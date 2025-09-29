Proiect european de 107,4 mil. lei pentru modernizarea infrastructurii rutiere în oraşul Zalău

29 septembrie 2025

Proiect european de 107,4 mil. lei pentru modernizarea infrastructurii rutiere în oraşul Zalău

Au crescut degeaba taxele? România încheie primele opt luni din an cu un deficit bugetar de 4,54% din PIB, faţă de 4,59% în 2024. Veniturile din TVA au crescut cu doar 6,9% după majorarea cotelor. Cheltuielile au crescut cu 10,9% Ziarul Financiar
ZF Live. Petru Ianc, preşedintele Societăţii Române de Metalurgie: Combinatul de la Hunedoara s-a închis, iar la cel de la Galaţi este o situaţie incertă. Senzaţia mea, ca om de industrie, este că preocupările majore ale României sunt mai degrabă preocupări de natură politică şi nu de natură economică Ziarul Financiar
Reindustrializare înseamnă utilizarea la maxim a resurselor naturale interne ale ţării şi ducerea până la produs cu valoare adăugată mare, a spus la ZF LIVE Petru Ianc, preşedintele Societăţii Române de Metalurgie, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice.
Ce se mai întâmplă pe Wall Street? Şeful SEC, principala autoritate de supraveghere financiară, vrea renunţarea la raportările financiare trimestriale şi critică Uniunea Europeană pentru că este prea „ideologizată” Ziarul Financiar
Primăria Braşov investeşte 33,7 mil. lei în modernizarea sediului administrativ al operatorului local de transport RATBV Ziarul Financiar
Vine iarna pentru Nvidia: Gigantul chinez Huawei vrea să-şi dubleze producţia de cipuri grafice în 2026 pentru a susţine ambiţiile Beijingului de dominaţie tehnologică în AI Ziarul Financiar
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 30 septembrie 2025, ora 09.30 cu Tudor Nicula, investitor pe piaţa de capital Ziarul Financiar
Lovitură de teatru: Slovenii se impun în AGA Fondului Proprietatea – Ilinca Von Derenthal, revocată din funcţia de preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor. Fondul Proprietatea, fără şefi Ziarul Financiar
Gigantul german din aviaţie, Lufthansa, concediază 4.000 de oameni până în 2030 pentru a-i înlocui cu inteligenţa artificială. „Schimbările profunde aduse de digitalizare vor conduce la o eficienţă mai mare” Ziarul Financiar
Surpriză: Ministerul Finanţelor, cel mai mare acţionar individual al Fondului Proprietatea, nu a reuşit să-şi impună candidatul, pe Tănase Stamule, în Comitetul Reprezentanţilor. Acţionarii l-au votat pe Istvan Sarkany Ziarul Financiar
Dezvoltatorii imobiliari cer dialog real cu autorităţile: „Bucureştiul pierde curse în faţa Varşoviei din cauza lipsei de parteneriat public-privat“ Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească se confruntă cu o criză de comunicare care costă zeci de milioane de euro şi blochează dezvoltarea urbană mo­der­nă. La conferinţa ZF Office & Rezidenţial 2025, dezvoltatorii au tras un semnal de alarmă asupra relaţiei disfuncţionale cu autorităţile publice, care tratează sectorul privat mai degrabă ca pe un adversar decât ca pe un partener în dezvoltarea oraşelor. Dezvoltatorii, avocaţii şi consul­tanţii imobiliari au arătat că lipsa de predictibilitate şi blocajele adminis­tra­tive pun în pericol proiecte de sute de milioane de euro, transformând oraşele României în spaţii mai puţin atractive pentru investiţii comparativ cu marile capitale din regiune.
Preţul aurului bate record după record pe pieţele internaţionale: Uncia se tranzacţionează acum la peste 3.800 de dolari Ziarul Financiar
Ce spune RocaFP despre rezultatul votului de luni de la AGOA Fondului Proprietatea? Andrei Cionca: Vom participa din nou şi vom prezenta aceeaşi soluţie. Regretăm faptul că nu ni s-a permis de către administratorul actual să prezentăm acţionarilor, în cadrul şedinţei AGA, strategia propusă de echipa noastră Ziarul Financiar
ZF Live. Sorina Donisa, CEO, Prohuman APT: Piaţa muncii este mai puţin dinamică în această toamnă decât a fost în anii trecuţi, balanţa înclină puţin în favoarea angajatorilor, dar există în continuare oportunităţi pentru candidaţii foarte bine pregătiţi Ziarul Financiar
Piaţa muncii traversează o perioadă de stagnare în această toamnă, după câţiva ani în care candidaţii au avut avantaj în negocieri, susţine Sorina Donisa, CEO al companiei de recrutare Prohuman APT.
