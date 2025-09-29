MAE salută rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova
MainNews.ro, 29 septembrie 2025 19:20
Ministerul Afacerilor Externe salută rezultatul alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova. Reprezentanții instituției au reasigurat statul vecin de sprijinul țării noastre în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025 și îi felicită pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară,
Acum 30 minute
19:40
Execuţia bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 86,36 miliarde lei, echivalent cu 4,54% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor. În aceeaşi perioadă a anului trecut, deficitul era de 80,87 miliarde lei, respectiv 4,59% din PIB. Veniturile bugetare au totalizat 420,11 miliarde lei, în
Acum o oră
19:20
Ministerul Afacerilor Externe salută rezultatul alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova. Reprezentanții instituției au reasigurat statul vecin de sprijinul țării noastre în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) salută rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025 și îi felicită pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară,
Acum 2 ore
18:40
Lege promulgată de președintele Nicușor Dan: banii împrumutați de cămătari pot fi confiscați, nu doar dobânzile # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat luni legea adoptată de Parlament la inițiativa USR, care prevede că, în cazurile de camătă, autoritățile pot confisca nu doar dobânzile percepute ilegal, ci și sumele de bani împrumutate. Modificarea legislativă vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis recent că în astfel de cazuri pot fi
18:20
UE a reintrodus sancțiunile împotriva Iranului după ce ONU a respins menținerea ridicării lor # MainNews.ro
Reprezentanții Uniunii Europene au confirmat reintroducerea sancțiunilor împotriva Iranului după ce Consiliul de Securitate al ONU a respins săptămâna trecută menținerea ridicării lor, relatează Reuters. „Astăzi, UE a reinstaurat sancțiunile împotriva Iranului ca răspuns la nerespectarea continuă a acordului nuclear. Ușa negocierilor diplomatice rămâne deschisă", se precizează într-un comunicat de presă al Consiliului UE. Potrivit
Acum 4 ore
17:10
O dronă civilă a fost raportată în zona aeroportului Otopeni. Poliția a deschis dosar penal # MainNews.ro
Autoritățile au anunțat că o dronă civilă a fost raportată duminică în apropierea uneia dintre pistele aeroportului Otopeni, fiind suspendate aterizările. Poliția a deschis un dosar penal, fiind căutat operatorul aparatului de zbor. Duminică, în jurul orei 14:30, echipajul unei aeronave care se pregătea să aterizeze a raportat prezența unei drone de mici dimensiuni în
17:00
Mercenarul Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat la președinție Călin Georgescu, și fiul său au fost arestați în Emiratele Arabe Unite, la solicitarea statului român, a anunțat luni Minusterul Justiției. Cei doi, împreună cu o altă rudă, se află în prezent în custodia autorităților din Emirate, urmând să fie parcurse procedurile judiciare de extrădare. Pe
16:10
Autoritățile au anunțat decesul încă unui bebeluș infectat cu bacteria Serratia Marcescens. Este vorba despre o fetiță de trei luni transferată la Spitalul „Grigore Alexandrescu" din București, relatează Agerpres. Alți șase bebeluși infectați cu această bacterie au murit Spitalul „Sfânta Maria" din Iași. Fetița decedată la unitatea medicală din capitală a fost internată acolo pe
Acum 6 ore
15:20
INTERVIU Dan Barna, observator din partea Parlamentului European la alegerile din Republica Moldova: „Poziția de negociere a Maiei Sandu și a Guvernului este consolidată” / Care este orizontul de timp pentru aderarea la UE # MainNews.ro
Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea fondată de președinta Maia Sandu, a obținut majoritatea parlamentară în Republica Moldova, cu 55 de mandate, în urma alegerilor de duminică. Într-un interviu acordat MainNews, europarlamentarul USR Dan Barna, prezent în Găgăuzia ca observator din partea Parlamentului European, a declarat că victoria categorică obținută de PAS va consolida pozițiile de
15:00
Nou episod al tensiunilor dintre Ungaria și Ucraina cauzate de moartea unui soldat de etnie maghiară încorporat în armata ucraineană. Budapesta interzice intrarea pe teritoriul său unui general ucrainean # MainNews.ro
Ungaria a decis interzicerea intrării pe teritoriului său pentru trei ofițeri de rang înalt ai armatei ucrainene, printre care se află și un general. Măsura a fost adoptată în contextul tensiunilor bilaterale cauzate de moartea unui soldat de etnie maghiară încorporat în armata ucraineană. Cei trei militari vizați de interdicție sunt Vitalii Tkacenko, șeful Direcției
