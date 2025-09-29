Ce se mai întâmplă pe Wall Street? Şeful SEC, principala autoritate de supraveghere financiară, vrea renunţarea la raportările financiare trimestriale şi critică Uniunea Europeană pentru că este prea „ideologizată”

16:45

Piaţa imobiliară românească se confruntă cu o criză de comunicare care costă zeci de milioane de euro şi blochează dezvoltarea urbană mo­der­nă. La conferinţa ZF Office & Rezidenţial 2025, dezvoltatorii au tras un semnal de alarmă asupra relaţiei disfuncţionale cu autorităţile publice, care tratează sectorul privat mai degrabă ca pe un adversar decât ca pe un partener în dezvoltarea oraşelor. Dezvoltatorii, avocaţii şi consul­tanţii imobiliari au arătat că lipsa de predictibilitate şi blocajele adminis­tra­tive pun în pericol proiecte de sute de milioane de euro, transformând oraşele României în spaţii mai puţin atractive pentru investiţii comparativ cu marile capitale din regiune.