Primul mesaj al SUA către Moldova, după victoria partidului Maiei Sandu FOTO
Profit.ro, 29 septembrie 2025 19:20
Ambasada Statelor Unite la Chișinău a transmis un mesaj Republicii Moldova
• • •
Acum 10 minute
19:50
România, ocolită de “excelența Made in China”. Xpeng accelerează expansiunea în Europa și intră pe 5 noi piețe, inclusiv Ungaria # Profit.ro
Producătorul chinez de mașini electrice Xpeng Motors își crește prezența în Europa, cu lansări de modele și magazine pop-up pregătite pe cinci noi piețe în această toamnă, inclusiv în Ungaria și Slovenia, în cadrul unui plan global de extindere în peste 60 de țări, dar care până acum a ocolit România.
Acum 30 minute
19:30
Hotelurile, firmele de transport, agențiile de forță de muncă și instituții - obligate la afișarea de informații privind traficul de persoane. MODELE de afișaj # Profit.ro
Unitățile de primire turistică, agențiile de turism, operatorii de transport, agenții de plasare a forței de muncă și unele entități publice vor avea obligația de a afișa informările publice privind sesizarea cazurilor de trafic de persoane, conform unui proiect legislativ adoptat prin vot de către senatori.
Acum o oră
19:20
19:20
Președintele american, Donald Trump, anunță că va impune o taxă vamală de 100% pentru toate filmele produse în străinătate.
19:10
Cartonașul verde a fost folosit, pentru prima dată în istoria fotbalului.
19:10
ASF a luat decizia de a interzice societății DallBogg Life and Health AD, cel mai mare asigurător bulgar, să subscrie noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.
19:00
ULTIMA ORĂ Rectificarea bugetară: Guvernul alocă 2 miliarde de lei compensațiilor datorate furnizorilor de energie electrică și gaze naturale pentru plafonarea prețurilor # Profit.ro
Proiectul de rectificare a bugetului de stat prevede alocarea în total a 2 miliarde de lei pentru plata compensațiilor datorate de stat furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, aferente costurilor suportate de aceștia cu plafonarea prețurilor finale la consumatori.
19:00
Poliția a mai transmis avertismente privind acest fenomen.
Acum 2 ore
18:50
Magazinele Teilor - efectul după ce au fost oprite operațiunile din Cehia, Polonia și Ungaria # Profit.ro
Compania care operează lanțul de magazine de bijuterii Teilor a înregistrat în primul semestru din 2025 o cifră de afaceri de 157,2 milioane de lei, în creștere de 24% în comparație cu S1 2024, ca urmare a creșterii vânzărilor și a cererii pentru produsele sale.
18:40
Deficitul bugetar, prevăzut în legea bugetului adoptată la început de an să se situeze la 7% din PIB, 134,65 miliarde lei, va fi majorat cu 24,58 miliarde lei, prevede proiectul de rectificare bugetară publicat acum de către Ministerul Finanțelor. Premierul Ilie Bolojan a anunțat în urmă cu circa o săptămână că noua țintă de deficit, agreată cu Comisia Europeană, este de 8,4% din PIB, respectiv 159 miliarde lei.
18:40
Taxa anuală stabilită pentru fondurile de plată ale pensiilor de la Pilonul II. Plată într-o singură tranșă pentru bolnavii de cancer # Profit.ro
Fondurile de plată a pensiilor private vor achita ASF o taxă lunară care nu poate depăși 5% din totalul comisioanelor de administrare percepute de aceste fonduri beneficiarilor pensiilor, a stebilit Senatul la aprobarea proiectului de lege privind plata pensiilor de la Pilonul II. Totodată, bolnavii de cancer vor putea primi întreaga pensie de la Pilonul II într-o singură tranșă.
18:30
18:30
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, care era internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, rănit într-o explozie produsă la Kronospan Sebeș, a murit, după mai multe săptămâni de spitalizare.
18:30
ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor a publicat rectifiarea bugetară - deficitul crește cu 24,6 miliarde de lei. Împărțirea fondurilor pe ministere # Profit.ro
Deficitul bugetar, prevăzut în legea bugetului adoptată la început de an să se situeze la 7% din PIB, 134,65 miliarde lei, va fi majorat cu 24,58 miliarde lei, prevede proiedctul de rectificare bugetară publicat acum de către Ministerul Finanțelor. Premierul Ilie Bolojan a anunțat în urmă cu circa o săptămână că noua țintă de deficit, agreată cu Comisia Europeană, este de 8,4% din PIB, respectiv 159 miliarde lei.