14:20
Ministrul Transporturilor anunţă atribuirea contractului pentru Drumul Expres Focşani–Brăila: 73,5 km construiţi într-un singur lot, cel mai lung tronson de mare viteză realizat printr-o singură licitaţie în România # MainNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat că proiectul Drumului Expres Focşani–Brăila a ajuns la etapa semnării contractului de execuţie. Tronsonul, cu o lungime totală de 73,5 kilometri, va fi construit integral într-un singur lot, ceea ce îl transformă în „cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România". „Drumul
14:10
SUA analizează solicitări privind trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, anunță J. D. Vance # MainNews.ro
Statele Unite analizează posibilitatea de a permite unor țări europene să achiziționeze rachete de croazieră Tomahawk, pe care acestea le-ar putea furniza ulterior Ucrainei, a declarat vicepreședintele american J. D. Vance, citat de Reuters. Aceste arme, cu rază lungă de acțiune, ar fi capabile să lovească inclusiv Moscova. Schimbarea de poziție vine după ce președintele
Acum 8 ore
13:40
Un incendiu de amploare a izbucnit luni dimineață la un hotel din localitatea Tătărani, județul Prahova, soldându-se cu decesul a două persoane. Pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările care au cuprins o clădire cu regim P+1, afectând o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. La momentul izbucnirii incendiului, în hotel se aflau cinci
13:40
Aproape 800 de blocuri din Capitală, fără apă caldă în această săptămână, din cauza unor lucrări la reţeaua de termoficare # MainNews.ro
Aproape 800 de blocuri, mai mulţi operatori economici şi un punct termic industrial din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Bucureştiului rămân fără apă caldă în această săptămână, întrucât se desfăşoară lucrări la reţeaua termică, anunţă compania municipală Termoenegetica. Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, luni, că în următoarele zile se vor
13:00
Pilot grav rănit într-un accident aviatic la Iași, transferat în străinătate din cauza arsurilor extinse și a stării critice # MainNews.ro
Pilotul grav rănit în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni la Iași urmează să fie transferat într-un centru medical specializat din străinătate, starea sa fiind în continuare critică. Bărbatul prezintă arsuri pe aproximativ o treime din suprafața corpului. Marian Jan Chirița, pilotul accidentat sâmbătă în apropierea unei unități militare ieșene, este internat în stare
12:30
După victoria partidului de guvernământ PAS, condus de președinta Maia Sandu, în alegerile parlamentare din Republica Moldova, mai mulți oficiali europeni și români au transmis mesaje de felicitare și susținere pentru continuarea parcursului european al țării. Scrutinul, considerat crucial pentru viitorul Republicii Moldova, s-a desfășurat într-un context marcat de presiuni externe semnificative. Președintele Nicușor Dan
12:10
Ședință la Palatul Victoria: Liderii Coaliției discută ultimele detalii privind rectificarea bugetară # MainNews.ro
Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit în această dimineață, la Palatul Victoria, pentru a stabili detaliile finale ale primei rectificări bugetare din acest an. Discuțiile vizează realocarea fondurilor pentru a asigura plata pensiilor și salariilor, dar și pentru a acoperi alte cheltuieli esențiale. Proiectul de rectificare bugetară prevede transferuri semnificative de fonduri către anumite ministere,
Acum 12 ore
11:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind o perioadă de vreme rece, însoțită de ploi moderate cantitativ și ninsori la altitudini înalte, valabilă de luni, ora 10:00, până joi, la aceeași oră. Fenomenele meteorologice vor afecta cea mai mare parte a țării, aducând temperaturi sub mediile specifice perioadei. Potrivit ANM, „vremea va
11:00
Autorităţile talibane au anunţat eliberarea unui cetăţean american, la o săptămână după ce au eliberat un cuplu britanic, o eliberare salutată de către secretarul de Stat american Marco Rubio drept "o etapă importantă", relatează AFP. "Emiratul Islamic Afganistan a eliberat un cetăţean american, Amir Amiri", a anunţat duminică pe X Ministerul afgan de Externe. El
09:40
Guvernul britanic propune noi reguli pentru migranții legali: ce condiții vor trebui să îndeplinească pentru a obține rezidența permanentă # MainNews.ro
Migranții din Marea Britanie, inclusiv cei care lucrează legal în țară, vor trebui să demonstreze că aduc o contribuție reală societății pentru a obține dreptul de ședere permanentă, a anunțat Partidul Laburist, potrivit BBC. Într-un discurs susținut la congresul anual al partidului, ministra Shabana Mahmood a prezentat noi criterii pentru migranți, menite să evalueze integrarea
