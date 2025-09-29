O nouă lovitură uriașă pentru FCSB înaintea meciului cu Young Boys. Mihai Stoica: „Are nevoie să lipsească”
Fanatik, 29 septembrie 2025 20:50
FCSB are probleme de lot înaintea meciului cu Young Boys Berna din Europa League! Mihai Stoica a oferit ultimele detalii
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
21:10
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul de muncă” # Fanatik
Știai că e posibil să câștigi 1.000 de euro pentru opt ore de somn? Da, ai citit bine. O companie îi răsplătește pe cei care știu să doarmă bine. Ce condiții se cer?
Acum o oră
20:50
O nouă lovitură uriașă pentru FCSB înaintea meciului cu Young Boys. Mihai Stoica: „Are nevoie să lipsească” # Fanatik
FCSB are probleme de lot înaintea meciului cu Young Boys Berna din Europa League! Mihai Stoica a oferit ultimele detalii
20:40
Atmosferă încinsă în centrul orașului înainte de U Cluj – CFR Cluj. Ploaia nu i-a speriat pe suporteri. Video # Fanatik
Suporterii lui U Cluj au creat o atmosferă încinsă în centrul orașului înaintea derby-ului contra lui CFR Cluj. Cum s-au manifestat fanii „șepcilor roșii”: imagini de la fața locului
20:30
O nouă tragedie a lovit fotbalul internațional, de această dată pe cel din Spania. Un portar de doar 19 ani a murit după ce s-a lovit grav la cap în timpul unui meci
Acum 2 ore
20:10
Revine Ianis Hagi la echipa națională!? Ce crede atacantul titular al României de întoarcerea fiului lui Gică Hagi la lot # Fanatik
Ianis Hagi este așteptat de colegi la lotul echipei naționale a României. Ce a spus colegul său din ofensivă despre rolul său în echipă.
20:00
Fanatik SuperLiga, marți, 30 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste are invitați de top după U Cluj – CFR Cluj # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, marți, 30 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială după derby-ul U Cluj - CFR Cluj
19:40
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină” # Fanatik
Irina Manea, mesaj pentru cetățenii din Republica Moldova. Ce le-a transmis influencera pe Instagram după ce a aflat rezultatul alegerilor parlamentare 2025.
19:30
Revelația SuperLigii a dat lovitura și l-a adus pe fostul atacant de la Rapid. Cine este fotbalistul cu mai multe echipe importante din România în CV
Acum 4 ore
19:10
Gigi Becali dă cu Armstrong de pământ după faultul la Bancu: “Îi dădeam 2 roșii, nu unul singur! Rotaru are dreptate!” # Fanatik
Gigi Becali, patronul FCSB, a analizat faza cea mai controversată din meciul Universitatea Craiova - Dinamo 2-2 și a avut o concluzie clară cu privire la decizia de arbitraj.
18:40
Adio, Cupa Mondială? Veste teribilă pentru titularul de la FCSB! FIFA a decis: 0-3 la masa verde # Fanatik
Naționala Africii de Sud, pentru care evoluează și Siyabonga Nzegana, fundașul central al FCSB-ului, a pierdut cu 0-3, la masa verde, meciul cu Lesotho, și ar putea rata prezența la Cupa Mondială.
18:40
Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă să-l provoace!” # Fanatik
O persoană i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali la Palatul din Aleea Alexandru, iar Dumitru Dragomir a precizat la ”Profețiile lui DON Mitică” ce amendă a primit.
18:30
Dennis Man a fost decisiv pentru PSV Eindhoven în ultima etapă de campionat, dar se pare că nu este de ajuns. Decizia luată de clubul din Eredivisie
18:10
Vești proaste pentru Real Oviedo. Echipa lui Horațiu Moldovan avea meci la Valencia în etapa a 7-a din La Liga, dar partida a fost amânată din cauza vremii nefavorabile
18:00
De ce românii și moldovenii votează atât de diferit în diaspora. Ce se ascunde în spatele deciziei electorale: ”Percepție diferită” # Fanatik
De ce votează diferit românii și moldovenii din diaspora? Opiniile experților Pîrvulescu și Popescu evidențiază influențele asupra electoratului.
