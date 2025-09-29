Nicuşor Dan, mesaj la ”Gala Inimii”: Medicina românească are multe poveşti de succes, exemple de oameni profesionişti şi dedicaţi / Tragedia teribilă de la Iaşi arată că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni seară, un mesaj la ”Gala Inimii”, în care a vorbit despre profesionalismul medicilor români, dar şi despre provocările pe care aceştia le întâlnesc în munca de zi cu zi. Tragedia de la Iaşi, unde mai mulţi copii au murit, arată, potrivit preşedintelui, ”că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită reprezintă un veritabil pericol.
Doi membri ai conducerii clubului Ajax Amsterdam, directorul tehnic Alex Kroes şi directorul sportiv Marijn Beuker, au fost agresaţi în timpul meciului împotriva formaţiei PSV Eindhoven (2-2) din 21 septembrie.
Trump l-a primit pe Netanyahu la Casa Albă pentru a-l convinge de noul său plan de pace pentru Gaza # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i prezenta noul său plan în 21 de puncte pentru Gaza şi Orientul Mijlociu în general, relatează Reuters şi CNN. Hamas nu a văzut încă planul, potrivit unui oficial.
Ministrul Apărării, la Forumul de Securitate de la Varşovia: Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis, la Forumul de Securitate de la Varşovia, că, ân faţa incursiunilor ruseşti tot mai dese cu drone şi avioane în spaţiul aerian al Europei, Flancul Estic trebuie să fie puternic şi este nevoie de consolidare de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice anunţă reluarea procedurii de selecţie pentru membrii CA ai Iprochim SA, după ce au fost identificate nereguli / Miruţă: Ceea ce am reclamat se confirmă pas cu pas # News.ro
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a decis reluarea procedurii de selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie ai Iprochim SA, după ce Corpul de Control al Ministerului Economiei a descoperit nereguli în procedurile de numire.
MotoGP: „Acum sunt împăcat cu mine însumi”, spune Marc Marquez după al şaptelea titlu mondial # News.ro
Încoronat duminică, pentru a şaptea oară, campion mondial la MotoGP, pilotul spaniol Marc Marquez a reflectat asupra perioadei dificile din ultimii ani.
Acţiunile au urcat, dolarul şi petrolul au scăzut, iar aurul a atins un nou record, luni, pe fondul riscului de blocaj guvernamental în SUA # News.ro
Pieţele globale au început săptămâna în creştere, în timp ce dolarul şi petrolul s-au depreciat şi aurul a urcat la un nou maxim istoric, investitorii pregătindu-se pentru un posibil blocaj al guvernului american. O închidere ar putea întârzia publicarea raportului privind piaţa muncii din septembrie şi a altor date esenţiale pentru economie, relatează Reuters.
Alegeri în R. Moldova - Misiunea observatorilor internaţionali: Scrutinul a demonstrat un nivel ridicat de angajament faţă de democraţie, în contextul unor ameninţări hibride fără precedent venite din partea Rusiei # News.ro
Misiunea observatorilor OSCE ai alegerilor legislative din Republica Moldova a constatat că scrutinul a avut loc pe fondul unor atacuri hibride fără precedent, dar autorităţile electorale s-au pregătit în mod profesionist şi au fost transparente în activitatea lor la toate nivelurile. Cu toate acestea, o serie de decizii luate pe criterii partizane cu privire la anumite probleme controversate au pus sub semnul întrebării imparţialitatea şi independenţa lor, spun observatorii, care au dat exemplul excluderii din cursa electorală, pe ultima sută de metri, a două formaţiuni politice.
ASF interzice DallBogg Life and Health AD să subscrie noi contracte de asigurare în România după 1 octombrie # News.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunţă că a decis să interzică societăţii de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.
Niciun „dezechilibru bugetar”: Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 au costat 6,6 miliarde de euro din banii publici # News.ro
Jocurile Olimpice şi Paralimpice de la Paris din 2024 au costat 6,6 miliarde de euro din fonduri publice, potrivit unui raport publicat luni, de Curtea de Conturi, care subliniază „absenţa depăşirilor bugetare”, considerând în acelaşi timp că impactul economic al evenimentului este „modest în acest stadiu”.