09:20
Studenții ies luni în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate din Educație # MainNews.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă pentru luni ample manifestaţii în mai multe oraşe ale ţării, ca reacţie la politicile de austeritate aplicate în domeniul educaţiei şi la modul în care acestea au fost decise, acuzând că „mesajele studenţilor au fost ignorate". „Încă de la finalul anului 2024, educaţia a fost prima
09:00
TASS: Partidul Maiei Sandu ar putea păstra controlul în parlament după redistribuirea mandatelor / Agenţia oficială rusă anunţase anterior victoria formaţiunilor de opoziţie # MainNews.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), înfiinţat de preşedinta Moldovei, Maia Sandu, ar putea păstra majoritatea în parlament după alegerile din 28 septembrie, în urma redistribuirii mandatelor parlamentare, scrie TASS citând datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale comunicate după procesarea a 99,12% din procesele-verbale. Anterior, în cursul nopţii, agenţia de presă oficială a statului rus se
Acum 24 ore
22:30
Alegeri în R. Moldova – Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare – Partidul Maiei Sandu – 37,29%, Blocul Patriotic – 34,79% # MainNews.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al Maiei Sandu, a obţinut 37,29% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor, condus de Igor Dodon are un scor de 34,79%, după numărarea voturilor din 16,84% din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova. Conform datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, după
Ieri
16:10
Alexandru Rogobete: Echipa mea a luat peste 40 de probe microbiologice noi, din toată secţia ATI din spitalul din Iaşi, pentru a verifica dacă rezultatele pe care DSP Iaşi le-a realizat în trecut sunt valide sau nu # MainNews.ro
Ministrul Sănătăţii anunţă că specialiştii ministerului prezenţi al Spitalul Sfânta Maria din Iaşi au prelevat zeci de probe din secţia de anestezie-terapie intensivă, pentru a verifica dacă analizele făcute de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi pe probele ridicate din secţia unde mai mulţi copii au fost infectaţi cu o bacterie sunt corecte. „Astăzi, inspectorii mei,
14:20
Alegeri în Republica Moldova: Premierul Recean semnalează atac cibernetic, 4.000 de site-uri indisponibile # MainNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat că aproximativ 4.000 de site-uri sunt indisponibile, ca urmare a măsurilor luate de Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC), instituţie aflată subordonată Guvernului, care a fost nevoită să blocheze o platformă după un atac cibernetic de amploare. Oficialul a precizat că ținta atacului a fost infrastructura legată
12:40
Alegeri în R. Moldova – Nicuşor Dan: E o zi decisivă pentru Republica Moldova. Şi îi îndemn pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru Republica Moldova şi i-a îndemnat pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. "E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova", a adăugat preşedintele. "De obicei, politicienii zic
12:10
Alegeri în R. Moldova – Mesajul preşedintei Maia Sandu pentru Europa: Rusia prezintă un pericol pentru democraţiile noastre. Democraţia noastră este tânără şi fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democraţii mai îndelungate nu sunt în pericol # MainNews.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce a votat la alegerile parlamentare, că Rusia prezintă un pericol pentru democraţie. "Democraţia noastră este tânără şi fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democraţii mai îndelungate nu sunt în pericol", a avertizat Maia Sandu. "Mesajul meu pentru Europa a fost despre pericolul pe
11:50
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag atenția internațională, deoarece soarta acestei mici țări este considerată crucială pentru viitorul Europei și simbolică în confruntarea dintre Occident și ambițiile Mosc
11:50
Percheziții DIICOT în București, Ilfov și Olt: 50 de persoane vizate într-un dosar de droguri și corupție # MainNews.ro
Procurorii DIICOT, alături de poliţişti de trupele speciale şi de la combaterea criminalităţii organizate, participă, duminică, la zeci de descinderi în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Olt, într-un dosar care vizează activitatea unui grup infracţional profilat pe trafic de droguri. Ancheta vizează de asemenea infracţiuni de luare de mită şi divulgare de informaţii … Articolul Percheziții DIICOT în București, Ilfov și Olt: 50 de persoane vizate într-un dosar de droguri și corupție apare prima dată în Main News.
