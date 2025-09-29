Anchetă a polițiștilor la Constanța după ce un elev de clasa a III-a ar fi fost mușcat în zona genitală de un coleg

19:20

Douăzeci de persoane au fost reţinute şi alte trei sunt cercetate sub control judiciar de procurorii DIICOT în dosarul de trafic de droguri, luare de mită şi divulgare de informaţii secrete de serviciu sau nepublice în care au avut loc percheziţii duminică. Gruparea ar fi fost constituită, în aprilie anul trecut, în Sectorul 5 al Capitalei, de doi bărbaţi, rude, şi de un poliţist de la Serviciul Antidrog, care în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-ar fi divulgat informaţii privind anchetele DIICOT, metodele de investigare şi acţiunile programate.