Concedieri masive la o fabrică din România, din octombrie. Peste 200 de oameni vor fi disponibilizați
Gândul, 29 septembrie 2025 19:20
Circa 230 de angajați ai unei fabrici din România, cu patron străin, urmează să fie disponibilizați, în cadrul unor măsuri de reorganizare a activității. Este vorba despre fabrica Fujikura din Dej. Acolo, concedierile ar urma să înceapă în luna octombrie, însă o parte din angajați au fost deja anunțați că vor rămâne fără loc de […]
Acum 10 minute
19:50
Prognoza meteo actualizată arată că, în zilele următoare, temoeraturile vor fi mai coborâte decât normalul perioadei în toate regiunile țării. Vor fi ploi cu caracter torențial, iar la munte, ninsorile vor continua, depunându-se un strat consistent de zăpadă. Astfel, până miercuri, la ora 10:00, va fi în vigoare o informare meteo de temperaturi mai coborâte […]
19:50
Polițist antidrog, reținut într-un dosar DIICOT de trafic de DROGURI. 20 de persoane au ajuns în arest # Gândul
Un polițist care ar fi trebuit să lupte cu traficanții de droguri a ajuns să lucreze pentru ei. Este vorba despre un agent al Serviciului Antidrog din București, în vârstă de 57 de ani, acuzat că a oferit informații secrete unei rețele de criminalitate organizată, au transmis luni procurorii DIICOT. În același dosar, 20 de […]
Acum 30 minute
19:30
Invazie de meduze albastre pe litoralul românesc. Plajele sunt acoperite de la Sulina până la Vama Veche # Gândul
Mii de meduze albastre au acoperit plajele de la Sulina până la Vama Veche pe zeci de kilometri și au transformat malul mării într-un loc straniu. Creaturile marine se află la capătul ciclului de viață și sunt aduse de curenți și valuri la mal, iar puținii turiști care mai sunt pe litoral au fost surprinși […]
Acum o oră
19:20
Australia câștigă teren pe piața cărnii de vită din China după retragerea SUA. Tarifele impuse de administrația Trump lovesc producătorii americani # Gândul
Pe fondul noilor tarife vamale aprobate de președintele american Donald Trump, exporturile din carne de vită și derivate ale Statelor Unite au scăzut vertiginos în China, una din principalele piețe de desfacere la nivel global. Carnea de vită australiană a înlocuit dominația SUA în China de când președintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă. […]
19:20
Concedieri masive la o fabrică din România, din octombrie. Peste 200 de oameni vor fi disponibilizați # Gândul
Circa 230 de angajați ai unei fabrici din România, cu patron străin, urmează să fie disponibilizați, în cadrul unor măsuri de reorganizare a activității. Este vorba despre fabrica Fujikura din Dej. Acolo, concedierile ar urma să înceapă în luna octombrie, însă o parte din angajați au fost deja anunțați că vor rămâne fără loc de […]
19:10
După săptămâni de amânări și discuții tensionate între miniștri și liderii Coaliției, RECTIFICAREA bugetară a fost în sfârșit publicată # Gândul
Ministerul Finanțelor a publicat luni seară proiectul primei rectificări bugetare din 2025, după ce publicarea inițială fusese amânată vineri. Noua țintă de deficit crește la 8,4% din PIB, cu 1,36 puncte procentuale mai mult decât prevedea bugetul inițial, deși rămâne sub nivelul de 9,3% din PIB de anul trecut. Veniturile bugetului general consolidat cresc cu […]
19:00
Cum îi privesc, de fapt, italienii pe români: „Strămoșii românilor erau, în esență, dacii care locuiau aproape de Marea Neagră, cuceriți de romani” # Gândul
Românii le-au devenit tot mai familiari italienilor, începând cu anii 2000, de când sunt cea mai importantă comunitate de străini din Italia. De altfel, mulți localnici remarcă asemănarea dintre cele două popoare. Cu toate acestea, oferă și argumente pentru a le diferenția. Mai mulți italieni au încercat, deci, să răspundă, cu argumente, la întrebarea pe […]
Acum 2 ore
18:30
Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, va avea o discuție cu emirul Qatarului, Tamim Al Thani, înaintea întâlnirii de la Casa Albă cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, pe fondul temerilor țărilor arabe că Trump își ajustează în funcție de cererile Israelului propunerea privind oprirea conflictului din Fâșia Gaza. Conform unor surse citate de site-ul Axios.com și de […]
