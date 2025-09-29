Polițist de la Antidrog, acuzat că furniza informații unei grupări de traficanți din Sectorul 5. DIICOT a reținut 20 de persoane

14:10

În Republica Moldova au fost organizate cele mai importante alegeri din istoria recentă a micului stat. Lupta s-a dat între forțele pro-europene și partidele supuse Kremlinului. După numărarea voturilor din majoritatea secțiilor reiese că partidul aflat la guvernare din 2021, PAS, fondat și condus informal de către președintele Maia Sandu, a câștigat o nouă majoritate în Legislativul de peste Prut. Surpriza politică este dată, însă, de un partid aflat sub radarul institutelor de sondare sau chiar al persoanelor care au monitorizat campania electorală. „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, un partid cvasinecunoscut până de curând, dar care s-a bucurat de o explozie de popularitate pe rețelele sociale. Totul pare o mișcare care amintește de aceeași popularitate de care s-a bucurat Călin Georgescu. Digi24.ro explică mai jos care a fost traseul și cum s-a bucurat partidul de susținerea principalei formațiuni politice din opoziția de la București.