11:50
Grindeanu către alegătorii din Republica Moldova: Votul vostru este esențial pentru suveranitate și parcursul european al țării # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj alegătorilor din Republica Moldova cu ocazia scrutinului parlamentar de duminică, subliniind importanța votului pentru menținerea suveranității țării și susținerea parcursului european. Grindeanu avertizează că există forțe care încearcă să blocheze evoluția democratică a Republicii Moldova, vizând polarizarea societății, slăbirea instituțiilor și menținerea unui nivel scăzut … Articolul Grindeanu către alegătorii din Republica Moldova: Votul vostru este esențial pentru suveranitate și parcursul european al țării apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Medicul Adrian Marinescu: Aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii. Ce e important este să pot să previn # MainNews.ro
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume şi nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii dar ceea ce e important este să pot să previn. … Articolul Medicul Adrian Marinescu: Aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii. Ce e important este să pot să previn apare prima dată în Main News.
16:30
Alexandru Rogobete: Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor. S-a reacţionat mult prea târziu. Solicit schimbarea din funcţie a managerului spitalului, voi demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea DSP Iaşi # MainNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu. Ministrul a anunţat că solicită schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi va demite fără nicio explicaţie conducerea DSP Iaşi. Ministrul … Articolul Alexandru Rogobete: Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor. S-a reacţionat mult prea târziu. Solicit schimbarea din funcţie a managerului spitalului, voi demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea DSP Iaşi apare prima dată în Main News.
13:30
Datoria globală atinge un nivel fără precedent, depășind de peste trei ori valoarea PIB-ului mondial # MainNews.ro
Datoria globală a urcat la un nivel record de 337.700 de miliarde de dolari la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, susținută de condiții financiare mai favorabile, deprecierea dolarului și relaxarea politicilor monetare ale principalelor bănci centrale, conform unui raport trimestrial citat de Reuters. Institutul de Finanțe Internaționale (IIF), organizație reprezentativă pentru sectorul financiar global, a … Articolul Datoria globală atinge un nivel fără precedent, depășind de peste trei ori valoarea PIB-ului mondial apare prima dată în Main News.
13:30
Tragedia continuă la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: Un nou-născut a murit după infectarea cu altă bacterie # MainNews.ro
Un nou-născut a decedat în luna iunie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, după ce a contractat o altă bacterie, iar familia acuză unitatea medicală de neglijență. Incidentul survine după tragedia în care șase copii au murit din cauza unei infecții severe în secția ATI. Anchetele continuă, iar Corpul de Control al premierului efectuează verificări. … Articolul Tragedia continuă la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: Un nou-născut a murit după infectarea cu altă bacterie apare prima dată în Main News.
12:40
Alegeri în Republica Moldova: măsuri speciale contra atacurilor cibernetice, violenței și fraudelor electorale # MainNews.ro
În ajunul alegerilor parlamentare de duminică, autoritățile de la Chișinău anunță că au pregătit măsuri speciale pentru a contracara o gamă largă de riscuri, de la pene de curent și alarme false cu bombă până la atacuri informatice, acte de vandalism și posibile violențe. „Scopul unic al tuturor instituţiilor este de NU admite ca furtul … Articolul Alegeri în Republica Moldova: măsuri speciale contra atacurilor cibernetice, violenței și fraudelor electorale apare prima dată în Main News.
12:40
Florin Manole: Muncitorii asiatici din România nu ne afectează, la fel cum munca mamei mele în Spania nu a creat probleme # MainNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că nu are nicio problemă cu prezența muncitorilor asiatici în România, însă atrage atenția că statul trebuie să sprijine mai activ tinerii români și persoanele aflate de mult timp în șomaj pentru a-și găsi mai ușor un loc de muncă. Într-un interviu la Insider Politic, Manole a povestit că … Articolul Florin Manole: Muncitorii asiatici din România nu ne afectează, la fel cum munca mamei mele în Spania nu a creat probleme apare prima dată în Main News.