18:30
Ce trebuie să știi dacă vezi ZTL pe indicatoarele rutiere. Amenzi uriașe pentru cine nu ține cont de interdicție # Gândul
În mai multe orașe europene, în special în Italia, șoferii văd adesea pe drumuri semne rutiere cu abrevierea ZTL. Acestea indică „Zona Trafiico Limitato”, mai exact, zone cu trafic restricționat, unde accesul este permis doar anumitor categorii limitate de vehicule, de regulă rezidenților sau vehiculelor autorizate. Ce înseamnă ZTL de pe indicatoarele rutiere ZLT-urile sunt […]
18:30
Societatea lnfrastructură S5 cu sprijinul Primăriei Sectorului 5 continuă programul de modernizare a infrastructurii și de sprijinire a persoanelor cu mobilitate redusă. Recent, pe strada Iancu Jianu a fost construită o nouă rampă destinată locatarilor care întâmpină dificultăți de deplasare. Rampa se construiește cu prioritate la blocurile în care domiciliază persoane cu dizabilități sau mobilitate […]
18:20
Societatea Infrastructura S5, cu sprijinul Primăriei, a finalizat lucrările de reabilitare din zona Năsăud – Șoseaua Progresului, o intervenție mult așteptată de locuitorii din cartier. Infrastructura rutieră era deteriorată, provocând atât disconfort zilnic pentru cetățeni, cât și probleme serioase de siguranță în trafic. Conform autorităților, lucrările au vizat refacerea carosabilului și a trotuarelor, zone care […]
18:10
Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani # Gândul
Care este zodia care primește recunoaștere la locul de muncă, precum și un bonus consistent, în această săptămână. Pur și simplu, se va umple de bani. Ultima săptămână din septembrie și primele zile din octombrue aduc o energie schimbătoare în plan financiar pentru toate zodiile. Astfel, unii nativi primesc vești bune despre bani, alții se […]
18:10
Reprezentanții Salubrizare 5 vin cu recomandări pentru locuitori privind colectarea deșeurilor biodegradabile, în cadrul programului de reciclare. FOLOSEȘTE UN RECIPIENT SEPARAT Păstrează deșeurile biodegradabile într- un container cu capac. Evită plasticul alege ambalaje din hârtie sau pungi compostabile. AI GRIJĂ CE ARUNCI ORGANIC Se colectează: resturi alimentare, coji de fructe şi legume, zat de cafea. […]
18:00
Dorinel Umbrărescu, colac de salvare pentru Liberty Galați. „Regele asfaltului” este interesat să cumpere combinatul falimentar # Gândul
Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”, ar putea cumpăra combinatul siderurgic Liberty Galați. Tranzacția a fost confirmată de Remus Borza, cel care administrează planul de restructurare financiară pentru combinatul aflat în pragul colapsului. Luni, toți cei 3.000 de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic. Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care deține cel mai mare grup […]
Acum 4 ore
17:40
Fostul primar Cătălin Cherecheș, obligat de instanță să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere. Decizia nu este definitivă # Gândul
Magistrații Curții de Apel Cluj au decis că fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, trebuie să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere, în urma solicitărilor Agenției Naționale de Integritate (ANI). Fostul edil ispășește, la acest moment, o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru luare de mită. Fostul edil din Baia Mare, […]
17:40
Cum poți pregăti acasă vinete exact ca în Grecia. Șase rețete direct de la chefii din Atena # Gândul
Mâncarea de vinete în stil grecesc a cucerit toți românii care au vizitat Grecia. Rețeta îmbină gustul bogat al vinetei coapte cu arome mediteraneene. Rețetele tradiționale sunt simple și pun în valoare textura legumei, astfel o face vedeta bucătăriilor grecești. Dacă în România vinetele apar cel mai des în salate sau zacuscă, în Grecia ele […]
17:40
Prima reacție a SUA, în urma victoriei în alegeri a partidului Maiei Sandu/Ambasada SUA: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern” # Gândul