17:50
Alex Pop la ”Fanatik Dinamo”, marți, 30 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de atacantul „câinilor” # Fanatik
Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 30 septembrie, de la ora 13:30, alături de Alex Pop
17:30
“Nu îmi mai place să joc fotbal!” Fostul atacant al naţionalei României explică de ce nu mai vrea să practice sportul care l-a consacrat # Fanatik
Florin Bratu a dezvăluit la FANATIK DINAMO că nu îi mai place să joace fotbal. Care este motivul pentru care fostul atacant al naționalei României nu mai are această plăcere.
Acum 6 ore
17:10
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI # Fanatik
Nereguli descoperite Curtea de Conturi la Spitalul Sfânta Maria din Iași, acolo unde au decedat șapte bebeluși. Cum au ajuns o serie de materiale sanitare suspecte la secția ATI a spitalului
17:00
(P) Parchet SPC – cea mai bună alegere pentru încălzirea în pardoseală și confortul locuinței tale # Fanatik
De ce tot mai mulți aleg parchetul SPC? În contextul modernizării locuințelor, tot mai multe familii din România optează pentru sisteme de încălzire în pardoseală. Este o soluție eficientă, estetică și confortabilă, care elimină caloriferele […]
16:50
Baba Alhassan, ca Lamine Yamal! Gigi Becali s-a luat de freza mijlocașului FCSB: “Tu ești negru și te faci galben în cap!?” # Fanatik
Gigi Becali, șocat total de noul look al lui Baba Alhassan. Patronul e la FCSB l-a comparat pe jucătorul său cu Lamine Yamal. “Cum faci tu figuri de-astea?”.
16:00
Cătălin Cîrjan a anunțat în direct obiectivul lui Dinamo. Dialog încins cu Bănel Nicoliță: „Vă facem viață grea în play-off” / ”Mai vedem!” # Fanatik
Cătălin Cîrjan a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este obiectivul lui Dinamo în acest sezon. Ce dialog a avut mijlocașul cu Bănel Nicoliță.
15:50
Începem cu forțe proaspete o nouă săptămână de pariuri cu cele mai tari recomandări de la SuperGigi – unde altundeva, decât în SuperSocial, cea mai tare rețea socială dedicată jucătorilor din România. Meciurile săptămânii Luni, […]
15:50
Liga Campionilor revine în această săptămână cu etapa a doua din faza principală, primele nouă meciuri din această rundă fiind programate marți, 30 septembrie. De pe afișul zilei nu lipsesc echipe de top precum Real […]
15:40
“Vor să dea în David Popovici!”. Dezvăluirea lui Mitica Dragomir despre scandalul în care este târât tatăl campionului olimpic și mondial # Fanatik
Mitică Dragomir, verdict tranșant despre scandalul în care e implicat tatăl lui David Popovici. Ce crede fostul președinte LPF că s-a întâmplat, de fapt.
Acum 8 ore
15:10
Când revine pe teren Adrian Șut, mijlocașul cheie al FCSB. Dezvăluirea lui Horia Ivanovici # Fanatik
Când se produce revenirea lui Adrian Șut pe teren la FCSB. Ultimele detalii despre mijlocașul campioanei României înaintea meciurilor cu Young Boys și Universitatea Craiova.
15:00
Pe Don.ro, premiile nu se dau, se decernează. Între 29 septembrie și 5 octombrie, norocul intră la braț cu prestigiul lui Don în turneul Gala Premiilor. 50.000 RON așteaptă să fie împărțiți jucătorilor, așa cum […]
15:00
Revoltă după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu cuțitul în Maramureș. Acuzații grave la adresa polițiștilor: „Suntem dispuși să forțăm nota” # Fanatik
Revoltă în lumea medicală după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu cuțitul, chiar în salvare. Acuzații la adresa polițiștilor. Ce vor să facă ambulanțierii?