11:10
Viitorul politic al Moldovei după alegerile parlamentare de duminică: posibile scenarii # MainNews.ro
Experții Asociației ADEPT din Republica Moldova au realizat o evaluare a posibilelor evoluții politice după alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie. Analiza se bazează pe datele recente ale sondajelor de opinie, deși analiștii avertizează că rezultatele acestora ar putea să nu reflecte cu exactitate realitatea. Totuși, ADEPT a luat în calcul toate combinațiile posibile între … Articolul Viitorul politic al Moldovei după alegerile parlamentare de duminică: posibile scenarii apare prima dată în Main News.
10:50
Avertisment ISW: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la putere # MainNews.ro
Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, avertiza, într-o analiză publicată la 25 septembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington. Sondajele recente din Moldova sugerează că Partidul … Articolul Avertisment ISW: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la putere apare prima dată în Main News.
10:40
Reuters: Alegeri decisive în Republica Moldova: scrutin parlamentar cu miza integrării europene # MainNews.ro
Republica Moldova se pregătește duminică pentru alegeri parlamentare cu o miză semnificativă, care ar putea influența parcursul țării către Uniunea Europeană, pe fondul unor acuzații privind intervenția Rusiei în scrutin, menționează Reuters. Oficialii moldoveni avertizează că Moscova încearcă să submineze votul și să frâneze orientarea proeuropeană a guvernului. Cu o populație de aproximativ 2,4 milioane, … Articolul Reuters: Alegeri decisive în Republica Moldova: scrutin parlamentar cu miza integrării europene apare prima dată în Main News.
26 septembrie 2025
22:00
CEC a anulat înregistrarea Partidului Politic „MOLDOVA MARE” la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # MainNews.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis astăzi să anuleze înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE”, precum și a listei de candidați ai formațiunii la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate programate pe 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată după examinarea mai multor sesizări depuse de către Partidul Social … Articolul CEC a anulat înregistrarea Partidului Politic „MOLDOVA MARE” la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în Main News.
21:10
Ilie Bolojan, după tragedia de la Iaşi: Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul / Reforma va continua în sistemul sanitar cu şi mai multă energie # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri seară, condoleanţe familiilor celor şase copii care au murit la Spitalul Sf. Maria din Iaşi şi a anunţat că vor fi luate toate măsurile care se impun pentru ca astfel de tragedii să nu se mai producă. În plus, afirmă că reforma în sistemul sanitar va continua energic. ”Transmit … Articolul Ilie Bolojan, după tragedia de la Iaşi: Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul / Reforma va continua în sistemul sanitar cu şi mai multă energie apare prima dată în Main News.
19:20
Zelenski acuză Ungaria de survolarea Ucrainei cu drone de spionaj, pe fondul unor tensiuni preexistente # MainNews.ro
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul aerian ucrainean, acuză vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP. ”Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil ungare”, anunţă pe reţele de socializare preşedintele ucrainean. ”Forţele ucrainene au înregistrat încălcări … Articolul Zelenski acuză Ungaria de survolarea Ucrainei cu drone de spionaj, pe fondul unor tensiuni preexistente apare prima dată în Main News.
18:30
Rusia ar fi început să transfere expertiză militară și tehnologie de luptă către China, pentru a sprijini pregătirea unităților aeropurtate chineze în eventualitatea unei operațiuni împotriva Taiwanului, relatează The Washington Post, citat de Meduza. Potrivit publicației americane, informațiile provin dintr-o arhivă de aproximativ 800 de pagini obținută de grupul de hackeri „Black Moon” și verificată … Articolul Rusia ar antrena unități chineze pentru o eventuală ofensivă asupra Taiwanului apare prima dată în Main News.
17:20
Nicuşor Dan: Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. O dramă inacceptabilă, se impune de urgenţă o anchetă / Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat vineri la tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase pacienţi minori au decedat, subliniind că este vorba despre ”o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă, pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale”. El a cerut Ministerului Sănătăţii … Articolul Nicuşor Dan: Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. O dramă inacceptabilă, se impune de urgenţă o anchetă / Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica apare prima dată în Main News.