Ambasada SUA cu sediul la Chișinău a publicat pe X prima reacție în urma victoriei partidului prezidențial. Anericanii o felicită pe Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS) pentru victoria în alegeri. We commend the Moldovan people for their participation in parliamentary elections. Congratulations to the Party of Action and Solidarity and all parties that […]
17:40
Banii CĂMĂTARILOR vor merge de acum la stat. Nicușor Dan a semnat modificarea Codului Penal # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni legea care consolidează sancțiunile pentru cămătărie. Conform noii reglementări, toate sumele împrumutate cu dobândă ilegală, precum și dobânzile percepute de cămătari, vor fi confiscate integral, închizând astfel portițele legale care permiteau până acum infractorilor să păstreze profitul obținut ilegal. Modificarea articolului 351 din Codul penal are scopul de […]
17:30
Tatăl PRO TV, propunere-șoc. Mutarea Capitalei din București. În ce oraș vrea fostul mogul media să mute capitala României și de ce # Gândul
Adrian Sârbu susține că adevărata reformă administrativă a României ar trebui să înceapă prin mutarea capitalei de la București într-un alt oraș. Propunerea a fost făcută la Aleph News, relatează Mediafax. Sârbu argumentează că Bucureștiul este supraîncărcat de administrația centrală și de birocrație, iar o nouă capitală ar putea stimula descentralizarea și dezvoltarea regională. Conform […]
17:30
Serghei Mizil a reușit întotdeauna să atragă atenția prin stilul său nonconformist și este unul dintre puținele personaje care are mereu declarații directe fără menajamente. Fiul fostului lider comunist Paul Niculescu – Mizil, Serghei a reușit să își creeze o imagine, bazată pe excentricitate, ironie, dar și sinceritate fără filtre. De-a lungul timpului a tot […]
17:20
Luni, 29 septembrie, președintele Vladimir Putin a semnat legea prin care Federația Rusă se retrage oficial din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii, anterior Parlamentul aprobase ieșirea din tratat. Decretul a fost redactat încă din 23 august de către premierul rus, Mihail Mișustin, acesta prevedere retragerea din Convenție și a propus dezbaterea acesteia în parlament, iar […]
17:20
SALUBRIZARE Sector 5 încurajează educația ecologică. „Respectul față de natură este o investiție directă în sănătatea comunităţii” (P) # Gândul
Reprezentanții Salubrizare 5 lansează o inițiativă de conștientizare a importanței salubrizării și reciclării, îndreptată către locuitorii sectorului. Compania Salubrizare Sector 5 derulează un program de conștientizare ecologică ce urmărește implicarea cetățenilor în protejarea mediului. INFORMARE Învățăm despre protecţia mediului prin campanii şi cursuri, ca fiecare să ştie paşii simpli pentru un oraș curat. Respectul față […]
17:10
Sébastien Lecornu, acuzat că are diplomă falsă. Cum se apără ”cel mai slab premier din istoria celei de-a cincea Republici” # Gândul
Premierul francez Sébastien Lecornu se află în centrul unui scandal de amploare, fiind acuzat că a minţit în ceea ce privește studiile sale. Oficialul este vizat de o plângere a unui sindicat din Educație. Sindicatul Naţional al Agenţilor Publici ai Educaţiei Naţionale (SNAPEN) a depus o plângere împotriva premierului Sébastien Lecornu, pe care-l acuză de […]
17:10
Iată care este zona din România unde ninge ca-n povești. Este o zonă superbă de munte, care atrage foarte mulți turiști. De altfel, meteorologii au emis și o atenționare fără cod, care anunță vreme rece în toată țara până pe 2 octombrie. Potrivit experților în vreme, maximele termice nu vor depăși 20 de grade C, […]
17:10
De ce sunt nemulțumiți cei de la U Cluj și CFR înaintea derby-ului. „Nu se poate face mai mult” # Gândul
U Cluj – CFR se joacă luni, 29 septembrie, de la ora 21:00, iar ambele părți sunt nemulțumite cu această programare. Ultimul meci al etapei 11 e în direct la Digi Sport și Prima Sport. CFR Cluj e codașă în clasament, dar speră să câștige derby-ul, mai ales că Louis Munteanu e apt de joc. […]