Barna: Votul de ieri nu face decât să o reîncarce foarte puternic pe Maia Sandu şi Guvernul PAS, în negocierile viitoare privind aderarea / Decizia este acum la Consiliu, Comisia şi Parlamentul sunt deja aliniate şi susţin deschiderea negocierilor # News.ro
Europarlamentarul USR Dan Barna a declarat, luni, că votul din Republica Moldova, de la alegerile parlamentare, nu face decât să o reîncarce foarte puternic pe Maia Sandu şi Guvernul PAS, în negocierile viitoare privind aderarea la Uniunea Europeană, el precizând că decizia este acum la Consiliu, pentru că deja Comisia şi Parlamentul sunt aliniate şi susţin deschiderea negocierilor.
AUR: Felicităm Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău. Nutrim aceleaşi sentimente unioniste şi facem parte din aceeaşi familie europeană cu Partidul DA, care a fost denigrat, numit „prorus”, „parte a reţelei ŞOR” # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor a felicitat, luni, Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău, precum şi actualul partid de guvernământ pentru victoria obţinută şi a transmis că nutreşte aceleaşi sentimente unioniste şi face parte din aceeaşi familie europeană cu Partidul DA, arătând că acest partid a fost denigrat, numit „prorus”, „parte a reţelei ŞOR”, iar preşedintele partidului, Vasile Costiuc, etichetat „Kagebist” pentru că ar fi participat, în 2013, la o conferinţă despre ortodoxie la Moscova”. AUR mai arată că simplul fapt că a susţinut libertatea de exprimare şi dreptul moldovenilor de a avea o alternativă politică a fost transformat de propaganda de serviciu într-un „complot prorusesc”.
OpenAI introduce controale parentale în ChatGPT după cazul sinuciderii unui adolescent din California # News.ro
OpenAI a anunţat luni lansarea unor controale parentale pentru ChatGPT, disponibile pe web şi pe mobil, la câteva luni după ce părinţii unui adolescent din California au intentat proces companiei, acuzând chatbotul că l-ar fi îndrumat spre metode de autovătămare înainte de a-şi lua viaţa, transmite Reuters.
Timiş: Bărbat surprins la volan cu permisul suspendat şi având 3,04 g/l alcool pur în sânge, trimis în judecată / El a oferit bani poliţiştilor care l-au oprit în trafic # News.ro
Un bărbat care a fost prins la volan, în judeţul Timiş, cu permisul suspendat şi având 3,04 g/l alcool pur în sânge a fost trimis în judecată de către procurori. El este acuzat şi de dare de mită, după ce a oferit bani poliţiştilor care l-au oprit în trafic.
Formaţia FC Botoşani a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Metaloglobus, în etapa a 11-a a Superligii.
PROIECTUL rectificării bugetare: S-au tăiat bani de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, SGG şi STS. Ţinta de deficit: 8,4% din PIB # News.ro
Rectificarea bugetară publicată în dezbatere de Ministerul de Finanţe prevede că veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3,23 miliarde lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 27,81 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat creşte cu 24,579 miliarde lei. Măsurile ar urma să genereze un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Au fost suplimentate creditele bugetare la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, SRI, Ministerul Justiţiei, arată proiectul de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025. De asemenea, s-au tăiat bani de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, SGG şi STS.
Dan Barna, despre alegerile din Rep Moldova: Un miracol democratic. Standardul de organizare a alegerilor, similar, chiar superior cu a multora dintre ţările europene cu tradiţie # News.ro
Europarlamentarul USR Dan Barna, observator din partea PE în Republica Moldova, în zona Găgăuziei, a declarat luni că alegerile chiar au funcţionat foarte bine, el caraterizând rezultatul scrutinului ”un miracol democratic”. Eurodeputatul a mai spus că un coleg din Danemarca a apreciat că ”standardul de organizare a alegerilor la care a ajuns Moldova este similar sau chiar superior cu a multora dintre ţările europene cu tradiţie democratică de sute de ani”. Barna a mai arătat că în Europa nu avem niciun stat în care un partid să fie la guvernare singur, cu peste 50%.
Constanţa: Anchetă a poliţiştilor, după ce un elev de opt ani ar fi fost muşcat în zona genitală # News.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă, după ce un elev de opt ani de la o şcoală din municipiul Constanţa ar fi fost muşcat în zona genitală. Deocamdată, nu s-a stabilit cum s-a petrecut incidentul.
Pauliuc (PNL): Senatul a adoptat amendamentul la legea pensiilor private, prin care pacienţii bolnavi de cancer vor putea să îşi retragă integral, la cerere, banii strânşi în fondurile private de pensii # News.ro
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc anunţă că Senatul a adoptat amendamentul pe care l-am propus, alături de colega sa, Gabriela Horga, la legea pensiilor private, care prevede că pacienţii bolnavi de cancer vor putea să îşi retragă integral, la cerere, banii strânşi în fondurile private de pensii.
