunea consulară a ambasadei Poloniei din capitala Ucrainei, Kiev, în urma unui masiv atac aerian rusesc, relatează presa ucraineană.
Acum 8 ore
12:15
Dr. Ana Maria Bîțică, MedLife: „Testul Babeș-Papanicolau și secvențierea genetică HPV nu se înlocuiesc, ci se completează. Virusul HPV e cameleonic și rămâne latent în organism mulți ani” # Adevarul.ro
Cancerul de col uterin este a patra cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor din întreaga lume, iar România este, din păcate, pe primele locuri la nivel european în ceea ce privește morbiditatea...
12:00
Trump a autorizat atacuri la distanță asupra Rusiei, spune emisarul său pentru Ucraina # Adevarul.ro
Trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat duminică într-un interviu pentru FOX News că Washingtonul a autorizat cazuri specifice în care Ucraina poate efectua lovituri cu arme cu rază lungă de acțiune în Rusia, relatează presa ucraineană.
12:00
Al şaptelea copil a murit după ce a fost infectat cu bacteria ucigașă la „Sfânta Maria” din Iași. Managerul spitalului a fost demis # Adevarul.ro
Un bebeluş adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi - unde şase copii au murit din cauza infectării cu Serratia Marcescens în secţia ATI - a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, surse medicale declarând că şi el era infectat cu aceeaşi bacterie.