17:00
Acuzațiile împotriva lui Andrew Tate PICĂ pe bandă rulantă. La sub un an de la decizia instanțelor românești, UK renunță la urmărirea penală # Gândul
Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie a anunțat luni, 29 septembrie, că a emis o decizie de neîncepere a urmăririi penale împotriva lui Andrew Tate, în legătură cu acuzațiile care fac obiectul unui proces civil programat să înceapă în vara anului 2026. „În ciuda presiunilor intense exercitate de terți, CPS a emis decizia […]
17:00
Noi fragmente de DRONĂ, descoperite în zona canalului Șontea, din județul Tulcea. Anunțul MApN # Gândul
Ministerul Apărării Naționale anunță că a fost informat, luni, despre faptul că în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă. O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră face cercetări la fața […]
17:00
Sute de studenți protestează în ploaie, în Piața Victoriei, față de măsurile Guvernului Bolojan # Gândul
Peste o sută de studenți protestează luni în Piața Victoriei din București. În ciuda ploii, studenții protestează în fața Guvernului. Știre în curs de actualizare
16:50
Agenția Europeană de Mediu AVERTIZEAZĂ că schimbările climatice și poluarea amenință resursele Europei # Gândul
Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă o amenințare directă la adresa resurselor naturale de care Europa are nevoie pentru securitatea sa economică, a avertizat luni Agenția Europeană de Mediu. Instituția atrage atenția că biodiversitatea din Europa este în declin din cauza producției și consumului nesustenabile, în special în sistemul alimentar, informează Reuters. Din cauza supraexploatării […]
16:50
Conflictul transnistrean, PIEDICĂ între Moldova și UE / Maia Sandu: Există și al doilea scenariu / Kremlin: Aproape IMPOSIBIL să discutăm # Gândul
Maia Sandu spune că vrea ca Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană, ca „țară reîntregită”, și așteaptă soluții de la instituțiile și statele europene, cu privire la conflictul trasnistrean. În replică, de la Kremlin, mesajul este că actuala conducere de la Chișinău „obstrucționează” soluționarea problemei transnistrene. Președinta Maia Sandu a fost întrebată, luni, dacă […]
16:50
Imagini care vă pot afecta! Un bărbat și o femeie au fost snopiți în bătaie de un BOMBARDIER în Titu, Dâmbovița # Gândul
Un martor a surprins momentul în care un bărbat și o femeie sunt loviți de un alt bărbat, iar scenele de violența escaladează. Agresorul pare că se îndepărtează după ce ii lovește, cel mai probabil pe fondul unui conflict spontan, apoi revine și îi aplică din nou lovituri bărbatului pe care îl lasă la pământ. […]
16:40
Suedia va trimite sisteme anti-dronă în Danemarca pentru a garanta securitatea unor summit-uri europene # Gândul
Suedia va sprijini Danemarca cu capacități militare anti-drone pentru a asigura securitatea unor summit-uri europene care urmează să aibă loc săptămâna aceasta la Copenhaga. Măsura vine după ce, săptămâna trecută, prezența unor drone suspecte au forțat Danemarca să închidă mai multe aeroporturi, a declarat luni prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, citat de Reuters. Danemarca va găzdui […]
16:40
Rusia avertizează SUA asupra RISCURILOR oferirii de rachete Tomahawk Ucrainei /„Vom stabili reacția” # Gândul
Administrația Vladimir Putin a transmis, luni, că urmărește atent afirmațiile oficialilor americani privind posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, avertizând că Rusia pregătește măsuri de ripostă. ”Am auzit declarațiile și le analizăm cu atenție”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, ca reacție la afirmațiile vicepreședintelui american, James David Vance, […]
16:40
Horațiu Potra, fiul și nepotul său se află în custodia Poliției din Dubai. Ministrul Justiției, EXCLUSIV pentru Gândul: „Au început procedurile de extrădare” # Gândul
Horațiu Potra, fiul și nepotul său se află în custodia autorităților din Emiratele Arabe Unite.
