Centenarul Patriarhiei sărbătorit la Muzeul Cotroceni
Ziarul Lumina, 29 septembrie 2025 20:50
Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni (MNC), prezintă expoziția „Unitate națională și demnitate eclesială. Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie”,
Acum o oră
20:50
20:50
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei (30 septembrie) # Ziarul Lumina
Condacul 1Pe ierarhul și slujitorul lui Hristos, să-l lăudăm astăzi toți credincioșii în cântări, ca pe un păstor duhovnicesc, pe Sfântul Grigorie Luminătorul, care mult s-a nevoit propovăduind
20:40
Direcţia Silvică Neamţ a majorat preţurile la lemnele de foc pentru populaţie, faţă de anul trecut, doar cu diferența dată de noua cotă de TVA, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al
20:40
Studenţii beneficiază, în anul universitar care a început ieri, de o reducere de 90% la clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri, pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi centrul universitar în care
20:40
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis mesaje de felicitare alegătorilor moldoveni şi autorităţilor de la Chişinău pentru rezultatele la alegerile de duminică, reiterând că locul
20:40
Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost extinsă până la 31 martie 2026, în şedinţa de Guvern de joi, a anunţat Ministerul Agriculturii. „Măsura contribuie atât la
20:40
Muzeul Hărților invită copiii cu vârste între 7 și 14 ani, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 12:00, la un atelier care îmbină vizita în muzeu cu abilitățile practice și creativitatea.Cei mici vor
20:40
Șase copii cu vârsta mai mică de un an internaţi în secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iaşi au murit în ultimele zile, infectaţi cu bacteria Serratia marcescens. Ministrul sănătăţii, Alexandru
20:40
Fundația Regală Margareta a României (FRMR) marchează Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie) cu o serie de evenimente care se vor desfăşura până în 5 octombrie 2025. Programul include
20:40
Emisiunea filatelică „Locomotive cu abur” a fost introdusă în circulaţie de Romfilatelia şi Poşta Română, în 24 septembrie 2025, informează Agerpres, având o tematică de colecţie şi fiind compusă din
20:40
În perioada 2-5 octombrie, se va desfășura Festivalul Internațional de Carte de la Budapesta, unde România va fi țară invitată de onoare. Ministerul Culturii, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la
20:40
Muzeul Național al Țăranului Român vernisează joi, 2 octombrie, expoziția „Cinci ani de amintiri ACRRO”, o retrospectivă a prezentărilor de postere de restaurare organizate de Asociația Conservatorilor și
20:40
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt (CJCAO), în parteneriat cu Muzeul Județean Olt, invită publicul miercuri, 1 octombrie, la vernisajul expoziției de fotografie și sculptură „Miracolul de la Chilia.
20:40
Muzeul Național de Artă al României (MNAR) a pregătit pentru sezonul expozițional 2025-2026 două expoziții ample care aduc în prim-plan școala de pictură de la Baia Mare și frumusețea covoarelor
20:40
Visul de un veac şi jumătate al Ortodoxiei românești de a avea o Catedrală reprezentativă în capitala României a devenit realitate datorită Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Astăzi sărbătorim 18 ani
20:40
Sărbătorile religioase reprezintă momente de adâncă reflecție, comuniune și înnoire sufletească pentru creștinii ortodocși. Între acestea, sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, din data de 1
20:40
Fraților, de acum nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți împreună-cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din
20:40
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XXXII, VII-VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 404„Cereți, oare, să fac minunile pe care le făceau apostolii când intrau în
20:40
Acest sfânt era din Armenia Mare şi a trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305) şi a împăratului Constantin cel Mare (306-337). De copil a fost dus în Cezareea Capadociei, unde a fost crescut în
20:40
„În vremea aceea a intrat Iisus în Ierusalim și în templu și, privind toate în jur și vremea fiind spre seară, a ieșit spre Betania cu cei doisprezece. Și a doua zi, ieșind ei din Betania, El a
20:40
În vara anului 2011 am fost cu pictorul Dan Hatmanu la Scobinţi. Pentru artistul ieşean, pontiful breslei „zugravilor de subţire” moldavi din acea vreme, era o umblare a regăsirii începuturilor. În cazul meu,
Acum 6 ore
16:20
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a participat astăzi, 29 septembrie, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
15:30
Licitație la Parohia ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin # Ziarul Lumina
În data de 15.10.2025, la ora 11:00, se organizează licitația proiectului de pictare din nou, în tehnica secco (liant - silicat de potasiu), a bisericii Parohiei ortodoxe române „Sfinții Arhangheli Mihail și
Acum 8 ore
15:20
În acest an, Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfășura la Iași în perioada 8-14 octombrie, informează Doxologia.ro.Programul, pe scurt: Miercuri, 8 octombrie, ora 6:30 - Scoaterea în procesiune
14:10
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s‑a aflat zilele trecute în vizită pastorală la credincioșii din nordul Regatului Danemarcei. Vineri, 26 septembrie, la sărbătoarea
14:00
Palatul Patriarhiei a găzduit în data de 29 septembrie 2025 ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Au fost prezentate activități de la nivelul eparhiilor, stadiul textelor liturgice și
14:00
Credincioși din municipiul Târgoviște au participat vineri, 26 septembrie, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh
Acum 12 ore
13:00
În Parohia Valeadeni din Protopopiatul Reșița, județul Caraș-Severin, a fost, în Duminica a 18-a după Rusalii, zi de bucurie duhovnicească. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, s-a aflat
13:00
În cadrul evenimentelor prilejuite de împlinirea a 16 ani de când Eparhia Dunării de Jos a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, vineri, 26 septembrie, la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din comuna Ş
12:50
La 164 de ani de la prima sfințire a bisericii, Parohia Zgripcești, Protopopiatul Topoloveni, județul Argeș, a îmbrăcat duminică haine de sărbătoare. După trei ani, în care sfântul lăcaș de cult a trecut pr
12:50
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a oficiat duminică slujba târnosirii bisericii Mănăstirii Gura Motrului, județul Mehedinți.