18:00
ULTIMA ORĂ Deficitul bugetar a crescut cu aproape 10 miliarde de lei în august și a ajuns la 86,4 miliarde de lei # Profit.ro
Deficitul bugetar pentru primele opt luni din acest an s-a situat la 86,36 miliarde de lei, respectiv 4,54% din PIB, față de 80,87 miliarde lei, respectiv de 4,59% din PIB, aferent celor opt luni ale anului 2024, a anunțat Ministerul Finanțelor. Pentru primele șapte luni din an, Finanțele au anunțat anterior un deficit de 76,44 miliarde lei, astfel că doar pentru august, cheltuielile au depășit cu aproape 10 miliarde de lei veniturile statului.
18:00
Polițiștii au întocmit un dosar penal în cazul dronei civile de mici dimensiuni care a fost semnalată de echipajul unui avion în spațiul aerian din apropierea pistei.
Acum 4 ore
17:40
Acesta a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko.
17:20
17:00
Senatorii au aplaudat în plen rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
16:50
Piața contabilității din România este extrem de fragmentată.
16:40
Horațiu Potra, fiul său și un nepot de-al lui Potra au fost arestați în Dubai, a anunțat Ministerul Justiției.
16:30
REACȚIA ROCA FP după ce acționarii Fondului Proprietatea au “trântit“ soluția de administrare adusă de Impetum Group # Profit.ro
RICA FP a reacționat după ce o alianță formată peste vară între investitori individuali și fonduri de investiții din Slovenia care controlează 5% din acțiunile FP reușește să anuleze procesul de selecție al ultimilor 2 ani, care a dat drept câștigător preferat parteneriatul ROCA I FP, dintre Impetum Group și fondul luxemburghez IRE AIFM HUB.
16:30
Tranzacție gigant - Electronic Arts, vândut cu 55 miliarde dolari. Cea mai mare achiziție din istoria Wall Street-ului cu efect de levier # Profit.ro
Dezvoltatorul de jocuri a bifat o tranzacție de aproximativ 55 miliarde dolari pentru a deveni o companie privată, potrivit CNBC.
16:00
Trenul Venice Simplon Orient Express a ajuns în România.
Acum 6 ore
15:50
Trenul de noapte între Viena și Paris va mai circula doar până la mijlocul lunii decembrie.
15:40
VIDEO Umbrărescu mai câștigă un mare contract. Cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România # Profit.ro
Umbrărescu mai câștigă un mare contract de construcție de autostrăzi, alături de mai multe firme.
15:40
Confiscarea specială în cazul infracțiunii de camătă va viza atât sumele de bani împrumutate, cât și dobânda obținută prin săvârșirea infracțiunii, prevede un proiect legislativ, promulgat acum de președinte.
15:30
Sebastian Ghiță era acuzat trafic de influență și instigare la fals, potrivit DNA
15:30
Hidroelectrica anunță și pentru luna octombrie o ofertă de preț al energiei electrice active (inclusiv TG, tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea) de 0.45329 lei/kWh.
15:10
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair a lansat o ofertă de bilete reduse.
15:10
ULTIMA ORĂ Acționarii Fondului Proprietatea “trântesc“, având impuls decisiv din Slovenia, soluția de administrare adusă de Impetum Group. Procesul de selecție a administratorului ar urma să se reia. Franklin Templeton – interimar pe mai departe # Profit.ro
O alianță formată peste vară între investitori individuali și fonduri de investiții din Slovenia care controlează 5% din acțiunile FP reușesc să anuleze procesul de selecție al ultimilor 2 ani, care a dat drept câștigător preferat parteneriatul ROCA I FP, dintre Impetum Group și fondul luxemburghez IRE AIFM HUB.
15:00
Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a crescut în ritm anual cu 6,3% în august, la aproximativ 2,3 milioane.