16:40
Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că Louis Munteanu poate juca în derby-ul de luni cu U Cluj. U Cluj – CFR Cluj se joacă luni, de la 21:00, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Atacantul de 23 de ani a lipsit în ultimele meciuri de la […]
16:30
Pentru prima zi a săptămânii am pregătit un nou banc. Protagonistul acestuia este chiar un bărbat care vrea să intre în grațiile unei femei, însă nu prea îi iese. – Ce fel de bărbați îți plac? – Cei puternici. – Odată, am omorât, cu mâinile goale, un urs! Citește continuarea pe Cancan.ro Alte bancuri Bulă […]
16:30
Cât de CORECTE au fost alegerile din Republica Moldova? Cristoiu: În Moldova s-au încălcat toate normele statului de drept # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a criticat modul în care președinta Maia Sandu a influențat direct rezultatele alegerilor din 28 septembrie, prin interzicerea unor partide. În opinia lui Ion Cristoiu, scoaterea în afara legii a unor formațiuni politice, pe motiv că ar fi de orientare […]
16:30
Suedia va trimite sisteme anti-dronă în Danemarca pentru a asigura securitatea unor summit-uri europene # Gândul
Suedia va sprijini Danemarca cu capacități militare anti-drone pentru a asigura securitatea unor summit-uri europene care urmează să aibă loc săptămâna aceasta la Copenhaga. Măsura vine după ce, săptămâna trecută, prezența unor drone suspecte au forțat Danemarca să închidă mai multe aeroporturi, a declarat luni prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, citat de Reuters. Danemarca va găzdui […]
16:30
Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture de 12 sau 24 de ore # Gândul
Iată cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture de 12 sau 24 de ore. Noul sistem de pensii, care a intrat în vigoare în anul 2025, aduce modificări importante pentru toți angajații, însă mai ales pentru cei care au muncit mulți ani în ture de 12 sau de 24 […]
16:20
Ion Cristoiu, pamflet savuros pe tema nunții lui Nicușor Dan: La nunta lui, toate fetele juca și cea care plângea era România # Gândul
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a ironizat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, nunta dintre președintele României și partenera sa de viața, Mirabela Grădinaru. Ion Cristoiu a realizat un pamflet referitor la nunta președintelui României, Nicușor Dan, pornind de la o piesa din folclorul românesc. „Există un cântec pe […]
16:20
Cristoiu aruncă BOMBA: Nicusor Dan își face partid – Partidul România Onestă. E testat deja și în sondaje # Gândul
Nicușor Dan își face partid – „Partidul România Onestă”, care este deja testat în sondaje, potrivit declarațiilor lui Ion Cristoiu. Inițiativa vine după mai multe discuții interne și pregătiri, iar partidul se află încă în faza de construire, cu implicarea mai multor persoane din mediul politic. Urmăriți aici emisiunea integrală „Nicuşor nu avea de gând […]
16:10
Cum a ajuns Bali dezamăgirea turiștilor. Paradisul tropical, promovat pe internet cu peisaje spectaculoase, este plin de mormane de gunoaie # Gândul
Bali reprezintă una dintre destinațiile de vacanță care au devenit tot mai populare în rândul turiștilor români. Deși insula din Indonezia, cu deschidere la Oceanul Indian, este bine cotată printre mulți călători, există și situații în care turiștii se arată nemulțumiți de starea în care a ajuns destinația de top. Paradisul tropical, care este promovat […]
16:10
Ion Cristoiu a comentat motivarea absenței de la ONU a președintelui Nicușor Dan: „Nici măcar o poveste CREDIBILĂ nu a fost în stare să pregătească” # Gândul