12:50
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit duminică, 28 septembrie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Vârvor, Protoieria Craiova Nord, județul Dolj, înconjurat de un sobor de pre
12:30
La Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou din București a avut loc duminică seară, 28 septembrie, concertul inaugural al Festivalului‑concurs național de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!” susținut
12:00
Vineri, 26 septembrie, Sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului mitropolitan din Iași a găzduit consfătuirea anuală a profesorilor de religie din învățământul preuniversitar, organizată de Inspectoratul
12:00
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a slujit duminică, 28 septembrie, la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, aflată în proces de
12:00
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a vizitat duminică, 28 septembrie, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiul Oltenița, județul Călărași, unde a săvârșit Sf
11:50
Duminică, 28 septembrie, Parohia „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din cartierul ieșean Târgu Cucu a trăit clipe de binecuvântare și bucurie duhovnicească, prin prezența și slujirea Înaltpreasfințitului
11:40
Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea # Ziarul Lumina
În data de 5 octombrie 2025 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea. Cu acest prilej, în perioada 4‑5 octombrie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din
11:00
În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, sâmbătă, 27 septembrie, a fost sfinţită biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești, județul Cluj, de un sob
11:00
În Duminica a 18‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sib
Acum 24 ore
23:00
Fraților, toate le-a supus Dumnezeu sub picioarele Fiului Său și, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii, care este trupul Lui, plinirea Celui ce plinește toate întru toți. Iar pe voi v-a făcut vii, cei
22:50
Cuviosul Chiriac s-a născut în anul 448, pe vremea împăratului Teodosie al II-lea cel Tânăr (408-450) şi era din Corint. Tatăl său se numea Ioan, fiind preot al bisericii din Corint, iar mama sa se numea
22:50
Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântare la Învierea Domnului, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (2015), vol. 14, pp. 170-172„Ai văzut cât de mare este darul? Păstrează, omule, acest mare dar! Nu
22:50
„În vremea aceea, pe când ieșea Iisus din Ierihon, împreună cu ucenicii Săi și cu mulțime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, ședea jos, pe marginea drumului, și cerea milostenie. Și, auzind că
22:40
În rând cu marii teologi ai lumii, cel dintâi care a dăruit Ortodoxiei secolului XX, prin fundamentala sa Dogmatică și prin traducerea în românește a Filocaliei, o punere într-o matcă firească și
22:40
Sfântul Cuvios Părinte Petroniu de la Sfântul Munte Athos considera că iubirea lui Dumnezeu față de om, creatura Sa cea mai dragă, este infinită și, în negrăita și nesfârșita Sa iubire, Părintele Ceresc
22:40
Nu sunt convins că singurătatea este răspunsul la toate problemele legate de lipsa de disciplină interioară, cu care ne luptăm de-a lungul întregii noastre existențe. Dimpotrivă, o viață lipsită de orice
22:40
Începând de anul acesta, ziua de 4 octombrie este momentul când îl sărbătorim pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. S-a mutat la Domnul în această zi, în anul 1993, după nouă decenii de viaţă.
22:40
Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmașilor) Luca 6, 31-36„Zis-a Domnul: Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și, dacă iubiți pe cei ce vă
22:40
Potrivit Sfântului Dumitru, prietenii se cunosc lăuntric, nu dinafară. Pentru aceasta, chiar când unul dintre ei vede insuficiența faptelor și cuvintelor celuilalt, nu se smintește, pentru că îi știe