Mega tranzacţie în SUA: Studioul de jocuri Electronic Arts va fi cumpărat de un consorţiu format din fondul suveran al Arabiei Saudite şi ginerele lui Trump, într-o tranzacţie de 55 de miliarde de dolari Ziarul Financiar
Cătălina Pîntea, Farmexim | Help Net: Farmaciile nu ar trebui privite doar ca puncte de vânzare a medicamentelor, ci şi ca spaţii de prevenţie şi sprijin pentru pacienţi Ziarul Financiar
Andrei Condrea, directorul diviziei de distribuţie de medicamente a Dona Logistică: Tot mai mulţi distribuitori vor fi obligaţi să fuzioneze sau să meargă pe o direcţie de consolidare din cauza marjelor mici din industrie Ziarul Financiar
România visează să fie hub logistic regional, dar trece Dunărea pe un pod subdimensionat şi vechi de peste 70 de ani Ziarul Financiar
România visează de ani buni să devină hub logistic al Europei de Sud-Est. Argumente există: poziţia geografică, apropierea de pieţele din Balcani, Orientul Mijlociu şi Marea Neagră, intrarea în Schengenul terestru, dar şi investiţiile masive ale dezvoltatorilor privaţi în spaţii logistice. Însă realitatea din teren arată un paradox amar: principala legătură a ţării cu sudul continentului se face pe un pod vechi, îngust, construit în anii ’50 la Giurgiu – Ruse, care este mai des în reparaţii decât în stare de flux normal.
Cât de activi sunt tinerii generaţiei Z pe partea de investiţii şi către ce domenii se îndreaptă când vine vorba de studii şi carieră? Ziarul Financiar
Studiu CFA România: Listarea la bursă a unor participaţii minoritare din companiile de stat implică beneficii clare şi măsurabile, putând să îşi aducă aportul la bunăstarea românilor Ziarul Financiar
Mihai Băjan, acţionar, Farmaciile Băjan: Consumatorul a devenit mai sceptic şi a început să pună bani la saltea, cumpără strictul necesar. Există o scădere şi va fi în continuare o contracţie a vânzărilor din farmacii Ziarul Financiar
Alina Birău, Director comercial, COSMO PHARM: Sperăm să depăşim în 2025 cifra de afaceri de anul trecut, deşi luna august ne-a adus o creştere de TVA de la 9% la 21% Ziarul Financiar
Liviu Ungureanu, directorul general, PlantExtrakt: După creşterea TVA, lumea se gândeşte de două ori înainte de a cumpăra un supliment. Estimez o scădere în volum a pieţei în 2025, dar o creştere de 2-3% în valoare Ziarul Financiar
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Cum reuşeşte AnimaWings să concureze cu marile companii aeriene? Ziarul Financiar
Valentin Ţăruş, preşedintele Consiliului de Administraţie al Farmaceutica Remedia: „Vânzarea de roboţi pentru farmacii şi pentru spitale este o tendinţă generală. Am reuşit să instalăm 20 de roboţi în România” Ziarul Financiar
Tranziţia energetică creează locuri de muncă: Rezolv Energy, unul dintre marii producători de energie regenerabilă din Europa Centrală şi de Sud-Est, oferă 100 de cursuri gratuite în energie regenerabilă la Buzău Ziarul Financiar
Luiza Bedros, Kinstellar: Măsurile de sprijin pentru industria farma locală riscă să fie iluzorii fără stabilitate legislativă şi fiscală Ziarul Financiar
Primele declaraţii ale Maiei Sandu după rezultatele alegerilor parlamentare: „Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni. Nu ne-am lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfăşoare sub asemenea ameninţări” Ziarul Financiar
Lucian Bondoc, Managing Partner, Bondoc & Asociaţii: În ultimii 35 de ani, România a câştigat 6,5 ani la speranţa de viaţă şi este enorm pe partea de cheltuială de sănătate, dar este o realizare în sine Ziarul Financiar
Băncile globale fac front comun împotriva industriei de criptomonede. SWIFT, cel mai mare sistem de plăţi interbancare la nivel global, pregăteşte un blockchain pentru a rivaliza cu piaţa de criptomonede stabile, evaluată la 300 de miliarde de dolari Ziarul Financiar
Peste 800 de afaceri s-au născut la Stup, cel mai mare centru de interacţiune a antreprenorilor din România, care aniversează trei ani Ziarul Financiar