15:40
Sorin Grindeanu a anunțat vineri pe pagina sa de Facebook că Ministerul Mediului a dat undă verde pentru hidrocentrala de la Pașcani, proiect pe care PSD îl consideră strategic pentru securitatea energetică a României. „Era singura decizie rațională și de bun-simț. Mă bucur că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă! Românii au nevoie … Articolul Sorin Grindeanu a salutat anunțul aprobării hidrocentralei de la Pașcani apare prima dată în Main News.
15:40
Tânărul de 17 ani suspectat că a trimis e-mailuri de ameninţare cu atacuri armate, transferat din arest la Spitalul de Psihiatrie „Obregia” pentru tratament – surse # MainNews.ro
Adolescentul de 17 ani suspectat că a transmis e-mailurile de ameninţare care au vizat şcoli, spitale şi alte instituţii publice din România a fost transferat din arest la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al Obregia” pentru tratament de specialitate, fiind permanent supravegheat de poliţişti, potrivit unor surse judiciare. Tânărul a fost reţinut joi seară de poliţişti … Articolul Tânărul de 17 ani suspectat că a trimis e-mailuri de ameninţare cu atacuri armate, transferat din arest la Spitalul de Psihiatrie „Obregia” pentru tratament – surse apare prima dată în Main News.
15:20
Ministrul Sănătății anunță trimiterea Corpului de control la Iași după decesele cauzate de o bacterie # MainNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat trimiterea Corpului de control la Spitalul de copii „Sfânta Maria” din Iași după decesul a șase copii cu vârsta sub un an și care au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens. „Din datele pe care le am, prima infecție a apărut în data de 13 septembrie, însă aceasta a … Articolul Ministrul Sănătății anunță trimiterea Corpului de control la Iași după decesele cauzate de o bacterie apare prima dată în Main News.
14:50
Ministerul Afacerilor Externe recrutează aproape 300 de angajați în plină perioadă de austeritate/ Explicația oficială # MainNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) organizează în perioada următoare concursuri pentru ocuparea a 287 de posturi vacante, ca urmare a unui „deficit de personal care se acutizează an de an”. Mai mult de o treime dintre aceste locuri sunt destinate economiștilor, secretarelor, administratorilor și juriștilor, restul fiind posturi pentru agenți consulari și atașați diplomatici. Pentru unele … Articolul Ministerul Afacerilor Externe recrutează aproape 300 de angajați în plină perioadă de austeritate/ Explicația oficială apare prima dată în Main News.
14:20
Recep Tayyip Erdoğan anunță că a ajuns la o înțelegere cu Donald Trump cu privire la un armistițiu în Fâșia Gaza # MainNews.ro
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu omologul său din SUA, Donald Trump, cu privire la modalitatea de încheiere a unui armistițiu și la instaurarea păcii în Fâșia Gaza, relatează Reuters. „Întâlnirea noastră a fost foarte importantă în ceea ce privește manifestarea voinței de a pune capăt masacrelor … Articolul Recep Tayyip Erdoğan anunță că a ajuns la o înțelegere cu Donald Trump cu privire la un armistițiu în Fâșia Gaza apare prima dată în Main News.
13:30
Diana Buzoianu aprobat acordul de mediu pentru hidrocentrala Pașcani. AUR a acuzat-o că blochează finalizarea șantierului # MainNews.ro
Ministra mediului, Diana Buzoianu, a anunțat aprobarea acordului de mediu pentru hidrocentrala Pașcani. În cadrul moțiunii simple depusă de AUR împotriva sa, ea a fost acuzată că a blocat finalizarea șantierelor pentru această hidrocentrală și altele începute înainte de 1989 și aflate într-un stadiu avansat. „Pe 16 Septembrie (acum 10 zile) a venit analiza Apele … Articolul Diana Buzoianu aprobat acordul de mediu pentru hidrocentrala Pașcani. AUR a acuzat-o că blochează finalizarea șantierului apare prima dată în Main News.
12:50
AUR se retrage din alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Nu vrem să fragmentăm votul” # MainNews.ro
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat retragerea sa din competiția electorală din Republica Moldova, programată pentru 28 septembrie, invocând dorința de a nu fragmenta votul și de a evita dezorientarea publicului. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a confirmat vineri, 26 septembrie, ieșirea sa din competiția electorală din Republica Moldova, cu doar două … Articolul AUR se retrage din alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Nu vrem să fragmentăm votul” apare prima dată în Main News.