„Şi ce dacă?” Viktor Orban minimalizează incursiunea dronelor spion în Ucraina. Premierul maghiar susţine că „Ucraina nu este o ţară independentă” # News.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a pus la îndoială, luni, suveranitatea Ucrainei şi a respins acuzaţiile Kievului că drone de recunoaştere maghiare au încălcat spaţiul aerian al ţării, relatează POLITICO.
Sindicatul Europol, despre creşterea vârstei de pensionare: Orice modificări ar crea instabilitate, lipsă de predictibilitate, peste 17.000 de angajaţi ai MAI putând să iasă deja la pensie, urmând a se adăuga deficitului de personal de 23% # News.ro
Sindicaliştii Europol, care au participat, luni, la discuţiile cu ministrul Cătălin Predoiu, afirmă că orice modificare legislativă adusă vârstei de pensionare ”ar crea instabilitate, lipsă de predictibilitate”, peste 17.000 de angajaţi ai MAI putând să iasă deja la pensie, urmând a se adăuga deficitului de personal de 23%. Sistemul ar intrat, astfel, în colaps.
Preliminarii Cupa Mondială 2026 - Africa de Sud a pierdut un meci la masa verde, după ce un jucător suspendat a evoluat cu Lesotho # News.ro
Africa de Sud a fost sancţionată, luni, cu o înfrângere la masa verde pentru că a aliniat un jucător suspendat în meciul împotriva Lesotho din martie, calificativ pentru Cupa Mondială din 2026, a anunţat FIFA.
PIB-ul Ungariei este proiectat să crească cu 0,5% în 2025 şi cu 2% în 2026, conform celui mai recent raport publicat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).
Alexandru Nazare, despre rectificarea bugetară: Un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale şi nu pot fi ignorate / Ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile, în mod corect şi la timp # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, luni, după ce a fost publicat proiectul recrificării bugetare, că este ”un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale şi nu pot fi ignorate”. ”Ne asigurăm că statul îşi poate îndeplini toate obligaţiile, în mod corect şi la timp, a transmis ministrul.
Un copil de 7 ani a fost accidentat, luni seară, pe o stradă din Râmnicu Sărat, de către o maşină condusă de o femeie în vârstă de 41 de ani.
Ministerul Finanţelor: Deficitul bugetar a fost de 4,54% din PIB, în primele opt luni, adică 86,36 miliarde lei, faţă de 4,59% din PIB în aceeaşi perioadă anului trecut # News.ro
Execuţia bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 86,36 miliarde lei, respectiv 4,54% din PIB faţă de deficitul de 80,87 miliarde lei, respectiv de 4,59% din PIB aferent celor opt luni ale anului 2024, anunţă Ministerul Finanţelor. Veniturile totale au însumat 420,11 miliarde lei în primele opt luni ale anului 2025, înregistrând o creştere de 11,8% (an/an). Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 506,47 mld lei au crescut în termeni nominali cu 10,9% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.
Senat: Devine obligatorie afişarea mesajelor de informare referitoare la sesizarea cazurilor de trafic de persoane în locuri cu frecvenţă ridicată a victimelor şi a traficanţilor # News.ro
Senatul a adoptat, luni, iniţiativa legislativă depusă de deputata USR Oana Murariu prin care devine obligatorie afişarea mesajelor de informare referitoare la sesizarea cazurilor de trafic de persoane în locuri cu frecvenţă ridicată a victimelor şi a traficanţilor. Iniţiativa a fost adoptată cu 114 voturi ”pentru” şi o abţinere. Senatul este prima cameră sesizată, astfel că iniţiativa legislativă la Camera Deputaţilor, pentru vot final.
The Guardian: Partidul pro-european a câştigat alegerile din Moldova, dar obstacolele în calea aderării la UE rămân. Campania Rusiei de amplificare a neîncrederii sociale continuă, în timp ce negocierile de aderare sunt în impas # News.ro
În final, rezultatele au fost mai bune decât îndrăzniseră să spere aliaţii occidentali ai Moldovei. La alegerile parlamentare de duminică, partidul pro-european al preşedintei Maia Sandu a obţinut o victorie convingătoare, confirmând orientarea spre Vest a acestei foste republici sovietice cu 2,4 milioane de locuitori, scrie The Guardian.