Ion Cristoiu a comentat sarcastic argumentul lui Nicușor Dan privind absența de la Marea Adunare Generală a ONU. Scriitorul a făcut haz de declarațiile președintelui, sugerând că explicațiile sunt vagi și mai degrabă comice decât convingătoare, și a ridiculizat logica lui Nicușor Dan în a-și justifica lipsa de la unul dintre cele mai importante forumuri […]
16:10
La ce a renunțat Vera Wang, femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă, pentru a se menține în formă: „A fost cel mai greu lucru” # Gândul
Vera Wang, fosta patinatoare de performanță care are are vârsta de 76 de ani, a dezvăluit la ce anume i-a fost cel mai greu să renunțe, ca să se menținî într-o formă fizică de vis. Ea a recunoscut, de altfel, că obișnuiește să bea un pahar de vodka în fiecare zi, în timpul dietei ei […]
16:00
Viktor Orbán, o nouă sfidare la adresa lui Zelenski în scandalul DRONELOR. ”Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?” # Gândul
Viktor Orbán răspunde sfidător la acuzațiile liderului de la Kiev că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei. În contextul scandalului dronelor, premierul ungar și-a reiterat aserțiunea că Ucraina nu este suverană. Liderul de la Budapesta a minimalizat acuzațiile că drone de recunoaștere probabil ungare au încălcat spațiul aerian ucrainean, scrie AFP, citată de Agerpres. Premierul […]
16:00
Ion Cristoiu anticipează un CONFLICT între Maia Sandu și Zelenski: „Părerea mea este că pe Moldova o s-o ia naiba” # Gândul
Ion Cristoiu a comentat situația Moldovei în contextul extinderii Uniunii Europene și a războiului din Ucraina. El a explicat că, deși Moldova a fost acceptată simbolic în procesul de aderare, sprijinul european real ar putea să întârzie sau să dispară, iar țara ar putea rămâne „pe cont propriu” dacă nu gestionează cum trebuie noile oportunități. Urmăriți […]
16:00
Nicușor Dan merge la primul său summit al Comunității Politice Europene. Președintele participă și la reuniunea informală a liderilor UE, la Copenhaga # Gândul
Președintele Nicușor Dan va fi la Copenhaga pe 1 și 2 octombrie. Acesta va participa la primul său summit al Comunității Politice Europene (CPE) de la preluarea mandatului. Totodată, șeful statului va lua parte și la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene, anunță Administrația Prezidențială. Agenda întâlnirilor din capitala Danemarcei se concentrează pe conflictul din […]
16:00
Ion Cristoiu: „Dacă Maia Sandu nu asanează PAS și nu se apucă să mai scadă inflația, s-a terminat” # Gândul
Ion Cristoiu a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că Republica Moldova se află într-un moment crucial după victoria partidului PAS, iar Maia Sandu trebuie să ia măsuri clare pentru scăderea inflației. „În primul rând, că pe această țară, Moldova, o s-o ia dracu, în primul rând, pentru că ăștia (n.r. – Uniunea […]
Acum 6 ore
15:50
Un „invadator” din Bangladesh a salvat de la moarte un ROMÂN ÎNJUNGHIAT. Curierul Glovo n-a ezitat să intervină într-o bătaie de stradă # Gândul
Delour, un curier bengalez din București, a devenit erou după ce a salvat de la moarte un tânăr român, atacat cu o baionetă și o bâtă, pe o stradă din sectorul 3 al Capitalei. ”Poporul român este un popor pașnic și eu am făcut doar ce trebuia să fac”, și-a explicat „invadarorul” intervenția. În timp […]
15:50
Un pensionar din România a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme după ce a dat Casa de Pensii în judecată. Ce meserie a avut # Gândul
Un pensionar a ieșit la pensie mai drevreme cu 13 ani, după ce a dat Casa de Pensii în judecată. Pensionarul a reușit să demonstreze că îndeplinește condițiile pentru a ieși la pensie de limită de vârstă și va lua bani în plus. Iată decizia instanței. Mulți pensionari s-au plans că formula de recalculare îi […]