15:00
În fiecare an, din buzunarul comun al cetățenilor – bugetul public – se scurg zeci, chiar sute de milioane de lei către partidele politice parlamentare
14:50
La un an de la inundațiile din Galați, BCR și Omniasig oferă 400 de polițe PAD gratuite locuitorilor din Pechea și educație financiară în asigurări # Profit.ro
La un an de la inundațiile care au devastat comuna Pechea, din Galați, și care au afectat sute de gospodării, Banca Comercială Română (BCR) și Omniasig Vienna Insurance Group revin în comunitate cu soluții pentru prevenție și reziliență, într-un context în care protejarea locuințelor prin asigurare rămâne la un nivel redus la nivel național: 400 de polițe de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) gratuite pentru locuitorii din Pechea și o săptămână întreagă de ateliere de educație financiară și informare despre asigurările de locuință.
14:50
Cea mai mare platformă pentru streaming de muzică anunță că va stabili un set clar de reguli care vizează folosirea inteligenței artificiale în crearea muzicii pe care o găzduiește.
14:40
Legile Afacerilor: Cloud9 Evolution, contractat în proporție de 50. Compania începe faza a treia a proiectului din Pipera # Profit.ro
Cloud9 Evolution, a doua etapă din proiectul pe care Cloud9, parte a diviziei imobiliare Alfa Group, îl construiește în cel mai mare cartier de business al Bucureștiului, este contractat în proporție de 50%.
14:30
În 2024, industria dezvoltatoare de jocuri video din România a înregistrat o cifră de afaceri de 343,16 milioane de euro, conform raportului realizat de RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România) și Banca Transilvania.
14:20
Acesta va avea 73,5 km și va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România.
14:20
54% din electricitatea netă generată în Uniunea Europeană a venit de la sursele de energie regenerabilă, în trimestrul doi din acest an.
14:20
Cotațiile la țiței au scăzut, după ce Irakul a anunțat reluarea exporturilor de petrol din regiunea autonomă Kurdistan.
14:00
Meteorologii anunță că, până joi dimineață, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime între 11 și 20 de grade, și va ploua, în cea mai mare parte a țării
Acum 8 ore
13:40
Autoritățile chineze au dat în folosință ceea ce prezintă drept cel mai înaltă pod din lume, la 625 de metri deasupra unui defileu.
13:20
First Brands Group, în faliment. Un grup ad-hoc de acționari a venit repede cu o finanțare de 1,1 miliarde de dolari # Profit.ro
First Brands Group, furnizor american de piese auto aftermarket, aplică procedura de faliment, cu scopul de a-și stabiliza operațiunile comerciale și a facilita o tranzacție de maximizare a valorii.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0783 lei, de la 5,0772 lei, înregistrat luni.
12:50
Lufthansa va renunța până în 2030 la 4.000 de angajați din sectorul administrativ.
12:50
România are potențialul de a deveni un hub energetic regional și de a exporta energie, însă principalele oportunități se află spre vestul Europei, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-o conferință exclusivistă organizată de societatea de avocatură Vlăsceanu&Partners.
12:40
Analiștii se așteaptă ca noi acorduri să urmeze după modelul recent al Pentagonului cu MP Materials, relatează CNBC.
12:20
ULTIMA ORĂ Rectificarea bugetară - Deficit de 8,4%. În ședința de astăzi, Guvernul mai alocă 800 de milioane de lei, câte 300 milioane lei la Mediu și Economie. Au mai primit fonduri MAE, Cultura și Agricultura # Profit.ro
Coaliția de guvernare a stabilit în ședința de astăzi ca rectificarea bugetară să se facă cu un deficit de 8,4% din PIB, circa 159 miliarde de lei, față de 7% din PIB cât prevede legea bugetului adoptată la început de an. În ședința de astăzi, executivul a stabilit să aloce încă circa 800 de milioane de lei față de ce a fost stabilit inițial pentru distribuția pe ministere, au declarat pentru Profit.ro mai multe surse politice.
12:20
Profit.ro este din nou în topul celor mai citate surse media din România, urcând chiar pe podiumul presei online.
12:10
ULTIMA ORĂ Rectificarea bugetară - Deficit de 8,4%. În ședința de astăzi, Guvernul a mai alocat 800 de milioane de lei, câte 300 milioane lei la Mediu și Economie. Au mai primit fonduri MAE, Cultura și Agricultura # Profit.ro