14:50
Care e echipa mai bună, FCSB sau Craiova? Verdictul antrenorului Oțelului, Laszlo Balint, după ce a jucat cu ambele formații # Fanatik
Laszlo Balint a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că simte o urmă de regret după eșecul din meciul FCSB - Oțelul 1-0, deoarece a avut senzația că echipa sa putea să scoată ceva din acest joc.
14:30
Dezvăluire șoc! Fanii Petrolului au intrat în vestiar si l-au dezbrăcat pe fotbalist de tricou: „Ai jucat la spurcați!” # Fanatik
Vivi Răchită a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un episod halucinant din vestiarul Petrolului Ploiești
13:50
Mesajul ferm al lui Mihai Stoica după ce doar 5000 de fani au venit la FCSB – Oțelul 1-0, pe Arena Națională # Fanatik
Explicațiile pentru asistența redusă de la meciul FCSB - Oțelul. Ce spune Mihai Stoica despre Peluza Nord. „Unii opinează că e scindare, alții că e protest”.
13:50
Louis Munteanu, anunțul momentului la CFR Cluj, în ziua derby-ului cu U Cluj. Vestea dată de Cristi Balaj # Fanatik
Cu doar câteva ore înainte de meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj, președintele formației din Gruia a dezvăluit care este starea de sănătate a lui Louis Munteanu.
13:40
Cum arată apartamentul în care locuiește Maia Sandu la Chișinău. Detaliul observat într-una din încăperile locuinței sale # Fanatik
Cum arată apartamentul în care stă Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, la Chișinău? Imagini rare cu locuința: câte camere are în afară de bucătărie?
13:30
Oficial! S-a introdus cartonașul verde la fotbal! Inovația care l-a facut pe Gigi Becali să spună: „Să vină banii!” # Fanatik
Gigi Becali are motive de bucurie în legătură cu apariția cartonașului verde în SuperLiga. Patronul de la FCSB consideră că această măsură va spori spectaculozitatea și încasările
Acum 12 ore
13:20
Schimbările lui Gigi Becali au făcut diferența în FCSB – Oțelul 1-0. „Olaru a redevenit liderul echipei!” # Fanatik
Victoria obținută de FCSB cu Oțelul a produs reacții tari. Ce au spus specialiștii Fanatik despre schimbările văzute la campioana României.
13:00
Cătălin Cherecheș a pierdut procesul cu ANI și trebuie să plătească peste 500.000 de euro. Lovitură teribilă primită în spatele gratiilor # Fanatik
Veste năucitoare pentru Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare, condamnat la 5 ani de închisoare. ANI îi confiscă 2,7 milioane de lei fostului edil.
13:00
Cine este Alexandru Stoian, fotbalistul FCSB care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: “Dau lovitura cu el!” # Fanatik
Gigi Becali a intrat la FANATIK SUPERLIGA după victoria obținută de FCSB cu Oțelul și l-a lăudat pe tânărul atacant Alexandru Stoian, introdus în repriza secundă.
12:40
Dezvăluiri exclusive despre incendiul de la hotelul din Prahova. Incredibil cine i-a alertat pe proprietari: ”A intrat în imobil și i-a trezit”. Cine este patronul # Fanatik
FANATIK a aflat în premieră detalii despre incendiul devastator de la un hotel din Prahova! Descoperă cine este patronul și cine a intervenit rapid pentru a-i salva.
12:30
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0 # Fanatik
FCSB luptă să recupereze diferența de puncte până la play-off. Gigi Becali a calculat în direct parcursul echipei sale în etapele următoare din SuperLiga.
12:30
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu # Fanatik
România urmează să se bazeze pe un nucleu de jucători de la FCSB pentru partida cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale, iar nu mai puțin de 4 jucători ai roș-albaștrilor urmează să fie titulari.
