Fost ministru de Finanțe, despre situația economică: Nu e dezastru! Este deficit pe investiții

16:00

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat reluarea primului concurs de angajare la conducerea unei companii de stat, IPROCHIM, după ce verificările Corpului de Control al ministerului şi ale AMEPIP au identificat nereguli în procesul iniţial. „Primul concurs pe care l-am verificat şi care fusese organizat ilegal se va relua. De data aceasta, totul va fi […]