UPDATE - Proiectul rectificării bugetare, pus în transparenţă decizională / Deficitul creşte cu 24.579,6 milioane lei - DOCUMENT # News.ro
Ministerul Finanţelor a publicat, luni, Proiectul Ordonanţei de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025.
Meciul din LaLiga dintre Valencia şi Real Oviedo, programat luni seara (la ora 22:00), a fost amânat pentru marţi (ora 21:00), „în cazul în care condiţiile meteorologice o vor permite”, din cauza avertismentelor de ploi torenţiale, a anunţat Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF).
Liga Campionilor: Înainte de revenirea pe Stamford Bridge, Mourinho este nostalgic - „Chelsea face parte din istoria vieţii mele” # News.ro
Jose Mourinho, antrenorul echipei portugheze Benfica Lisabona, revine marţi pe Stamford Bridge, stadionul fostei sale echipe, Chelsea, pe care o va înfrunta în Liga Campionilor.
Senatul a adoptat proiectul vicepreşedintei USR, Oana Ţoiu, care prevede interzicerea majorării indemnizaţiilor pentru şefii companiilor de stat care înregistrează datorii şi pierderi # News.ro
Senatul a adoptat, luni, iniţiativa legislativă depusă de Oana Ţoiu, vicepreşedintă USR, care prevede interzicerea majorării indemnizaţiilor pentru şefii companiilor de stat care înregistrează datorii şi pierderi. În favoarea iniţiativei legislative au votat 104 senatori, iar 12 s-au abţinut. Senatul este prima cameră sesizată, astfel că iniţiativa merge acum la Camera Deputaţilor, pentru vot final.
Douăzeci de persoane reţinute şi alte trei, sub control judiciar în dosarul de trafic de droguri, luare de mită şi divulgare de informaţii nepublice/ Gruparea, constituită de o familie şi de un poliţist de la Serviciul Antidrog, care le dădea informaţii # News.ro
Douăzeci de persoane au fost reţinute şi alte trei sunt cercetate sub control judiciar de procurorii DIICOT în dosarul de trafic de droguri, luare de mită şi divulgare de informaţii secrete de serviciu sau nepublice în care au avut loc percheziţii. Gruparea ar fi fost constituită, în aprilie anul trecut, în Sectorul 5 al Capitalei, de doi bărbaţi, rude, şi de un poliţist de la Serviciul Antidrog, care în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-ar fi divulgat informaţii privind anchetele DIICOT, metodele de investigare şi acţiunile programate.
Se pregăteşte reforma MAI - Consultări cu structurile operative, sindicate şi primari / Proiectul ar urma să fie gata în decembrie / Se vorbeşte despre comasări, creşterea vârstei de pensionare, dar ministrul insistă că nu vor exista disponibilizări # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avut, luni, o întâlnire de lucru cu structurile operative ale MAI, pentru a discuta despre reforma instituţiei, cae va fi realizată la finalul unui proces de consultare. Tot luni, Călătlin Predoiu a discutat cu sindicaliştii din sistem, dar şi cu primar din Asociaţia Municipiilor pentru a găsi cele mai multe soluţii privind organizarea şi eficientizarea serviciilor oferite cetăţenilor, în special în domeniul gestionării traficului şi al siguranţei publice. Oficialii ministerului vorbesc despre eficientizare, reorganizare, comasări de structuri şi creşterea vârstei de pensionare, între altele, dar ministrul Cătălin Predoiu a transmis că nu vor exista disponibilizări.
Nouă irakieni, descoperiţi ascunşi în rezervoarele modificate a trei camioane / Unul dintre şoferi a oferit unui poliţist de frontieră mită 480 euro # News.ro
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat nouă cetăţeni irakieni ascunşi în rezervoarele modificate a trei camioane, cu scopul de a intra ilegal în ţară. Unul dintre şoferi a oferit unuia dintre poliţişti suma de 480 de euro, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei.
MAE, după rezultatul alegerilor din Republica Moldova: Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, luni, felicitări cetăţenilor din Republica Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile de duminică şi partidelor pro-europene ”care au reuşit să obţină victoria, în condiţiile unor presiuni, ameninţări şi ingerinţe externe fără precedent, din partea vectorilor susţinuţi direct sau indirect de Federaţia Rusă”. ”Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate”, a transmis MAE, reiterând sprijinul României pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova.
