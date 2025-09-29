Mai fericit ca niciodată! Ce fac Mihai Albu şi proaspăta lui soţie! Ieşire discretă pe străzile din Bucureşti

16:40

A început numărătoarea inversă pentru Carmen Grebenișan! Influencerița și partenerul ei, Cristian, pot să devină părinți în orice moment. Recent, Carmen Grebenișan a primit vești noi de la medicul ei, însă stările pe care le are i-au creat confuzie. Chiar și așa, vedeta este pregătită de naștere, care se va desfășura în Constanța, și a făcut declarații despre alegerile pe care le-a făcut din acest punct de vedere.