Senatul aprobă legea pensiilor private: 100% din Pilonul II pentru bolnavii de cancer

"Ne-am obişnuit atât de tare cu răul încât, pentru noi, a devenit normalitate". Cam aşa s-ar rezuma, într-o frază, viaţa unora dintre pensionarii din România. Cu bune şi cu rele. Ce e "bun" e că oamenii şi-au păstrat simţul umorului şi privesc spre viitor cu speranţă. Relele intervin atunci cand nişte oameni, vremelnic în funcţii înalte ale statului, dau peste cap orice așteptări de mai bine. Şi atunci pensionarii sunt cei care simt cel mai dureros, pe pielea lor, ce înseamnă o ţară în criză. Unii sunt singuri, bolnavi, nu au alte variante pe lângă pensie. Iar banii se duc toţi pe medicamente, mâncare și facturi. Noi vă arătăm acum doar o familie de pensionari. Dar sigur o să se regăsească mulţi în acest reportaj.