Ambasada SUA la Chişinău: Felicităm poporul moldovean pentru participarea sa la alegerile parlamentare # News.ro
SUA au transmis luni, prin intermediul ambasadei de la Chişinău, un mesaj de felicitare „poporului moldovean” pentru participarea la alegerile legislative de duminică şi a felicitat, de asemenea, partidul de guvernământ PAS, care a câştigat alegerile, dar şi celelalte formaţiuni care au intrat Parlament, subliniind că aşteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu viitorul guvern în „chestiuni de interes comun”.
Recomandări Salvamont, în contextul ploilor şi al scăderii temperaturilor: Turiştii să se informeze din timp cu privire la starea vremii, să aleagă trasee marcate şi aibă echipament adecvat sezonului de iarnă # News.ro
Salvamontiştii braşoveni transmit o serie de recomandări turiştilor care merg la munte în această perioadă, având în vedere precipitaţiile şi scăderea temperaturilor. Astfel, turiştii sunt sfătuiţi să se informeze din timp cu privire la starea vremii, să aleagă trasee marcate şi aibă echipament adecvat sezonului de iarnă.
ANI: Curtea de Apel Cluj a dispus confiscarea a aproximativ 2,6 milioane de lei de la fostul primar din Baia Mare Cătălin Cherecheş, după ce s-a constatat existenţa unei diferenţe nejustificare între averea dobândită şi veniturile realizate # News.ro
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă că judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au dispus confiscarea sumei de aproximativ 2,6 milioane de lei de la fostul primar din Baia Mare Cătălin Cherecheş, după ce ANI a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate între averea dobândită şi veniturile realizate de fostul edil. Totodată, Curtea de Apel Iaşi a dispus confiscarea a aproape 2,2 milioane de lei de la Danile Druguş, fost director administrativ al UMF Iaşi. Deciziile nu sunt definitive şi pot fi atacate cu recurs.
Ministrul Muncii: Astăzi, încă 168.606 de români vulnerabili primesc sprijin pentru energie în valoare de 16,7 milioane lei pentru plata facturilor din iulie şi august # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă luni că încă 168.606 de români vulnerabili primesc sprijin pentru energie în valoare de 16,7 milioane lei pentru plata facturilor din iulie şi august, iar împreună cu cei 274.541 de beneficiari din prima tranşă, vorbim de aproape 450.000 de români.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor străine, o măsură fără precedent care ameninţă să răstoarne modelul global de afaceri al Hollywoodului, relatează Reuters.
Dâmboviţa: Bărbat filmat în timp ce bate cu sălbăticie un alt bărbat şi o femeie/ Poliţiştii s-au autosesizat şi l-au reţinut - VIDEO # News.ro
Un bărbat din comuna dâmboviţeană Lunguleţu a fost filmat în timp ce bate cu sălbăticie un alt bărbat, pe care îl lasă întins la pământ, dar şi pe o femeie. După ce imaginile au fost postate online, poliţiştii s-au autosesizat şi l-au reţinut pe agresor.
Episoade noi din serialul „Poveste din Anatolia” vor fi difuzate din 13 octombrie, de la ora 16:30, la Kanal D2. Producţia va putea fi vizionată de luni până vineri, de la 16:30.
Jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara a cedat în setul decisiv meciul spectaculos de la debutul în proba de simplu, la China Smash 2025.
BukFeszt4 - Festivalul Teatrelor Maghiare la Bucureşti are loc în în perioada 29 septembrie - 7 octombrie # News.ro
Cea de-a patra ediţie a BukFeszt - Festivalul Teatrelor Maghiare la Bucureşti, un eveniment care promovează dialogul intercultural, susţine diversitatea artistică şi aduce la Bucureşti cele mai relevante spectacole ale stagiunii maghiare din România, are loc între 29 septembrie şi 7 octombrie.
Zece lungmetraje şi peste treizeci de scurtmetraje concurează anul acesta pentru trofeele Dracula Film Festival de la Braşov (29 octombrie - 2 noiembrie). Selecţia oficială aduce cele mai noi producţii internaţionale de gen, prezentate în premieră publicului din România.
Air France şi Airbus sunt responsabile de omor prin imprudenţă în dosarul prăbuşirii avionului care asigura o legătură de la Rio de Janeiro la Paris? La 16 ani de la acest accident, soldat cu 228 de morţi, compania şi constructorul, achitaţi în prima instanţă, sunt judecaţi începând de luni în apel timp de două luni, relatează AFP.