12:10
De ce este ziua meciului U Cluj – CFR Cluj cea mai importantă pentru Neluțu Varga. Dezvăluirea lui Horia Ivanovici # Fanatik
29 septembrie, data la care se joacă derby-ul U Cluj - CFR Cluj, are o semnificație aparte pentru Neluțu Varga
11:30
Șefa DSP Iași, amenințată cu demisia de ministrul sănătății după tragedia de la spitalul de copii, a dat în judecată instituția pentru un spor de 30%. Cum s-a încheiat totul # Fanatik
Cătălina Bechea, care a fost numită la conducerea DSP Iași acum trei luni, s-a bătut în instanță pentru drepturile sale salariale chiar cu instituția din care face parte.
11:30
„Edi Iordănescu m-a vrut la Legia Varșovia!”. Dezvăluirile celui mai în formă fotbalist român. Exclusiv # Fanatik
Edi Iordănescu a încercat să-l aducă în această vară la Legia Varșovia pe actualul golgheter al echipei naționale a României în campania de calificare la Campionatul Mondial
11:10
Denis Drăguș rupe tăcerea după accidentare: “Mi-e frică!” Joacă în meciul decisiv Romania – Austria pentru calificarea la CM 2026?! # Fanatik
Denis Drăguș, toate detaliile legate de situația sa înainte de duelul România - Austria din preliminariile Campionatului Mondial. Joacă sau nu atacantul!?
10:50
Kurt Zouma e pregătit de U Cluj – CFR! Mesajul francezului înainte de derby-ul Ardealului. Video # Fanatik
Ce a declarat Kurt Zouma, vedeta din apărarea celor de la CFR Cluj, înainte de derby-ul Ardealului. „Trebuie să ne asigurăm că obținem un rezultat bun”.
10:40
FCSB a câștigat cu 1-0 în etapa a 11-a contra Oțelului. Cine este fotbalistul bucureștenilor criticat după fluierul final pentru cum a jucat.
10:20
Doliu în lumea sportului: a murit la doar 19 ani, după un accident tragic. Federația Rusă a început investigațiile # Fanatik
Tragedie în lumea sportului, după ce Naufal Takdir Al Bari, un gimnast în vârstă de 19 ani, a decedat.
10:10
Oficialul formației oltene, Sorin Cârțu, a reacționat și a avut un mesaj clar pentru cei de la Dinamo, asta după ce bucureștenii i-au înțepat pe olteni cu o postare pe rețelele sociale.
09:50
Edi Iordănescu a făcut anunțul după Legia – Pogon Szczecin 1-0: „Pentru asta am venit aici” # Fanatik
Edi Iordănescu a reacționat după victoria obținută de Legia, 1-0 pe teren propriu contra lui Pogon Szczecin. Tehnicianul român a anunțat clar care este obiectivul său în acest sezon.
09:40
Presa din Anglia anunță decizia luată de oficialii clubului Manchester United cu privire la Ruben Amorim. Echipa de pe Old Trafford a suferit o nouă înfrângere.
09:20
Ioana Țiriac a încercat să oprească vânzarea, dar decizia lui Ion Țiriac a șocat pe toată lumea: 400 de milioane de euro în cont! # Fanatik
Hotărârea controversată a lui Ion Țiriac de a vinde i-a adus 400 de milioane de euro, în ciuda protestelor fiicei sale, Ioana Țiriac, care a încercat să oprească tranzacția.
09:10
“Perica e mort! Karamoko e peste el”. Marius Șumudică și Dănuț Lupu, analiză la sânge a atacului lui Dinamo. Cum a reacționat Andrei Nicolescu # Fanatik
Marius Șumudică și Dănuț Lupu au analizat fotbaliștii din atacul lui Dinamo și au ajuns la o concluzie clară cu privire la omul numărul unu al "câinilor".
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.