Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 au costat 6,6 miliarde de euro din banii publici
Primasport.ro, 29 septembrie 2025 20:50
Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 au costat 6,6 miliarde de euro din banii publici
Acum 10 minute
21:20
VIDEO | ”U” Cluj - CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Djokovic deschide scorul
Acum 30 minute
21:10
VIDEO | ”U” Cluj - CFR Cluj 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum o oră
20:50
VIDEO | Leo Grozavu mai face un pas către play-off. ”Nu pot să spun că îmi era frică, dar după ce baţi FCSB puteai veni puţin pe vârfuri”
20:50
Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 au costat 6,6 miliarde de euro din banii publici
Acum 2 ore
20:00
VIDEO | Metaloglobus - FC Botoşani 0-2. Moldovenii revin pe locul secund în campionat, la capătul unui meci gestionat perfect
19:50
Africa de Sud a pierdut ”la masa verde”, după ce un jucător suspendat a evoluat cu Lesotho
19:40
Neluţu Varga surprinde înainte de derby-ul Clujului: ”Dar n-am nicio emoţie, la ce lot şi ce antrenor avem!”
19:40
VIDEO | Metaloglobus - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cîmpanu transformă o lovitură liberă
19:30
FC Argeş şi-a adus atacant cu experienţă în Superliga
Acum 4 ore
19:10
Jose Mourinho, savuros când s-a întors la Londra: ”Face parte din istoria mea!”
18:50
Meciul Valencia - Real Oviedo, amânat din cauza unei alerte de ploi torenţiale
18:40
Gigi Becali a pus ochii pe un jucător de la Hermannstadt. Sibienii au stabilit preţul
18:40
VIDEO | Metaloglobus - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mitrov înscrie după o fază ce a generat confuzie
18:20
Steliano Filip a ajuns în Liga 3 şi speră să revină în prim plan. ”Important este să fiu sănătos şi vedem la iarnă unde mă duc”
18:10
VIDEO | Metaloglobus - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:50
Schimbarea de look a unui jucător de la FCSB nu i-a plăcut lui Gigi Becali. ”Poţi să-ţi faci părul galben şi un milion de tatuaje, dar dacă eşti vedetă”
17:30
George Puşcaş a fost propus în Spania. ”Pare o variantă mai potrivită”
17:30
Becali vrea să reprofileze un fotbalist, iar Ilie Dumitrescu nu a ezitat: ”Poate o să se convingă şi el!”
Acum 6 ore
17:20
Elizabeta Samara, eliminată în primul tur la simplu, la China Smash 2025
17:20
VIDEO | Metaloglobus - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:40
Atleta Andrea Miklos s-a căsătorit cu antrenorul ei
16:30
Kevin Luckassen semnează cu o formaţie din Superliga
16:20
A murit Roscoe, câinele lui Lewis Hamilton şi mascota paddock-ului Formulei 1
16:20
Victorie de prestigiu pentru Eduard Ionescu la China Smash
Acum 8 ore
15:10
Wayne Rooney a anunţat dezastrul pentru Manchester United: „Cultura acelui club de fotbal a dispărut. Nu merită să poarte tricoul”
14:20
MM Stoica nu s-a ferit să o spună, după ce FCSB a fost părăsită de fani la meciul cu Oţelul: „Cine te iubeşte te şi ceartă, îţi mai dă şi un capac”
13:50
Cătălin Cîrjan poate prinde transferul carierei! Un club din La Liga îşi trimite scouterii în România pentru a-l monitoriza pe căpitanul lui Dinamo
Acum 12 ore
12:40
La o zi după victoria cu Oţelul, Gigi Becali a anunţat că e gata să spargă banca pentru atacantul rivalei din SuperLiga: „Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"
12:20
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat pentru a doua oară în acest sezon din UEFA Champions League
11:30
”A vorbit cu el”. Surpriza pregătită de Mircea Lucescu la echipa naţională! Cine ar putea fi noul titular | EXCLUSIV
11:10
Gigi Becali a luat decizia! Ce se întâmplă cu Tavi Popescu şi Dennis Politic: „Noi acum avem sete de puncte” | EXCLUSIV
11:00
Clinton N'Jie şi-a găsit echipă! Unde este aşteptat să semneze fostul jucător de la Rapid
10:30
Basarab Panduru a dat de pământ cu un jucător de la FCSB: „Nu poţi juca aşa fotbal, că te iau ceilalţi la rost” | EXCLUSIV
10:10
S-a aflat cât va lipsi Neymar de pe teren! Starul brazilian a suferit o leziune la muşchiul femural al coapsei drepte
10:00
Cristi Dulca a identificat problemele de la FCSB: "Nu mai au aceeaşi echipă"
09:50
Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după victoria la limită cu Oţelul: „Tremură din toate încheieturile. Munca în folosul nimănui”
09:40
Gigi Becali îl scoate din primul 11 după meciul cu Oţelul: „Te ascunzi de minge? Degeaba te ascunzi, că eu te văd” | VIDEO EXCLUSIV
09:20
Golf: Echipa Europei a învins SUA şi a câştigat Ryder Cup
09:00
LIVE VIDEO | Metaloglobus - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii vor să revină pe podium
09:00
LIVE VIDEO | ”U” Cluj - CFR Cluj, ASTĂZI, de la 21:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Etapa se încheie cu derby-ul Clujului
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | AC Milan – Napoli 2-1. Echipa lui Allegri rezistă cu un om în minus şi e pe primul loc
28 septembrie 2025
23:50
Transferuri de urgenţă la FCSB! Gigi Becali a anunţat primele 3 mutări ale iernii: „Mai vorbim şi în străinătate” | VIDEO EXCLUSIV
23:40
”Nu avem timp de odihnă”. Reacţia lui Elias Charalambous, după ce a bifat abia a doua victorie stagională în Superliga
23:20
VIDEO | Laszlo Balint şi-a strigat nemulţumirea după FCSB - Oţelul 1-0: „Asta suntem noi, din păcate”
23:00
VIDEO | Cisotti, decisiv în meciul contra fostei echipe. ”A fost foarte important pentru noi să legăm două victorii”
23:00
Meci de tristă amintire pentru Răzvan Lucescu, deşi PAOK a condus cu 3-1 în campionat
23:00
Prima reacţie a lui Gigi Becali, după succesul la limită cu Oţelul. ”Eu nu fac acum socotelile”
22:30
VIDEO | FCSB - Oţelul Galaţi 1-0. Campioana intră în zodia victoriilor
22:10
Un fotbalist francez a murit la vestiar în urma unui atac de cord
21:50
Asistenţă redusă la FCSB - Oţelul! Fanii campioanei nu s-au îngrămădit după succesul din Europa League