ArcelorMittal Hunedoara, care a oprit permanent pro­duc­ţia în septembrie, anunţă un program de sprijin pentru angajaţi şi o Schemă de Plecări Voluntare, în functie de vechimea în muncă Ziarul Financiar
Şi bogaţii au probleme: Pinault, una dintre cele mai bogate şi cunoscute familii din Europa, trece la măsuri de criză pentru a-şi salva finanţele. Cum au ajuns miliardarii francezi să treacă de la expansiune şi investiţii de miliarde la strânsul curelei după ce şi-au văzut averea prăbuşindu-se agresiv Ziarul Financiar
Adina Vizoli, Partener Taxe PwC Romania : Creşterea TVA a fost amânată de fapt până acum şi a fost văzută ca ultima soluţie pentru a creşte încasările. Impactul se vede imediat în preţ Ziarul Financiar
Hector Fajardo, Purolite România: Avem un portofoliu bine definit, dar acum este un moment foarte bun pentru parteneriate şi joint-ventures cu companii româneşti, pentru a dezvolta piaţa locală şi businessul Purolite Ziarul Financiar
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Ce caută clienţii de rezidenţial după creşterea TVA-ului? Ziarul Financiar
Practicienii în insolvenţă şi-au ales o nouă conducere: avocatul Cătălin Andrei Dascăl a fost desemnat preşedinte, cu un mandat de patru ani Ziarul Financiar
Compania locală de construcţii Concelex a fost selectată de Nuclearelectrica pentru executarea unor lucrări la depozitul intermediar de combustibil ars de la CNE Cernavodă, valoarea contractului fiind de 213 milioane lei Ziarul Financiar
Lucian Bondoc, Managing Partner, Bondoc & Asociaţi: În ultimii 35 de ani, România a câştigat 6,5 ani la speranţa de viaţă şi este enorm pe partea de cheltuială de sănătate, dar este o realizare în sine Ziarul Financiar
REDIFUZARE ZF Tech Day: Cu ce diferă o centrală telefonica în cloud de una clasică şi cât de digitalizate sunt companiile locale la acest capitol? Cu ce fel de aplicaţii se poate integra şi ce rol va juca AI-ul în telefonia de business? O discuţie cu Cristian Ionescu, business development manager, While1 Software Ziarul Financiar
Nona Chiriac, Novartis Romania: Producem medicamente originale în România. Pentru a dezvolta mai mult aceste capacităţi, primul pas ar fi reducerea birocraţiei şi digitalizarea proceselor Ziarul Financiar
Ştefania Alexandru, Director General Adjunct, Antibiotice: Vrem să finalizăm 3 capacităţi noi de producţie, să creştem partea de cercetare şi să lansăm primul medicament biosimilar în România Ziarul Financiar
(P) România, premieră europeană: Implementarea sistemului 3D Pallet Shuttle pentru depozite frigorifice Ziarul Financiar
Cătălina Grama, External Engagemnet Lead Romania, UCB Pharma: Niciun medicament aprobat de Agenţia Europeană a Medicamentului în 2023 în momentul de faţă nu este disponibil în România Ziarul Financiar
Simona Cocoş, Director General Zentiva Romania si Moldova: Industria de medicamente generice a contribuit cu 1,1% din PIB în 2023, este un actor important şi ar trebui să devină un actor strategic Ziarul Financiar
Un nou faliment de răsunet: Gigantul american First Brands Group intră în faliment, cu datorii de peste 10 mld. dolari. Este unul dintre cele mai spectaculoase colapsuri din ultimii ani Ziarul Financiar
ZF Live: Cine mai face investiţii în fabrici în România, cum se finanţează acum aceste proiecte, unde este cererea? Ziarul Financiar
Arina Gholmieh, vicepreşedinte APMGR: 70% din pacienţii din România sunt trataţi cu medicamente generice, iar 90% din cele compensate au preţuri sub 50 de lei Ziarul Financiar
Tudor Nacev, Guia Naghi and Partners: Studiile clinice oferă pacienţilor acces la terapii noi, fără costuri pentru stat Ziarul Financiar
Silvia Brumaru, Director Sales, IQVIA Romania & Moldova: În ultimele 12 luni, piaţa farmaceutică din România a ajuns la 8,25 miliarde de euro. Clasa de medicamente cu prescripţie este cea mai mare, de 6 miliarde de euro Ziarul Financiar
